H ΔΕΗ ενισχύεται στη Ρουμανία, τα mega projects της Eldorado, οι κορυφές της Cenergy, το upside της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μανία με τον χρυσό, οι βουτιές της Jumbo, το LNG στον Βόλο και η HSBC κόντρα στο ρεύμα

Eldorado Gold: Τρία μεγάλα έργα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, εξακολουθεί να παραμένει η χώρα - κλειδί για τη στρατηγική της Eldorado Gold , η οποία έχει σε εξέλιξη τρία σημαντικά έργα, τις Σκουριές, την αναβάθμιση της Ολυμπιάδας και το project στο Πέραμα Έβρου.

Τα έργα αυτά προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 αναμένεται και η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού από το έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική Παράλληλα, στα μέσα του 2026 θα αρχίσει η εμπορική παραγωγή. Ήδη η εταιρεία προετοιμάζεται για αύξηση της παραγωγής, βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και ενισχυμένες ταμειακές ροές. Σε ό,τι αφορά το έργο των Σκουριών η συνολική πρόοδος έχει φτάσει στο 90%.

Στο έργο της Ολυμπιάδας πλησιάζει η ολοκλήρωση, η οποία θα φτάσει σε 650.000 τόνους ετησίως (από 500.000) ενώ για το Πέραμα υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και είναι σε εξέλιξη ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μεγάλα περιθώρια ανόδου

Upside της τάξης του 32% έχει η νέα τιμή- στόχος της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την οποία αναθεώρησε η Piraeus Securities. Η νέα τιμή φτάνει τα 40 ευρώ από 31 ευρώ που ήταν και βασίζεται σε τρία δεδομένα.

Το πρώτο είναι η αναβάθμιση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, χάρη στις βελτιωμένες προβλέψεις που βασίζονται σε ισχυρό υπόλοιπο έργων και υγιή προοπτική κερδοφορίας. Ακόμη, στα δεδομένα περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, κυρίως λόγω της νέας εκτίμησης για την Εγνατία Οδό, καθώς και η κατάργηση της έκπτωσης 10% στη συμμετοχή, η οποία είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν.

Μάλιστα, οι αναλυτές της Piraeus Securities επισημαίνουν ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει μια ελκυστική επενδυτική επιλογή στον ευρωπαϊκό τομέα υποδομών, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τόσο από τον μεγάλο αριθμό νέων έργων υποδομής στην Ελλάδα όσο και από δυνατότητες περιφερειακής επέκτασης. Η σύσταση για τη μετοχή παραμένει Outperform.

Σύμφωνα με την Piraeus Securities η αναθεωρημένη αποτίμηση αποδίδει κεφαλαιοποίηση 4,1 δισ. ευρώ. Οι παραχωρήσεις εκτιμώνται στα 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,4 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην αξία των αυτοκινητοδρόμων. Η κατασκευαστική δραστηριότητα αποτιμάται σε 1,1 δισ. ευρώ και ο τομέας της ενέργειας αποδίδει αξία 0,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας κοινοπραξίας με τη Motor Oil.

Οι νέες κορυφές της Cenergy

Σε νέα ιστορικά υψηλά αναρριχήθηκε η CENER, για έκτη φορά στις δεκατρείς συνεδριάσεις του 2026. Το στατιστικό αυτό είναι από μόνο του εντυπωσιακό.

Όμως, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν υπολογίσουμε αφενός την παρατεταμένη ανοδική κίνηση της μετοχής, που ενδεικτικά κερδίζει πάνω από 80% στο δωδεκάμηνο, αφετέρου το γεγονός ότι συνεχίζει δυνατά παρά τους κλυδωνισμούς παγκοσμίως, ελέω του ζητήματος της Γροιλανδίας.

Προφανώς, κάτι τέτοιο δεν είναι τυχαίο, μιας και η μετοχή έχει αποδείξει πολλάκις την ποιότητα της μετοχικής της βάσης. Παράλληλα, η εικόνα στα θεμελιώδη μεγέθη της είναι ξεκάθαρη. Η Cenergy Holdings παρουσίασε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2025, με τις πωλήσεις να αγγίζουν τα €1,55 δισ. (+23%) και τα καθαρά κέρδη να εκτοξεύονται στα €148 εκατ., σημειώνοντας άλμα 47%.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα €261 εκατ. (+35%), διατηρώντας περιθώρια κοντά στο 17%, επίπεδα που αποτυπώνουν την αποτελεσματική εκτέλεση έργων και στους δύο τομείς δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση αναβάθμισε για δεύτερη φορά εντός του έτους τις εκτιμήσεις της, τοποθετώντας πλέον το guidance για το 2025 στα €335-350 εκατ., έναντι αρχικής πρόβλεψης €300-330 εκατ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παραμένει σταθερό στα €3,3 δισ., παρέχοντας προβλεψιμότητα. Η εταιρεία επωφελείται εμφανώς από τις μακροχρόνιες τάσεις του εξηλεκτρισμού και της ενεργειακής μετάβασης.

