🧍‍♂️➡️🧍‍♂️➡️🧍‍♂️💰 Ένας-ένας! Όλοι θα πάρετε...

🟦🌊⛈️ Το δελτίο καιρού των αγορών

🌬️ Το γράφω συχνά: αν θέλεις να καταλάβεις τι θα συμβεί στην τελευταία λιμνούλα ρευστότητας του δυτικού πλέγματος αγορών κοιτάς τον καιρό στον Ατλαντικό.

🌊 Ο Ατλαντικός είναι ο μεγάλος ρυθμιστής. Μέσω του Γιβραλτάρ κρατά τη στάθμη της Μεσογείου — και κατ’ επέκταση τη στάθμη ρευστότητας στις αγορές που ζουν από τα «απονερά» του. Όταν εκεί φυσάει, εδώ κυματίζει. Όταν εκεί σηκώνεται καταιγίδα, εδώ αρχίζουν οι εκροές.

⛈️ Το δελτίο καιρού που έλαβα είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει μεταβολή των ρευμάτων.

🌍 Οι μικρές, ρηχές αγορές θα το νιώσουν πρώτες. Όχι με κραχ, αλλά με σιωπή. Με εξαφάνιση όγκων. Με συναλλαγές που στεγνώνουν πριν στεγνώσουν οι τίτλοι.

🧠 Όταν αλλάζει ο καιρός στον Ατλαντικό, δεν σε σώζει το καλό σερφ. Σε σώζει να ξέρεις πόσο νερό έχει απομείνει στη λιμνούλα.

👉Ιδού λοιπόν ένα ενδιαφέρον δελτίο καιρού...

🧠📊 FED: Τι σημαίνει η αλλαγή δόγματος

🧩 Η αγορά αιφνιδιάστηκε από την επιλογή Warsh, επειδή περίμενε ένα «περιστέρι». Αντέδρασε μηχανικά: μετοχές κάτω, αποδόσεις πάνω, δολάριο ισχυρό. Όμως το framing hawk vs dove χάνει το νόημα.

🏗️ Αυτό που εξελίσσεται είναι στροφή μοντέλου: λιγότερη οικονομία βασισμένη στη Fed και στο QE, περισσότερη οικονομία βασισμένη σε τράπεζες, πίστωση και πραγματικές επενδύσεις. Από το wealth effect των assets, στο credit effect της παραγωγής.

🏦 Κεντρικό γρανάζι είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο των τραπεζών. Η μεταρρύθμιση του SLR λύνει μια δομική αντίφαση: σήμερα οι τράπεζες τιμωρούνται κεφαλαιακά ακόμη και για «ασφαλή» assets (Treasuries, reserves). Αν αυτό αρθεί, απελευθερώνεται ισολογισμός για δάνεια και απορρόφηση κρατικού χρέους από τον ιδιωτικό τομέα.

📉 Αυτό δεν είναι tightening. Είναι αλλαγή στη διοχέτευση ρευστότητας: μικρότερη Fed, μεγαλύτερο ιδιωτικό balance sheet, χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, περισσότερη πίστωση στην οικονομία.

🌍 Οι φόβοι πληθωρισμού υπερεκτιμώνται. Δύο δομικές αποπληθωριστικές δυνάμεις αγνοούνται:

🇨🇳 Κίνα: υπερπαραγωγή, αποπληθωριστικές εξαγωγές.

🤖 AI: εκρηκτική παραγωγικότητα που συμπιέζει κόστος σε βάθος χρόνου.

📐 Η μεγάλη στρατηγική είναι καθαρή: grow your way out of debt. Όχι πληθωρισμός, όχι λιτότητα, αλλά ανάπτυξη μέσω παραγωγικότητας, απορρύθμισης και τραπεζικής πίστωσης.

🧭 Η αγορά κοιτάζει το λάθος πράγμα. Δεν αλλάζει απλώς ο πρόεδρος της Fed· αλλάζει ο τρόπος που «δουλεύει» το σύστημα.

📍 Το post αποτελεί μια περίληψη με ύφος black box της ανάλυσης Everyone is focusing on the Wrong Thing του Michael Nicoletos (https://substack.com/@mnicoletos) την οποία βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα.

📍 Το SLR (Supplementary Leverage Ratio) είναι κανόνας κεφαλαιακής επάρκειας για τις μεγάλες τράπεζες.

Τι μετράει, απλά

Υποχρεώνει μια τράπεζα να έχει ελάχιστο ποσοστό κεφαλαίων σε σχέση με το σύνολο των ανοιγμάτων της, χωρίς να εξετάζει τον κίνδυνο των στοιχείων ενεργητικού.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αρχική αντίδραση της αγοράς δεν ακυρώνει τη στρατηγική κατεύθυνση

📌 Η απορρύθμιση και η τραπεζική πίστωση λειτουργούν μακροπρόθεσμα.

📌 Η παραγωγικότητα από AI δεν τιμολογείται ακόμη πλήρως

📌 Οι αγορές που στηρίζονται σε πραγματική ανάπτυξη είναι πιο ανθεκτικές από εκείνες του QE

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΑΛΦΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ, ΕΛΣΤΡ, ΚΡΙ

🧍‍♂️➡️🧍‍♂️➡️🧍‍♂️💰 Ένας-ένας όλοι θα πάρετε...

