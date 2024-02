Στην Ελλάδα η νέα Mercedes-Benz CLE Coupé - Δείτε τις τιμές!

Μια πολύ κομψή Mercedes δίνει τώρα το παρών στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τη νέα Mercedes-Benz CLE Coupé, ένα δίθυρο μοντέλο που συνδυάζει το χαρακτηριστικό προφίλ ενός coupé αμαξώματος με τη σχεδιαστική ταυτότητα της Mercedes-Benz και προσφέρεται σε μια γκάμα που υπόσχεται άφθονη οδηγική απόλαυση καθώς η ισχύς ξεκινά από τους 200 ίππους.

Η νέα Mercedes-Benz CLE Coupé «πάτησε» σε ελληνικό έδαφος και υπόσχεται συγκινήσεις από κάθε άποψη. Τόσο με το χαρακτηριστικά κομψή σιλουέτα της, που καθορίζεται από ένα χαμηλωμένο αμάξωμα (ύψος: 1.428 mm) με μακρύ μεταξόνιο (2.865 mm) και κοντούς προβόλους (888 mm μπροστά/1.097 mm πίσω) όσο και με τις δυνατότητες που προσφέρει στον οδηγό της, χάρη στα δυναμικά χαρακτηριστικά και την γκάμα των ισχυρών κινητήρων της.

Στο αισθητικό σκέλος της ουσίας του νέου μοντέλου, παρατηρούμε ότι η βασική έκδοση AVANTGARDE Line διατίθεται με ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών στον βασικό εξοπλισμό, ενώ στην AMG Line στάνταρ είναι οι ζάντες 19 ιντσών. Σημειώστε ότι η προσφερόμενη μεγάλη ποικιλία από ζάντες αλουμινίου 18 έως 20 ιντσών και τα δέκα διαφορετικά χρώματα βαφής προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης. Τον δικό τους τόνο δίνουν οι προβολείς LED High Performance με νέα σχεδίαση «τριπλού πυρσού» για τα φώτα πορείας ημέρας, τα φώτα θέσης και τα φλας, ενώ τα φώτα πορείας ημέρας έχουν ελλειπτικό σχήμα ενώ η βάση του προβολέα διαθέτει γαλάζιο φωτισμό για απαράμιλλη εμφάνιση που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον δυναμισμό της.

Το εσωτερικό της είναι πλήρως προσανατολισμένο στον οδηγό και συνδυάζει τη σπορ πολυτέλεια με γενναιόδωρη αίσθηση του χώρου. Στο ταμπλό την προσοχή τραβούν αμέσως η ανεξάρτητη, πλήρως ψηφιακή οθόνη οργάνων 12,3 ιντσών και η κεντρική οθόνη 11,9 ιντσών σε κατακόρυφη διάταξη, ώστε να είναι πιο φιλική προς τον χρήστη, ενώ ο σπορ χαρακτήρας του μοντέλου τονίζεται από τον δυναμικό «ατμοσφαιρικό» φωτισμό σε 64 χρώματα.

Επιπλέον, η Mercedes μας διαβεβαιώνει ότι η νέα CLE Coupé διαθέτει περισσότερη νοημοσύνη και διαδραστικότητα από κάθε άλλο coupé της Mercedes-Benz, αφού είναι εφοδιασμένη ένα πλήθος από τις ψηφιακές καινοτομίες της νέας E-Class. Πρόκειται για το δεύτερο μοντέλο με τη νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών και την τρίτη γενιά του συστήματος infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) που καθιστούν τη νέα Mercedes-Benz CLE Coupé το ευφυέστερο coupé της φημισμένης εταιρίας. Το σύστημα infotainment MBUX, η φωνητική υποβοήθηση MBUX, το όργανο πολλαπλών ενδείξεων, η κεντρική οθόνη και η προαιρετική οθόνη Head-up display μοιράζονται έναν πανίσχυρο κεντρικό υπολογιστή.

Οι προσωπικές ρυθμίσεις δημιουργούνται εύκολα και απλά: οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ απευθείας στη CLE Coupé και να το συγχρονίσουν με τα υπάρχοντα δεδομένα προφίλ στον λογαριασμό τους Mercedes me. Με τη σάρωση ενός κώδικα QR μέσω της εφαρμογής Mercedes me app, το όχημα συνδέεται αυτόματα στον λογαριασμό Mercedes me. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας έως επτά διαφορετικών προφίλ με συνολικά 800 περίπου παραμέτρους - για παράδειγμα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός μπορεί να ρυθμίζεται εξ αποστάσεως από το σπίτι. Οι προσωπικές προτιμήσεις, όπως ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μπορούν να μεταφερθούν στο αυτοκίνητο μέσω του προσωπικού προφίλ Mercedes me.

Κατά τ’ άλλα η ανάρτηση της νέας Mercedes-Benz CLE Coupé υπόσχεται δυναμικά χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου – προσφέρεται δε σε τρεις διαθέσιμες εκδόσεις ξεκινώντας από την ανάρτηση άνεσης, ενώ το δικό του ενδιαφέρον έχει το σύστημα DYNAMIC BODY CONTROL με συνεχώς μεταβαλλόμενη απόσβεση ξεχωριστά για κάθε τροχό – ένα πακέτο τεχνολογίας που διατίθεται προαιρετικά. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι υπάρχει και σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα (κάτι που σημαίνει ότι στρίβουν και οι πίσω τροχοί) για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και ευστάθεια. Έτσι, σε ταχύτητες κάτω από 60 χλμ./ώρα, οι πίσω τροχοί στρέφονται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους μπροστινούς, οπότε το αυτοκίνητο γίνεται πιο ευέλικτο, ενώ σε ταχύτητες πάνω από 60 χλμ./ώρα, οι πίσω τροχοί στρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση με τους εμπρός για αυξημένη ευστάθεια. Εννοείται ότι η Mercedes-Benz CLE Coupé διαθέτει ένα πλήθος από προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, τα περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα πακέτα εξοπλισμού.

