Επιμέλεια Κώστας Στούπας

💹 Το 2025 δεν είναι 1999

💼 Τότε, το 1999, όταν «γεννούσαν αυγά μέχρι και τα κοκόρια» – κυρίως τα κοκόρια – η αγορά ήταν ένα γήπεδο χωρίς διαιτητή. Ο Γενικός Δείκτης ανέβαινε στα 6.400 σαν να τον τραβούσε μαγνήτης από τα σύννεφα. Κι αν περνούσες από τα καφέ του Κολωνακίου, του Ψυχικού ή της Κηφισιάς, μπορούσες να δεις ολόκληρο το ταμπλό της Σοφοκλέους σε ανθρώπινη μορφή· φωνές, καφέδες, υποσχέσεις και «χαρτιά» που άλλαζαν χέρια σαν λαχεία.

📈 Πίσω τότε υπήρχαν τύποι που μπορεί να μην ήξεραν τι έκαναν — αλλά το έκαναν με θράσος, με ένστικτο και κυρίως με το τηλέφωνο στο χέρι. Τότε υπήρχαν 1 εκατ. ενεργοί κωδικοί και όχι 30 χιλ. Ένα μονόστηλο σε κάποια ξεχασμένη σομόν σελίδα μπορούσε να τινάξει μετοχές στα ύψη. Μια φήμη, ένα βλέμμα, ένα τηλέφωνο... αρκούσαν.

🧠 Το 2025 δεν υπάρχει Σοφοκλέους, δεν υπάρχουν οι «οπλαρχηγοί» Μανώληδες και Θανάσηδες, ούτε τα SMS των «έξυπνων» fund managers. Τώρα απέναντί σου είναι αλγόριθμοι, data feeds και ψυχρές μηχανές που ξέρουν πόσα έχεις, πότε πληρώνεις, τι τρως, πού ταξιδεύεις. Δεν ψάχνουν πληροφορίες — τις έχουν ήδη.

🎯 Το Χρηματιστήριο σήμερα θυμίζει κτήριο γεμάτο κάμερες. Όποιος κινείται χωρίς σχέδιο, χωρίς υποψία, εκτίθεται. Γιατί αυτός που σε «παίζει» στο ταμπλό γνωρίζει πριν από σένα σε ποια γωνιά θα στραβοπατήσεις.

➡️ Συμπέρασμα: Το 2025 δεν είναι 1999. Οι «τρελοί του ΧΑΑ» έγιναν data points, και τα σενάρια «καφενείου» τα γράφουν πλέον τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Στις αγορές του 2025, η πληροφορία δεν είναι δύναμη· είναι προϊόν. Μάθε ποιος την πουλά και ποιος την αγοράζει.

📌 Μην επενδύεις με συναίσθημα, γιατί τα συστήματα έχουν μάθει να το ανιχνεύουν.

📌 Αν νομίζεις πως γνωρίζεις κάτι που δεν γνωρίζουν οι άλλοι, το πιθανότερο είναι να γνωρίζουν ήδη ότι το γνωρίζεις.

📌 Ο καλύτερος τρόπος να κερδίσεις από τους αλγόριθμους είναι να μην παίζεις το παιχνίδι τους — παίξε το δικό σου.

🚨🔙🎯 Όπισθεν (του Ταμπλό) ολοταχώς:

H ΑΡΑΙΓ, ΕΛΧΑ, ΒΙΟ, ΕΤΕ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ οδήγησαν την κούρσα της χθεσινής συνεδρίασης.

Οι 23 από τις 25 μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν με πράσινο πρόσημο. Περί τις 11 μετοχές έκλεισαν στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 52 εβδομάδων. Οι εξής: ΕΒΡΟΦ, ΕΛΧΑ, CNLCAP, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΝΤΟΠΛΕΡ, ΒΙΟ, ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΙΝΛΙΦ, CENER , ΚΑΡΕΛ

Με συνέχιση του ράλι αντέδρασε η μετοχή της ΔΕΗ (16,51 +0,67%) μετά τη νέα έκθεση της Citi, η οποία αύξησε την τιμή-στόχο στα 19 ευρώ και διατήρησε τη σύσταση «αγορά». Η τράπεζα προβλέπει θετικούς καταλύτες ενόψει των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου (18/11) και της Capital Markets Day (19/11). Εκτιμά EBITDA 647 εκατ. ευρώ (+54% ετησίως), 33% πάνω από τη μέση αγορά, χάρη σε υψηλότερα τιμολόγια και ισχυρή παραγωγή ΑΠΕ. Η Citi αναμένει αναβάθμιση της ετήσιας καθοδήγησης, με EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ.

