Η Eθνική Τράπεζα εντυπωσίασε, η ώρα του ΟΠΑΠ, τα βιομηχανικά σφυριά, τα ατού της ελληνικής οικονομίας, το ξέσπασμα της Σαράντης, τα υψηλά της Πετρόπουλος και η αφύπνιση του λιθίου

Οι τράπεζες θα μπουν δυνατά στο παιχνίδι των μερισμάτων τα επόμενα χρόνια και αυτό σε συνδυασμό με τους χαμηλούς δείκτες αποτίμησης, διατηρεί την όρεξη των επενδυτών για τον κλάδο. Η Εθνική Τράπεζα θα αποτελέσει πάλι λόγο για ανοδικές αναθεωρήσεις από τους αναλυτές μετά τα αποτελέσματα που δημοσίευσε και το guidance που έδωσε η διοίκηση Μυλωνά. Οι αναλυτές είναι θετικοί και σημειώνουν το υψηλότερο προτεινόμενο μέρισμα των 0,36 ευρώ ανά μετοχή, αλλά και την καλύτερη των εκτιμήσεων πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους. Η τράπεζα έχει υπερβάλλοντα κεφάλαια και αυτό δίνει τη δυνατότητα για επιβράβευση των μετόχων με διανομές μερισμάτων, αλλά και αγορά ιδίων μετοχών.

Το θέμα του buyback το βλέπει θετικά είπε ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς στην τηλεδιάσκεψη, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθεί το μέρισμα και η πώληση του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ. Η Εθνική Τράπεζα εμφάνισε καθαρή κερδοφορία 1,2 δισ. ευρώ με υψηλή απόδοση, 18,3% των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Προχώρησε σε εκταμιεύσεις 7 δισ. ευρώ το 2023 και στο τέταρτο τρίμηνο είχε 2,6 δισ. ευρώ.

Για τη συνέχεια η διοίκηση έδωσε φιλόδοξους στόχους που ικανοποιούν την επενδυτική κοινότητα. Από κέρδη ανά μετοχή 1,2 ευρώ, το 2024 περιμένει διατήρηση αυτού του ύψους και το 2026 τα κέρδη θα ξεπεράσουν τα 1,3 ευρώ ανά μετοχή. Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα υποχωρήσει στο 15% το 2024 και θα είναι πάνω από 13% τα επόμενα έτη, επίπεδα που είναι εξαιρετικά.

Τη σκυτάλη της δημοσίευσης αποτελεσμάτων χρήσης παίρνει σήμερα (13/3) ο ΟΠΑΠ με τους αναλυτές να σημειώνουν την αναθεωρημένη εκτίμηση που έχει δώσει η διοίκηση για EBITDA 720-740 εκατ. ευρώ και να περιμένουν υψηλό συνολικό μέρισμα. Το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να είναι ισχυρό καθώς έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα τα περιθώρια αθλητικού στοιχήματος και για το σύνολο της χρονιάς η Eurobank Equities αναφέρει πως περιμένει EBITDA 741 εκατ. ευρώ στο πάνω μέρος της εκτίμησης της διοίκησης.

Οι αναλυτές μιλούν για τελικό μέρισμα 0,45-0,50 ευρώ αλλά διαβλέπουν και επιστροφή κεφαλαίου 0,20-0,30 ευρώ. Η Optima Bank περιμένει EBITDA 709,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 420,1 εκατ. ευρώ και υπόλοιπο μερίσματος 1 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως ο ΟΠΑΠ έχει ήδη δώσει προμέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή. Η Piraeus Sec. κάνει λόγο για υπόλοιπο μερίσματος 0,65 ευρώ ανά μετοχή και κέρδη στο τέταρτο τρίμηνο 122,3 εκατ. ευρώ. Η μετοχή διατηρεί την καλή της συμπεριφορά και έχει πετύχει νέα υψηλά, λόγω της εκκίνησης του Eurojackpot αλλά και των εκτιμήσεων για την πορεία της αγοράς το 2024 μετά τα στοιχεία που έχει δώσει η Επιτροπή Παιγνίων για το 2023.

Ισχυρή ανοδική κίνηση κατέγραψε η Σαράντης στον απόηχο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2023, τα οποία έδειξαν πως ο όμιλος επιστρέφει στα προ πανδημίας επίπεδα. Θετικές οι πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους και μάλιστα ο αρνητικός καθαρός δανεισμός δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ήδη το 2024 θα έχει στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της Stella Pack, η εξαγορά της οποίας ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο του ομίλου. Αύριο (14/3) η διοίκηση έχει προγραμματίσει investor day και θα δώσει εκτιμήσεις και στόχους για την πενταετία, ενώ στο κάδρο βρίσκεται η επέκταση σε νέες αγορές.

