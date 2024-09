smart #5: Ένα καθόλου μικρό, πλήρως ηλεκτρικό SUV από μια «διθέσια» Life Style μάρκα  

Μπορεί η smart να καθιερώθηκε ως ο κατ’ εξοχήν κατασκευαστής -διθέσιων- αυτοκινήτων πόλης που πέρα από την ευελιξία και πρακτικότητά τους χαρακτηρίζονταν και από ένα μοναδικό στιλ, τώρα όμως η αγορά φαίνεται να επιβάλλει τις δικές της προτεραιότητες, και το ολοκαίνουριο smart #5 που παρουσίασε την προηγούμενη βδομάδα η ήδη διαφοροποιημένη smart είναι ένα μεγάλο SUV.



To smart #5 είναι το τρίτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας η οποία τώρα μαζί με τα smart #1 και #3 που προηγήθηκαν, προσφέρει ένα ακόμα premium SUV που είναι εξοπλισμένο προηγμένες τεχνολογίες υποστήριξης του οδηγού ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems) και ένα μονοκόμματο, έξυπνο cockpit.



Τη στόχευση του νέου μοντέλου αποκάλυψε ο Dirk Adelmann, CEO της smart Europe που δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε στο κοινό το πρώτο μεσαίο premium SUV της smart στην ιστορία της, το ολοκαίνουριο smart #5. Με αυτό το νέο όχημα, επεκτεινόμαστε σε ένα νέο τμήμα της αγοράς, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή μας στην ποιότητα, την καινοτομία και την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των πελατών μας … Με αυτό το όχημα εκφράζεται όχι μόνο ένα νέο επίπεδο πολυτέλειας για τη smart, αλλά της δίνεται η ευκαιρία να εξερευνήσει νέες δυνατότητες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.»







Με την εισαγωγή λοιπόν του smart #5 στην γκάμα της, του πλέον πολυχρηστικού μέχρι σήμερα μοντέλου της, η smart έχει μία πρόταση που καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της παγκοσμίως. Το ποιες είναι αυτές οι ανάγκες γίνεται ίσως αμέσως φανερό κυρίως από στοιχεία όπως το πακέτο Adventurers’ Collection το οποίο περιλαμβάνει προστατευτική ποδιά, σχάρα οροφής, σκαλοπάτια, πλευρική θήκη και πλευρική σκάλα (!), αλλά και η μπάρα φώτων στην οροφή, και ο ηλεκτρικός κοτσαδόρος. Είναι φανερό ότι μιλάμε για τη δυνατότητα της περιπέτειας σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.







Διαβάζοντας την ανακοίνωση της smart ανακαλύπτουμε το αναμενόμενο - ότι το smart #5 σχεδιάστηκε από τη Mercedes-Benz και υιοθέτησε τυπικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της smart, όπως η πανοραμική οροφή, οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και οι κοντοί εμπρός και πίσω πρόβολοι. Το smart #5 έχει μεταξόνιο 2.900 mm και συνολικό μήκος 4.705 mm – έχουμε δηλαδή να κάνουμε με ένα δεόντως μεγάλο και ευρύχωρο SUV που προσφέρει ένα σύγχρονο και ευρύχωρο εσωτερικό. Τα καθίσματα «μηδενικής βαρύτητας» με ανάκλιση 121 μοιρών, επενδεδυμένα με δέρμα και αερόσακους κεφαλής σε σχήμα V, αερόσακους στο μαξιλάρι και ζώνες ασφαλείας ενσωματωμένες στο κάθισμα είναι μερικά από τα βασικά του χαρακτηριστικά, τα οποία προδίδουν τον high tech χαρακτήρα του μοντέλου.