🟢 Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Ινδίας λειτούργησε ως καθαρό θετικό έναυσμα για τις αγορές, με την Ασία να το «γιορτάζει» δεόντως. Η ουσία δεν είναι τόσο εμπορική όσο γεωπολιτική: το δέσιμο της Ινδίας στο δυτικό στρατόπεδο. Για εμάς, αυτό κουμπώνει άψογα με τον IMEC και την τριπλέτα Ινδίας–Ισραήλ–Ελλάδας.

🟡 Στην καθ’ ημάς άκρη της Δύσης, οι εκθέσεις κάνουν τη δουλειά τους. Προχθές Intesa Sanpaolo, χθες Mediobanca, με την JPMorgan Chase & Co. να επιχειρεί σφήνα στους Ιταλούς. Μια-δύο εκθέσεις την ημέρα την αρκούδα την κρατούν μακριά.

🔦 Η αγορά διανύει μια από τις πιο λαμπρές φάσεις της. Οι ξένοι συνωστίζονται στην ουρά, καθοδηγούμενοι από τους προβολείς των ξένων οίκων. Τα παθητικά κεφάλαια και ο μηχανισμός τους έχουν αναλυθεί — δεν χρειάζεται επανάληψη.

🧩 Στο επίκεντρο, η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. Οι «μύστες» μιλούν για τρεις υποψήφιες εισόδους (ΜΟΗ–BOCHGR, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και τρεις εξόδους (ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ) λόγω συγχώνευσης και μετανάστευσης.

🐭 Οι εγχώριοι επενδυτές παραμένουν μουδιασμένοι: να ακολουθήσουν τους ξένους που ακολουθούν τους προβολείς ή να περιμένουν τη μεγάλη διόρθωση που δεν έρχεται; Το σκηνικό θυμίζει γάτα με ποντίκι. Το ερώτημα είναι ποιος νομίζει ότι είναι ποιος — και αν έχει δίκιο.

🔍 ΑΛΦΑ

🟦 Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η JPMorgan Chase & Co. κατέχει άμεσα 1,21% των δικαιωμάτων ψήφου, με δυνατότητα μέσω παραγώγων έως 6,04%. Η αγορά το διαβάζει ως ενίσχυση ορατότητας και θεσμικού ενδιαφέροντος.

📌 Η παρουσία ισχυρού θεσμικού παίκτη ενισχύει την αξιοπιστία

📌 Τα παράγωγα δείχνουν optionality, όχι άμεση πρόθεση

📌 Το μήνυμα εκλαμβάνεται ως «ψήφος εμπιστοσύνης», όχι deal

🏗️ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

🟩 Η Mediobanca αναβάθμισε την τιμή-στόχο στα 45,7€ (από 30€), στηριζόμενη στην «εξασφαλισμένη» αύξηση EBITDA από ~400 εκατ. το 2024 σε >700 εκατ. το 2028.

🛒 ΜΠΕΛΑ

🟨 Σήμερα η πολυαναμενόμενη ΓΣ. Η μετοχή συνέχισε με θετικό πρόσημο, ίσως ένδειξη ότι τα πακέτα προς ρευστοποίηση ολοκληρώθηκαν.

🟦 ΑΒΑΞ: Η διοίκηση της ΑΒΑΞ επιταχύνει τις αγορές ιδίων μετοχών, συγκεντρώνοντας μέσα στον Ιανουάριο 240.000 μετοχές, σε μια κίνηση με ξεκάθαρο μήνυμα προς την αγορά.

🟦 Συνολικά, ο όμιλος έχει αποκτήσει 637.120 ίδιες μετοχές. Από αυτές, οι 424.620 εντάσσονται στο νέο διετές πρόγραμμα επαναγοράς που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Ιούλιο του 2025.

🟦 Το πρόγραμμα προβλέπει αγορές έως και 5 εκατ. μετοχών, δίνοντας στη διοίκηση σημαντική ευελιξία κεφαλαιακής διαχείρισης και στήριξης της μετοχής σε φάσεις μεταβλητότητας.

🟦 Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία.

🎰 ΟΠΑΠ

🟧 Η επίσπευση της δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων (3/3) εκλαμβάνεται ως θετικό σήμα.

🏭 ΕΛΣΤΡ

🟪 Κίνηση με όγκο χθες — στοιχείο που συνήθως παραπέμπει σε βούληση.

✈️ ΔΑΑ

🟦 Η υποβάθμιση της Barclays σε Underweight με Τ/Σ 10,10€ πέρασε σχεδόν απαρατήρητη· η μετοχή κράτησε.

⛽ ΜΟΗ

🟥 Νέο υψηλό, μια ανάσα από τα 35€. Τον Απρίλιο ήταν στα 18€ με κεφαλαιοποίηση ~2 δισ.€. Χθες άγγιξε τα 3,8 δισ.€.





🥛🍼 🥣ΚΡΙ: Νέο υψηλό για μετοχή χθες για τη μετοχή στα 22,80 Ευρώ. Πριν δυο χρόνια περίπου το 2023 η μετοχή ετιμάτο στα 5 Ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση έφτασε χθες τα 753 εκατ.

🕯️Ρώτησα το ιάπωνα φίλο μου το Νακαμότο τι βλέπει στο διάγραμμα με τις γιαπωνέχικες αλχημείες που χρησιμοποιεί... Μου απάντησε τα εξής: ローソク足分析：明確な上昇ブレイクアウトと強い強気相場。...

Τα έβαλα στο ChatGPT και μου μετέφρασε αυτά...

