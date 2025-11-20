🎢⚡🚨Από την ευφορία στη νευρικότητα

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

⚡🇺🇸🔍 Η Αλήθεια για τις Τιμές: US LNG vs Ρωσικό Αέριο

(Τεκμηρίωση χωρίς υπερβολές – μόνο τα πραγματικά δεδομένα)

🌐 Η συζήτηση για το “φθηνότερο ρωσικό αέριο” συνεχίζει να κυκλοφορεί στη δημόσια σφαίρα, αλλά όταν δούμε τις τιμές που όντως διαμορφώνονται στις αγορές, η εικόνα είναι πιο καθαρή – και πολύ διαφορετική από το αφήγημα των «ειδικών του καναπέ».

🔸 Τι πληρώνει σήμερα η Ευρώπη (TTF)

📈 Τα νέα συμβόλαια ρωσικού αερίου – όπου συνεχίζουν να υπάρχουν – κουμπώνουν πάνω στο TTF. Και το TTF κινείται σταθερά:

👉 30–40 €/MWh (συνήθως 33–36 €/MWh)

Αυτή είναι η πραγματική αγορά.

Όχι φθηνά, όχι μαγικά discounts, όχι special treatment.

🔸 Τι πραγματικά κοστίζει το αμερικανικό LNG

🏭 Η αμερικανική τιμή-βάση (Henry Hub) το 2025 κυμαίνεται:

👉 11–14 €/MWh στην πηγή.

Από εκεί και πέρα προστίθενται κόστη για υγροποίηση, ναύλα, επαναεριοποίηση. Συνολική τιμή για την Ευρώπη:

👉 25–30 €/MWh σε μακροχρόνια συμβόλαια

👉 δηλαδή ίδιο ή και χαμηλότερο κόστος από το TTF-indexed ρωσικό αέριο.

🔸 Ο «μύθος» του φθηνού ρωσικού αερίου

🛢️ Για χρόνια, τα συμβόλαια της Gazprom ήταν: είτε oil-indexed (συχνά πιο ακριβά από την hub αγορά), είτε TTF-indexed (ίδια τιμολόγηση με Ευρώπη, όχι χαμηλότερη).

📌 Δεν υπήρξε ποτέ σταθερή πολιτική “ρωσικού discount”.

Αυτό είναι επικοινωνιακό προϊόν της τελευταίας διετίας.

🔸 Η ουσία

📌 Οι ΗΠΑ πουλάνε φθηνότερη πρώτη ύλη (Henry Hub).

📌 Στα long-term contracts, το LNG «κάθεται» στα 25–30 €/MWh.

📌 Το ρωσικό αέριο, όσο υπάρχει, τιμολογείται πάνω στο TTF (30–40 €/MWh).

📌 Η Ε.Ε. οδεύει σε απαγόρευση νέων ρωσικών συμβολαίων από το 2026 και phase-out ως το 2027.

📍 Άρα:

Η Ελλάδα δεν “ακριβαίνει”. Προσαρμόζεται έγκαιρα.

Και κερδίζει στρατηγικά, τιμολογιακά και γεωπολιτικά.

✴️ Απεξάρτηση από τα ενεργειακά μονοπώλια

💠 Η άποψη της στήλης είναι σταθερή και καθαρή: ακόμη κι αν το αμερικανικό LNG ήταν ακριβότερο από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Ελλάδα και η Ευρώπη έπρεπε να κινηθούν προς την απεξάρτηση από τον ρωσικό μονοπωλιακό εναγκαλισμό.

🔥 Γιατί;

Επειδή ένας αγωγός είναι σχέση μονογαμίας, σχεδόν υποχρεωτικής: ένας προμηθευτής – ένας πελάτης. Όταν ο πελάτης εξαρτηθεί πλήρως, ο προμηθευτής αποκτά την απόλυτη ισχύ να κλείσει τη στρόφιγγα ή να επιβάλει την τιμή που θέλει. Αυτό ακριβώς έκανε η Ρωσία από το 2021 και μετά.

🔄 Αντίθετα, ένα FSRU – όπως της Ρεβυθούσας ή της Αλεξανδρούπολης – είναι ένας πολυπλόκαμος κόμβος που δέχεται φορτία LNG από πολλές πηγές. Η αγορά παίζει, οι τιμές διαμορφώνονται ανταγωνιστικά, και ο πελάτης δεν εξαρτάται από κανέναν «μονόδρομο».

🛡️ Άρα δεν υπάρχει καμία νέα “μονοπωλιακή εξάρτηση” από τις ΗΠΑ, όπως διαδίδουν οι προπαγανδιστές του Κρεμλίνου.

Το αφήγημα περί «ακριβού αμερικανικού LNG με τριπλές τιμές» είναι απλά ψέμα — και το αναλύσαμε:

Οι τιμές spot LNG είναι σήμερα χαμηλότερες από το συμβολαιοποιημένο ρωσικό αέριο.

Τα FSRU εξασφαλίζουν ποικιλία προμηθευτών και πλήρη ελευθερία επιλογών.

Η Ευρώπη κέρδισε ευελιξία, ασφάλεια και διαπραγματευτική ισχύ.