Μπορεί η μετοχή του ΟΛΘ να παρουσιάζει κάποια στασιμότητα μετά την κινητικότητα που επέδειξε κατά το θέρος αλλά οι άνθρωποι της στήλης στη συμπρωτεύουσα με πληροφορούν πως κυοφορούνται τεράστιες αλλαγές και ανατροπές σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές και ενεργειακές τελευταίες ελληνικοαρεικανικές εξελίξεις.

Η αντίδραση της Qualco μπορεί μοιάζει τεχνικού χαρακτήρα αλλά να θυμάστε πως έχει τα φόντα να εκπλήξει στο μέλλον. Απλά θέλει τον καιρό της...

🧱 Βιοχάλκο: Η κρυμμένη αξία σε πλήρη αποκάλυψη

💰 Η NBG Securities ανεβάζει την τιμή-στόχο της Βιοχάλκο στα 11,30 ευρώ (από 9,50 στις 11 Νοεμβρίου), δίνοντας περιθώριο ανόδου 19% και σύσταση «υπεραπόδοση» (Outperform). Παρά την εντυπωσιακή άνοδο +75% από την αρχή του έτους, η ανάλυση θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει την πλήρη αξία του βιομηχανικού ομίλου.

📈 Οικονομική προοπτική 2024–2027

Ρυθμός αύξησης EBITDA: +12,2%

Ρυθμός αύξησης EPS: +26,8%

Μερισματική απόδοση: από 1,7% (2024) σε 3,1% (2027)

Αξιολόγηση αποτίμησης: η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι διεθνών peers σε P/E, P/BV, EV/EBITDA.

🏭 Δομή & δραστηριότητες

Η Βιοχάλκο αποτελεί πολυκλαδικό βιομηχανικό όμιλο με πυλώνες: αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα, σωλήνες χάλυβα, καλώδια, R&D και ακίνητα.

Κύριες θυγατρικές εισηγμένες:

Cenergy Holdings (71,43%)

ElvalHalcor (84,78%)

Noval Property (68,77%)

Η παρουσία σε Αθήνα και Βρυξέλλες δίνει διεθνές αποτύπωμα, ενώ οι εξαγωγές (86% πωλήσεων) σε 95+ χώρες επιβεβαιώνουν το εξαγωγικό DNA του ομίλου.

⚙️ Επενδυτικό αποτύπωμα

Τα επενδεδυμένα κεφάλαια άνω των €1,4 δισ. την τελευταία πενταετία δείχνουν σταθερή στρατηγική εκσυγχρονισμού και αύξησης παραγωγικής ικανότητας.

💡 Καταλύτες και προκλήσεις

Θετικοί καταλύτες: κρατικές ενισχύσεις για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας χάλυβα.

Προκλήσεις: περιορισμένο free float (16,05%) και χαμηλή ρευστότητα στο Χ.Α.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Βιοχάλκο κρύβει βαθύτερη αξία από τη φαινομενική αποτίμηση – η πολυκλαδικότητα λειτουργεί πλέον ως πλεονέκτημα, όχι ως discount.

📌 Ο όμιλος γίνεται proxy της ελληνικής μεταποίησης και των εξαγωγών.

📌 Παρακολουθήστε τη Cenergy και την ElvalHalcor — συχνά προεξοφλούν πρώτες τις κινήσεις του ομίλου.

📌 Το story έχει συνέχεια αν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις «κλειδώσουν» και τα margins διατηρηθούν στο άνω εύρος.

✈️ AEGEAN: Σταθερή πτήση μέσα σε δύσκολους αιθέρες

🟢 Η AEGEAN συνεχίζει να πετά ψηλά, με το 2025 να προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο σταθερής ανάπτυξης:

κύκλος εργασιών €1,43 δισ. (+4%), καθαρά κέρδη €148 εκατ. (+12%), πληρότητα 84,3% και EBITDA €356,6 εκατ. (+8%). Η ρευστότητα άνω του €1 δισ. αποδεικνύει χρηματοοικονομική πειθαρχία και αποτελεσματική διαχείριση κόστους.