Στο στόχαστρο η ACAG

Η μετοχή έχει μπει στο στόχαστρο, ειδικά μετά την ανοδική διάσπαση του 18μηνου πλαγιοπτωτικού μοτίβου.

Η στήριξη παραμένει στη ζώνη των 5,50€, ενώ δεν φαίνεται καθόλου απίθανο να δει τιμές πάνω από τα 7€ σε πρώτη φάση. Τα χρηματοοικονομικά παραμένουν αδύναμα, καθώς παρουσίασε έσοδα €262m στο 9Μ 2025, -13,5% έναντι 9Μ 2024.

Το EBITDA υποχώρησε στα €33,7m από €40,6m (-17%), με περιθώριο 12,8% έναντι 13,4% πέρσι. Τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν στα €9,8m από €16,3m (-40%).

Οι πιέσεις προήλθαν από δύο κύριες πηγές: Η εταιρεία αντιμετώπισε προσωρινή επιβράδυνση στο 9Μ 2025 λόγω κανονικοποίησης της τουρκικής αγοράς και χαμηλότερων πωλήσεων metal cards σε ευρωπαϊκές Fintech. (επίπτωση €25m και €24m αντίστοιχα)

Παρά τις δυσκολίες, η λειτουργική ταμειακή ροή παρέμεινε ισχυρή στα €23,2m, το Q3 2025 επιβεβαίωσε ανάκαμψη, και η μόχλευση διατηρήθηκε σε υγιή επίπεδα (1,9x).

Σημαντική η στρατηγική συνεργασία με Dell Technologies για το GaiaB™ Appliance, μια on-premises Generative AI πλατφόρμα για business automation που στοχεύει SMEs και μεγάλες επιχειρήσεις με έμφαση σε data security.

Παράλληλα, η AUSTRIACARD αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής ταυτότητας πολιτών στη Μέση Ανατολή και Αφρική (βιομετρική εγγραφή, έκδοση ταυτοτήτων, διαχείριση ταυτοπροσωπίας) και επεκτείνεται στις ΗΠΑ και Γαλλία για κάρτες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας.

Το γεμάτο χαρτοφυλάκιο συμβάσεων για το τελευταίο τρίμηνο και οι πρωτοβουλίες αποδοτικότητας ενισχύουν την πεποίθηση για επίτευξη του στόχου (EBITDA €335-350 εκατ. το 2025).

Οι βουτιές της Jumbo

Ουραγός στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, η ΜΠΕΛΑ. Χάνει 8% σε λιγότερο από έναν μήνα, απέχοντας πάνω από 20% από τα ιστορικά υψηλά που επέτυχε το καλοκαίρι του 2025. Όταν ο ΓΔ κερδίζει 5%.

Η πτωτικότητα δεν έχει να κάνει με την εταιρεία. Τα χρηματοοικονομικά της παραμένουν ισχυρά. Κι όμως, οι εξελίξεις πιέζουν. Η Jumbo δέχτηκε πλήγμα από τη Citi που υποβάθμισε τη μετοχή σε ουδέτερη στάση και μείωσε την τιμή-στόχο στα €27 από €32, ένα ξεκάθαρο σήμα ότι κάτι άλλαξε στην αφήγηση. Παράλληλα έκοψε τις εκτιμήσεις για κέρδη ανά μετοχή κατά 2% για το 2026 και 6% για το 2027. Η αιτιολογία επικεντρώνεται στον εντεινόμενο ανταγωνισμό, μιας και η Action μεγαλώνει γρήγορα στις ίδιες αγορές, ενώ ισχυροί online παίκτες όπως η Trendyol κερδίζουν έδαφος. Για να κρατήσει μερίδια, η Jumbo θα χρειαστεί να πιέσει τιμές και προωθήσεις, κάτι που τρώει απευθείας από την κερδοφορία. Προφανώς, η εταιρεία φέρει ιστορικά υψηλά περιθώρια: EBITDA ~37%, καθαρό ~28%, επομένως διακυβεύεται ένα βασικό όπλο της. Ίσως και για αυτό ακολούθησε η Eurobank Equities, που έβγαλε τη Jumbo από τις κορυφαίες επιλογές της.

Τα τρέχοντα επίπεδα είναι κρίσιμα στη μετοχή, από όπου θα δικαιολογείτο μια ανοδική αντίδραση, με επόμενη στήριξη τα 23.

