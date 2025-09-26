💰✨ Γιατί ο χρυσός θα φτάσει στα $6.600 (+76%)

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

🥂🔮 🍾 Τώρα ξεκινά ή τώρα τελειώνει το πάρτι;

💧 Η άποψη μας παραμένει σταθερή: η πορεία του ΧΑ καθορίζεται από τις διεθνείς αγορές. Αν δεν ξεχειλίσει ρευστότητα ο Ατλαντικός, δεν γεμίζει η Μεσόγειος και δεν ανεβαίνει η στάθμη στον Σαρωνικό.

🔄 Σχετικά με τη φάση του κύκλου στις διεθνείς αγορές, οι γνώμες διίστανται: άλλοι βλέπουν εκκίνηση ενός νέου μεγάλου ανοδικού κύκλου, άλλοι το μέσον, άλλοι την αρχή του τέλους και οι πιο απαισιόδοξοι το τέλος του τέλους. Οι πρώτοι ποντάρουν στην «επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης» που θα εκτοξεύσει την παραγωγικότητα και θα παρατείνει την άνοδο. Οι δεύτεροι βλέπουν πως το πάρτι του 2009, τροφοδοτημένο από μηδενικά επιτόκια και ποσοτικές χαλαρώσεις, έχει φτάσει στην τελευταία του πράξη.

📐 Δύο δείκτες δεν πρέπει να αγνοούνται:

Ο δείκτης Buffett: σήμερα στο 2.18x ΑΕΠ, ιστορικά επίπεδα υπερτίμησης. Ο ίδιος ο Buffett τον είχε χαρακτηρίσει τον «καλύτερο μεμονωμένο δείκτη αποτίμησης αγοράς».

🎭Ο δείκτης IPO-mania: μετά από χρόνια «ξηρασίας», πάνω από 150 νέες εισαγωγές στις ΗΠΑ με +26% μέση απόδοση στο ντεμπούτο. Ιστορικά, τέτοιες φάσεις δείχνουν ώριμο στάδιο bull market και συχνά προεξοφλούν κορυφές.

⚖️ Η εκτίμηση της στήλης τοποθετείται στο «μέσον». Οι αμερικανικές αγορές μπορούν να διατηρήσουν ή και να επεκτείνουν τα ιστορικά υψηλά για 6–18 μήνες ακόμη. Αν συμβεί αυτό, η περιφερειακή Ελλάδα, που βρίσκεται στην αρχή ενός πολυετούς ανοδικού κύκλου, έχει κάθε λόγο να κινηθεί σημαντικά ψηλότερα, ίσως πολύ πάνω από το ορόσημο των 3.000 μονάδων.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθούμε στενά τον δείκτη Buffett – είναι σε «κόκκινη ζώνη».

📌 Προσοχή στη μανία των IPOs: σημάδι ώριμης αγοράς.

📌 Η Ελλάδα είναι στην αρχή κύκλου – ευκαιρίες μεσοπρόθεσμα.

📌 Διατήρηση ρευστότητας για πιθανές αναταράξεις.

📌 Επιλογή ποιοτικών μετοχών, όχι τυφλή αποδοχή του γενικού ενθουσιασμού.







🌀 IPO-mania και Χρηματιστηριακός Κύκλος

📈 Μετά από τρία χρόνια σχετικής «ξηρασίας», οι δημόσιες εγγραφές (IPOs) στις ΗΠΑ ξαναπήραν φωτιά. Μόνο φέτος περισσότερες από 150 εταιρείες μπήκαν στο ταμπλό, συγκεντρώνοντας πάνω από $28 δισ. Τα πρώτα 24ωρα χαρίζουν εντυπωσιακές αποδόσεις (+26% κατά μέσο όρο), θυμίζοντας τις μέρες του 2020.

⚠️ Όμως η «μανία» των IPO συνήθως εμφανίζεται στα ώριμα στάδια ενός bull market. Είναι το σημείο που οι αποτιμήσεις έχουν ανέβει αρκετά, η επενδυτική διάθεση είναι υψηλή και οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εταιρειών βλέπουν «ευκαιρία» να πουλήσουν με premium στο κοινό. Ιστορικά, η συσσώρευση IPOs συμπίπτει με κορύφωση ή προχωρημένη φάση κύκλου, όπου ο ενθουσιασμός κρύβει κινδύνους.