➡️ Συμπέρασμα:

Η ενεργειακή ανεξαρτησία δεν είναι κόστος — είναι ασφάλιστρο εθνικής κυριαρχίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι τιμές spot LNG είναι σήμερα χαμηλότερες από το συμβολαιοποιημένο ρωσικό αέριο.

📌 τα μακροχρόνια συμβόλαια είναι το «κλειδί» της ενεργειακής ασφάλειας και όχι οι spot τιμές που διακυμάνουν έντονα.

📌 Ορόσημο των εξελίξεων είναι ο ευρωπαϊκός κανόνας: σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.

📌 Η Ελλάδα έχει ήδη μετατοπιστεί σε μεγάλο βαθμό στο αμερικανικό LNG, με τα FSRU να προσφέρουν επιχειρησιακή ευελιξία και γεωπολιτική ασφάλεια.

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: Ηρεμία με νεύρο στην αγορά

🟦 Επάνοδος ισορροπίας

Η αγορά γύρισε σε ήρεμη τροχιά, όπως αναμενόταν, με τράπεζες και ενέργεια να τραβούν το κάρο. Ο τραπεζικός δείκτης +1,42%, ο κλαδικός πετρελαίου–αερίου +2,41%. Η εικόνα “rotation σε ποιότητα” συνεχίζεται.

🟧 MTLN: Το 40€ παραμένει το επίπεδο-μαγνήτης

Η αντίδραση +3,69% της MTLN έδειξε ξανά ότι κάθε προσέγγιση της ζώνης των 40€ ενεργοποιεί αγοραστές. Το σενάριο που γράφαμε ισχύει: η μετοχή έχει “πρόχειρη στήριξη” από χρήμα που περιμένει pullback. Και πλέον απομένουν μόλις δύο συνεδριάσεις ως τις 24/11 — κοντός ψαλμός…

🟩 ΒΙΟ & ΜΟΗ: Διαφορετικές ιστορίες, κοινή ορμή

Η ΒΙΟ επαναπλησίασε το πρόσφατο υψηλό της, επιβεβαιώνοντας το momentum των βιομηχανικών. Η ΜΟΗ έγραψε καθαρό νέο high: από τα 24€ στα 28€ σε ένα μήνα συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων. Χωρίς θόρυβο, μόνο ροή αποτελεσμάτων.

🟨 Euronext & ΧΑ: Τα IPO μπαίνουν σε αναμονή

Η ενσωμάτωση του ΧΑ στον Euronext θολώνει τον ορίζοντα για όσους ετοίμαζαν δημόσια εγγραφή. Θέλουν να δουν πρώτα τους νέους όρους. Μέσα σε αυτούς και η ΚΟΥΕΣ, που εργαζόταν πάνω στο IPO της Unisystems.

🟦 ΔΕΗ: Ενθουσιασμός μετά την παρουσίαση Στάσση

Η μετοχή αντέδρασε θετικά στα αποτελέσματα, όμως το “πραγματικό καύσιμο” ήταν η χθεσινή παρουσίαση. Οι αναλυτές ενθουσιασμένοι: ο CEO δεν κοίταξε ούτε μία φορά σημειώσεις για αριθμούς και τεχνικές λεπτομέρειες. Η εικόνα “energy-tech utility” χτίζεται μεθοδικά, και η πορεία της μετοχής το αποτυπώνει.

🟩 🚀 Trek: Νέο κεφάλαιο στα IPO του ΧΑ

Η TREK κάνει… εγχειρίδιο δημόσιας εγγραφής. Σε τρεις συνεδριάσεις έχει υπερκαλύψει πάνω από 100% την τιμή εισαγωγής. Με το +25% χθες, η μετοχή έφτασε 2,90€ από 1,40€. Case study.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επιστροφή της ηρεμίας είναι “τεχνική” και βασίζεται σε rotation, όχι σε μακροοικονομική αλλαγή.

📌 Το επίπεδο των 40€ στη MTLN λειτουργεί ως ζώνη αντίδρασης και ενεργοποιεί αγοραστές.

📌 Η ΜΟΗ δίνει σαφές σημείο εξόδου με όγκο — όχι απλή αντίδραση.

📌 Το Euronext αλλάζει και επανατιμολογεί τους IPO( δημόσιες εγγραφές) όρους στο ΧΑ.

📌 Η ΔΕΗ μπαίνει σε φάση επαναξιολόγησης μετά το νέο στρατηγικό σχέδιο.

🟥Πειραιώς + Εθνική Ασφαλιστική: Η νέα μηχανή κερδοφορίας

🔥 Η εξαγορά του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς δεν είναι απλώς μια εταιρική κίνηση· είναι αναβάθμιση μοντέλου κερδοφορίας. Η Jefferies αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της, βλέποντας +5–6% στη καθαρή κερδοφορία για το 2026–2027 και νέα τιμή-στόχο €8,60, με σύσταση buy.

📈 Στο λειτουργικό μέτωπο, η Πειραιώς ανεβάζει ταχύτητα: ο στόχος για πιστωτική επέκταση 2025 πάει στα €3,5 δισ. από €3 δισ., με τα εταιρικά και τη λιανική να συμπαρασύρουν την ανάπτυξη. Στα στεγαστικά βλέπουμε πλέον ξεκάθαρο γύρισμα σε θετικό ρυθμό, στοιχείο που σηματοδοτεί πραγματικό σημείο καμπής στο χαρτοφυλάκιο. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν 15% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η μηχανή της πιστωτικής επέκτασης δουλεύει σε πλήρη ένταση.