🔴 Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια του θετικού ισολογισμού, τέσσερις δομικές προκλήσεις απαιτούν προσοχή:

1️⃣ Περιβαλλοντικό κόστος:

Το ETS και το υποχρεωτικό πλέον SAF αυξάνουν κατακόρυφα το λειτουργικό κόστος — επιβάρυνση €32 εκατ. στο εννεάμηνο. Το SAF, πέντε φορές ακριβότερο από το jet fuel, δεν διαθέτει ακόμη αγορά αντιστάθμισης κινδύνου, ενώ το ETS απορροφάται μόνο εν μέρει μέσω προαγορών.

2️⃣ Συναλλαγματικός κίνδυνος:

Η ενίσχυση του δολαρίου επηρέασε τις μισθωτικές υποχρεώσεις και περιόρισε τα καθαρά κέρδη του Γ΄ τριμήνου. Αν και μη ταμειακή, η διακύμανση αυτή αυξάνει τη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων.

3️⃣ Τεχνικό ρίσκο στόλου:

Η κρίση στους κινητήρες Pratt & Whitney GTF έχει καθηλώσει 12 αεροσκάφη, μειώνοντας διαθέσιμες θέσεις και αυξάνοντας το κόστος leasing και πληρωμάτων. Εξομάλυνση αναμένεται από το φθινόπωρο του 2026.

4️⃣ Αύξηση λειτουργικών τελών:

Η συμφόρηση στα αεροδρόμια και οι αυξημένες χρεώσεις εδάφους και υπέρπτησης πιέζουν το CASK. Η λύση περνά από αυτοματοποίηση, καλύτερη αξιοποίηση slot και πιο επιθετική πολιτική κόστους.

🟣 Παρά τις προκλήσεις, η AEGEAN διατηρεί ισχυρό ισολογισμό, χαμηλή μόχλευση και πιστό επιβατικό κοινό. Η διετία 2025–2026 θα είναι κρίσιμη για να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τα αναγκαστικά κόστη σε στρατηγικά πλεονεκτήματα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η AEGEAN πρέπει να ενισχύσει την αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) σε δολάριο και δικαιώματα CO₂ για να περιορίσει την αστάθεια.

📌 Να επεκτείνει τις συμπληρωματικές υπηρεσίες (ancillary revenues) όπως επιλογή θέσης, προτεραιότητα επιβίβασης και loyalty benefits.

📌 Να αξιοποιήσει έξυπνα τις περιφερειακές βάσεις (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) ώστε να μειώσει την εξάρτηση από το «κορεσμένο» Ελευθέριος Βενιζέλος.

📌 Να επενδύσει στην ψηφιακή αυτοματοποίηση για μείωση λειτουργικού κόστους και καλύτερη εμπειρία επιβατών.

📌 Εφόσον διατηρήσει πληρότητα άνω του 83% και περιθώριο EBITDA άνω του 22%, θα συνεχίσει να αποτελεί υπόδειγμα βιώσιμης αεροπορικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

🌬️ ΔΕΗ: Από τον λιγνίτη στην ενεργειακή κυριαρχία

⚡ Η ΔΕΗ φαίνεται πλέον να διαμορφώνει, με συστηματική συνέπεια, ένα νέο ενεργειακό αφήγημα που εδραιώνει τη θέση της ως τον πιο ολοκληρωμένο ενεργειακό παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

🌿 Το πρόσφατο αιολικό πάρκο των 36 MW στη Φωκίδα, που θα παράγει 82,5 GWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, αποτελεί όχι μόνο ένα ακόμη βήμα στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου, αλλά και έναν κρίκο μιας ενιαίας αλυσίδας έργων που εκτείνονται από την αιολική παραγωγή έως την αποθήκευση και τη σταθεροποίηση των δικτύων.

🏗️ Η ετήσια αποτροπή 41.000 τόνων CO₂ έχει ουσιαστική αξία, όμως το βαθύτερο μήνυμα είναι η ωρίμανση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε αυτόνομο βραχίονα ανάπτυξης, με παρουσία από τη Ροδόπη έως τη Ρουμανία. Το μεγάλο αιολικό στη Βασλούι (85 MW στη δεύτερη φάση) δείχνει πως η ΔΕΗ δεν επενδύει αποσπασματικά, αλλά χαράζει περιφερειακή στρατηγική με εξαγωγικό προσανατολισμό.

🔌 Παράλληλα, η σύνδεση του έργου της Φωκίδας με τα έργα εκσυγχρονισμού στους σταθμούς παραγωγής Ρόδου, Κρήτης, Χίου και Λέσβου αναδεικνύει τη διττή στρατηγική: επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας των νησιών μέσω ευέλικτων μονάδων φυσικού αερίου. Οι έξι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες (220 MW) λειτουργούν ως ενδιάμεσος κρίκος που μειώνει ρύπους και κόστη ΥΚΩ, αντικαθιστώντας HFO με LFO.