💡 Σήμερα, η εικόνα αυτή δείχνει πως η αγορά βρίσκεται σε ύστερη ανοδική φάση: άφθονη ρευστότητα, υψηλές αποτιμήσεις, αλλά και αυξανόμενη πιθανότητα αστάθειας. Οι πρώτες ημέρες μπορεί να κρύβουν γρήγορα κέρδη, αλλά ο μεσοπρόθεσμος επενδυτής οφείλει να φιλτράρει με προσοχή.

Η εκτίμηση της στήλης βρίσκεται κάπου στο μέσον. Θεωρεί σαν πιθανότερο σενάριο πως οι αμερικάνικες αγορές μπορούν να κινηθούν ακόμη ψηλότερα ή να διατηρήσουν τα παρόντα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αν αυτό το καταφέρουν για τους επόμενους 6-18 μήνες, περιφερειακές αγορές όπως η ελληνική που βρίσκεται στην πρωτη φάση ενός μακροπρόθεσμου ανοδικού κύκλου θα μπορούσαν να κινηθούν αρκετά ψηλότερα του οροσήμου των 3.000 μονάδων μη εξαιρούμενου.



💰✨ Γιατί ο χρυσός θα φτάσει στα $6.600 (+76%)



Ο Christopher Wood, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Jefferies, προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να αυξηθεί κατά 76%, φτάνοντας τα 6.600 δολάρια/ουγκιά, από τα σημερινά επίπεδα των $3.745.

📊 Η εκτίμηση του βασίζεται σε μεθοδολογία που εφαρμόζει από το 2002, συνδέοντας την τιμή του χρυσού με την πορεία του διαθέσιμου εισοδήματος στις ΗΠΑ. Σήμερα ο χρυσός αντιστοιχεί στο 5,6% του εισοδήματος ανά άτομο, ενώ ο στόχος είναι να αγγίξει το 9,9% — δηλαδή γύρω στα $6.571/ουγκιά.

🔒 Ως στρατηγική, ο Wood διατηρεί 40% του χαρτοφυλακίου του σε χρυσό από το 2002, θεωρώντας τον το απόλυτο «καταφύγιο» απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους, πληθωρισμό και τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

🔑 Συμπέρασμα:

Η πρόβλεψη του Wood υπογραμμίζει ότι ο χρυσός παραμένει ελκυστικός για επενδυτές, με τη ζήτηση να ενισχύεται από αβεβαιότητα, γεωπολιτικές εντάσεις και συνεχιζόμενες αγορές από κεντρικές τράπεζες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο χρυσός παραμένει «ασφαλές καταφύγιο» σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πιθανών πληθωριστικών πιέσεων.

📌 Η εκτίμηση του Wood για $6.600/ουγκιά δείχνει ότι υπάρχει ακόμα σημαντικό ανοδικό περιθώριο.

📌 Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν τις αγορές, ενισχύοντας τη θεμελιώδη ζήτηση.

📌 Βραχυπρόθεσμα η μεταβλητότητα θα είναι έντονη, αλλά η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική.





📺📰 Alter Ego Media: Απογείωση αποτελεσμάτων και στρατηγικός εξορθολογισμός



Η Alter Ego Media κινείται με ισχυρή δυναμική το 2025, με τους αναλυτές να προβλέπουν EBITDA στα 52 εκατ. ευρώ και υπερδιπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας στα 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης.

📌 Ήδη στο α’ εξάμηνο του 2025 η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Pantelakis Securities (EBITDA €16,1 εκατ., EBIT €2,3 εκατ.), επιτυγχάνοντας σαφή υπεραπόδοση.

💡 Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €4 εκατ., έναντι ζημιών €2,4 εκατ. πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά €3,9 εκατ., εξέλιξη που προήλθε από τον εξορθολογισμό του κόστους προγράμματος στο Mega.

📈 Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε οργανικά κατά 7,9% στα €59,1 εκατ. στο α’ εξάμηνο. Ο τομέας εκδόσεων ανέβηκε 9,9% στα €19,1 εκατ., ενώ το broadcasting & content creation σημείωσε άνοδο 7% στα €40 εκατ.

➡️ Συμπέρασμα: Η Alter Ego δείχνει ότι περνά σε νέα φάση ωριμότητας, με βελτίωση περιθωρίων, ισχυρή ανάπτυξη σε publishing & broadcasting και ξεκάθαρα σημάδια κερδοφορίας. Για τους επενδυτές, η εξίσωση «Mega + εκδόσεις» αποκτά πλέον πιο ελκυστική αποτίμηση, καθώς ο όμιλος δείχνει ικανός να κεφαλαιοποιήσει την εξυγίανση του κόστους και την οργανική ανάπτυξη.