🤝 Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο δ’ τρίμηνο ανοίγει νέο κεφάλαιο. Για το 2026–2027 η Jefferies υπολογίζει PBT contribution €65m και €90m, με ακόμη υψηλότερη συνεισφορά από το 2028. Το bancassurance μετατρέπεται σε πραγματικό μοχλό κερδοφορίας — όχι μόνο λόγω cross-selling αλλά και λόγω βελτιστοποίησης καναλιών διανομής σε όλο το δίκτυο.

🧩 Συνολικά, η τράπεζα κερδίζει κλίμακα, νέα ροή προμηθειών και σταθερό capital-light boost στα αποτελέσματα. Η κίνηση αυτή αλλάζει το earnings mix της Πειραιώς και δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό το rerating που βλέπουμε από τους ξένους οίκους.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Τα €65–90 εκατ. κέρδη προ φόρων αποτελούν «σταθεροποιημένη» ετήσια συμβολή και αυξάνονται μετά το 2028.

📌 Το bancassurance είναι μορφή κερδοφορίας χαμηλής κατανάλωσης κεφαλαίου και ενισχύει ουσιαστικά τα έσοδα προμηθειών.

📌 Η άνοδος της πιστωτικής επέκτασης στη λιανική λειτουργεί ως ο πραγματικός παράγοντας αλλαγής τάσης στο χαρτοφυλάκιο.

📌 Η αύξηση των δανείων με τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους κινδύνου, λειτουργεί ενισχυτικά στην καθαρή κερδοφορία.

🔵⚡ ΔΕΗ: Το “μεγάλο στοίχημα” Στάσση – Τηλεπικοινωνίες, data centers και ευέλικτη ισχύς σε κοινή πορεία

🔹 Η ΔΕΗ περνά σε μια φάση πρωτοφανούς διεύρυνσης, με τα επενδυτικά ανοίγματα του Γ. Στάσση να κινούνται πλέον σε τρεις παράλληλες κατευθύνσεις: ενεργειακή ευελιξία, ψηφιακές υποδομές και τηλεπικοινωνίες. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει στα τέλη του 2026 για το mega data center της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο η ΔΕΗ συζητά με μεγάλο διεθνή πάροχο. Ο Στάσσης το χαρακτήρισε «optionality» που θα ενεργοποιηθεί μόνο με δεσμευτική συμφωνία — όμως οι ενδείξεις είναι θετικές.

🔹 Στον ενεργειακό βραχίονα, ο Όμιλος προχωρά στην κατασκευή μονάδας CCGT 820 MW στη Βουλγαρία, καθώς και μιας μικρότερης μονάδας φυσικού αερίου στη Ρουμανία (περίπου 80 MW), ενταγμένης στη στρατηγική για ισχύ peakers. Παράλληλα, έχει κλειδώσει 1 GW μπαταριών και διατηρεί pipeline 1,5 GW, ανεβάζοντας τον πήχη της ευελιξίας σε επίπεδα αντίστοιχα ευρωπαϊκών utilities.

🔹 Στο μέτωπο των τηλεπικοινωνιών, η ΔΕΗ ετοιμάζει την απευθείας είσοδό της στη σταθερή τηλεφωνία, αξιοποιώντας το δίκτυο οπτικής ίνας που αναπτύσσει. Μέρος του επενδυτικού πλάνου αφορά υπηρεσίες φωνής μέσω ευρυζωνικού διαδικτύου, με στόχο αρχικά τους εταιρικούς πελάτες και στη συνέχεια το ευρύ κοινό. Συνολικά, το 4% των επενδύσεων κατευθύνεται σε τηλεπικοινωνίες και το 7% στο e-mobility.

🔹 Το επικαιροποιημένο πλάνο προβλέπει επενδύσεις €10,1 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος να καλύπτεται από ίδιους πόρους: περίπου €7 δισ. από λειτουργικές ταμειακές ροές. Ο λόγος Καθαρού Χρέους/EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο 3,5x, ενώ δεν προβλέπεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από τα συνολικά capex, τα €5 δισ. θεωρούνται προαιρετικά — στοιχείο που δίνει στη διοίκηση περιθώριο να προτιμήσει επαναγορές μετοχών εάν κάποιο project δεν είναι επαρκώς αποδοτικό.

🔹 Ο Στάσσης ξεκαθάρισε ότι ο στόχος για EBITDA άνω των €2,9 δισ. το 2028 στηρίζεται κυρίως στην πράσινη ισχύ, στα δίκτυα και στις υπηρεσίες υψηλού περιθωρίου. Με άλλα λόγια, η ΔΕΗ παύει να είναι ένα κλασικό utility και μετασχηματίζεται σε energy-tech όμιλο με ψηφιακή υποδομή, τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα και περιφερειακή παρουσία σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κροατία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το πλάνο €10,1 δισ. «κουμπώνει» στα δίκτυα, την πράσινη ισχύ και τα κονδύλια RRF.

📌 Η επίτευξη EBITDA > €2,9 δισ. απαιτεί διπλασιασμό ΑΠΕ και ενίσχυση της ρυθμιζόμενης βάσης.