Μετά τα ιστορικά αποτελέσματα του 2022, αυτά του 2023 αποτελούν νέο ρεκόρ τόσο σε πωλήσεις, όσο και σε κερδοφορία για την Πετρόπουλος. Οι εξωτερικές συνθήκες της αγοράς βελτιώθηκαν, καθώς αποκαταστάθηκαν, αν και όχι πλήρως, τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ο πληθωρισμός μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2022. Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 213,6 εκατ. ευρώ σημαντικά αυξημένες από το 2022 κατά 36,8%. Τα περισσότερα τμήματα αύξησαν τις πωλήσεις τους και την κερδοφορία τους βελτιώνοντας και τα μερίδια τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 8,05 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ το 2022.

Η συνεχιζόμενη υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας έναντι της ευρωζώνης παραμένει σύμφωνα με σχετικό report της JP Morgan ένα από τα ισχυρά «χαρτιά» για την προσέλκυση επενδυτών στην ελληνική αγορά, μαζί βέβαια, με την άνοδο της ρευστότητας των ελληνικών μετοχών, αλλά και την αύξηση της επενδυτικής βάσης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η JP Morgan και στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες, όπως επισημαίνει, αποτιμώνται με discount έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών, ενώ την ίδια στιγμή έχουν πολύ καλύτερους δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Alpha Bank, την οποία η JP Morgan συνεχίζει να συστήνει ως overweight και διατηρεί τη μετοχής της στη λίστα με τις κορυφαίες δέκα επιλογές από την περιοχή Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Γενικότερα, σε ό,τι αφορά τις μετοχές της ελληνικής αγοράς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan, ο δείκτης MSCI Ελλάδας έχει P/E για το 2024 και το 2025 στο 7,3 και 7,5 αντίστοιχα, μεγέθη τα οποία είναι από τα πιο ελκυστικά στην περιοχή.

Τρία βιομηχανικά ακίνητα και ένα ξενοδοχείο δεσπόζουν στους πλειστηριασμούς ακινήτων. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός του βιομηχανικού ακινήτου της «Λίρα - Μπαχαρικά» στην Παλλήνη, το οποίο σε ένα μεγάλο μέρος του στεγάζει τις υπηρεσίες της νομαρχίας της Ανατολικής Αττικής.

Το ακίνητο που εκπλειστηριάζεται με τιμή εκκίνησης 7,33 εκατ. ευρώ είναι ένα αγροτεμάχιο επιφάνειας 6.975 τετραγωνικών μέτρων στο οποίο έχει ανεγερθεί συγκρότημα κτηρίων. Το δεύτερο ακίνητο που εκπλειστηριάζεται είναι η μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της Φόρκυς ΑΕ, στα Ψαχνά Ευβοίας.

Το τρίτο βιομηχανικό ακίνητο που «βγαίνει στο σφυρί», επίσης, την ίδια ημέρα είναι αυτό της Stalco ΑΕ στη Δράμα. Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο εμβαδού 12.762 τετραγωνικών μέτρων με ένα διώροφο κτίριο.

Ακόμη, σήμερα εκπλειστηριάζεται με τιμή εκκίνησης τα 5,96 εκατ. ευρώ το ξενοδοχείο Cefalonia Bay Palace. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με 41 δωμάτια και έξι βίλες με ιδιωτική πισίνα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την ανανέωση της θητείας της Kristalina Georgieva ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η θητεία της Georgieva λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και ανανεώθηκε για άλλα πέντε χρόνια. Παραδοσιακά οι ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν τον επικεφαλής του ΔΝΤ και οι ΗΠΑ τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η βουλγαρικής καταγωγής Georgieva είναι η δεύτερη γυναίκα που αναλαμβάνει τα ηνία του ΔΝΤ και η πρώτη από αναδυόμενη οικονομία. Είναι η 12η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ από την ίδρυση του το 1944.

