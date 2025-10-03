Επιμέλεια: Κώστας Στούπας





⛏️💰🚀 Ακριβές μετοχές; Όχι όταν κέρδη υπερδιπλασιάζονται.

Οι επενδυτές συχνά σπεύδουν να πουν «οι μετοχές εξόρυξης είναι ακριβές» όταν βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν. Όμως, η πραγματικότητα κρύβεται στη δυναμική των κερδών.



Ας δούμε το απλό παράδειγμα:



⛏️ Αν μια εταιρεία εξορύσσει χρυσό με κόστος 1.200$/ουγκιά, στα 1.000$/ουγκιά γράφει ζημιά -200$.



⛏️ Στα 2.000$/ουγκιά, το κέρδος φτάνει τα 800$· με κεφαλαιοποίηση 8.000$, έχει Ρ/Ε ~10.



⛏️ Στα 3.000$/ουγκιά, το κέρδος ανεβαίνει στα 1.800$· για να διατηρηθεί Ρ/Ε ~10, η κεφαλαιοποίηση πρέπει να πάει στα 18.000$ (+120%).



⚖️ Αυτό δείχνει πως μια αύξηση 50% στην τιμή του χρυσού μπορεί να οδηγήσει σε διπλάσια και τριπλάσια άνοδο της μετοχής, χωρίς να θεωρείται «ακριβή» η αποτίμηση.



👉 Παρά την άνοδο των τιμών, τα P/E ratios έχουν συμπιεστεί, καθώς τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τις τιμές.



🚀 Ενδεικτικό: ο Philadelphia Gold & Silver Index (XAU) έχει δει το EPS του να υπερτετραπλασιάζεται σε μόλις πέντε χρόνια. Αυτό σημαίνει:



Τα κόστη παραγωγής παραμένουν σχετικά σταθερά.



Τα περιθώρια κέρδους κινούνται σε ιστορικά υψηλά.



Οι μετοχές εξόρυξης μπορούν να θεωρούνται ακόμη ελκυστικές, ακόμη και μετά από ισχυρό ράλι.







➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην βλέπετε μόνο την τιμή – τα κέρδη τρέχουν ταχύτερα.



📌 Οι εταιρείες ορυχείων λειτουργούν ως “μοχλός” στην τιμή του χρυσού: μικρή άνοδος στο μέταλλο → πολλαπλάσια αύξηση στα κέρδη.



📌 Τα Ρ/Ε έχουν συμπιεστεί, άρα οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές.



📌 Η εικόνα θα αλλάξει αν ξεκινήσει καθοδικός κύκλος στην τιμή του χρυσού. Μια διόρθωση του χρυσού κατά 30% μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη πτώση για τις μετοχές.





📈 Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά εν μέσω shutdown

Οι μετοχές στη Wall Street ανέκαμψαν δυναμικά την Τετάρτη, μετατρέποντας το αρχικό αρνητικό κλίμα λόγω του κυβερνητικού shutdown σε ισχυρό ράλι. Οι δείκτες S&P 500 και MSCI All Country έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά, δείχνοντας ότι η νοοτροπία “buy the dip” παραμένει κυρίαρχη, ακόμη κι όταν η αδυναμία στην αγορά εργασίας προμηνύει πιέσεις στην κατανάλωση και στα μελλοντικά κέρδη.



📊 Το σενάριο των αγορών σήμερα είναι κλασικό: “τα κακά νέα είναι καλά νέα”. Τα αδύναμα στοιχεία απασχόλησης ενίσχυσαν τις προσδοκίες για νέα χαλάρωση από τη Fed, κάτι που ευνόησε τις μετοχές.



🇺🇸 Στις ΗΠΑ καταγράφεται το 15ο shutdown από το 1981, με 750.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε αναστολή εργασίας. Αν και τα περισσότερα shutdown διαρκούν λίγες ημέρες, η εμπειρία του 2018–19 επί Τραμπ έδειξε ότι μπορεί να κρατήσει και 35 ημέρες, επιβαρύνοντας την οικονομία αλλά όχι απαραίτητα τις αγορές μετοχών.



📌 Το δίλημμα για τους επενδυτές παραμένει:



Βραχυπρόθεσμα η Fed-friendly αδυναμία της οικονομίας ευνοεί τις αποτιμήσεις.