📌 Η ΔΕΗ εξελίσσεται σε energy-tech εταιρεία με ισχυρή ψηφιακή διάσταση.

📌 Η περιφερειακή επέκταση προσφέρει κλίμακα και σταθερές αποδόσεις.

📌 Το FTTH και οι νέες υπηρεσίες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές κερδοφορίας και ταμειακών ροών.

🎰💻 INTRALOT – Έξοδος από Πάρνηθα & καθαρή στροφή σε Lottery + iGaming

🧩 Η Ιντραλότ κλείνει έναν μακρύ κύκλο παρουσίας στο Καζίνο Πάρνηθας, που ποτέ δεν αποτέλεσε «πυρήνα» της δραστηριότητάς της, και κάνει ακόμη ένα βήμα στη στοχευμένη αναδιάρθρωσή της.

💠 Τι ακριβώς έγινε

💼 Η πλήρως ελεγχόμενη Intralot Global Holdings BV ολοκλήρωσε την πώληση του 100% της Karenia Enterprises Company Ltd. προς τη Larimar Services Inc.

💶 Τίμημα: 8 εκατ. ευρώ.

Μέσω της Karenia, η Ιντραλότ είχε τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino S.A., μέτοχο της North Star S.A., δηλαδή της εταιρείας που κρατά την άδεια λειτουργίας του Καζίνο Πάρνηθας.

💠 Γιατί το κάνει η Ιντραλότ – τι σημαίνει στρατηγικά

🎯 Η διοίκηση έχει ξεκάθαρη ατζέντα: αποεπένδυση από μη-core assets και πλήρης αναδίπλωση πάνω σε δραστηριότητες υψηλότερου περιθωρίου, προβλεψιμότητας και διεθνούς κλίμακας.

📌 Ο τομέας των καζίνο δεν ταίριαζε ποτέ οργανικά με την «DNA» δραστηριότητα της Ιντραλότ.

📌 Οι πόροι και η διοικητική ενέργεια μεταφέρονται στα Lottery Systems, iLottery, Sports Betting platforms και iGaming.

📌 Η πώληση λειτουργεί επίσης ως μικρή ενίσχυση ρευστότητας και καθαρίζει τον ισολογισμό από μη στρατηγικά assets.

💠 Συνδέεται με τη μεγάλη κίνηση της 8ης Οκτωβρίου

🔥 Το deal με την απόκτηση του International Interactive της Bally’s ήταν το πραγματικό σημείο καμπής: έφερε στην Ιντραλότ τεχνολογία, πρόσβαση σε ώριμες αγορές και recurring έσοδα που ταιριάζουν με το νέο της αφήγημα.

Η σημερινή κίνηση είναι ουσιαστικά «σκούπισμα» του παλιού χαρτοφυλακίου.

💠 Πώς το διαβάζει η αγορά

📍 Η κίνηση θεωρείται θετική διότι ευθυγραμμίζει πλήρως το προφίλ της εταιρείας με το repositioning που έχει ανακοινώσει.

📍 Το τίμημα είναι μικρό, αλλά το asset δεν ήταν στρατηγικό – σημασία έχει η καθαρότητα του story.

📍 Στέλνει μήνυμα συνέπειας στους επενδυτές: η Ιντραλότ δεν θέλει dispersion, αλλά focus σε global digital gaming.

➡️ Συμβουλές Black Box (ελληνικά):

📌 Η Ιντραλότ ουσιαστικά «σκουπίζει» τα μη βασικά περιουσιακά στοιχεία μετά το μεγάλο deal με τη Bally’s.

📌 Το τίμημα είναι δευτερεύον· η ουσιαστική αξία βρίσκεται στη στρατηγική καθαρότητα και στην απλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου.

📌 Το νέο αφήγημα της εταιρείας αφορά ψηφιακές πλατφόρμες και διαδραστικές υπηρεσίες, όχι φυσικούς χώρους gaming.

📌 Η αποχώρηση από το Καζίνο Πάρνηθας κλείνει ένα παλιό, «κληρονομημένο» κομμάτι που δεν είχε πραγματικές συνέργειες με τον πυρήνα της δραστηριότητας.

📌 Η επανατοποθέτηση σε λαχεία, ψηφιακά λαχεία (iLottery), διαδικτυακό gaming (iGaming) και sports betting, προσφέρει κλιμακούμενα και επαναλαμβανόμενα περιθώρια κερδοφορίας.

🟦 Metlen: Νέο ομόλογο €500 εκατ. – Το “cost of money” στο μικροσκόπιο

💠 Γενική εικόνα

Η Metlen προχωρά σε άντληση €500 εκατ. για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, μέσω νέου ομολόγου τύπου Senior Unsecured, duration 5,5 έτη, με αξιολόγηση στόχου BB+ και διάθεση αποκλειστικά με Regulation S.

💠 Επιτόκιο – Το βασικό σήμα

Οι αρχικές ενδείξεις διαμορφώνονται περίπου στο 4,25%, επίπεδο που συνιστά ξεκάθαρη αναβάθμιση του “κόστους χρήματος” της Metlen μετά τη μεταμόρφωση του ισολογισμού της τελευταίας διετίας. Η εταιρεία πλέον χρηματοδοτείται με όρους «quasi-investment grade».