🕯️🕯️Με γιαπωνέζικη τεχνική ανάλυση κηροπηγίων, αυτό που φαίνεται στο γράφημα είναι καθαρό ανοδικό breakout με ισχυρό bullish momentum. Πιο συγκεκριμένα:

🔹 Τι «είναι» αυτό που βλέπεις

Ισχυρά ανοδικά κεριά τύπου bullish marubozu / long white candles

→ μεγάλα σώματα, ελάχιστες σκιές

→ δείχνουν επιθετική κυριαρχία αγοραστών, όχι απλή αντίδραση.

🔹 Τι λένε τα κηροπήγια σε επίπεδο ψυχολογίας

Δεν είναι hammer, doji ή pattern αντιστροφής.

Είναι continuation / expansion phase:

οι αγοραστές δεν περιμένουν pullback, κυνηγάνε τιμές.

🔹 RSI (14)

~81 → υπεραγορασμένο, αλλά:

σε ανοδικά breakouts αυτό δεν είναι σήμα πώλησης

είναι ένδειξη strength, όχι αδυναμίας.





(Στο τελευταίο post σήμερα και κάθε μέρα ένα δωρεάν μάθημα γιαπωνέζικης τεχνικής ανάλυσης από τον φανατικό φίλο της στήλης Νακαμότο...)

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η γεωπολιτική ευθυγράμμιση της Ινδίας λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος καταλύτης για ελληνικά assets

📌 Οι αναδιαρθρώσεις δεικτών τείνουν να ευνοούν τη ροή, όχι το timing

📌 Η ένταση των προβολέων συχνά προηγείται της μεταβλητότητας, όχι της διόρθωσης

📌 Το παιχνίδι γάτας–ποντικιού συνήθως κρίνεται από την υπομονή, όχι από την ταχύτητα

📌 Η απόσταση από τα παλιά επίπεδα τιμών δείχνει ότι η αγορά επανατιμολογεί το story, όχι απλώς το trading

📌 Όσο τα κεριά παραμένουν «καθαρά» και οι διορθώσεις ρηχές, η ψυχολογία παραμένει υπέρ των longs

🟦🌊💵 Το τρίτο κύμα δολαρίου-χρυσού

🧭 Το γράφημα του λόγου χρυσού προς S&P 500 αποτυπώνει κάτι που η αγορά τείνει να ξεχνά: τα νομισματικά καθεστώτα δεν κινούνται γραμμικά, αλλά σε κύματα. Δύο μεγάλοι κύκλοι υποτίμησης του δολαρίου έχουν ήδη καταγραφεί ιστορικά. Το ερώτημα σήμερα δεν είναι αν υπήρξε διόρθωση στον χρυσό, αλλά αν βρισκόμαστε στην αρχή του τρίτου κύματος.

📉 Η βίαιη πτώση της Παρασκευής, μετά την ανακοίνωση του Kevin Warsh ως νέου προέδρου της Federal Reserve, λειτούργησε περισσότερο ως εκτόνωση υπεραγορασμένων συνθηκών παρά ως αλλαγή τάσης. Η αγορά αντέδρασε ενστικτωδώς στο «γερακίσιο» προφίλ, αγνοώντας τη μεγαλύτερη εικόνα: την πολιτική βούληση για χαλάρωση το 2026, την οποία έχει επανειλημμένα προαναγγείλει και ο Donald Trump.

🏦 Ιστορικά, κάθε μεγάλο κύμα υποτίμησης του δολαρίου συνοδεύτηκε από μετατόπιση ισχύος: από μετοχές προς σκληρά περιουσιακά στοιχεία, από χρηματοοικονομική ευφορία προς νομισματική αμφισβήτηση. Αν το τρέχον μοτίβο επαναληφθεί, το τρίτο κύμα δεν θα είναι στιγμιαίο. Θα είναι διαρθρωτικό.

🔎 Το συμπέρασμα είναι ψύχραιμο: η πρόσφατη διόρθωση δεν αναιρεί το μακροπρόθεσμο αφήγημα. Αντίθετα, το επιβεβαιώνει. Σε κύκλους όπως αυτοί, ο πανικός είναι θόρυβος και η μεγάλη εικόνα είναι ο οδηγός.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα να διαβάζεται ως μέρος του κύκλου, όχι ως ανατροπή του

📌 Οι διορθώσεις σε ανοδικά μακρο-μοτίβα να λειτουργούν ως φίλτρο ψυχραιμίας και όχι φόβου

📌 Η σύγκριση χρυσού με μετοχές να αξιοποιείται για κατανόηση καθεστώτος, όχι για timing

📌 Η ιστορία να χρησιμοποιείται ως πλαίσιο σκέψης, όχι ως ακριβής πρόβλεψη





⚡💧 ΔΕΗ: Η αντλησιοταμίευση «κλειδώνει» την αποθήκευση

🔌 Σε φάση ωρίμανσης περνά ένα ακόμη κομβικό έργο αποθήκευσης για τη ΔΕΗ, με την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά Βέροιας να μπαίνει πλέον καθαρά στη γραμμή της αδειοδότησης. Η διαδικασία περιβαλλοντικής έγκρισης έχει ξεκινήσει, καθώς η ΜΠΕ έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις περιφέρειες για γνωμοδοτήσεις.

💧 Οι ενδείξεις από τον φάκελο είναι ότι οι περιβαλλοντικοί όροι δεν θα καθυστερήσουν σημαντικά. Το έργο προβλέπει ισχύ έγχυσης περίπου 460 MW και απορρόφησης άνω των 440 MW, αξιοποιώντας τον υφιστάμενο ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού της Σφηκιάς, στοιχείο που μειώνει τεχνικό και περιβαλλοντικό ρίσκο.