Μακροπρόθεσμα, η φθορά στην κατανάλωση και τα κέρδη θα έρθει να δοκιμάσει το αφήγημα.



🏦 🏦 CrediaBank: Συνθετική τιτλοποίηση με στρατηγική βαρύτητα

Η απόφαση της CrediaBank να προχωρήσει σε νέα συνθετική τιτλοποίηση ύψους €0,5 δισ. αποτελεί μια από τις πιο ευφυείς κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχουμε δει πρόσφατα.



📉 Το αποτέλεσμα είναι σαφές: μείωση σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού κατά περίπου €300 εκατ., που μεταφράζεται σε άνοδο του CET1 κατά 70 μονάδες βάσης. Σε έναν κλάδο όπου ακόμη και μικρές βελτιώσεις στους δείκτες κάνουν διαφορά, η ενίσχυση αυτή δημιουργεί ουσιαστικό «μαξιλάρι» για πιστωτική επέκταση και ανάπτυξη.



💡 Το σημαντικότερο: η τράπεζα το πετυχαίνει χωρίς αυξήσεις κεφαλαίου, άρα χωρίς dilution για τους μετόχους. Αντίθετα, αυτοί βλέπουν την αξία τους να προστατεύεται και να ενισχύεται μέσω «οργανικών» κινήσεων.



🤝 Η εμπλοκή της Davidson Kempner δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για διεθνές fund με βαρύ όνομα στον χώρο των εξειδικευμένων επενδύσεων, που προσδίδει κύρος, αξιοπιστία και αναβαθμίζει συνολικά το brand της τράπεζας.



📈 Για την αγορά, το μήνυμα είναι καθαρό: η CrediaBank μπορεί να προσελκύει ποιοτικό διεθνές κεφάλαιο και να λειτουργεί με στρατηγική οξυδέρκεια εφάμιλλη των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων. Με τη δεύτερη αυτή συνθετική τιτλοποίηση, δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις· πρωταγωνιστεί.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Στρατηγική ενίσχυση χωρίς κόστος για τους μετόχους = ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης.



📌 CET1 +70 μ.β. = πραγματικό buffer για μελλοντική πιστωτική ανάπτυξη.



📌 Η Davidson Kempner ανεβάζει την τράπεζα «κατηγορία» στο διεθνές επενδυτικό ραντάρ.



📌 Οργανική κεφαλαιακή ενίσχυση > αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: win-win για επενδυτές.

📡 📡 ΟΤΕ – Στρατηγική Επικέντρωση & Αξία για Μετόχους

Η ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM) αποτελεί σημείο καμπής για τον ΟΤΕ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του διοίκησης να εστιάζει στις αγορές με υψηλότερη κερδοφορία και προοπτικές ανάπτυξης.

💶 Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε €70 εκατ., με τα καθαρά έσοδα να διαμορφώνονται σε περίπου €40 εκατ., τα οποία θα επιστραφούν άμεσα στους μετόχους μέσω έκτακτης αμοιβής. Η κίνηση αυτή ενισχύει την αξία της μετοχής και θα αποτυπωθεί αναλυτικά στα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου (13/11/2025).



Για τη ρουμανική αγορά, η συμφωνία αναδιαμορφώνει το τηλεπικοινωνιακό τοπίο, αφήνοντας Vodafone και Digi να κυριαρχήσουν. Ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από μια δραστηριότητα με χαμηλά περιθώρια κέρδους, ενισχύοντας παράλληλα το δικό του επενδυτικό μέρισμα σε 5G, FTTH και ψηφιακές υπηρεσίες.



📊 Από επενδυτικής πλευράς:



Απλοποίηση δομής ✅



Αξιοποίηση μη στρατηγικών στοιχείων ✅



Άμεση ανταμοιβή μετόχων ✅



💡 Η ενίσχυση των διαθεσίμων κατά €40 εκατ. προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ η στρατηγική εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή τάση επικέντρωσης σε αγορές υψηλότερης αποδοτικότητας.