💠 Δομή της έκδοσης

Οι ομολογίες ενσωματώνουν τα συνήθη call options για πρόωρη εξόφληση, ενώ οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε NetRoadshow παρουσίαση.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με διακανονισμό στις 26 Νοεμβρίου 2025.

💠 Οι ανάδοχοι

Το mandate έχουν λάβει τέσσερις από τους πιο ενεργούς οίκους στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα:

BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley — κλασικό σήμα ότι η έκδοση στοχεύει ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το 4,25% σηματοδοτεί απότομη πτώση του κόστους δανεισμού σε σχέση με τα επίπεδα της περιόδου 2021–2023, άρα αποτυπώνει τη βελτίωση του ρίσκου της Metlen.

📌 Η εταιρεία κινείται πλέον στα “ημι-IG spreads”, κάτι που αλλάζει ουσιαστικά το επενδυτικό αφήγημα και την αποτίμησή της.

📌 Η έκδοση καλύπτει ανάγκη αναχρηματοδότησης παλαιότερων, ακριβότερων υποχρεώσεων, αλλά και με τη στήριξη του νέου επενδυτικού κύκλου.

📌 Η δομή Reg S στοχεύει καθαρά διεθνείς θεσμικούς με υψηλή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα υψηλότερου beta, κάτι που αυξάνει πιθανότητες επιτυχίας.

📌 Εφόσον το βιβλίο κλείσει γρήγορα, αυτό θα υποδηλώνει ισχυρό ενδιαφέρον και πιθανή συμπίεση του τελικού επιτοκίου.

🏦 Alpha Bank: Ο θεσμικός “παίχτης ανάπτυξης”

🌟 Η Alpha Bank εμφανίζεται όλο και πιο ξεκάθαρα ως τράπεζα που δεν θέλει απλώς να χρηματοδοτεί την οικονομία, αλλά να διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή θα αναπτυχθεί. Το αφήγημα είναι πολυεπίπεδο: πολιτισμός, κοινωνία, εκπαίδευση, ψηφιακές δεξιότητες και υποδομές συνδέονται στρατηγικά ώστε να δημιουργούν πραγματικό, όχι επιφανειακό, αποτύπωμα.

🌟 Η έκθεση για τις Ελληνίδες δημιουργούς στο Ρέθυμνο δεν αποτελεί τυπική χορηγία. Ακουμπά βαθιά θέματα ορατότητας, ιστορικής μνήμης και πολιτισμικής συνέχειας, ενισχύοντας την εικόνα της Alpha ως θεματοφύλακα πολιτισμού — όχι απλώς χρηματοδότη εκδηλώσεων.

🌟 Η μακρόχρονη συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης δείχνει συνέπεια και βάθος· όχι σπασμωδικές κινήσεις επικοινωνίας.

🌟 Στο ψηφιακό σκέλος, οι πρωτοβουλίες online ασφάλειας και το e-banking Walkthrough για ηλικιωμένους και γονείς δεν ωφελούν μόνο το κοινό. Μειώνουν τον λειτουργικό κίνδυνο της τράπεζας, δημιουργώντας win-win αποτέλεσμα που λίγες ελληνικές τράπεζες έχουν καταφέρει να πετύχουν σε τέτοιο εύρος.

🌟 Το πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία στην Πράξη», σε συνεργασία με τη SciCo, λειτουργεί ως επένδυση σε μελλοντικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Μαθητές που εκπαιδεύονται σε βιωσιμότητα και design thinking είναι οι μελλονικοί επιχειρηματίες που θα ζητήσουν πράσινη χρηματοδότηση. Η Alpha δεν “αγοράζει PR”, χτίζει το οικοσύστημα των πελατών της των επόμενων 20 ετών.

🌟 Στο καθαρά επιχειρηματικό κομμάτι, οι πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στην Κρήτη με χρηματοδοτήσεις άνω του €1 δισ. δείχνουν βαθιά σχέση με την πραγματική οικονομία. Η διασύνδεση με το RRF και οι αναβαθμίσεις ξενοδοχειακών μονάδων τοποθετούν την τράπεζα στο κέντρο της τουριστικής αλλαγής του νησιού.

🌟 Η συμμετοχή της στον ΒΟΑΚ με ~€500 εκατ. είναι κάτι παραπάνω από ένα μεγάλο έργο. Είναι δήλωση παρουσίας στον στρατηγικό αναπροσανατολισμό της Κρήτης: υποδομές, κινητικότητα, εφοδιαστικές αλυσίδες, επενδυτική ελκυστικότητα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Alpha “δένει” κοινωνικές δράσεις με επιχειρηματικούς στόχους — όχι CSR για το θεαθήναι.

📌 Το RRF ως μοχλό που επιτρέπει στην τράπεζα να γίνει αναπτυξιακός παίκτης ( growth-player) σε τουρισμό και υποδομές.

📌 Ο ΒΟΑΚ επαναχαράσσει τον οικονομικό χάρτη της Κρήτης.