🔋 Ο τρίτος πυλώνας –η αποθήκευση ενέργειας– εδραιώνεται: ο σταθμός στο Αμύνταιο (50 MW / 200 MWh) ανοίγει τον δρόμο για έργα 860 MW στη Δυτική Μακεδονία. Μαζί με τις «φυσικές μπαταρίες» στα ορυχεία Καρδιάς και Νοτίου Πεδίου, δημιουργείται ένα δίκτυο σταθεροποίησης που θα επιτρέπει μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ.

🏭 Η μετάβαση της ΔΕΗ δεν είναι απλώς περιβαλλοντική. Είναι βιομηχανική και στρατηγική: επενδύει σε πράσινη ισχύ, ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μετατρέπεται σε πάροχο ενεργειακής κυριαρχίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε στενά τα έργα αποθήκευσης της ΔΕΗ· αυτά θα καθορίσουν το μέλλον της ευστάθειας του συστήματος.

📌 Οι αεριοστροβιλικές μονάδες σε νησιά λειτουργούν ως κρίσιμη γέφυρα πριν την πλήρη πράσινη μετάβαση.

🦅 Τέλος στο shutdown – η Αμερική μετρά ζημιές και βλέπει Fed & χρυσό

💰 Επιστρέφουν στην Ουάσινγκτον οι βουλευτές την Τετάρτη για να εγκρίνουν τη συμφωνία που θα τερματίσει το 43ήμερο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης — το μακροβιότερο στην ιστορία των ΗΠΑ. Η παράλυση αυτή στέρησε μισθούς από εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους, καθυστέρησε επιδόματα διατροφής και προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές.

🏛️ Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν οριακή πλειοψηφία 219–213 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όμως η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει επαναλειτουργία των υπηρεσιών τη Δευτέρα. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στην καταιγίδα μακροοικονομικών στοιχείων που θα δημοσιευθούν, ιδίως αυτά της αγοράς εργασίας, πριν τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

📉 Η αγορά προεξοφλεί με πιθανότητα 64% μια νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μ.β. στις 10 Δεκεμβρίου, που θα φέρει το παρεμβατικό επιτόκιο στο 3,50%–3,75%.

🥇 Ο χρυσός παρέμεινε σταθερός στα $4.125/ουγγιά, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την ψήφο στη Βουλή. Η JPMorgan προβλέπει τιμή άνω των $5.000 έως το Q4 2026, ενώ φέτος έχει ήδη εκτιναχθεί +57%, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό $4.381 στις 20 Οκτωβρίου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε την επαναλειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών – ενδέχεται να υπάρξουν αναθεωρήσεις στα οικονομικά δεδομένα.

📌 Η πιθανή μείωση επιτοκίων της Fed στηρίζει τον χρυσό αλλά αποδυναμώνει το δολάριο – ιδανικό περιβάλλον για πολύτιμα μέταλλα.

📌 Οι αγορές θα είναι ευμετάβλητες μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα των payrolls και του πληθωρισμού.

📌 Η ανοδική τάση του χρυσού μπορεί να συνεχιστεί εφόσον οι αποδόσεις ομολόγων σταθεροποιηθούν κάτω από το 4%.

🧠 Το κύμα απολύσεων και τα «πρώτα καμπανάκια»

📈 Οι 153.000 περικοπές θέσεων εργασίας που ανακοίνωσαν οι αμερικανικές εταιρείες τον Οκτώβριο, συνιστούν αύξηση 175% σε ετήσια βάση — το υψηλότερο νούμερο για Οκτώβριο εδώ και δύο δεκαετίες. Είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος αριθμός απολύσεων για οποιονδήποτε μήνα του τέταρτου τριμήνου από το μακρινό 2008.

💼 Η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε «σημείο καμπής» παρά σε κατάρρευση. Η απασχόληση, αν και παραμένει υψηλή, αρχίζει να δείχνει ρωγμές σε κλάδους που είχαν «υπερθερμανθεί» — τεχνολογία, logistics, real estate. Οι εταιρείες προετοιμάζονται για επιβράδυνση, περιορίζοντας κόστος πριν φανεί στους δείκτες.