Για τον ΟΤΕ, η έξοδος από τη Ρουμανία σημαίνει πιο καθαρό προφίλ, μικρότερους κινδύνους και ισχυρότερη συγκέντρωση στην ελληνική αγορά, όπου η ανάπτυξη παραμένει σταθερά ισχυρή.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 ΟΤΕ πιο “καθαρός” και πιο ευέλικτος μετά την έξοδο.



📌 Η άμεση επιστροφή μετρητών στηρίζει τη μετοχή βραχυπρόθεσμα.



📌 Οι μακροπρόθεσμοι μέτοχοι κερδίζουν από την επανατοποθέτηση σε αγορές υψηλής αξίας.



📌 Η στρατηγική κεφαλαιακής πειθαρχίας ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς.



📌 Η Ελλάδα παραμένει το core growth story για τον ΟΤΕ.



💰 💰 Ευρώπη Holdings: Στρατηγική έξοδος στα Βαλκάνια με αιχμή τη Ρουμανία

Μια νέα σελίδα γράφει η Ευρώπη Holdings με την πρώτη δυναμική επέκτασή της εκτός Ελλάδας, αποκτώντας το 50% της Alpha Insurance Brokers, θυγατρικής της Vista Bank Romania. Η εταιρεία μετονομάζεται σε Vista–Europe Insurance Brokers, σηματοδοτώντας στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Βαρδινογιάννη και ανοίγοντας δρόμο για παρουσία στα Βαλκάνια.



💰 Η διοίκηση (Παπαβασιλείου, Κόκκαλης, Μακρόπουλος) θέτει ξεκάθαρο στόχο: αξιοποίηση των ισχυρών κεφαλαίων ύψους 190 εκατ. ευρώ για νέες εξαγορές εντός διετίας. Η επόμενη στάση φαίνεται να είναι η Βουλγαρία, όπου η αναμενόμενη ένταξη στη ζώνη του ευρώ το 2026 καθιστά την αγορά ιδιαίτερα ελκυστική.



📈 Η ρουμανική ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από χαμηλή διείσδυση σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα, γεγονός που δημιουργεί ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Παράλληλα, μεγάλα έργα υποδομών προσελκύουν ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, δίνοντας έδαφος για συνέργειες.



🔑 Η Ευρώπη Holdings έχει ήδη διαθέσει πάνω από 110 εκατ. ευρώ σε μεσιτεία ασφαλίσεων (ΝΑΚ, Άμυνα), ενώ η Ευρώπη Ασφαλιστική εμφανίζει Δείκτη Φερεγγυότητας 402,5%, έναν από τους υψηλότερους στην αγορά – στοιχείο που δείχνει κεφαλαιακή ισχύ και ανθεκτικότητα.



🌍 Η συνεργασία με Vista Bank και ο άξονας με τον όμιλο Intracom ανοίγουν τον δρόμο για νέα προϊόντα, όπως οι εγγυητικές επιστολές, δίνοντας στην Ευρώπη Holdings προφίλ εξωστρέφειας και επέκτασης σε περιφερειακό παίκτη.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Παρακολούθηση της στρατηγικής επέκτασης στα Βαλκάνια – πιθανές νέες εξαγορές.



📌 Σημαντική η συνεργασία με Vista Bank και Intracom για ανάπτυξη προϊόντων.



📌 Η Βουλγαρία (2026) αναμένεται να είναι το επόμενο βήμα.



📌 Η χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση Ρουμανίας δημιουργεί χώρο για υψηλές αποδόσεις.

🥤🥤 Coca-Cola HBC(EEE): Αλλαγή κατεύθυνσης

Η τιμής της μετοχής της ΕΕΕ δοκιμάζει κρίσιμες στηρίξεις και αυτό ενδέχεται να έχει συνολικότερη σημασία για την χρηματιστηριακή αγορά. Η Coca-Cola HBC είναι μια εταιρεία με έκθεση πολύ μεγαλύτερη από την ελληνική αγορά. Δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο που είναι ευαίσθητος από τις γενικότερη καταναλωτική συμπεριφορά. Σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εικόνα της μετοχής της Τιτάν μπορεί να υποκρύπτουν τάσεις στην οικονομίας που δεν έχουν γίνει ακόμη φανερές στην υπόλοιπη αγορά.



