Ρεκόρ λειτουργικών κερδών, 633 εκατ. ευρώ, για τη SEAT S.A.

H SEAT S.A. παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 και τους στρατηγικούς στόχους της για το μέλλον, εν μέσω των συνεχών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), πέρυσι κατέγραψε ρεκόρ λειτουργικών κερδών ύψους 633 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το 2023.

«Μετά από μια πολύ έντονη χρονιά, πετύχαμε τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία μας. Οι επιδόσεις ρεκόρ του 2024 είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας τα τελευταία πέντε χρόνια για να χτίσουμε ένα πιο κερδοφόρο μέλλον για την εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, είναι προφανές ότι η τριπλή πρόκληση με την επιβράδυνση των BEV, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και το ασταθές τοπίο των δασμών απαιτεί προσοχή και μεγαλύτερη ευελιξία καθώς σχεδιάζουμε το μέλλον μας».

Wayne Griffiths, CEO SEAT & CUPRA

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε στα επίπεδα ρεκόρ των 14,53 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η απόδοση επί των πωλήσεων παραμένει σταθερή στο 4,4%. Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν την εμπιστοσύνη της εταιρείας στη δύναμη της στρατηγικής της για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων.

Ισχυρά αποτελέσματα σε μία περίπλοκη παγκόσμια αγορά

Παγκόσμιες παραδόσεις Αύξηση 7.5% το 2024, με πωλήσεις 558.100 οχημάτων, οδηγούμενες από τη συνεχιζόμενη επιτυχία των μαρκών CUPRA και SEAT.

Κύκλος εργασιών Αυξημένος στα επίπεδα ρεκόρ των 14,5 δισ. ευρώ, άνοδος 1,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Δείξαμε την ανθεκτικότητά μας και πετύχαμε ιστορικά ρεκόρ στον Κύκλο Εργασιών, στα Λειτουργικά Αποτελέσματα, στις Ακαθάριστες Ταμειακές Ροές και στις Επενδυτικές Δραστηριότητες μας. Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στον κλάδο μας, επιβεβαιώσαμε ξανά την κερδοφορία μας. Αυτά τα αποτελέσματα μας προσφέρουν τη σταθερότητα που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν».

Patrik Mayer, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Finance & IT SEAT S.A.

Η επιτυχία βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες

Οι επιδόσεις-ρεκόρ που πετύχαμε το 2024 είναι το αποτέλεσμα μιας πενταετούς πορείας που καθοδηγείται από μια σαφή στρατηγική, η οποία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Η ανάπτυξη της CUPRA

Η CUPRA έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα επιτυχίας από τότε που λανσαρίστηκε, ταράζοντας τα νερά της αυτοκινητοβιομηχανίας με πωλήσεις 800.000 οχημάτων παγκοσμίως και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να φτάσει συνολικά το 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του 2025. Μετά από μια χρονιά με ρεκόρ λανσαρισμάτων το 2024, η μάρκα έχει φέρει 7 μοντέλα στην αγορά μέσα σε 7 χρόνια και διαθέτει πλέον μια ολοκληρωμένη γκάμα. Ο τελευταίος της «ήρωας», το CUPRA Raval, πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στην Έκθεση IAA τον Σεπτέμβριο του 2025. Η παγκόσμια παρουσία της CUPRA συνεχίζει επίσης να διευρύνεται, με νέα City Garages να εγκαινιάζονται φέτος στη Βιέννη και το Μάντσεστερ. Επιπλέον, σχεδιάζει την είσοδό της στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 2030. Πρόσφατα αναδείχθηκε ως «η πιο trendy μάρκα» από σχεδόν 100.000 αναγνώστες του περιοδικού Auto Motor und Sport, με την αξία της μάρκας CUPRA να πλησιάζει πλέον τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την Interbrand.

Ενίσχυση του επιχειρηματικού μοντέλου

Η στρατηγική αναδιάρθρωση έχει οδηγήσει σε μείωση των πάγιων δαπανών κατά 30%, ενισχύοντας τη συνολική αποδοτικότητα. Η CUPRA έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κερδοφορία της εταιρείας, αυξάνοντας τον τζίρο της ανά αυτοκίνητο κατά 35% από το 2019. Η μάρκα SEAT βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 7,5% το 2024, φτάνοντας τα 310.000 οχήματα. Επιπλέον, οι επενδύσεις ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την τελευταία πενταετία έχουν εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, θέτοντας τα θεμέλια για συνεχή επιτυχία και καινοτομία στο μέλλον.