🔌⚡⚡ ΑΔΜΗΕ: Μειωμένα μεγέθη εξαμήνου εν μέσω μεγάλων επενδύσεων

📉 Υποχώρηση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και του Ομίλου στο α΄ εξάμηνο 2025, καθώς ο Διαχειριστής «τρέχει» ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5,7 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία.

💶 Η μείωση οφείλεται κυρίως στα έσοδα από δικαιώματα διασυνδέσεων, τα οποία περιορίστηκαν στα 38 εκατ. ευρώ από 54,7 εκατ. το 2024. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, για το σύνολο του 2025 αναμένονται 75,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 30% έναντι πέρυσι.

🏦 Η εισηγμένη στο Χ.Α. ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εμφάνισε:

Έσοδα 34,5 εκατ. ευρώ (-12,4%)

EBITDA 33,8 εκατ. ευρώ (-12,8%)

Καθαρά κέρδη 34,1 εκατ. ευρώ (έναντι 38,9)

Κερδοφορία ανά μετοχή 0,15 ευρώ

Με ισχυρή ρευστότητα (58,3 εκατ.) και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

📊 Σε επίπεδο Ομίλου:

Έσοδα 220 εκατ. ευρώ

EBITDA 152,7 εκατ. ευρώ (-7,5%)

Καθαρά κέρδη 67,6 εκατ. ευρώ (-12,4%)

Καθαρός δανεισμός 1,19 δισ. ευρώ

🔌 Στις επενδύσεις (300,4 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο) ξεχωρίζουν:

Διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Επέκταση Κυκλάδων

Έργο Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ

Αναβαθμίσεις στρατηγικών ΚΥΤ (Κουμουνδούρου, Ρουφ).

🔮 Η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη: βραχυπρόθεσμα οι πιέσεις είναι εμφανείς, αλλά το μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο θα θωρακίσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και θα αποδώσει υπεραξίες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετοχή παραμένει «αμυντική», με ελκυστική μερισματική απόδοση.

📌 Το βαρύ επενδυτικό πρόγραμμα αυξάνει τον δανεισμό, αλλά δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία.

📌 Η πορεία των εσόδων από διασυνδέσεις θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τα επόμενα τρίμηνα.



🛒 🚚 📉 Jumbo (ΜΠΕΛΑ): Ανάπτυξη με πιέσεις στα margins



🛒 Ισχυρές πωλήσεις: Το α’ εξάμηνο 2025 έφερε αύξηση +8% στα έσοδα (€497,3 εκατ.), με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές (Ελλάδα +9%, Κύπρος +7%, Ρουμανία/Βουλγαρία +7%). Οι συνεργασίες franchise (41 σημεία σε 7 χώρες) ενισχύουν τον τζίρο.

⚖️ Πιέσεις στην κερδοφορία: Το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 53,9% (από 55,3%), λόγω υψηλότερης βαρύτητας του franchise (χαμηλότερη κερδοφορία) και καθυστέρησης μετακύλισης του φθηνότερου δολαρίου. Το EBITDA έμεινε σχεδόν στάσιμο (+0,4% YoY), ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν 3,7% (€117,2 εκατ.).

🎯 Outlook: Αν η ανάπτυξη πωλήσεων μείνει στο +8% για το 2025, η κερδοφορία θα κινηθεί γύρω στα €320 εκατ. (ίδια με πέρυσι, αλλά -5% από τις αρχικές προβλέψεις). Η χριστουγεννιάτικη σεζόν θα κρίνει την τελική επίδοση.

🚚 Στρατηγική: Δύο νέα υπερκαταστήματα/έτος, ενίσχυση e-commerce, €60 εκατ. σε logistics.

📉 Μετοχή: Η χθεσινή πτώση (-4,53%) ήρθε μετά τη δημοσίευση αποτελεσμάτων. Παρά τη διόρθωση, το χαρτί παραμένει σε ανοδική τάση, με στήριξη στα ~30€.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ΜΠΕΛΑ παραμένει ισχυρή αναπτυξιακή ιστορία, αλλά οι πιέσεις στα περιθώρια επιβάλλουν προσοχή.

📌 Η βραχυπρόθεσμη στήριξη στα €30 είναι κρίσιμη τεχνικά. Κάτω από εκεί, ανοίγει χώρος για χαμηλότερα επίπεδα.