Στην πρώτη της θητεία ως επικεφαλής του ΔΝΤ η Georgieva αντιμετώπισε τεράστια «σοκ» στην παγκόσμια οικονομία, από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 λίγους μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων, μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ύστερα από πολύμηνη ταλαιπωρία, το λίθιο φαίνεται πως αρχίζει να δείχνει σημάδια ζωής. Το αν αυτά τα σημάδια είναι η αρχή της, πολυπόθητης για τις εταιρείες εξόρυξης, ανάκαμψης της τιμής του μετάλλου που είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με την κατασκευή των μπαταριών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι μάλλον νωρίς να το πούμε. Όπως ξέρουμε, το 2023 ήταν μία καταστροφική χρονιά για την βιομηχανία λιθίου, με την τιμή του ανθρακικού λιθίου που είναι η επεξεργασμένη μορφή του μετάλλου και αποτελεί δομικό στοιχείο των περισσότερων μπαταριών να πέφτει κατά περισσότερο από 80% μέσα στην χρονιά.

Η πτώση της τιμής του οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, στην αύξηση της παραγωγής, στο γεγονός πως πολλές επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει μεγάλα αποθέματα λιθίου όταν η τιμή του είχε φθάσει στα ύψη το 2022 και στην χαμηλότερη του αναμενομένου ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κατ’ επέκταση τις μπαταρίες τους. Έτσι, παρά το γεγονός πως οι μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου της εξόρυξης μετάλλων, όπως η αμερικανική Albermarle (ALB NYSE) και η χιλιανή Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM NYSE), και αρκετές άλλες προσπαθούσαν καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς να εξαγοράσουν μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε κοιτάσματα λιθίου, προς το τέλος του 2023 αρχίσαμε να ακούμε πληροφορίες για κλείσιμο ορυχείων από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατη ανάλυσή της η τράπεζα UBS, η αγορά λιθίου βρίσκεται σε μία κατάσταση αναζήτησης νέας ισορροπίας και αυτό συνοδεύεται από την μείωση της παραγωγής και την απενεργοποίηση ή καθυστέρηση επενδυτικών σχεδίων. Στην ίδια έκθεση, στοιχεία της οποίας βρήκαμε στο Bloomberg, αναφέρεται πως ακόμα και τώρα η προσφορά είναι μεγαλύτερη από την ζήτηση παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί.

Οι αγορές όμως σπάνια έχουν υπομονή και έτσι η τιμή του λιθίου στην Κίνα βρίσκεται αυτές τις μέρες στο ψηλότερο σημείο από τον προηγούμενο Δεκέμβριο, ενώ στο χρηματιστήριο παραγώγων της κινεζικής πόλης Guangzhou το πιο εμπορεύσιμο συμβόλαιο λιθίου έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 20% μέσα στον τελευταίο μήνα. Είναι προφανές πως οι συναλλασσόμενοι πιθανολογούν πως η μείωση της παραγωγής θα οδηγήσει τελικά σε σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης και προεξοφλούν από τώρα την ανάκαμψη της τιμής του λιθίου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στην ανάκαμψη της τιμής έχουν παίξει ρόλο και ορισμένες φήμες σχετικά με την πιθανό κλείσιμο ορισμένων ορυχείων στην Κίνα σαν αποτέλεσμα κινήσεων των εποπτικών αρχών για τον περιορισμό της ζημιάς που κάνουν ορισμένα από αυτά τα ορυχεία στο περιβάλλον. Παρά τα σημάδια ανάκαμψης όμως, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Σύμφωνα με την έκθεση της UBS που προαναφέραμε, αν οι τιμές ανεβούν πολύ και απότομα (too far, too fast) θα κινδυνεύσουμε να δούμε μία γρήγορη επιστροφή στα χαμηλά του αμέσως προηγούμενου διαστήματος.

Από την μεριά τους, οι αναλυτές της Goldman Sachs επισημαίνουν πως η προσφορά εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύτερη της ζήτησης και προειδοποιούν πως δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για την ουσιαστική ανάκαμψη της τιμής του μετάλλου. Παρόμοια είναι και η εκτίμηση του Allan Ray Restauro, αναλυτή στο BloombergNEF. Από την άλλη μεριά, οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου εξακολουθούν να υποστηρίζουν δημοσίως την πίστη τους στο λαμπρό μέλλον της βιομηχανίας λιθίου.

Για καλό και για κακό όμως κάνουν και μία αύξηση κεφαλαίου, όπως είδαμε προ ημερών με την Albermarle. Όσο σίγουρη και να είναι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου, δεν είναι και δυνατόν να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους.

