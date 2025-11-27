Τι άλλαξε σε αυτά τα δύο Tesla;

Δεκατρία χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του Model S και εννέα χρόνια μετά το λανσάρισμα του Model X, η Tesla παρουσιάζει μια σειρά από αναβαθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της άνεσης, της αεροδυναμικής, της απόδοσης και της καθημερινής χρηστικότητας των κορυφαίων μοντέλων της μάρκας, που είναι ήδη διαθέσιμες στην ελληνική αγορά.

Όταν η Tesla παρουσίασε το πρωτότυπο Model S το 2009, τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνταν ανέφικτα για καθημερινή χρήση για λόγους που αφορούν την περιορισμένη αυτονομία, αργή φόρτιση, μέτρια αισθητική και χαμηλές επιδόσεις.

Η μαζική παραγωγή του Model S το 2012 άλλαξε οριστικά αυτή την εικόνα. Η αρχιτεκτονική «skateboard» (όλα τα βασικά μηχανικά και ηλεκτρικά συστήματα τοποθετούνται σε μια επίπεδη πλατφόρμα σαν «σανίδα» με ρόδες στην άκρη), οι μεγάλες οθόνες αφής, η δυνατότητα ενημερώσεων over-the-air και η γρήγορη φόρτιση δημιούργησαν μια νέα εποχή και άνοιξαν τους ορίζοντες για την μαζική ηλεκτροκίνηση. Το 2015, το οικογενειακό Model X με τις εντυπωσιακές, προς τα επάνω ανοιγόμενες πόρτες έδειξε ότι και τα μεγάλα, πρακτικά οχήματα μπορούν να συνδυάζουν ασφάλεια, άνεση και υψηλές ηλεκτρικές επιδόσεις.

Το 2021, τα Model S και Model X αναβαθμίστηκαν με νέες ρυθμίσεις στην ανάρτηση, νέο σύστημα μετάδοσης, φρεσκαρισμένο εσωτερικό και εξωτερικό και ένα επίπεδο τεχνολογίας που συνεχίζει να βελτιώνεται μέσω δωρεάν Over-The-Air ενημερώσεων. Παράλληλα, το Tesla Model S Plaid απέκτησε 3 ηλεκτροκινητήρες (έναν μπροστά και έναν σε κάθε πίσω τροχό) και ρότορες ενισχυμένους με ανθρακονήματα, οι οποίοι προσέφεραν 1020 ίππους με τη βοήθεια των οποίων το αυτοκίνητο έσπασε το ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικό όχημα παραγωγής στο Nürburgring το 2021 - και ξανά το 2023 χάρη στο αναβαθμισμένο Track Package. Το ίδιο εντυπωσιακό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης κατέστησε στο Tesla Model X Plaid των 1020 ίππων, έγινε το ισχυρότερο SUV παραγωγής στον κόσμο.

Σήμερα, η Tesla βασισμένη στα σχόλια των πελατών ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τις δύο ναυαρχίδες της, οι οποίες δέχθηκαν στοχευμένες αναβαθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της φινέτσας, της άνεσης, της αεροδυναμικής και κατά συνέπεια της συνολικής απόδοσης.

Λίγα έχουν αλλάξει στην εμφάνιση των δύο μοντέλων, τα οποία διαθέτουν πλέον κάμερα μπροστινής πρόσοψης και προσαρμοζόμενους προβολείς, καθώς πιο αεροδυναμικές ζάντες (19 και 21 ιντσών στο Model S, 20 και 22 ιντσών στο Model X). Σε συνδυασμό με τα ελαστικά χαμηλής αντίστασης, η Tesla ισχυρίζεται πως τα μοντέλα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση και μεγαλύτερη απόδοση σε θερμά ή ψυχρά κλίματα.

Στοχεύοντας στην ακόμα πιο αθόρυβη καμπίνα επιβατών, η Tesla λέει πως έκανε χρήση νέων μονωτικών υλικών και πως βελτίωσε το σασί, ώστε να περιορίζονται οι δονήσεις και οι εξωτερικές ακουστικές συχνότητες. Παράλληλα, κάνει λόγο για ένα πιο εξελιγμένο σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου, που συνεργάζεται με ηχοαπορροφητικά υλικά στο εσωτερικό, επιτρέποντας στην καμπίνα να παραμένει ήσυχη ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Η Tesla έχει προσθέσει δυναμικό ατμοσφαιρικό φωτισμό στο ταμπλό, στα πάνελ των θυρών και γύρω από την κεντρική κονσόλα. Στο τεχνολογικό σκέλος, έχει προστεθεί νέο interface χρήστη, εμπρός κάμερα για καλύτερη ορατότητα και ένδειξη τυφλών σημείων.

Στο Model X, η τρίτη σειρά επιβατών είναι πλέον πιο ευρύχωρη με περισσότερο χώρο στους ώμους. Οδηγικά, μια αναθεωρημένη και επαναρρυθμισμένη ανάρτηση (αφορά και την αερανάρτηση) υπόσχεται μια πιο σταθερή και ταυτόχρονα πιο άνετη οδηγική εμπειρία από τα δύο μοντέλα.

Ειδικά στο Tesla Model S Plaid, με την ανανεωμένη και πιο επιθετική εμπρός-πίσω όψη, οι επεμβάσεις εστιάζουν στη σταθερότητα και τη συμπεριφορά σε υψηλές ταχύτητες. Το μπροστινό αεροδυναμικό splitter αέρα, το πίσω σπόιλερ από ανθρακονήματα και ο επανασχεδιασμένος διαχύτης μειώνουν τις ανεπιθύμητες αεροδυναμικές αντιδράσεις, ενώ οι βελτιώσεις στη μονάδα κίνησης, με ρότορες εξευγενισμένου άνθρακα και νέα βοηθητικά εξαρτήματα σταθεροποίησης, τονίζουν τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Το ανανεωμένο Tesla Model S, που είναι διαθέσιμο ήδη από 109.990 ευρώ, στη βασική τετρακίνητη έκδοση προσφέρει αυτονομία έως 744 km (WLTP), με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 240 km/h. Το Model S Plaid των 1020 ίππων, με αυτονομία 611 km (WLTP), χρειάζεται μόλις 2,1 δευτερόλεπτα για το 0–100 km/h και τελική ταχύτητα που φτάνει τα 262 km/h (322 lm/h με το προαιρετικό Carbon Ceramic Kit).

Αντίστοιχα, το ανανεωμένο Tesla Model X, που είναι διαθέσιμο από 114.990 ευρώ, στην τετρακίνητη έκδοση προσφέρει αυτονομία έως 600 km (WLTP) και κάνει το 0-100 km/h σε 2,6 δευτερόλεπτα, τη στιγμή που έχει τελική ταχύτητα 262 km/h. H έκδοση Model X Plaid υπόσχεται αυτονομία 540 km (WLTP) και κορυφαίες επιδόσεις για ηλεκτρικό SUV παραγωγής.

Τέλος, να σημειωθεί πως οι κάτοχοι των ανανεωμένων Tesla Model S και Tesla Model X απολαμβάνουν απεριόριστο δωρεάν Supercharging και Premium συνδεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κυριότητας (για τον πρώτο κάτοχο).