📉 RSI (14):



Ο RSI βρίσκεται στο 20,8, δηλαδή σε ξεκάθαρη υπερπουλημένη ζώνη (κάτω από 30).



Αυτό τεχνικά σημαίνει πως βραχυπρόθεσμα μπορεί να δούμε αντίδραση/τεχνικό rebound, ειδικά αν εμφανιστεί στήριξη κοντά στα τρέχοντα επίπεδα.



📌 Σημεία προσοχής:



Κρίσιμη στήριξη στα 38–39€. Αν χαθεί, το επόμενο επίπεδο στήριξης φαίνεται γύρω στα 35€.



Αντίσταση τώρα στο 41–42€, που ήταν και το πρόσφατο breakdown.



Η συνολική εικόνα παραμένει πτωτική μέχρι να διασπαστεί καθαρά ανοδικά η ζώνη των 42€.



➡️ Συνοψίζοντας: Η μετοχή είναι τεχνικά υπερπουλημένη και μπορεί να δώσει αντίδραση βραχυπρόθεσμα, αλλά η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει καθοδική αν δεν ανακτηθεί η περιοχή των 42€.





🔴 🟣🟢 Η παλιά φρουρά: Συσχέτιση ΓΔ – ΕΕΕ – ΤΙΤC

🟢 Γενικός Δείκτης (ΓΔ): +223% από το 2016 → Η μεγάλη ανάκαμψη του Χ.Α. με αιχμή τις τράπεζες και την ενέργεια. Το Χρηματιστήριο “τρέχει” πολύ πιο γρήγορα από τα blue chips Coca Cola & Τιτάνα.



🟣 ΕΕΕ (Coca Cola HBC): +109% → Σταθερή πορεία, κοντά στον ΓΔ αλλά χωρίς τον ίδιο μοχλό απόδοσης. Θεωρείται “αμυντικό χαρτί” του FTSE-25, με χαμηλότερη μεταβλητότητα.



🔴 ΤΙΤC (Τιτάν Cement): +92% → Κυκλική μετοχή, με μεγάλες διακυμάνσεις. Υστερεί σε σχέση με τον ΓΔ, καθώς εξαρτάται από την παγκόσμια ζήτηση τσιμέντου και τις τιμές πρώτων υλών.



📊 Συσχετίσεις



ΓΔ & ΕΕΕ → Υψηλή συσχέτιση, αλλά η Coca Cola μένει πίσω.



ΓΔ & ΤΙΤC → Μέτρια συσχέτιση, ο Τιτάνας πιο ασταθής και με χαμηλότερη απόδοση.



ΕΕΕ & ΤΙΤC → Διαφορετικά μοτίβα, αλλά παρόμοιο τελικό αποτέλεσμα (+90%–110%).



📌 Συμπεράσματα Black Box



Ο ΓΔ εκτινάχθηκε κυρίως λόγω τραπεζών & ενέργειας – όχι από τις πολυεθνικές.



Η ΕΕΕ είναι σταθερό χαρτί με πιο ασφαλή πορεία.



Ο Τιτάνας παραμένει κυκλικός παίκτης, χωρίς να πιάσει την υπεραξία της αγοράς.



Οι επενδυτές που κράτησαν ευρεία έκθεση στον ΓΔ πήραν πολλαπλάσια απόδοση.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Ο ΓΔ παραμένει “τραπεζοκεντρικός” – προσοχή στη συγκέντρωση κινδύνου.



📌 Η ΕΕΕ λειτουργεί ως “proxy” της αγοράς με χαμηλότερο ρίσκο.



📌 Ο ΤΙΤC θέλει διεθνή οικονομική άνθηση για να υπεραποδώσει.



📌 Η διαφοροποίηση μεταξύ σταθερού & κυκλικού χαρτιού είναι κλειδί.







Νέα Υψηλά 52 εβδομάδων







Νέα Χαμηλά 52 εβδομάδων





AEM: Έντονο το αγοραστικό ενδιαφέρον

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ΑEM δίνουν οι επενδυτές με τη μετοχή να φέρνει το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο, όπως έγινε στη χθεσινή συνεδρίαση. Φαίνεται πως τα μεγέθη εξαμήνου τράβηξαν τα επενδυτικά βλέμματα, καθώς αυξήθηκε το EBITDA 17% στα 17,1 εκατ. ευρώ και οι επενδυτές βλέπουν την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, τη ρευστότητα και τις κινήσεις επέκτασης. Υπενθυμίζεται πως τα μεγέθη εξαμήνου που πέτυχε η εισηγμένη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, φέρνοντας υπεραπόδοση.