📌 Για μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές, η δυναμική δικτύου και οι επενδύσεις logistics διατηρούν την εταιρεία σε «core holding» θέση.







🛍️💻🥗🔌 Ιντεάλ: Το τετραπλό Στοίχημα

Ο όμιλος Ιντεάλ χαράσσει σταθερά την επενδυτική του στρατηγική σε τέσσερις άξονες που καλύπτουν από την κατανάλωση έως την τεχνολογία αιχμής:

🛍️ Λιανεμπόριο (Attica):

Η στρατηγική βασίζεται στην ενίσχυση της καταναλωτικής εμπειρίας: νέα διεθνή brands, αναβαθμισμένα e-shops, επενδύσεις σε τεχνολογία και εξυπηρέτηση, ανακαινίσεις καταστημάτων και περαιτέρω επέκταση με νέα σημεία.

💻 Πληροφορική (Byte, Ideal Software, Bluestream, Antacom):

Η ανοδική αγορά ενισχύεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τη στροφή της Ε.Ε. σε αυστηρότερα πλαίσια συμμόρφωσης και κυβερνοασφάλειας. Προστιθέμενη αξία δίνουν η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, η εξωστρέφεια και οι συνέργειες εντός του ομίλου.

🥗 Τρόφιμα (Μπάρμπα Στάθης, Χαλβατζής Μακεδονική):

Στόχος είναι η αύξηση πωλήσεων και EBITDA με αιχμή την ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την ενίσχυση των εξαγωγών.

🔌 Διανομή Τεχνολογίας & Λογισμικού (Ideal Technology, Metrosoft):

Ενδυνάμωση παρουσίας σε προϊόντα αιχμής, λογισμικό και λύσεις κυβερνοασφάλειας, σε μια αγορά με αυξανόμενη ζήτηση.

📌 Ο όμιλος χτίζει ένα πολυκλαδικό χαρτοφυλάκιο που ισορροπεί ανάμεσα στη σταθερότητα του λιανεμπορίου και των τροφίμων, και στην υψηλή ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο όμιλος Ιντεάλ «χτίζει» ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο με σταθερότητα (λιανεμπόριο – τρόφιμα) και ανάπτυξη (πληροφορική – τεχνολογία).

📌 Η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και οι ανάγκες για κυβερνοασφάλεια δημιουργούν προοπτικές υπεραπόδοσης στον κλάδο IT.

📌 Ο Μπάρμπα Στάθης παραμένει σημείο αναφοράς σε πωλήσεις και EBITDA, με θετική εξαγωγική δυναμική.

📌 Η διαφοροποίηση μειώνει τον κίνδυνο σε περίπτωση ύφεσης σε έναν κλάδο.

📌 Παρακολούθηση μετοχής ΙΝΤΕΑΛ: η στρατηγική πολυκλαδικής ανάπτυξης μπορεί να αποτιμηθεί με premium σε βάθος χρόνου.



🏗️ 🏗️💰 ΑΒΑΞ: Σταθερή στροφή σε κερδοφορία & ανάπτυξη

Η ΑΒΑΞ (ΑΒΑΞ) δείχνει πλέον ξεκάθαρα ότι αφήνει πίσω της την περίοδο αναδιάρθρωσης και περνά σε φάση ισχυρής κερδοφορίας και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

🔹 Εξαιρετικά αποτελέσματα εξαμήνου

Κύκλος εργασιών: €467,5 εκατ. (+62% YoY), με ώριμα έργα σε πλήρη εξέλιξη.

EBITDA: €70,1 εκατ. (+29%), με περιθώριο 13,6% (από 9,4%).

Καθαρά κέρδη: €28,5 εκατ. (+74%), καταγράφοντας ιστορική δυναμική.

🔹 Χρηματοοικονομική εικόνα

Καθαρός δανεισμός: €237,8 εκατ. (σταθερός).

Δείκτης καθ. δανεισμού/EBITDA: 1,96x (βελτίωση από 2,25x).

Συμμετοχές: €422,5 εκατ., με την «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις» να παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα μόχλευσης.

🔹 Backlog – καύσιμο ανάπτυξης

Το ανεκτέλεστο έργων φτάνει τα €2,76 δισ., με ισορροπία δημόσιων/ιδιωτικών έργων και ΣΔΙΤ, και ~15% από το εξωτερικό. Η σταθερότητα του backlog, παρά την ταχεία εκτέλεση, δημιουργεί προβλεψιμότητα εσόδων.