Ρευματοκλοπές: Συσκέψεις στο ΥΕΠΝ - Φρένο στις διακοπές και αλλαγή πλεύσης από τον ΔΕΔΔΗΕ

Σε αναδίπλωση οδηγείται ο χειρισμός των υποθέσεων ρευματοκλοπής, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι μέχρι πρότινος πρακτικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την υποβολή ένστασης από καταναλωτή «παγώνει» πλέον κάθε διαδικασία διακοπής ρεύματος, έως ότου ολοκληρωθεί η επανεξέταση της υπόθεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Στα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των αρχών αποτυπώνεται ότι ποσοστό 20% έως 27% των καταγγελιών οδηγείται τελικά σε επανεξέταση, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα για την ακρίβεια των αρχικών καταλογισμών. Μέχρι πρόσφατα, πολλοί καταναλωτές βρίσκονταν μπροστά στο δίλημμα «πληρώνεις ή μένεις χωρίς ρεύμα», ακόμη και όταν αμφισβητούσαν τις κατηγορίες, προκαλώντας σωρεία προσφυγών στη ΡΑΑΕΥ.

Το θέμα ανέβηκε γρήγορα σε πολιτικό επίπεδο, ειδικά μετά τα πρόστιμα ύψους 240.000 ευρώ που επέβαλε ο ρυθμιστής στον Διαχειριστή για υποθέσεις που δικαιώθηκαν οι καταναλωτές. Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι ακολούθησαν διαδοχικές συσκέψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πιο πρόσφατη αυτή που συγκάλεσε ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, παρουσία ΡΑΑΕΥ και ΔΕΔΔΗΕ.

Στο τραπέζι αναγνωρίστηκε πως η έντονη πίεση για μείωση των μη τεχνικών απωλειών, σε συνδυασμό με τα βαριά πέναλτι, οδήγησε σε επιθετικές πρακτικές που τελικά γύρισαν μπούμερανγκ. Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι πραγματοποιεί πάνω από 50.000 ελέγχους ετησίως, αξιοποιώντας τηλεμέτρηση, αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη, με όφελος 150–200 εκατ. ευρώ για τους συνεπείς καταναλωτές.

Με τη νέα γραμμή που χαράσσεται, οι αρμόδιοι επιδιώκουν να συνεχιστεί η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών, αποφεύγοντας όμως γενικευμένες πρακτικές που ενδέχεται εκ των υστέρων να αδικήσουν συνεπείς καταναλωτές. Στόχος είναι πλέον ένα πιο «ζυγισμένο» μοντέλο παρέμβασης.

ΔΕΗ: Ανεβάζει στροφές στη Ρουμανία και χτίζει πράσινο χαρτοφυλάκιο-μαμούθ

Με σταθερό βηματισμό και ξεκάθαρη στρατηγική, η ΔΕΗ ενισχύει δυναμικά το αποτύπωμά της στη ρουμανική αγορά, μετατρέποντας τη χώρα σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της διεθνούς της ανάπτυξης. Μέσα στο 2025, ο όμιλος πρόσθεσε περίπου 200 MW νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του στη Ρουμανία πάνω από το όριο των 1,5 GW.

Αιχμή του δόρατος αποτελεί το έργο Τσιοράνι, δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 85 MW, τα οποία συνοδεύονται από μονάδα αποθήκευσης με μπαταρίες 27 MW. Το project βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης και εντάσσεται στη λογική «ΑΠΕ μαζί με αποθήκευση», που κερδίζει έδαφος σε αγορές με αυξημένες ανάγκες ευστάθειας του συστήματος.

Την ίδια στιγμή, η θυγατρική PPC Renewables Romania προχωρά και το αιολικό πάρκο Ντελένι των 140 MW, με σχεδιασμό για δεύτερη φάση επέκτασης κατά 85 MW. Όπως έχει επισημάνει η διοίκηση της εταιρείας, τα έργα αυτά έρχονται να καλύψουν υπαρκτά κενά ισχύος στο ρουμανικό σύστημα.

Ο στόχος είναι φιλόδοξος αλλά σαφής: 2 GW ΑΠΕ στη Ρουμανία έως το τέλος του έτους. Σε ευρύτερο επίπεδο, η ΔΕΗ έχει ήδη φτάσει τα 6,4 GW πράσινων έργων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με ορίζοντα τα 12,7 GW έως το 2028.

Δεν περνά απαρατήρητο ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης βρέθηκε πρόσφατα στο Φόρουμ του Νταβός, όπου έστειλε μήνυμα ετοιμότητας απέναντι στη νέα ενεργειακή ζήτηση που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. ΑΠΕ, έξυπνα δίκτυα, αποθήκευση και διασυνδέσεις συνθέτουν το παζλ της επόμενης ημέρας, με τη ΔΕΗ να δηλώνει παρούσα.