🧩 Η Σφηκιά δεν είναι μεμονωμένη κίνηση. Εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αντλησιοταμίευσης μεγάλης κλίμακας στη Δυτική Μακεδονία, μαζί με projects στην Καρδιά και στο Νότιο Πεδίο. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: «δεξαμενές» ευελιξίας που απορροφούν την περίσσεια ΑΠΕ και την επιστρέφουν στο σύστημα στις ώρες αιχμής.

🔋 Παράλληλα, χτίζεται και το σκέλος των μπαταριών, περίπου 300 MW στην ίδια γεωγραφική ζώνη. Η σύζευξη αντλησιοταμίευσης, μπαταριών και μεγάλων φωτοβολταϊκών στα πρώην λιγνιτικά πεδία μετατρέπει τη Δυτική Μακεδονία σε πυρήνα σταθερότητας για το νέο ενεργειακό μίγμα.

🚀 Μετά τον μετασχηματισμό, η ΔΕΗ μπαίνει πλέον στη φάση της επιτάχυνσης: λιγότερη θεωρία, περισσότερη υποδομή. Η πράσινη μετάβαση παύει να είναι απλώς «καθαρή» και γίνεται λειτουργική.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αντλησιοταμίευση αντιμετωπίζεται ως στρατηγική υποδομή και όχι ως συμπληρωματικό έργο ΑΠΕ

📌 Ο συνδυασμός υδρο, μπαταριών και φωτοβολταϊκών μειώνει δραστικά τον κίνδυνο συστήματος

📌 Η Δυτική Μακεδονία μετασχηματίζεται από λιγνιτικό βάρος σε ενεργειακό asset

📌 Η αξία της ΔΕΗ ενισχύεται περισσότερο από τη σταθερότητα και λιγότερο από τα ονομαστικά MW



🧠🏦 Alpha Bank: Προνοητική Κίνηση Κεφαλαιακής Διαχείρισης

🧩 Η Alpha Bank απηύθυνε πρόταση εξαγοράς προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης ύψους 450 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2027, υπό την αίρεση επιτυχούς έκδοσης νέας σειράς με ανάλογα χαρακτηριστικά.

🔁 Η συναλλαγή εντάσσεται στη διαχείριση των απαιτήσεων MREL και στοχεύει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, αξιοποιώντας το σαφώς βελτιωμένο περιβάλλον χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες.

💶 Η επιλογή αναχρηματοδότησης ομολογιακού χρέους με τριετή υπολειπόμενη διάρκεια υποδηλώνει πρόθεση μείωσης κόστους δανεισμού, στον απόηχο της αναβάθμισης της πιστοληπτικής εικόνας του κλάδου.

⚖️ Το fixed rate reset προσφέρει ευελιξία απέναντι σε μελλοντικές επιτοκιακές μεταβολές, ενώ το senior preferred status διατηρεί την ελκυστικότητα της έκδοσης για θεσμικούς επενδυτές.

🌍 Η συμμετοχή διεθνών τραπεζών στη διαχείριση της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς και ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή θωράκιση της τράπεζας, χωρίς επιβάρυνση των μετόχων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η έγκαιρη αναχρηματοδότηση πριν τη λήξη μειώνει ρίσκα αγοράς

📌 Η συμμόρφωση με MREL χωρίς dilution βελτιώνει το equity story

📌 Το senior preferred παραμένει το «γλυκό σημείο» για θεσμικούς

📌 Η ενεργή διαχείριση παθητικού δείχνει ώριμη τραπεζική διοίκηση

💧📊 ΕΥΔΑΠ, τιμολόγια και λειψυδρία στην Αττική

💧 Η ΕΥΔΑΠ ξεκαθαρίζει ότι η αναπροσαρμογή των μη οικιακών τιμολογίων – όπου εντάσσονται και οι Δήμοι – στοχεύει πρωτίστως στην ορθολογική χρήση του νερού από μεγάλους καταναλωτές, σε μια συγκυρία όπου η Αττική έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση λειψυδρίας. Το μήνυμα είναι σαφές: το νερό παύει να είναι «αόρατο» κόστος για όσους καταναλώνουν μεγάλους όγκους.

⚖️ Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι η ΡΑΑΕΥ έχει εγκρίνει τόσο το επιτρεπόμενο έσοδο όσο και την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ έως το 2029, μετά από δημόσια διαβούλευση. Η θεσμική ομπρέλα υπάρχει και τα περιθώρια αυθαιρεσίας είναι περιορισμένα.

📉 Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή είναι μικρότερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό των τελευταίων 17 ετών, ενώ προβλέπεται ρητή προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με μηδενισμό του παγίου και μείωση του συνολικού λογαριασμού τους.

🔍 Κάθε κόστος και κάθε επένδυση, σύμφωνα με την εταιρεία, ελέγχονται εξονυχιστικά ώστε να διασφαλίζεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας, η προστασία των καταναλωτών και η ανάληψη πρωτοβουλιών περιορισμού της κατασπατάλησης νερού από μεγάλους χρήστες.

🏗️ Τα πρόσθετα έσοδα κατευθύνονται σε ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ: αντικατάσταση παλαιών αγωγών, μείωση διαρροών, ψηφιακή παρακολούθηση δικτύων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής.