📌 Συμπέρασμα

Η ΑΒΑΞ εμφανίζει:

Ιστορικά υψηλά μεγέθη,

Βελτίωση αποδοτικότητας,

Υγιή ισολογισμό.



Ντόπλερ: Σημάδια αφύπνισης

Η μετοχή της Ντόπλερ (εταιρεία ανελκυστήρων) παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα το τελευταίο διάστημα. Από τα χαμηλά του καλοκαιριού (~0,40€), κατέγραψε θεαματική άνοδο τον Αύγουστο με κορύφωση στα ~0,80€, ενώ πλέον κινείται γύρω από τα 0,69€ (+4,55% σήμερα).

Τις τελευταίες μέρες παρατηρούνται σημάδια αφύπνισης μετά την περίοδο συσσώρευσης τιμών και «χωνέματος» του καλοκαιρινού ράλι.

🔎 Τεχνική εικόνα:

Στήριξη: 0,60€ – 0,62€

Αντιστάσεις: 0,72€ – 0,75€

RSI(14): 57 → περιθώριο ανόδου πριν την υπεραγορασμένη ζώνη.

Ο Σεπτέμβριος δείχνει συσσώρευση, πιθανός προπομπός νέας κίνησης.

🏗️ Θεμελιώδη & προοπτικές:

Η Ντόπλερ, ως ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων με εξαγωγικό χαρακτήρα, επηρεάζεται από:

την πορεία των κατασκευών & ανακαινίσεων,

τα έργα υποδομών και ξενοδοχείων,

τις εξαγωγές σε αγορές εξωτερικού.

📌 Καταλύτης: η δημιουργία μητρώου ανελκυστήρων από την πολιτεία, που ανοίγει νέο κανάλι εσόδων μέσω πιστοποιήσεων.

➡️ Συμπέρασμα:

Η μετοχή βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης δυνάμεων. Κλειδί η διατήρηση της περιοχής 0,60€ ως στήριξη. Καθαρή διάσπαση πάνω από τα 0,72€ – 0,75€ ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή προς τα 0,80€.





📈 💻💻 REALCONS: Από την ΕΝ.Α. στο κύριο ταμπλό

Η Real Consulting (REALCONS), συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη, κάνει σήμερα το ντεμπούτο της στην κύρια αγορά του Χ.Α., έπειτα από σχεδόν 4 χρόνια στην Εναλλακτική Αγορά, όπου η μετοχή πενταπλασίασε την αξία της. Το track record αυτό, σε συνδυασμό με το πλούσιο ανεκτέλεστο, δημιουργεί αφήγημα συνέχισης της ανοδικής πορείας.

💻 Ιδιωτικός τομέας:

SAP S/4HANA σε ΤΙΤΑΝ (Αίγυπτος, Τουρκία), Motor Oil, Eurobank Luxembourg, Ιατρικό Αθηνών (SAP for Healthcare).

SAP SuccessFactors σε Χρηματιστήριο Αθηνών & Victus Networks.

D365 Sales στην Optima Bank, SAP ERP στην Triathlon (Sunlight).

SAP Analytics Cloud στην Ήρων, D365 σε NetCompany, Obrela, Total Energies.

Cybersecurity έργα σε Astir Group, Όμιλο Φειδάκη, migration SAP στο Azure για Κωτσόβολο.

🏛️ Δημόσιος τομέας:

ΕΥΔΑΠ & ΔΕΗ με ERP SAP RISE (S/4HANA Private Cloud).

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης (βελτιώσεις ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής).

ΗΔΙΚΑ – έργα για Υγειονομικές Περιφέρειες & ΕΚΑΠΥ.

🔑 Στρατηγική θέση:

Η REALCONS έχει κατακτήσει ρόλο βασικού συνεργάτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό μεγάλων οργανισμών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που αγγίζουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

📌 Το πέρασμα στο κύριο ταμπλό λειτουργεί ως επιβεβαίωση της αξιοπιστίας της και ανοίγει την πόρτα για ακόμη μεγαλύτερη θεσμική συμμετοχή στη μετοχή.