FSRU «Αργώ»: Στην κρίσιμη καμπή το project LNG στον Βόλο

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να κριθεί οριστικά η τύχη του φιλόδοξου project FSRU «Αργώ», που σχεδιάζει η Mediterranean Gas, συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Δράγνη. Η επενδυτική απόφαση, που έχει μετακινηθεί αρκετές φορές χρονικά, θα καθορίσει αν ο Βόλος θα εξελιχθεί σε έναν ακόμη κομβικό σταθμό LNG για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Το ύψος της επένδυσης ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ, με δυναμικότητα επαναεριοποίησης 5,2 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως. Σε περίπτωση θετικού «σήματος», ο σταθμός θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία έως το 2027. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, στην αγορά επικρατεί συγκρατημένος σκεπτικισμός για τις πιθανότητες υλοποίησης, χωρίς αυτό να προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα.

Το «Αργώ» έχει σχεδιαστεί ως κόμβος τροφοδοσίας και εξαγωγών προς τη ΝΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με διασύνδεση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Από εκεί, θα μπορεί να προμηθεύει αγορές όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Ουγγαρία, ενισχύοντας τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας στο φυσικό αέριο.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο φάκελος του έργου θεωρείται ώριμος, καθώς έχουν ολοκληρωθεί μηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λιμενικές μελέτες, ενώ η άδεια της ΡΑΑΕΥ έχει χορηγηθεί από το 2022. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στο ΥΠΕΝ και στο αποτέλεσμα των market tests, που θα κρίνουν αν το έντονο ενδιαφέρον των χρηστών αρκεί για να «ξεκλειδώσει» την τελική επενδυτική απόφαση.

HSBC: Θετική για Ευρώπη παρά τις απειλές Τραμπ

Εταιρείες που βρίσκονται σε αρχική φάση ανάκαμψης, επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν διαδικασίες Τεχνητής Νοημοσύνης, μετοχές αναδυομένων αγορών αλλά και ευρωπαϊκές μετοχές και κυρίως γερμανικές αποτελούν τα top picks της βρετανικής τράπεζας HSBC.

Οι αναλυτές της θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή λόγω των δασμών που επίκειται να επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα της Γροιλανδίας.

Για τις μετοχές αναδυόμενων αγορών η τράπεζα δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση εκτιμώντας ότι τα κέρδη τους θα ξεπεράσουν τον S&P 500 τα επόμενα χρόνια. Ακόμη, η HSBC βλέπει δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις προσδοκίες, καθώς για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2026 παραμένουν συγκρατημένες. Οι αγορές φαίνεται επί του παρόντος να δίνουν μικρή πίστωση στα δημοσιονομικά σχέδια της Γερμανίας.

Ο μοναδικός κίνδυνος που εντοπίζει η HSBC για τις αγορές είναι οι υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων, που θα μπορούσε να προέλθει από πιο ισχυρά στοιχεία για τον πληθωρισμό, ενδεχομένως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, ή από ισχυρότερες ενδείξεις για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Oι επενδυτές αγοράζουν «μανιακά» χρυσό

Σε νέα ιστορική κορυφή ο χρυσός με την τιμή του να διασπά ανοδικά το επίπεδο των $4.800 η ουγγιά την Τετάρτη και με την πλατίνα να σκαρφαλώνει σε νέο υψηλό στα $2.511 και να διορθώνει μετά. Συνεχίζεται η ζήτηση για τον χρυσό μετά το selloff στα αμερικανικά assets την Τρίτη λόγω της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Η τιμή σποτ του χρυσού κατέγραψε νέα ιστορική κορυφή στα $4.887 η ουγγιά με τα futures χρυσού για παράδοση τον Φεβρουάριο να κερδίζουν 2,2% στα $4.869,4 η ουγγιά.

Σύμφωνα με αναλυτές, η κίνηση του χρυσού απεικονίζει τις ανησυχίες που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και την απώλεια εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ μετά τις κινήσεις του προέδρου Τράμπα να απειλήσει ευρωπαϊκές χώρες με δασμούς και να αυξήσει την πίεση για τη Γροιλανδία. Την Τρίτη δήλωσε ότι δεν θα κάνει πίσω στον στόχο του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αρνούμενος να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Αργότερα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα βρουν κάποια λύση που θα κάνει το ΝΑΤΟ πολύ χαρούμενο. Στο μεταξύ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν θα υποκύψει σε νταήδες και δεν θα εκφοβιστεί, ασκώντας δριμεία κριτική στον απειλές του Τραμπ στο Νταβός.

Η διάσπαση των $4.800 από τον χρυσό επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διάθεση για πωλήσεις στον χρυσό πριν το πολύτιμο μέταλλο φτάσει στο επίπεδο των $5.000 η ουγγιά. Η εξασθένηση του δολαρίου, η διόγκωση του χρέους και η γεωπολιτική αβεβαιότητα είναι ένα κοκτέιλ που ενισχύει τον χρυσό. Η τιμή σποτ του ασημιού αυξήθηκε επίσης σε νέο ρεκόρ στα $95,87 την Τρίτη.

* Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.