💻🔗 Profile (ΠΡΟΦ) – Ετοιμάζει «μπάζα» με Algosystem

💻 Η Profile βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για την εξαγορά τουλάχιστον 85% της Algosystems, μιας εταιρείας με ειδίκευση σε αυτοματισμούς και μετρήσεις.



🤝 Αν το deal κλείσει, η Profile θα πάρει τα ηνία, εντάσσοντας την εταιρεία στον όμιλό της και αποκτώντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία, έργα και σημαντικό πελατολόγιο.



📈 Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Profile συνεχίζει να αναπτύσσεται με στρατηγικές εξαγορές, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική πληροφορική και διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό της.



🌐 Για την αγορά, η συμφωνία μπορεί να σηματοδοτήσει αλλαγή ισορροπιών, καθώς η Profile θα αποκτήσει ισχυρότερο αποτύπωμα σε ένα κλάδο που ήδη βρίσκεται σε τροχιά μεγέθυνσης λόγω έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.



➡️ Συμπέρασμα Black Box: Εφόσον πέσουν οι υπογραφές, μιλάμε για μια game changer εξαγορά που ενισχύει τη Profile όχι μόνο σε μέγεθος αλλά και σε τεχνολογική βάση. Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν το νου τους στην ολοκλήρωση του deal και τις πρώτες ενδείξεις συνέργειών.

📚 ⏰ Μαθήματα χρηματιστηρίου..

Χρηματιστήριο δεν σημαίνει: «άκουσα πως η μετοχή θα ανέβει». Χρηματιστήριο σημαίνει να βλέπεις μια τάση και την «καβαλάς» πριν από τους άλλους.



📌 Λίγα συμπληρωματικά «μαθήματα» που αξίζει να κρατήσει κανείς:



Η τάση είναι φίλος σου (the trend is your friend) ➝ Όταν υπάρχει ξεκάθαρη ανοδική τάση, η πιθανότητα κέρδους είναι μεγαλύτερη από το να κυνηγάς αντιστροφές.



Όγκος και συμμετοχή ➝ Μια άνοδος χωρίς αυξημένο όγκο είναι ύποπτη. Θέλεις να δεις κεφάλαια να μπαίνουν.



Timing ➝ Ακόμα και αν έχεις δίκιο στη «θεωρία», αν μπεις πολύ νωρίς ή πολύ αργά, μπορεί να χάσεις.



Stop loss ➝ Δεν υπάρχει αλάθητη στρατηγική. Ορίζεις πάντα σημείο εξόδου.



Ψυχολογία ➝ Το 70% του παιχνιδιού είναι πειθαρχία. Οι περισσότεροι χάνουν όχι επειδή δεν ξέρουν, αλλά επειδή δεν κρατούν τα νεύρα τους.



Με λίγα λόγια:



👉 Χρηματιστήριο = βλέπω την αγορά, όχι τις φήμες.



👉 Μπαίνω με βάση τάση και κανόνες, όχι με βάση συναίσθημα.



Ιδού ένα παράδευγμα....

⚡⚡ Gas Turbine Shortage: Η αγορά των αεριοστροβίλων «στεγνώνει»





📊 Το διάγραμμα δείχνει πώς οι παραγγελίες για αεριοστρόβιλους φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας κατά πολύ την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα.



🔹 Ιστορικό: Σταθερότητα με διακυμάνσεις



Από το 2002 έως το 2023, οι παραγγελίες κινούνταν κοντά ή κάτω από το όριο παραγωγής (~70 GW). Υπήρξαν κορυφώσεις το 2008–2010, αλλά η ζήτηση έμεινε σχετικά διαχειρίσιμη.



🔹 Προβλέψεις: Η μεγάλη έκρηξη



Από το 2025 έως το 2030, η ζήτηση εκτινάσσεται. Το 2026–2029, οι παραγγελίες ξεπερνούν τα 100 GW ετησίως, αφήνοντας έλλειμμα άνω των 30 GW σε σχέση με τις δυνατότητες παραγωγής.