🌍🏭 ⚡MP Materials: Ο μοναδικός αμερικανικός παίκτης

Η MP Materials (PM) είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ και ο μόνος με πλήρη καθετοποίηση – από το ορυχείο Mountain Pass στην Καλιφόρνια έως την παραγωγή μαγνητών. Οι σπάνιες γαίες, όπως το νεοδύμιο και το πρασεοδύμιο, είναι κρίσιμες για την παραγωγή ισχυρών μαγνητών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα, ανεμογεννήτριες, smartphones και μαχητικά F-35. Μέχρι πρόσφατα, η Κίνα κυριαρχούσε στην αγορά, ελέγχοντας το 85% της παγκόσμιας επεξεργασίας και χρησιμοποιώντας αυτή την υπεροχή ως γεωπολιτικό εργαλείο.

⚡Η MP Materials βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανικής αντεπίθεσης για απεξάρτηση από την κινεζική αλυσίδα εφοδιασμού.

Η στρατηγική συμφωνία με το Πεντάγωνο προσφέρει εγγυημένους όγκους και κατώτατες τιμές, εξασφαλίζοντας σταθερά έσοδα και μείωση του ρίσκου. Αυτό οδήγησε σε θεαματική άνοδο της μετοχής, καθώς οι επενδυτές αναγνώρισαν την ενίσχυση του προφίλ της εταιρείας.

➡️ Παράλληλα, η MP επενδύει στην ανάπτυξη νέων μονάδων κατεργασίας και κατασκευής μαγνητών στις ΗΠΑ, ώστε να δημιουργήσει μια αυτάρκη βιομηχανική αλυσίδα. Ωστόσο, παραμένει εκτεθειμένη στη μεταβλητότητα των τιμών των σπάνιων γαιών και στο υψηλό επενδυτικό κόστος.

🚨Η μετοχή της MP Materials αποτελεί στοίχημα στρατηγικής σημασίας: συνδυάζει το γεωπολιτικό αφήγημα της ενεργειακής και αμυντικής αυτονομίας των ΗΠΑ με την αυξανόμενη ζήτηση για «πράσινες» τεχνολογίες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η MP Materials (PM) είναι στρατηγικό χαρτί για όσους θέλουν έκθεση στις σπάνιες γαίες με αμερικανικό «προστατευτικό» πλαίσιο.

📌 Η συμφωνία με το Πεντάγωνο μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο και ενισχύει την ορατότητα κερδοφορίας.

📌 Η MP μπορεί να εξελιχθεί σε «μονοπώλιο Δύσης» στον τομέα, εφόσον οι ΗΠΑ συνεχίσουν να στηρίζουν την εγχώρια παραγωγή.

📌 Μια πιθανή διόρθωση των αγορών και της μετοχής θα την καθιστούσε ευκαιρία.







💻 💻📊 Q&R: Κάλυψη από Piraeus Securities με τιμή–στόχο €1,80 (+25% upside)



Η Piraeus Securities ξεκίνησε κάλυψη της Quality & Reliability (Q&R) με τιμή–στόχο τα €1,80/μετοχή, δηλαδή προοπτική ανόδου ~25% από τα τρέχοντα επίπεδα.

🔹 Θεμελιώδη στηρίγματα:

Ανεκτέλεστο έργων €40 εκατ. για την περίοδο 2025–2026.

Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς >€300 εκατ..

Γραμμή πίστωσης €13 εκατ. για μελλοντικές εξαγορές.

🔹 Στρατηγικές εξαγορές 2025:

SysteCom (κυβερνοασφάλεια)

SquareDev (AI)

Alexander Moore & AlphaCons (SAP solutions)

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν το τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο, αυξάνουν την παρουσία στον ιδιωτικό τομέα και ισορροπούν την παραδοσιακή εξάρτηση από δημόσια έργα.

🔹 Αποτίμηση:

EV/EBITDA 2026 = 9,9x, σε γραμμή με τους ευρωπαϊκούς peers.

Εύρος αποτίμησης: €1,20 – €2,42/μετοχή.

🔹 Upside από εξαγορές:

Αν αξιοποιηθεί η αδιάθετη γραμμή χρηματοδότησης με αποτιμήσεις 6–8x EV/EBITDA, μπορεί να προστεθούν +€1,6–2,2 εκατ. EBITDA, ανεβάζοντας την τιμή–στόχο κοντά στα €2,20–2,40/μετοχή.

➡️ Συμπέρασμα: Η Q&R εμφανίζει υψηλή δυναμική ανάπτυξης με ισχυρό ανεκτέλεστο, στρατηγικές εξαγορές και προοπτικές διεύρυνσης. Παραμένει, ωστόσο, εξαρτημένη από την επιτυχή εκτέλεση των έργων και την υλοποίηση των νέων επενδύσεων.