🌍 Ακόμη και μετά τις αλλαγές, η ΕΥΔΑΠ υποστηρίζει ότι διατηρεί το χαμηλότερο τιμολόγιο μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, υπενθυμίζοντας ότι επί 17 χρόνια απορροφούσε αυξήσεις ενεργειακού και λειτουργικού κόστους χωρίς μετακύλιση στους καταναλωτές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η τιμολόγηση του νερού αντιμετωπίζεται πλέον και ως εργαλείο διαχείρισης σπανιότητας, όχι μόνο ως λογαριασμός

📌 Οι μεγάλες καταναλώσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με καθαρό μήνυμα εξοικονόμησης πόρων

📌 Η κοινωνική προστασία παραμένει κρίσιμος άξονας για τη διατήρηση κοινωνικής αποδοχής

📌 Τα επενδυτικά προγράμματα δικτύων αποκτούν στρατηγική σημασία σε συνθήκες κλιματικής πίεσης



⚡🔌 ΑΔΜΗΕ: Το 1 δισ. της ΕΤΕπ που «κουμπώνει» τον χάρτη των διασυνδέσεων

🔹 Σε κομβικό χρηματοδότη των μεγάλων ενεργειακών έργων εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με αιχμή τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και το φιλόδοξο πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ. Εντός του έτους «κλειδώνει» χρηματοδότηση περίπου 1 δισ. ευρώ αποκλειστικά για το επενδυτικό πλάνο του Διαχειριστή.

🔹 Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων της ΕΤΕπ στην ελληνική οικονομία, ύψους ~4 δισ. ευρώ για το 2026. Πάνω από το ένα τρίτο κατευθύνεται στην ενέργεια, επιβεβαιώνοντας ότι οι υποδομές ηλεκτρισμού και η ανθεκτικότητα του συστήματος βρίσκονται ψηλά στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

🔹 Η στήριξη του ΑΔΜΗΕ αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 6 δισ. ευρώ βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη: διασυνδέσεις νησιών, ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς και άρση bottlenecks. Την ίδια στιγμή, τα περιθώρια νέου δανεισμού χωρίς κεφαλαιακή ενίσχυση έχουν περιοριστεί.

🔹 Υπενθυμίζεται ότι το πρόσφατο ομολογιακό των 300 εκατ. ευρώ ήταν ουσιαστικά το τελευταίο βήμα πριν ανοίξει ο φάκελος ΑΜΚ. Η είσοδος της ΕΤΕπ λειτουργεί ως ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης στο project pipeline και μειώνει τον χρηματοδοτικό κίνδυνο σε περίοδο αυξημένων αναγκών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρουσία της ΕΤΕπ αποτυπώνεται ως «σφραγίδα ποιότητας» για μεγάλα projects υποδομών

📌 Η χρηματοδότηση περιορίζει την πίεση για άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση

📌 Οι διασυνδέσεις παραμένουν βασικός μοχλός ενεργειακής ασφάλειας και απορρόφησης ΑΠΕ

📌 Η Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει ευρωπαϊκά κεφάλαια στρατηγικής σημασίας.

🏨📈 Λάμψα – Ενίσχυση θέσεων σε κομβικές συμμετοχές

🧱 Η Λάμψα προχωρά μεθοδικά στον σχεδιασμό διατήρησης και ενίσχυσης της παρουσίας της σε βασικές επενδύσεις, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή της στις αυξήσεις κεφαλαίου των Selene και Harmona.

💶 Στις 30 Ιανουαρίου κατέβαλε συνολικά 7,32 εκατ. ευρώ, αποκτώντας νέες μετοχές και ενισχύοντας τη θέση της. Ειδικότερα, για την αύξηση κεφαλαίου της Selene Enterprises Company Limited καταβλήθηκαν 7,2 εκατ. ευρώ με την έκδοση 7,2 εκατ. νέων μετοχών.

🔹 Παράλληλα, στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου της Harmona Enterprises Company Limited, η Λάμψα κατέβαλε 120 χιλ. ευρώ, αποκτώντας 120 χιλ. νέες μετοχές.

⏸️ Την ίδια στιγμή, ανεβλήθη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Regency Hellenic Investments SA, με τη διοίκηση να προαναγγέλλει νεότερη ενημέρωση.

🎯 Υπενθυμίζεται ότι η έμμεση συμμετοχή της Λάμψα στη Regency παραμένει στο 25,83%, ποσοστό που ελέγχει από τον Φεβρουάριο του 2024, μετά την εξαγορά του 33,91% από τη Selene, η οποία ελέγχει τα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η κίνηση ενισχύει τη στρατηγική σταθερότητα των συμμετοχών

📌 Η διατήρηση ποσοστών δείχνει έμφαση στον έλεγχο και όχι στη μόχλευση

📌 Η αναβολή της ΓΣ αφήνει ανοιχτό timing εξελίξεων χωρίς να αλλάζει το story

🧩📊 Profile: Εκτελεστική ακρίβεια και στρατηγικό βάθος εξαγορών

🧠 Η Profile Software ολοκλήρωσε δύο στρατηγικές εξαγορές συνολικού ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή εκτελεστική ικανότητα και ξεκάθαρη στόχευση οργανικής και εξωστρεφούς ανάπτυξης.

🏗️ Η απόκτηση του 87,23% της Algosystems (3,7 εκατ. ευρώ) ενισχύει την εγχώρια παρουσία της Profile σε τεχνολογίες αυτοματισμών και μετρολογίας, προσθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και συμπληρωματικό αντικείμενο.