🔹 Τι σημαίνει το έλλειμμα



🚧 Καθυστερήσεις σε νέα έργα παραγωγής ενέργειας.



💸 Αύξηση τιμών εξοπλισμού λόγω περιορισμένης προσφοράς.



🌍 Ενίσχυση της εξάρτησης από λίγους παγκόσμιους παίκτες (GE, Siemens Energy, Mitsubishi).



🔹 Γιατί αυξάνεται η ζήτηση;



Οι ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) χρειάζονται backup ισχύ για σταθερότητα. Οι αεριοστρόβιλοι παραμένουν η πιο ευέλικτη λύση, ιδίως σε περιόδους ενεργειακής μετάβασης.



Οι τρεις μεγάλοι παίκτες στις τουρμπίνες αερίου





📊⚡ ΑΔΜΗΕ: 15λεπτη ανάλυση – Νέα εποχή στην αγορά ηλεκτρισμού

Ο ΑΔΜΗΕ εγκαινίασε μια μεγάλη αλλαγή στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μετάβαση από το ωριαίο μοντέλο στη 15λεπτη ανάλυση (από 30/9, με πρώτη φυσική παράδοση 1/10).



🔹 Τι αλλάζει πρακτικά;



Από 24 σημεία τιμής/ποσότητας την ημέρα, περνάμε σε 96 σημεία.



Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ανά 15λεπτο, επιτυγχάνοντας πιο ακριβή αντιστοίχιση ζήτησης–παραγωγής.



Το νέο μοντέλο εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου ήδη οι αγορές λειτουργούν με υψηλότερη χρονική ανάλυση.



🔹 Οφέλη για το σύστημα και την αγορά



📈 Μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ: Καλύτερη ενσωμάτωση στοχαστικής παραγωγής (αιολικά, φωτοβολταϊκά).



⚙️ Ασφάλεια & σταθερότητα: Βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων ευελιξίας (φυσικό αέριο, υδροηλεκτρικά, αποθήκευση).



💧 Ρευστότητα: Περισσότερα σημεία τιμολόγησης αυξάνουν τη δυναμική και τη διαφάνεια της αγοράς.



🌍 Ευρωπαϊκή στρατηγική: Διευκολύνεται η διασυνοριακή συνεργασία, μειώνεται η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, ενισχύεται η μετάβαση σε φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια.



🔹 Γιατί έχει σημασία;



Η ενεργειακή αγορά γίνεται πιο ευέλικτη και αποδοτική, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Για τους παραγωγούς ΑΠΕ, δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής και καλύτερη αποτίμηση της παραγωγής τους. Για τους καταναλωτές, μεσοπρόθεσμα μπορεί να σημαίνει χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη σταθερότητα.



➡️ Συμπέρασμα: Πρόκειται για μια δομική μεταρρύθμιση που φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό ενεργειακό κανόνα και ανοίγει τον δρόμο για πιο ανταγωνιστική, καθαρή και ασφαλή αγορά ηλεκτρισμού.



🏦 🏦 Τράπεζες: Τα επιτόκια κατεβαίνουν...

Τον Αύγουστο του 2025 είχαμε μια μικρή ανάσα στα επιτόκια, τόσο για τις καταθέσεις όσο και για τα δάνεια. Συγκεκριμένα, τα νέα επιτόκια καταθέσεων έπεσαν ελαφρά στο 0,31%, ενώ τα νέα επιτόκια δανείων υποχώρησαν στο 4,45%. Το περιθώριο, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα σε αυτά που δίνουν οι τράπεζες στους καταθέτες και σε αυτά που χρεώνουν στους δανειολήπτες, έμεινε σταθερό γύρω στο 4,1%. Με απλά λόγια, οι τράπεζες εξακολουθούν να δανείζουν ακριβά και να πληρώνουν φθηνά τις καταθέσεις.