🧪 🧪 HydroGraph Clean Power (HG): Το Στοίχημα του Γραφενίου



📈 Στις 20 Αυγούστου είχαμε αναφέρει την περίπτωση της HydroGraph Clean Power (HG) και το μεγάλο στοίχημα του γραφενίου. Η μετοχή εκτοξεύτηκε όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει μέθοδο παραγωγής γραφενίου υψηλής καθαρότητας και χαμηλού κόστους – μια εξέλιξη που πυροδότησε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.



🚀 Από τα $0,20 CAD η μετοχή έφτασε ως τα $3 CAD, σε κίνηση που περισσότερο θύμιζε πυροτέχνημα παρά ώριμη αποτίμηση. Όπως είχαμε σημειώσει τότε, «αναμενόμενη η διόρθωση, καθώς η αγορά θα επιχειρούσε να ζυγίσει ψύχραιμα τα μελλοντικά οφέλη». Πράγματι, η διόρθωση ήρθε, με τη μετοχή να κατρακυλά στα $1,5 CAD.



🔄 Ωστόσο, πλέον το χαρτί κινείται ξανά προς τα $3 CAD, δείχνοντας ότι η αγορά θεωρεί πως το σενάριο «έχει ψωμί». Η καινοτομία στο γραφένιο, αν αποδειχθεί εμπορικά βιώσιμη, μπορεί να ανατρέψει ισορροπίες σε βιομηχανίες από την ενέργεια μέχρι την ηλεκτρονική.



🔍 Ορθώς, λοιπόν, την είχαμε βάλει στο «αλχημιστικό μικροσκόπιο», αφού η HG αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση όπου η τεχνολογική υπόσχεση συγκρούεται με τη ρεαλιστική αποτίμηση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το γραφένιο είναι «υλικό-θαύμα», αλλά η εμπορική του αξιοποίηση παραμένει σε πρώιμο στάδιο. Απαιτείται ψυχραιμία.

📌 Οι κινήσεις της μετοχής θυμίζουν momentum play με έντονη μεταβλητότητα· οι γρήγορες εναλλαγές τιμών απαιτούν αυστηρή πειθαρχία.

📌 Επενδυτικά, η HydroGraph Clean Power (HG) ταιριάζει σε χαρτοφυλάκια υψηλού ρίσκου, όχι σε συντηρητικούς επενδυτές.

📌 Παρακολουθήστε στενά τις ανακοινώσεις για πιλοτικές εφαρμογές και συμβόλαια· θα κρίνουν αν η υπόσχεση μετατραπεί σε έσοδα.

📌 Κρατήστε στο μυαλό πως η αποτίμηση τρέχει μπροστά από τα θεμελιώδη — το trade είναι πιο «αλχημιστικό» παρά επενδυτικό.







🏭 🏭 ⚡ Δύο μεγάλες βιομηχανίες σε κίνδυνο «λουκέτου»

«Σήμα κινδύνου» για την πορεία του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών εξέπεμψε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδος, υπογραμμίζοντας ότι δύο μεγάλες βιομηχανίες της χώρας κινδυνεύουν με «λουκέτα».



🔌 Όπως εξήγησε ο ίδιος εντοπίζεται πολύ μεγάλη διαφορά στο ενεργειακό κόστος, στη χώρα μας σε σχέση με τους ανταγωνιστές, όπως η Τουρκία αλλά και χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.

Όπως είναι γνωστό, τόνισε χαρακτηριστικά, η βαριά βιομηχανία μας δεν ανταγωνίζεται εντός Ελλάδας. Ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τα σημερινά δεδομένα, οι παραγωγικές μονάδες έχουν καταστεί μη ανταγωνιστικές.

⚡ Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρόπουλος άσκησε έντονη κριτική για τις πολιτικές της Κομισιόν, μη διστάζοντας να χαρακτηρίσει ως ευχολόγια τις δράσεις που προτείνει στις χώρες το Clean Industrial Deal, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο άμεσης εφαρμογής παρά είναι όλα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και κυρίως ότι απευθύνονται σε χώρες με μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια.