📈🏗️ Aktor: Από το «1 ευρώ» στα 9+ — η μετοχή που γράφει νέο αφήγημα

🔵 Η μετοχή της Aktor συνεχίζει σε υπερπολυετή υψηλά, επιβεβαιώνοντας αυτό που η αγορά είχε «διαβάσει» πολύ νωρίς: πρόκειται για μία από τις πιο καθαρές ιστορίες ανάπτυξης στο ελληνικό ταμπλό. Ο Όμιλος υπό την ηγεσία του Εξάρχου εμφανίζεται ισχυρότερος από ποτέ, εκμεταλλευόμενος στωικά το θετικό περιβάλλον και διατηρώντας τη μετοχή σε ανοδική τροχιά, παρά τις ευρύτερες πιέσεις.

🔵 Η είσοδος στον χώρο του LNG είναι κομβική: προσφέρει διάρκεια ορατότητας, ανοίγει νέους άξονες διαφοροποίησης, ενισχύει συνέργειες και «κλειδώνει» ένα μελλοντικό αναπτυξιακό μομέντουμ που δύσκολα μπορεί να την αφήσει εκτός ραντάρ των θεσμικών.

🔵 Στο πλαίσιο αυτό, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. υπέγραψε την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας αμερικανικού LNG στην ιστορία της χώρας — μια πραγματική τομή για τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Η συμφωνία με τη Venture Global, διάρκειας 20 ετών από το 2030, εξασφαλίζει 0,5 εκατ. τόνους LNG ετησίως, με option αύξησης έως 1,5 εκατ. τόνους.

🔵 Παράλληλα, τα MoUs με Naftogaz, NOVA Power & Gas και Transgaz, για πιθανές ποσότητες έως 2,1 εκατ. τόνους LNG, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική στόχευση: η Ελλάδα θέλει να εδραιωθεί ως περιφερειακός κόμβος εισαγωγής και διαμετακόμισης LNG προς Κεντρική–Ανατολική Ευρώπη. Το όλο πλέγμα συμφωνιών αποτυπώνει μια νέα γεωοικονομική ισορροπία με την Αθήνα σε ενεργό ρόλο.

🔵 Και, βεβαίως, η χρηματιστηριακή απόδοση μιλά από μόνη της: από τη ζώνη του 1 ευρώ στα τέλη του 2022, η μετοχή πλέον κινείται σταθερά πάνω από τα 9 ευρώ και διεκδικεί συνέχεια της ανόδου. Στον FTSE25 βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε απόδοση, με +91% από την αρχή της χρονιάς — επίδοση που δύσκολα αγνοεί κανείς.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Δώστε έμφαση στο ότι η ανοδική πορεία στηρίζεται σε θεμελιώδη στοιχεία.

📌 Τα μακροχρόνια συμβόλαια LNG χτίζουν σταθερότητα και δεν εξαρτώνται από spot μεταβλητότητα.

📌 Το story της μετοχής συνδέεται πλέον με υποδομές, ενέργεια και γεωοικονομία, όχι μόνο κατασκευές.

🟦 Wall Street: από την ευφορία στη νευρικότητα

💠 Μεταβλητότητα πριν τα αποτελέσματα της Nvidia

Οι αγορές μπαίνουν σε “κόκκινη ζώνη” ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη. Το νευρικό selloff έριξε για πρώτη φορά εδώ και 139 συνεδριάσεις τον S&P 500 κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών, ενώ και ο Nasdaq εμφανίζει καθαρή κόπωση. Η πτώση 3,2% από τα ιστορικά υψηλά της 28ης Οκτωβρίου δεν είναι τρομακτική από μόνη της, αλλά η τεχνική εικόνα “σκάβει” από κάτω.

💠 Τεχνικοί αναλυτές: προς διάσπαση ή απλή διόρθωση;

Η καθοδική διάσπαση του 50-day MA θεωρείται επικίνδυνη μόνο αν συνοδευτεί από επιδείνωση στο breadth — δηλαδή περισσότερες μετοχές να γράφουν νέα χαμηλά. Αν συμβεί αυτό, αρκετοί βλέπουν καθαρή προειδοποίηση για περαιτέρω πτώση 5%–10% ως τον Δεκέμβριο.

Άλλοι, πιο “ήρεμοι”, θεωρούν ότι το selloff ήταν τόσο ρηχό που επιτρέπει ακόμη στο ράλι να παραμείνει ζωντανό. Το πρόβλημα είναι ο χρόνος: όσο διαρκεί η αδυναμία χωρίς επιβεβαίωση ανοδικής τάσης, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος κορύφωσης αγοράς.

💠 Το AI trade από ευφορία → σκεπτικισμό

Οι “Magnificent 7” χάνουν περίπου 4,5% αυτόν τον μήνα (εξαίρεση η Alphabet). Η ψυχολογία για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μεταμορφωθεί από άκρατη ευφορία σε εμφανή διστακτικότητα. Η Nvidia έχει διορθώσει 12% από το υψηλό της 29ης Οκτωβρίου, αλλά ακόμη καταγράφει +35% μέσα στο 2025. Τα αποτελέσματα που αναμένονται: >50% αύξηση σε κέρδη και έσοδα στο Q3.

💠 Fed: πρακτικά και επιτόκια

Την Τετάρτη δημοσιεύονται και τα πρακτικά της FOMC. Η αγορά έχει “παγώσει”: οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο έχουν πέσει κάτω από 50%, πιέζοντας το κλίμα. Η σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών χωρίς σαφές πολιτική χαλάρωσης είναι ένας από τους παράγοντες που ταράζουν το ράλι.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Πιθανή διάσπαση του 50-day MA στον S&P έχει σημασία μόνο εάν ταυτόχρονα χειροτερέψει και το breadth, δηλαδή αν περισσότερες μετοχές αρχίσουν να γράφουν νέα χαμηλά.