🌍 Παράλληλα, η πλήρης εξαγορά της Contemi Solutions (3,8 εκατ. ευρώ) με την πλατφόρμα Wealth Intelligence (WIN) διευρύνει ουσιαστικά το αποτύπωμα στη βρετανική αγορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

☁️ Η επιλογή της Contemi αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η νεφοϋπολογιστική πλατφόρμα WIN καλύπτει end-to-end τις ανάγκες οργανισμών wealth management, από front έως back office, προσφέροντας υψηλά περιθώρια επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσω αδειών χρήσης.

🔗 Η γεωγραφική διασπορά Ελλάδας–Βρετανίας μειώνει τον κίνδυνο συγκέντρωσης, ενώ η τεχνογνωσία και το πελατολόγιο που αποκτώνται δημιουργούν άμεσες και μετρήσιμες συνέργειες με τις υφιστάμενες δραστηριότητες.

⚙️ Η ταχύτητα υλοποίησης —από υπογραφή έως ολοκλήρωση σε 4–6 εβδομάδες— αντανακλά οργανωτική ωριμότητα και προσεκτική δέουσα επιμέλεια, χωρίς εκπλήξεις στο execution.

💶 Τα επενδυθέντα ποσά κινούνται εντός των αρχικά ανακοινωθέντων ορίων, επιβεβαιώνοντας χρηματοοικονομική πειθαρχία και έλεγχο ρίσκου.

📈 Συνολικά, η διοίκηση υλοποιεί με συνέπεια μια εξωστρεφή στρατηγική που ενισχύει μακροπρόθεσμα την αξία της μετοχής, μέσω επιλεκτικών και συμπληρωματικών εξαγορών σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αγορά «διαβάζει» θετικά όταν οι εξαγορές συνδυάζουν τεχνογνωσία, επαναλαμβανόμενα έσοδα και γεωγραφική διαφοροποίηση

📌 Η ταχύτητα ολοκλήρωσης λειτουργεί ως ένδειξη ποιοτικής προετοιμασίας και εσωτερικής πειθαρχίας

📌 Οι επιλεκτικές μικρομεσαίες εξαγορές μειώνουν τον κίνδυνο ενσωμάτωσης και αυξάνουν τη στρατηγική ευελιξία

📌 Η ενίσχυση recurring revenues βελτιώνει τη διαχρονική ορατότητα και την αποτίμηση της εταιρείας

🧠🏭 Real Consulting: AI Factory στην Περιφέρεια

🧩 Η Real Consulting ανακοίνωσε τη δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Καινοτομίας στο Ερευνητικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, εγκαινιάζοντας έναν στρατηγικό τεχνολογικό κόμβο στα Ιωάννινα. Το Innovation Hub σχεδιάστηκε ως ενιαία πλατφόρμα με διπλό ρόλο: ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενων επιχειρησιακών προϊόντων λογισμικού για επιλεγμένους κλάδους και παροχή προηγμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

🤖 Η δομή του κέντρου βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πλατφόρμες και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με τη φιλοδοξία να λειτουργήσει ως σύγχρονο AI Factory, δηλαδή ως μηχανισμός «βιομηχανοποίησης» της παραγωγής λύσεων AI για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

🎓 Καθοριστική είναι η συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εξασφαλίζει ερευνητική υποστήριξη, πρόσβαση σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης και αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας. Το κέντρο θα προσφέρει στρατηγική, τεχνολογική και αρχιτεκτονική υποστήριξη στις πλατφόρμες όπου δραστηριοποιείται η Real Consulting, ενισχύοντας τη δυνατότητα παραγωγής λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

📍 Η επιλογή των Ιωαννίνων συνιστά ενδιαφέρουσα κίνηση αποκέντρωσης τεχνολογικής ανάπτυξης από την Αθήνα. Η εγκατάσταση εντός ερευνητικού πάρκου, σε άμεση διασύνδεση με πανεπιστημιακή δομή, δημιουργεί οικοσύστημα καινοτομίας, με δυνητικά κοστολογικά πλεονεκτήματα και καλύτερη πρόσβαση σε talent pool.

🔄 Η έμφαση στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και στην τεχνητή νοημοσύνη υποδηλώνει σταδιακή μετάβαση από καθαρά συμβουλευτικό μοντέλο σε υβριδικό, με προοπτική επαναλαμβανόμενων εσόδων. Η πρωτοβουλία ενισχύει και το ESG αφήγημα της εταιρείας, ως οικονομικού παράγοντα που επενδύει στην περιφέρεια. Το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η εμπορική επιτυχία των προϊόντων και η κλιμάκωση του μοντέλου AI Factory.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η κίνηση αποκέντρωσης ερμηνεύεται ως ένδειξη στρατηγικής ωριμότητας και όχι απλής μείωσης κόστους

📌 Η συνεργασία με πανεπιστημιακό τμήμα αυξάνει την πιθανότητα διατηρήσιμης καινοτομίας

📌 Το υβριδικό μοντέλο προϊόντων–συμβουλευτικής τείνει να βελτιώνει την ποιότητα και τη σταθερότητα εσόδων

🟨 Πολύτιμα Μέταλλα: Διόρθωση χωρίς τέλος του bull run 🟡🥈

📉 Παρά την ιστορική διόρθωση των τιμών χρυσού και ασημιού – τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών – η ανοδική τάση των πολύτιμων μετάλλων παραμένει ενεργή, σύμφωνα με κορυφαίους αναλυτές. Ο χρυσός υποχώρησε πάνω από 13% και το ασήμι σχεδόν 34% στις συνεδριάσεις Παρασκευής και Δευτέρας, σε ένα βίαιο ξεπούλημα που αιφνιδίασε την αγορά.