🚨Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα «σαθρά», όπως χαρακτήρισε θεμέλια της πράσινης μετάβασης και το μεγάλο πρόβλημα των δικτύων, απευθύνοντας μομφή προς τις ευρωπαϊκές Αρχές για το γεγονός ότι αν και έχει περάσει ένας χρόνος απ’ την κατάθεση της έκθεσης Ντράγκι, μόλις το 11,2% των προτάσεων έχει εφαρμοστεί.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι βιομηχανίες-ενεργοβόροι κινδυνεύουν να χάσουν έδαφος απέναντι σε Τουρκία και Βουλγαρία, όπου το ενεργειακό κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο.

📌 Επενδυτές και αγορές πρέπει να έχουν το βλέμμα σε εξελίξεις στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς η βιομηχανική βάση της χώρας είναι «κόκκινη γραμμή».

📌 Η πίεση σε ενεργοβόρες εισηγμένες (αλουμίνιο, χαλυβουργία, τσιμέντο) θα μπορούσε να φέρει νέο κύμα αναδιαρθρώσεων ή συγχωνεύσεων.



🛡️🛡️ Γαλλικό μήνυμα στήριξης σε Αθήνα και Λευκωσία για το Καλώδιο Κρήτης–Κύπρου

Η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector (GSI) αποκτά πλέον και τη διάσταση μιας γαλλικής «ασπίδας», καθώς το Παρίσι στέλνει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας προς την Άγκυρα.

⚡ Με «όχημα» τη συμμετοχή της Nexans, της γαλλικής εταιρείας που κατασκευάζει το καλώδιο, αλλά και με την αμυντική συμφωνία Παρισιού–Αθήνας σε πλήρη ισχύ, το Παρίσι διαμηνύει ότι το έργο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ προχωρά χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης.

🛑 Οι πρόσφατες απειλές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ («κανένα έργο που αποκλείει την Τουρκία δεν θα προχωρήσει») προκάλεσαν έντονη αντίδραση: διπλωματικές πηγές στο Παρίσι ξεκαθάρισαν ότι το GSI αποτελεί στρατηγικής σημασίας έργο για την Ευρώπη.

🛡️ Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Γάλλοι στη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με την Ελλάδα, υπενθυμίζοντας την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο το 2020. «Όταν η Ελλάδα καλεί τη Γαλλία, η απάντηση είναι πάντα θετική», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα.

🚫 Παράλληλα, Παρίσι–Αθήνα–Λευκωσία διαμηνύουν ότι η Τουρκία δεν έχει θέση στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, με τις τρεις χώρες έτοιμες να ασκήσουν βέτο εάν χρειαστεί.

📌 Η ασφάλεια της Ελλάδας παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα για τη Γαλλία, όπως τονίζουν διπλωματικοί κύκλοι, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική συνεργασία Παρισιού–Αθήνας είναι ακλόνητη και θεμέλιο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.



🔆 🔆 🔆 Σωληνουργεία Κορίνθου: Το μεγαλύτερο βιομηχανικό φωτοβολταϊκό στην Ελλάδα σε λειτουργία

Η ενεργειακή μετάβαση στη βαριά βιομηχανία περνά από τη Θίσβη. Η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε και ηλεκτροδότησε το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σε βιομηχανική στέγη στη χώρα, ισχύος 7,1 MW, ανοίγοντας νέο δρόμο για πράσινη βιομηχανική παραγωγή.

🏭 Το έργο περιλαμβάνει 12.000 πάνελ σε επιφάνεια 60.000 τ.μ., με χρήση τεχνολογίας Behind-the-Meter, ώστε η παραγόμενη ενέργεια να καταναλώνεται απευθείας από το εργοστάσιο, χωρίς απώλειες δικτύου.

⚡ Η εγκατάσταση αναμένεται να παράγει 10.000 MWh/έτος, καλύπτοντας το 25% των ενεργειακών αναγκών της μονάδας και μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά 4.000 τόνους ετησίως. Σε συνδυασμό με την υφιστάμενη συμφωνία PPA από αιολικό πάρκο, η εταιρεία υπερβαίνει τον στόχο κάλυψης 80% της κατανάλωσης από ΑΠΕ έως το 2025.

💶 Η χρηματοδότηση υλοποιήθηκε με καινοτόμο σχήμα ESCO, που σχεδίασαν οι Sirec Energy και Survey Digital Photovoltaics με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Στη λήξη της 10ετούς μίσθωσης, το έργο θα περάσει χωρίς κόστος στη Σωληνουργεία Κορίνθου.

🌍 Πρόκειται για επένδυση-ορόσημο που δείχνει πως η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρξουν στη βιομηχανία.

