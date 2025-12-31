Tι θα φέρει η συνεργασία-έκπληξη μεταξύ Ford και Renault;

Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν Ford και Renault Group, με τις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες να στοχεύουν στην εξέλιξη δύο προσιτών ηλεκτρικών επιβατικών μοντέλων, ενώ εξετάζεται και η κοινή δράση στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ford και το Renault Group ανακοίνωσαν μια ιστορική στρατηγική συνεργασία, που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα και τους συσχετισμούς στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Βασικός πυλώνας αυτής της συνεργασίας είναι η από κοινού ανάπτυξη δύο προσιτών ηλεκτρικών επιβατικών μοντέλων Ford, τα οποία θα βασίζονται στην πλατφόρμα Ampere του Renault Group, αξιοποιώντας τα ισχυρά πλεονεκτήματα, την τεχνογωνσία και την ανταγωνιστικότητα του Renault Group στα ηλεκτρικά οχήματα. Τα οχήματα θα εξελιχθούν σε στενή συνεργασία των δύο εταιρειών, αλλά θα φέρουν καθαρά Ford χαρακτήρα -από τη σχεδιαστική φιλοσοφία έως τη δυναμική συμπεριφορά- και αποτελούν το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης νέας στρατηγικής προϊόντων για τη Ford στην Ευρώπη. Το πρώτο από τα μοντέλα αναμένεται να φτάσει στις εκθέσεις στις αρχές του 2028, ενώ η κατασκευή τους θα γίνεται από το Renault Group στη Βόρεια Γαλλία καταδεικνύοντας τις υπερσύγχρονες δυνατότητες και την τεχνογνωσία του εργοστασίου Ampere ElectriCity στην παραγωγή.

Εκτός από τη συνεργασία στα ηλεκτρικά οχήματα, η Ford και το Renault Group προχωρούν και σε υπογραφή μιας επιστολής προθέσεων (Letter of Intent- LOI) για πιθανή συνεργασία στην ανάπτυξη και παραγωγή επιλεγμένων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCVs) για την ευρωπαϊκή αγορά. Με σημαντική εμπειρία στην κατηγορία και οι δύο, η προοπτική μιας τέτοιας σύμπραξης θα συνδυάσει δεκαετίες εμπειρίας στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, καθώς επίσης τη βιομηχανική κλίμακα και την εκτεταμένη βάση προμηθευτών των δύο εταιρειών, διαμορφώνοντας μια ισχυρή δύναμη έτοιμη να προωθήσει την καινοτομία και την αποδοτικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε επίπεδο δηλώσεων, ο CEO του Renault Group François Provost (δεξιά)`, τόνισε ότι «αυτή η συνεργασία αναδεικνύει τη δύναμη της τεχνογνωσίας και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου στην Ευρώπη. Μακροπρόθεσμα, η συνένωση των δυνάμεών μας με αυτές της Ford θα μας καταστήσει πιο καινοτόμους και πιο ευέλικτους σε μια ταχέως εξελισσόμενη ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και CEO της Ford Motor Company Jim Farley υπογράμμισε ότι η συμφωνία «υποστηρίζει τη στρατηγική μας για τη δημιουργία μιας εξαιρετικά αποδοτικής και προσαρμοζόμενης στις μελλοντικές ανάγκες επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Θα συνδυάσουμε τη βιομηχανική κλίμακα και τους πόρους του Renault Group στον τομέα των EV με τον εμβληματικό σχεδιασμό και τη δυναμική συμπεριφορά των μοντέλων Ford, προκειμένου να δημιουργήσουμε οχήματα που είναι απολαυστικά, ικανά και αποτυπώνουν το πνεύμα της Ford.»