📊 Ωστόσο, η πτώση αυτή ερμηνεύεται ως τεχνική και όχι διαρθρωτική. Οι τιμές βρίσκονται ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με εκείνα πριν από μόλις τρεις εβδομάδες, γεγονός που αποδυναμώνει το αφήγημα περί ανατροπής του bull run.

🏦 Στη UBS εκτιμούν ότι ο χρυσός θα κινηθεί σε νέα ιστορικά υψηλά εντός του έτους, άνω των 6.200 δολαρίων/ουγγιά. Η JPMorgan βλέπει τα 6.300 δολάρια έως το τέλος του 2026, ενώ η Deutsche Bank διατηρεί στόχο τα 6.000 δολάρια για φέτος, στηριζόμενη στη διατηρήσιμη ζήτηση.

⚠️ Οι αναλυτές δεν αποκλείουν περαιτέρω μεταβλητότητα βραχυπρόθεσμα, τονίζοντας ότι το selloff μπορεί να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η στήλη όμως προβληματίστηκε από τη χθεσινή δυναμική ανοδική αντίδραση χρυσού και ασημιού. Οι ταύροι σκαρφαλώνουν στον τοίχο της αγωνίας δεν καλπάζουν...

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ένταση της διόρθωσης δεν αναιρεί από μόνη της το μακροπρόθεσμο ανοδικό αφήγημα

📌 Τα επίπεδα τιμών παραμένουν συμβατά με πρόσφατα υψηλά, όχι με κατάρρευση τάσης

📌 Η μεταβλητότητα λειτουργεί συχνά ως μηχανισμός εκτόνωσης σε bull markets

📌 Οι εκτιμήσεις μεγάλων οίκων συνεχίζουν να στηρίζουν το σενάριο νέων υψηλών. Πέρυσι και πρόπερσι που δεν το στήριζαν δεν πήγαμε άσχημα.

🟦🇪🇺📉 Η ΕΕ είναι πλέον πλουσιότερη από το Ηνωμένο Βασίλειο

🧠 Για πρώτη φορά στη σύγχρονη οικονομική ιστορία, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε όρους αγοραστικής δύναμης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά εκείνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτό δεν είναι μια στατιστική λεπτομέρεια, αλλά μια ιστορική ανατροπή.

📊 Αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι τα τελευταία 20 χρόνια η ΕΕ ενσωμάτωσε περίπου 100 εκατομμύρια πολίτες από την Ανατολική Ευρώπη, με πολύ χαμηλότερα εισοδήματα και παραγωγικότητα. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική οικονομική της δυναμική όχι μόνο άντεξε, αλλά ενισχύθηκε.

🇬🇧 Το Ηνωμένο Βασίλειο, αντίθετα, ήταν διαχρονικά σαφώς πλουσιότερο όσο βρισκόταν εντός της ΕΕ. Η έξοδος από την ενιαία αγορά, οι τριβές στο εμπόριο, η μείωση επενδύσεων και η ασθενέστερη παραγωγικότητα άφησαν μόνιμο αποτύπωμα.

📉 Το Brexit δεν έκανε απλώς τη Βρετανία «διαφορετική». Την έκανε, μετρήσιμα, φτωχότερη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σύγκριση πλούτου μεταξύ οικονομιών φωτίζει στρατηγικές επιλογές δεκαετιών

📌 Η ενιαία αγορά λειτουργεί ως επιταχυντής σύγκλισης, όχι ως βαρίδι

📌 Οι πολιτικές αποφάσεις έχουν κόστος που φαίνεται με καθυστέρηση αλλά με ακρίβεια





🤖🚕 Waymo: Ρομποτικά ταξί στο Λονδίνο

🧭 Η Waymo, θυγατρική της Alphabet (μητρική της Google), ετοιμάζεται να φέρει υπηρεσία robotaxi στο Λονδίνο ήδη από τον Σεπτέμβριο, με πιλοτική φάση από τον Απρίλιο, όπως μεταδίδει το BBC.

⚙️ Τα οχήματα, χωρίς οδηγό στο τιμόνι, βασίζονται σε lidar, κάμερες, ραντάρ και μικρόφωνα, με υπολογιστή που επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας πλήρη επίγνωση 360°.

🏛️ Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο το β’ εξάμηνο του 2026, εκτιμώντας ότι ο κλάδος μπορεί να προσθέσει £42 δισ. στο ΑΕΠ έως το 2035.

🚦 Η εμπειρία από το San Francisco δείχνει τόσο κλίμακα (εκατομμύρια διαδρομές) όσο και τεχνικές προκλήσεις σε ακραία συμβάντα.