Ο εξοπλισμός άνεσης περιλαμβάνει ατμοσφαιρικό φωτισμό με 256 χρώματα και τη δυνατότητα όλα τα καθίσματα να ρυθμίζονται ώστε να δημιουργούν ένα king-size, queen-size ή ενιαίο χώρο ύπνου στο εσωτερικό. Ενώ το σύστημα ψυχαγωγίας διαθέτει έναν ενσωματωμένο προτζέκτορα σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα 20 ηχείων και ενός φορητού ηχείου Sennheiser Signature Sound System. Επιπλέον, το όχημα διαθέτει 34 αποθηκευτικούς χώρους, ένα frunk (χώρο αποθήκευσης στο εμπρός καπώ) 72 λίτρων και ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο πίσω.







Στο επίκεντρο του εσωτερικού του smart #5 βρίσκεται ένα σύγχρονο σύστημα διάδρασης (ΗMI), εξοπλισμένο με Head-up Display επαυξημένης πραγματικότητας 25.6 ιντσών, έναν έγχρωμο πίνακα οργάνων 1 Ultra HD LCD 10,3 ιντσών και δύο οθόνες AMOLED 2.5K 13 ιντσών. Παράλληλα ένας υπερσύγχρονος φωνητικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιήσει μία ποικιλία πηγών ώστε να παρέχει ακριβείς απαντήσεις σχεδόν σε κάθε ερώτηση. Σε συνδυασμό με τα avatar της smart, ο οδηγός μπορεί να ελέγχει βασικές λειτουργίες μόνο με τη φωνή του, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων, της μουσικής και των μέσων, του κλιματιστικού, της πλοήγησης κλπ. Σημειώστε ότι νέο smart χρησιμοποιεί την ισχύ του προηγμένου τσιπ υψηλής υπολογιστικής ισχύος AMD V2000.



«Χτισμένο» πάνω σε πλατφόρμα των 800V, το smart #5 μπορεί να φτάσει νέα επίπεδα απόδοσης, όσον αφορά στην ταχύτητα φόρτισης και την αυτονομία. Η μπαταρία 100 kWh του smart #5 διαθέτει λειτουργία super-charging (4C), η οποία επιτρέπει τη φόρτιση έως το 70% της χωρητικότητας σε μόλις 15 λεπτά της ώρας (φόρτιση από 10%-80%). Η αυτονομία ξεπερνά τα 740 χλμ. (CLTC) ενώ η παροχή ρεύματος για ηλεκτρικές συσκευές με πρίζα 220 V στο πορτ μπαγκάζ προσφέρει απεριόριστη ευελιξία εκτός «πολιτισμού». Επιπλέον, το όχημα διαθέτει διάφορες λειτουργίες οδήγησης εντός και εκτός δρόμου, συμπ. των Adaptive, Sand, Snow, Mud, and Rock.







Με την Παγκόσμια Παρουσίαση του smart #5, η smart έγινε επίσημα μία μάρκα με χαρτοφυλάκιο που την εντάσσει στην κατηγορία των premium μεσαίων SUV. Tο ολοκαίνουριο smart #5 θα λανσαριστεί και θα αρχίσει τις παραδόσεις του στην Ευρώπη στις αρχές του επόμενου έτους.







Σχετικά με τη smart:

H smart Europe GmbH ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 ως 100% θυγατρική της smart Automobile Co., Ltd. με έδρα το Leinfelden-Echterdingen, κοντά στη Στουτγάρδη. Η διεθνής ομάδα της smart Europe είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες πωλήσεων, μάρκετινγκ και υπηρεσιών μετά την πώληση για τη νέα γενιά οχημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών smart στην ευρωπαϊκή αγορά. Με τον Dirk Adelmann ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Martin Günther ως CFO, η εταιρεία αναπτύσσει πλήρως τις δυνατότητές της στην Ευρώπη με ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και πελατοκεντρικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Η smart Automobile Co., Ltd. ιδρύθηκε ως μια παγκόσμια κοινοπραξία μεταξύ της Mercedes-Benz AG και της Geely Automobile Co., Ltd. Τοποθετείται στην premium κατηγορία ως κορυφαίος πάροχος ευφυών ηλεκτρικών οχημάτων και Γενικός Εισαγωγέας για τη μάρκα στην Ελλάδα είναι η Star Automotive Ελλάς Μον. Α.Ε.