📌 Το trade της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει περάσει ξεκάθαρα σε «skepticism mode», με τις Magnificent 7 να διορθώνουν σχεδόν συλλογικά.

📌 Το βασικό σενάριο της αγοράς είναι μια υγιής διόρθωση 5–10%, όχι crash — οι φόβοι αφορούν την ομαλή εκτόνωση, όχι κατάρρευση.

📌 Τα αποτελέσματα της Nvidia συνδέονται με τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση του Nasdaq· η ψυχολογία του κλάδου θα κριθεί εκεί.

📌 Μην ξεχνάτε τον παράγοντα Fed: η πτώση των πιθανοτήτων για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο είναι κεντρικός λόγος νευρικότητας στις αγορές αυτές τις ημέρες.

🟩📈 Bio-LNG: Από «πιλοτικό» σε κορμό της αγοράς

🟢 Η εγχώρια αγορά bio-LNG βρίσκεται πλέον σε φάση σταθερής ωρίμανσης. Το ισοζύγιο έχει αλλάξει: η πλειονότητα των ποσοτήτων απορροφάται στο εσωτερικό, αντί της πρώτης περιόδου όπου τα περισσότερα φορτία κατευθύνονταν σε γειτονικές χώρες. Η ζήτηση ενισχύεται από μεγάλες βιομηχανίες που επιστρέφουν στο φυσικό αέριο μετά τα «υβριδικά» σχήματα της ενεργειακής κρίσης, από πρατήρια που υποστηρίζουν στόλους και από απομακρυσμένα δίκτυα που αξιοποιούν τη νέα ευελιξία.

🟢 Σε αυτή τη δυναμική, ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στη δημιουργία δεύτερου σταθμού φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα. Η νέα υποδομή, που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027, θα ενισχύσει την εφεδρεία και θα καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης διπλασιάζεται: από τα 8 φορτία ημερησίως φθάνουμε έως τα 16, ανάλογα με το μοντέλο λειτουργίας και τις βάρδιες.

🟢 Παράλληλα, εξετάζεται στον λιμένα Μεγάρων η δημιουργία ειδικής προβλήτας που θα εξυπηρετεί τα φορτία bio-LNG. Στόχος είναι η επιτάχυνση των ροών και η αποσυμφόρηση άλλων κρίσιμων δραστηριοτήτων της περιοχής. Το έργο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, εν αναμονή της σχετικής απόφασης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας.

🟢 Τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το εννεάμηνο 2025 αποτυπώνουν καθαρά την έκρηξη ζήτησης: 494 φορτηγά LNG φορτώθηκαν έναντι 174 πέρυσι, μεταφέροντας 148,05 GWh έναντι 51,28 GWh το 2024. Πρόκειται ουσιαστικά για τριπλασιασμό όγκου σε ένα έτος. Το LNG οδικής τροφοδοσίας έχει πλέον παγιωθεί ως αξιόπιστη και αποδοτική λύση για μεγάλους καταναλωτές και απομακρυσμένα δίκτυα, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού και ανοίγοντας δρόμο για ταχύτερη απανθρακοποίηση βιομηχανίας και μεταφορών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αγορά bio-LNG φαίνεται να περνά σε φάση μονιμότητας, με σταθερή ζήτηση από βιομηχανία και μεταφορές.

📌 Ο διπλασιασμός της δυνατότητας φόρτωσης στη Ρεβυθούσα λειτουργεί ως ένδειξη ότι το προϊόν αποκτά κρίσιμο ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό.

📌 Οι μεγάλες επιχειρήσεις που επιστρέφουν στο φυσικό αέριο μετά την ενεργειακή κρίση δημιουργούν νέο υπόβαθρο για προβλεψιμότητα ροών.

📌 Η οδική τροφοδοσία προσφέρει σημαντική ευελιξία στα απομακρυσμένα δίκτυα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του συστήματος.

📌 Η διείσδυση του bio-LNG μπορεί να εξελιχθεί σε κομβικό παράγοντα για την απανθρακοποίηση της βαριάς βιομηχανίας και των εμπορευματικών μεταφορών.



🟦 Καμία υπερδύναμη δεν είναι μόνιμη

Η ιστορία δείχνει ότι οι υπερδυνάμεις εναλλάσσονται, αλλά οι αγορές δεν καταρρέουν — απλώς μετακινούν την προσοχή τους στους νέους κύκλους ανάπτυξης.



👉 Η άνοδος Κίνας–Ινδίας δεν σημαίνει πτώση της Δύσης· σημαίνει επανισορρόπηση. Οι αποδόσεις των αγορών εξαρτώνται από κερδοφορία, τεχνολογία και θεσμούς, όχι από το ποια χώρα ηγείται πολιτικά.