⚖️ Για τη Fed, το σήμα είναι διπλό: η αγορά εργασίας αρχίζει να “μαλακώνει”, αλλά δεν έχει σπάσει. Αν οι περικοπές παραμείνουν πάνω από τις 150.000 τον μήνα, το 2026 μπορεί να βρει την αμερικανική οικονομία με πρώτη επίσημη στροφή σε χαλαρότερη πολιτική.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε την πορεία των απολύσεων στους κλάδους τεχνολογίας και μεταποίησης – λειτουργούν ως «προπομπός» κύκλων.

📌 Αν οι απολύσεις αυξηθούν τρεις συνεχόμενους μήνες, αναμένεται διόρθωση στα εταιρικά κέρδη.

📌 Η σταθερότητα του S&P 500 πάνω από τις 5.000 θα εξαρτηθεί από την αντοχή της απασχόλησης – όχι απλώς από την πολιτική της Fed.

🛰️ Vodafone Ελλάδος: Μικρή κάμψη, αλλά βελτίωση στην κερδοφορία

📉 Η Vodafone Ελλάδος εμφάνισε μικρή κάμψη στα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου 2025, στα 518 εκατ. ευρώ (-4,2% ετήσια μεταβολή), κυρίως λόγω της σταδιακής ολοκλήρωσης έργων που χρηματοδοτούνται από το RRF, τα οποία είχαν ενισχύσει τα έσοδα τα προηγούμενα τρίμηνα.

📈 Παρά τη μείωση τζίρου, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 8,5%, στα 127 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας βελτίωση αποδοτικότητας και έλεγχο κόστους. Οι επενδύσεις παρέμειναν σταθερές στα 69 εκατ. ευρώ, δείγμα συνέχισης της στρατηγικής αναβάθμισης δικτύων.

📱 Στην κινητή τηλεφωνία, η εταιρεία πρόσθεσε 54.000 νέους συνδρομητές συμβολαίου, με το ποσοστό τους να φτάνει το 52,6% της συνολικής βάσης.

💻 Αντίθετα, η σταθερή τηλεφωνία παρέμεινε στάσιμη, με 908 χιλ. ευρυζωνικές συνδέσεις (έναντι 917 χιλ. πριν από έξι μήνες).

💶 Το ARPU (μέσο έσοδο ανά χρήστη) αυξήθηκε στα 11,1 ευρώ (από 10,2 ευρώ), με το συμβόλαιο να αγγίζει τα 16 ευρώ και την καρτοκινητή τα 5,8 ευρώ, αντανακλώντας τη βελτίωση της ποιότητας πελατολογίου και την αύξηση της χρήσης δεδομένων.

🌐 Performance Technologies: Από τον ρόλο του integrator στον πάροχο AI λύσεων

💡 Η απόκτηση των δύο νέων εξειδικεύσεων της Microsoft – Build AI Applications και Analytics on Microsoft Azure – δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό βήμα για την Performance Technologies, αλλά ένα ουσιαστικό στρατηγικό ορόσημο.

🚀 Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις αποδεικνύουν ότι η εταιρεία υλοποιεί έργα αιχμής, διαθέτει πιστοποιημένες ομάδες και έχει περάσει τεχνική αξιολόγηση από τη Microsoft — κάτι που λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν καταφέρει.

🤖 Η σημασία βρίσκεται στη μετάβαση από τον ρόλο του integrator σε αυτόν του παρόχου λύσεων AI, που αξιοποιεί δεδομένα, cloud και τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρησιακή ευφυΐα, αυτοματοποίηση και προγνωστική ανάλυση.

🌍 Σε μια αγορά όπου η AI περνά από το στάδιο του “buzzword” σε παραγωγικό εργαλείο, η Performance φαίνεται να έχει τοποθετηθεί στο σωστό σημείο του χάρτη: δίπλα στις επιχειρήσεις με ουσιαστική τεχνογνωσία και δυνατότητα εκτέλεσης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι επενδύσεις σε cloud και AI αποκτούν αξία μόνο όταν συνδέονται με πραγματικά επιχειρησιακά οφέλη.

📌 Η Performance δείχνει ότι ο επόμενος ανταγωνισμός στην πληροφορική θα αφορά τη γνώση, όχι το hardware.

📌 Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν AI λύσεις από νωρίς, θα αποκτήσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

📌 Η συνεργασία με τη Microsoft δίνει διεθνή αξιοπιστία — αλλά η επιτυχία θα κριθεί από την ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

📈 Ευρωαγορές 2026–2027: Το αισιόδοξο σενάριο της UBS

💶 Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν συνέχιση της ανοδικής πορείας των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων τόσο το 2026 όσο και το 2027, με τα εταιρικά κέρδη να επιστρέφουν σε τροχιά αύξησης έπειτα από τρία χρόνια στασιμότητας.