Αν δούμε πιο συγκεκριμένα, οι καταθέσεις μίας ημέρας από νοικοκυριά μένουν κολλημένες στο 0,03%, δηλαδή πρακτικά δεν αποδίδουν τίποτα. Οι καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα χρόνο έπεσαν λίγο, στο 1,12% για τα νοικοκυριά και στο 1,62% για τις επιχειρήσεις. Στα δάνεια, η εικόνα είναι ανάμεικτη: τα καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο ανέβηκαν στο 11,47%, τα στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο πήγαν στο 3,55%, ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια πάνω από 1 εκατ. ευρώ έπεσαν στο 3,62%. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν το επιτόκιο τους να ανεβαίνει στο 4,11%.



Στα υφιστάμενα υπόλοιπα, δηλαδή σε παλιές καταθέσεις και δάνεια, δεν είχαμε μεγάλες αλλαγές. Τα επιτόκια καταθέσεων έμειναν στο 0,32% και των δανείων στο 4,66%.



Για την οικονομία, αυτό σημαίνει ότι το κόστος χρήματος μένει ψηλά. Οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, αφού οι καταθέσεις αμείβονται ελάχιστα, ενώ τα δάνεια, ειδικά τα καταναλωτικά, παραμένουν πανάκριβα. Για τις επιχειρήσεις, το ελαφρύ κατέβασμα στα μεγάλα δάνεια είναι θετικό, αλλά για τις μικρομεσαίες το κόστος ανεβαίνει. Συνολικά, η εικόνα δείχνει ότι οι τράπεζες κινούνται συντηρητικά, κρατώντας το κέρδος τους ψηλά, και η αγορά χρήματος δεν δίνει ακόμα ουσιαστικές ανάσες στην πραγματική οικονομία.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Οι αποταμιευτές ας μη περιμένουν ουσιαστικές αποδόσεις από καταθέσεις.



📌 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται προσοχή στο κόστος δανεισμού.



📌 Οι τράπεζες παραμένουν σε τροχιά υψηλής κερδοφορίας.

⚡ 🌞 Η Eni «χτίζει» πράσινο χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα

Η ιταλική Eni προχωρά με ταχύτητα στη διείσδυση της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ, έχοντας εξασφαλίσει ήδη ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων ισχύος ~800 MW. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από την εξαγορά της Solar-Konzept Greece το 2022.



🌞 Κοζάνη στο επίκεντρο:



Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για έργο 100 MW (προσαρμόστηκε τελικά στα 80 MW).

Άδεια εγκατάστασης για ακόμη ένα πάρκο 80 MW.



📍 Γεωγραφική διασπορά: Θεσσαλία, Κιλκίς, Φθιώτιδα, Κοζάνη με έργα 18–100 MW, τα περισσότερα ώριμα και έτοιμα για ανάπτυξη.



🔗 Κάθετη στρατηγική:



Η Eni θέλει να συνδέσει την παραγωγή πράσινης ενέργειας με την ZeniΘ (λιανική ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου), ώστε να τροφοδοτεί τους πελάτες της αποκλειστικά με ρεύμα από ΑΠΕ. Παράλληλα, μέσω της Eni Global Energy Markets, έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, ενισχύοντας τη θέση της και στο φυσικό αέριο.



⛽ Από τα πρατήρια Agip της δεκαετίας του ’50, η Eni πέρασε στη ZeniΘ και τώρα επενδύει συστηματικά στις ΑΠΕ, μετατρέποντας το ελληνικό της αποτύπωμα σε πράσινη ενεργειακή πλατφόρμα.



➡️ Η Eni φιλοδοξεί να γίνει πρωταγωνιστής της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα, ανταγωνιζόμενη ευθέως Motor Oil, HelleniQ Energy, Mytilineos και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

📈 📈 WOOD & Company: Ελλάδα στο δρόμο για αναβάθμιση

Η WOOD & Company βλέπει την Ελλάδα να κερδίζει πόντους αξιοπιστίας στην Ευρωζώνη, με σοβαρές πιθανότητες για νέα αναβάθμιση πιστοληπτικής αξιολόγησης εντός της διετίας.



Γιατί η Ελλάδα;



Βελτίωση δημοσιονομικών μεγεθών



Ισχυρές επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια



Σταθερός πληθωρισμός σε ευρωπαϊκά επίπεδα



➡️ Αυτά αυξάνουν την εμπιστοσύνη των αγορών και δημιουργούν θετικό momentum για τα ελληνικά assets.