🏁 Ανταγωνιστές όπως Uber και Lyft ετοιμάζονται επίσης, ενώ η Waymo συνεργάζεται με Jaguar, όταν άλλοι επιλέγουν Baidu.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετάβαση στα robotaxi συνδέεται περισσότερο με ρύθμιση και κυβερνοασφάλεια παρά με hardware

📌 Τα πιλοτικά προγράμματα λειτουργούν ως crash test για την κοινωνική αποδοχή

📌 Η «premium» τιμολόγηση υποδηλώνει πρώιμη φάση, όχι μαζική αγορά

🧰📊 ΜμΕ: Ανθεκτικότητα υπό πίεση, βλέμμα στο 2026

🧩 Παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνεχίζουν να κινούνται με αξιοσημείωτη σταθερότητα και αναπτυξιακό προσανατολισμό. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έρευνα συγκυρίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

📈 Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των ΜμΕ ενισχύθηκε οριακά το β’ εξάμηνο του 2025 (στις 17 μονάδες από 16), παραμένοντας αισθητά πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο της δεκαετίας. Την ίδια στιγμή, ενισχύεται ο αναπτυξιακός προσανατολισμός, με το 58% των επιχειρήσεων να δηλώνει στρατηγικές ανάπτυξης, από 54% στο α’ εξάμηνο.

🛃 Οι πιέσεις από τους δασμούς απορροφήθηκαν κυρίως στα περιθώρια κέρδους, περιορίζοντας τη διάχυση στο σύνολο της οικονομίας. Συγκριτικά με τις έντονες διαταραχές της προηγούμενης πενταετίας, η επίδρασή τους κρίνεται ηπιότερη, με βασικό κανάλι πίεσης τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

🧭💧⚡ ΡΑΑΕΥ: Νέα ηγεσία με γεμάτη ατζέντα

🧩 Με ανανεωμένη και πλήρως ενεργή διοικητική ομάδα ξεκίνησε το 2026 για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Από τις αρχές της εβδομάδας, στα γραφεία της Αρχής ανέλαβαν καθήκοντα ο νέος πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσιμάρας και ο αντιπρόεδρος του Κλάδου Υδάτων Δημήτρης Ψυχογιός, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός απαιτητικού κύκλου με βαριά θεματολογία.

📜 Το τυπικό σκέλος έχει ολοκληρωθεί, καθώς το ΦΕΚ των διορισμών δημοσιεύθηκε στο τέλος Ιανουαρίου, μετά το «πράσινο φως» της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην πράξη, όμως, δεν προβλέπεται περίοδος προσαρμογής. Τα πρόσωπα είναι γνώριμα στο εσωτερικό της Αρχής, γεγονός που μεταφράζεται σε άμεση ανάληψη ευθύνης και γρήγορους ρυθμούς.

⚙️ Το πραγματικό στοίχημα δεν είναι διαδικαστικό αλλά ουσιαστικό. Ο νέος πρόεδρος καλείται να έχει συνολική εποπτεία και των τριών κλάδων – Ενέργειας, Υδάτων και Αποβλήτων – σε μια συγκυρία όπου οι «ανοιχτοί φάκελοι» αυξάνονται. Ρυθμιστική σταθερότητα στην αγορά ενέργειας, εκκρεμότητες στα απόβλητα και δύσκολες αποφάσεις για το νερό συνθέτουν μια ατζέντα χωρίς περιθώρια καθυστερήσεων.

💧 Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στον Κλάδο Υδάτων, με τη λειψυδρία να παγιώνεται ως διαρθρωτικό πρόβλημα. Ο Δημήτρης Ψυχογιός αναμένεται να «τρέξει» παρεμβάσεις σε στενή συνεργασία με ΥΠΕΝ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, καθώς το νερό περνά οριστικά από τη θεωρία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής και ρυθμιστικής ατζέντας.

🟦🔨 Το σφυρί που αλλάζει την τάση

🔍 Τι βλέπουμε στο γράφημα

📉 Μετά από μια καθοδική κίνηση, εμφανίζεται ένα Hammer candlestick: μικρό σώμα ψηλά και μακρύ κάτω φυτίλι (wick). Η αγορά δοκίμασε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά οι αγοραστές επέστρεψαν δυναμικά και «μάζεψαν» την πτώση.

🧠 Τι σημαίνει τεχνικά

📌 Το hammer είναι μοτίβο αντιστροφής τάσης, όχι απόδειξη από μόνο του.

📌 Το μακρύ wick δείχνει απόρριψη των χαμηλών τιμών και απορρόφηση προσφοράς.

📌 Το μικρό σώμα κοντά στα υψηλά της ημέρας υποδηλώνει ότι οι αγοραστές είχαν τον έλεγχο στο κλείσιμο.

📈 Γιατί λειτουργεί εδώ

⚖️ Το μοτίβο εμφανίζεται μετά από πτωτικό σκέλος, όχι στην κορυφή.

⚖️ Ακολουθεί επιβεβαίωση με ανοδικά κεριά, κάτι κρίσιμο.

⚖️ Η αγορά «χτίζει» higher lows και higher highs – αλλαγή συμπεριφοράς, όχι απλό bounce.

🚨 Τι ΔΕΝ είναι

❌ Δεν είναι σήμα buy από μόνο του.

❌ Δεν εγγυάται συνέχιση αν δεν υπάρξει follow-through.

❌ Δεν αγνοεί το broader trend ή τα επίπεδα αντίστασης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το hammer λειτουργεί καλύτερα όταν εμφανίζεται μετά από έντονη πτώση και όχι σε συσσώρευση

📌 Η επιβεβαίωση με επόμενα ανοδικά κεριά αυξάνει δραστικά την αξιοπιστία του

📌 Το χαμηλό του hammer λειτουργεί ως φυσικό σημείο invalidation

📌 Η σημασία του ενισχύεται όταν συμπίπτει με στήριξη ή oversold συνθήκες

📌 Το πλαίσιο της αγοράς έχει μεγαλύτερη σημασία από το ίδιο το κερί