📊 Για το 2026, η UBS «βλέπει» άνοδο 10% στον Euro Stoxx 600, που θα φτάσει τις 600 μονάδες, ενώ για το 2027 η περαιτέρω ενίσχυση θα ανεβάσει τον δείκτη στις 700 μονάδες. Παρότι οι γενικές εκτιμήσεις των αγορών κάνουν λόγο για αύξηση κερδών 10–11%, η UBS υιοθετεί πιο συντηρητική πρόβλεψη +7%, κρίνοντας ότι η ανάπτυξη θα είναι ποιοτική αλλά όχι εκρηκτική.

⚡ Οι πιο ελκυστικοί κλάδοι κατά την ελβετική τράπεζα είναι:

🔋 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου έχουν ήδη κατευθυνθεί πάνω από 2 τρισ. ευρώ σε δίκτυα και καθαρές τεχνολογίες.

🛡️ Αμυντική βιομηχανία,

⚙️ Εξηλεκτρισμός και υποδομές,

🏦 Τράπεζες,

🤖 Εταιρείες που αυξάνουν την παραγωγικότητα μέσω AI.

Οι τομείς αυτοί θεωρούνται το «φυτώριο» των νέων ευρωπαϊκών πρωταθλητών, σε μια περίοδο που η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε:

τον κινεζικό ανταγωνισμό (ιδίως στην αυτοκινητοβιομηχανία),

τις υψηλές ενεργειακές τιμές (χημικά),

και τις γεωπολιτικές/ρυθμιστικές αλλαγές (δασμοί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, luxury brands).

🌍 Τέλος, η UBS παρουσίασε τη λίστα “GOTCHA” (Global Opportunities for Thematic Champions), που περιλαμβάνει ευρωπαϊκές μετοχές με θεματική ανάπτυξη και έκθεση σε τουλάχιστον μία από τις βασικές επενδυτικές τάσεις των επόμενων ετών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η συντηρητική στάση της UBS δείχνει ότι βλέπει ανοδικότητα μεν, αλλά με έμφαση στην ποιότητα κερδών και όχι στην κερδοσκοπία.

📌 Οι επενδυτικές ροές πιθανότατα θα στραφούν σε ενεργειακές και τεχνολογικές εταιρείες που στηρίζονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική (Green Deal, AI Act).

📉 Γερμανία: από το πλεόνασμα στη ζημία έναντι της Κίνας

💼 Για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, η Γερμανία εμφανίζει έλλειμμα στο εμπόριο κεφαλαιουχικών αγαθών με την Κίνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Destatis, το 12μηνο κυλιόμενο ισοζύγιο έχει βυθιστεί κάτω από το μηδέν, σηματοδοτώντας δομική ανατροπή σε έναν τομέα όπου η Γερμανία κυριαρχούσε επί δεκαετίες.

🏭 Η ανατροπή συνδέεται με τη ραγδαία άνοδο των κινεζικών εξαγωγών μηχανημάτων: μέσα σε έξι χρόνια, οι κινέζικες εξαγωγές προς την Ευρώπη διπλασιάστηκαν στα €40 δισ. και εκτιμάται ότι θα αγγίξουν €50 δισ. μέσα στο 2025. Ενώ η Κίνα αναβαθμίζει τα προϊόντα της (ρομποτική, ηλεκτρικά οχήματα, συστήματα αυτοματισμού), η γερμανική βιομηχανία πιέζεται από υψηλό ενεργειακό κόστος και χαμηλότερη παραγωγικότητα.

🧩 Το έλλειμμα αυτό δεν είναι απλώς εμπορικό: σηματοδοτεί μετατόπιση τεχνολογικής ισχύος από το Βερολίνο στο Πεκίνο, σε έναν τομέα που θεωρείται κρίσιμος για τη βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε την εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου Γερμανίας–Κίνας ως δείκτη τεχνολογικής εξάρτησης.

📌 Εντόπισε ποιοι ευρωπαϊκοί όμιλοι (Siemens, Bosch,) χάνουν μερίδιο αγοράς έναντι κινεζικών.

📌 Παρακολούθησε τη στρατηγική απάντηση της Ε.Ε. σε όρους βιομηχανικής πολιτικής και επιδοτήσεων.

📌 Το επόμενο βήμα της Κίνας δεν είναι απλώς να πουλά μηχανές — είναι να ορίζει τα standards της παγκόσμιας παραγωγής.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.