👉 Ακόμη και όταν μια υπερδύναμη μπαίνει σε φάση σχετικής υποχώρησης (Βρετανία μετά το 1945, ΗΠΑ μετά το 2000), οι χρηματιστηριακές αποδόσεις μπορούν να είναι εξαιρετικές, αν η οικονομία παράγει innovation cycles. Το μεγάλο story του 21ου αιώνα είναι ότι η ανάπτυξη μετακινείται στην Ασία, αλλά τα κέρδη παραμένουν παγκόσμια, δημιουργώντας μεταβλητότητα και ευκαιρίες.

🎯 Συμπέρασμα: οι αλλαγές ισχύος δεν προκαλούν bear markets· απλώς αλλάζουν οι μακροπρόθεσμοι «νικητές» σε κλάδους και γεωγραφίες.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Μην ερμηνεύεις τη γεωπολιτική σαν άμεσο αγοραίο κραχ· οι αγορές προσαρμόζονται σε βάθος δεκαετιών.

📌 Επικεντρώσου στους κλάδους που ωφελούνται από τη μετακίνηση ανάπτυξης προς την Ασία (ενέργεια, τεχνολογία, logistics).

📌 Το δολάριο και τα αμερικανικά assets παραμένουν η πιο σταθερή «άγκυρα» του συστήματος.

📌 Η άνοδος νέων οικονομιών δημιουργεί rotation, όχι κατάρρευση: άλλοι κλάδοι κερδίζουν, άλλοι χάνουν.

📌 Η μεγαλύτερη αλλαγή για επενδυτές είναι η αυξημένη μεταβλητότητα, όχι η αλλαγή υπερδύναμης καθ αυτή.

🟩 «Ανάσα 25%» για βιοαέριο και βιομάζα – Η παράταση, τα όρια του κλάδου και το επόμενο βήμα

🌱 Η παράταση της προσαύξησης 25% στην αποζημίωση για βιοαέριο και βιομάζα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και για το 2025, καθώς το ΥΠΕΝ προωθεί ρύθμιση που αποτρέπει το «σβήσιμο» του μέτρου στο τέλος του 2024. Η ενίσχυση αυτή αναγνωρίζει το υψηλό μεταβλητό κόστος λειτουργίας και λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας» ώστε να μη δούμε απενεργοποιήσεις σε έναν κλάδο με καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία.

🔸 Παρά την ανάσα, οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι τα λειτουργικά κόστη έχουν φτάσει περίπου στο 70% του συνολικού κόστους παραγωγής, ενώ οι περικοπές λόγω «πράσινης» υπερπαραγωγής πιέζουν ακόμη περισσότερο τα περιθώρια. Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου ζητά όχι μόνο επέκταση για το 2026 αλλά και προοπτική διετίας, τονίζοντας ότι χωρίς πολυετή προβλεψιμότητα το ρίσκο κλεισίματος μονάδων παραμένει υπαρκτό.

🔸 Στο τραπέζι του υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου βρίσκεται πλέον το κεντρικό ερώτημα: μόνιμη ενσωμάτωση της ενίσχυσης στο πλαίσιο αποζημίωσης ή διατήρηση του μοντέλου των ετήσιων παρατάσεων. Η σταθερότητα θεωρείται κρίσιμη, ειδικά ενόψει της μετάβασης στο βιομεθάνιο – μια αγορά απαιτητική σε κεφάλαια, αδειοδοτήσεις και μακροχρόνιες συμβάσεις.

🔸 Η ισχύουσα ρύθμιση αφορά σταθμούς που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και προβλέπει προσαύξηση 25% στις τιμές αναφοράς από την πρώτη εκκαθάριση μετά τις 28 Μαρτίου 2023 ως το τέλος του 2025.

🌍 Το μήνυμα της αγοράς είναι ξεκάθαρο: η παράταση προσφέρει οξυγόνο, αλλά η μετάβαση σε μια πιο ώριμη, κυκλική και ασφαλή εγχώρια παραγωγή ενέργειας απαιτεί πολυετές, σταθερό σήμα πολιτικής – από τη διαχείριση αποβλήτων μέχρι την ανάπτυξη του ελληνικού βιομεθανίου.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Ελληνικά

Κε Στούπα είμαι από ετών αναγνώστης σας=καγκελάριος- και εσχάτως στο liberal έχω όμως μια παρατήρηση να σας κάνω σχετικά με τα γραφόμενα σας.

Χρησιμοποιείται άπειρους ξενόγλωσσους τύπους τους οποίους εγώ ως επενδυτής δεν μπορώ να εξηγήσω λόγω ηλικίας και οικονομικών γνώσεων, θα μπορούσατε να γράφεται την ξενόγλωσση πρόταση αλλά εξηγώντας δίπλα τι σημαίνει.

Θεωρώ ότι δεν απευθύνονται μόνο σε καθηγητές οικονομικών, χρηματιστές κλπ αλλά και στου απλούς επενδυτές.

ευχαριστώ

Κων/νος Γιαννακής

Απάντηση: Δεκτό στο κατά το δυνατόν. Η στήλη έχει αυξήσει τη χρήση διεθνών όρων σε μια προσπάθεια δημιουργία ενός προφίλ περισσότερο φιλικού προς τους νέους οι οποίοι μέσω πλατφορμών ασχολούνται κυρίως με τις διεθνείς αγορές. Για τον ίδιο λόγο έχει αυξήσει και τη χρήση των emoji’s όπως συνηθίζεται στα κοινωνικά δίκτυα.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.