Εξηλεκτρισμός

Η SEAT S.A. μετατρέπει την Ισπανία σε έναν κορυφαίο κόμβο ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Volkswagen, την PowerCo και τους εταίρους της Future: Fast Forward, η εταιρεία έχει επενδύσει 10 δισ. ευρώ για την προώθηση του εξηλεκτρισμού στη χώρα. Από αυτό το ποσό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τον εξηλεκτρισμό των εγκαταστάσεων στο Martorell. Αυτή τη στιγμή, η Γραμμή 1 προετοιμάζεται για την παραγωγή της σειράς Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων του Ομίλου Volkswagen, με τη SEAT να ηγείται του project, συμβάλλοντας έτσι στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής κινητικότητας στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη. Τα μοντέλα CUPRA Raval και Volkswagen ID2 θα ξεκινήσουν την παραγωγή τους από αυτή τη γραμμή το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Παράλληλα, η κατασκευή ενός εργοστασίου συναρμολόγησης μπαταριών, αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, υποστηρίζοντας περαιτέρω αυτό τον μετασχηματισμό.

Οργάνωση και μετασχηματισμός της κουλτούρας

Τα πέντε τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει γίνει πιο λιτή, πιο ευέλικτη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις βασικές της αξίες: «Εμπνέουμε Θάρρος για να Πετύχουμε όλοι Μαζί». Αυτή η προσέγγιση στην αποδοτικότητα και τη συνεργασία ενδυναμώνει την ομάδα να δρα με αποφασιστικότητα, προάγοντας την καινοτομία και την επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ένα ενιαίο όραμα για το μέλλον.

Σαφής δέσμευση στον εξηλεκτρισμό

Ο μετασχηματισμός της SEAT S.A. σε όλα τα επίπεδα ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της εταιρείας προς τον εξηλεκτρισμό. Παρά την αργή ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, που αποτελεί απειλή για την αυτοκινητοβιομηχανία, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη:

«Ο εξηλεκτρισμός δεν προχωρά με τον απαιτούμενο ρυθμό, αλλά αντί να το θεωρούμε πρόβλημα, θα πρέπει να το δούμε ως μια ευκαιρία: να μεταμορφώσουμε τη βιομηχανία μας, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξή μας. Η Ευρώπη και η Ισπανία πρέπει να δείξουν θάρρος και πίστη για να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, καθώς η ηλεκτροκίνηση είναι μια διαδικασία μη αναστρέψιμη.

Η δέσμευσή μας στην ηλεκτροκίνηση είναι σαφής. Τώρα πρέπει να δούμε το ίδιο επίπεδο δέσμευσης από τους ηγέτες στην Ισπανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να αφουγκραστούμε τον καταναλωτή, να κατανοήσουμε τη θέση του και να τον εντάξουμε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι».

Wayne Griffiths, CEO SEAT &CUPRA

Προσφορά στην Κοινωνία: Ίδρυση του Ιδρύματος SEAT CUPRA

Φέτος, η SEAT S.A. γιορτάζει την 75η επέτειό της. Για περισσότερες από επτά δεκαετίες, η SEAT S.A. έχει αποδειχθεί ένας αξιόπιστος εργοδότης για όλες τις γενιές, προσφέροντας θέσεις εργασίας στα εργοστάσια, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα δίκτυα αντιπροσώπων της, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην εξέλιξη της ισπανικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτού του σημαντικού ορόσημου, η εταιρεία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δέσμευσή της προς την κοινωνία με την ίδρυση του Ιδρύματος SEAT CUPRA.

«Πριν από 75 χρόνια, βάλαμε την Ισπανία σε τροχούς. Σήμερα, είμαστε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες της χώρας και η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία που σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Ισπανία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, προωθήσαμε την πρόοδο δημιουργώντας θέσεις εργασίας και στηρίζοντας τις κοινότητες. Τώρα, με την ίδρυση του Ιδρύματος SEAT CUPRA, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στην κοινωνία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές».

Wayne Griffiths, CEO SEAT & CUPRA

Η Patricia Such θα αναλάβει τη διεύθυνση του Ιδρύματος SEAT CUPRA, διατηρώντας παράλληλα τις τρέχουσες αρμοδιότητές της. Το Ίδρυμα θα εστιάσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων, προωθώντας ταυτόχρονα μια πιο δυναμική και δίκαιη κοινωνία. Με τρεις κύριους πυλώνες - Επόμενη Γενιά, Υγεία και Κοινωνική Κληρονομιά - θα επιδιώξει να επιτύχει σημαντικό αντίκτυπο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος θα δημοσιευτούν τους προσεχείς μήνες.

«Η γενιά που καλείται να διαμορφώσει το μέλλον είναι αυτή που πιστεύει λιγότερο σε αυτό. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό».

Patricia Such, Director Public Affairs & Corporate Operations SEAT S.A.

& Director of Board of Trustees, SEAT CUPRA Foundation