📌 Παράλληλα, η WOOD εκτιμά πως, αν και η αναβάθμιση μπορεί να έρθει σε περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων στην Ευρωζώνη, τα ελληνικά ομόλογα εξακολουθούν να προσφέρονται με μικρό discount σε σχέση με τον μέσο όρο, διατηρώντας ισχυρή ζήτηση από ξένους θεσμικούς.



🌍 Ευρωπαϊκό τοπίο:



Ιταλία → επίσης υποψήφια για αναβάθμιση.



Γαλλία → κίνδυνος υποβάθμισης.



Γερμανία → ενεργειακή εξάρτηση & αρνητικό outlook.



Ισπανία → ήδη σε τροχιά αναβαθμίσεων.



📊 Μακροοικονομικά:



Ευρωζώνη → Ανάπτυξη 0,9% (2025), 1% (2026), πληθωρισμός ~2%.



Κεντρική Ευρώπη → Ανακάμπτει η βιομηχανία (Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία).



Γερμανία → Στάσιμη.



ΗΠΑ → Εντελώς διαφορετικό τέμπο, ανάπτυξη ~4% στο Q3, με ισχυρές προοπτικές 2025-26.



💡 Το συμπέρασμα της WOOD:



Η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει το brand της στην Ευρωζώνη. Η αναβάθμιση μοιάζει θέμα χρόνου και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για νέες εισροές κεφαλαίων, με θετική αντανάκλαση στον τραπεζικό κλάδο και στις αποτιμήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Παρακολούθηση αποδόσεων 10ετών ομολόγων Ελλάδας vs Γερμανίας



📌 Επενδυτική τοποθέτηση σε τράπεζες & blue chips πριν την αναβάθμιση



📌 Προσοχή στο εξωτερικό περιβάλλον (Γαλλία, Γερμανία) που μπορεί να δημιουργήσει μεταβλητότητα



⚠️📉 ΕΤΜΕΑΡ και βιομηχανία: η εκκρεμότητα που δεν κλείνει

Το ΥΠΕΝ επιχειρεί ξανά να βάλει τάξη στο ζήτημα του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το πρόβλημα, που σέρνεται εδώ και χρόνια, παραμένει ανοιχτό και δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά.



🔹 Εκκρεμότητες και κόστος:



Η Ελλάδα όφειλε να είχε καταθέσει νέο πλαίσιο στην Κομισιόν έως το τέλος του 2023, κάτι που δεν έγινε.

Το αποτέλεσμα: βιομηχανίες που δικαιούνται μειωμένο τέλος συνεχίζουν να χρεώνονται υπερβολικά, ενώ άλλες επωφελούνται αδικαιολόγητα.



Το κόστος για τον κλάδο ανέρχεται σε 17 εκατ. € τον χρόνο, ενώ τα αναδρομικά για την περίοδο 2023-2025 ξεπερνούν τα 50 εκατ. €.



🔹 Το άλυτο του 2022:



Η εκκαθάριση έχει ολοκληρωθεί, όμως ο ΔΑΠΕΕΠ δεν έχει επιστρέψει τα ποσά στις επιλέξιμες βιομηχανίες. Ο λόγος; Η απόφαση της κυβέρνησης να μη διεκδικήσει ποσά από όσες εταιρείες έλαβαν μειωμένο τέλος χωρίς να το δικαιούνται – αφήνοντας «τρύπα» στα διαθέσιμα κεφάλαια.



🔹 Τι ζητά η βιομηχανία:



Η ΕΒΙΚΕΝ πιέζει ξανά για λύση και ετοιμάζει νέα παρέμβαση προς το ΥΠΕΝ. Ο στόχος είναι η κοινοποίηση νέου σχήματος βάσει των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων CEEAG, ώστε να εγκριθεί από την Κομισιόν.



⚠️ Μέχρι τότε, η αγορά λειτουργεί με στρεβλό και άδικο πλαίσιο, που πλήττει την ανταγωνιστικότητα και τροφοδοτεί αβεβαιότητα σε έναν από τους βασικούς βιομηχανικούς πυλώνες της χώρας.

