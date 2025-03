Nέο Citroёn C3: Η επανάσταση ξεκινά από μόνο 16.900 ευρώ

Δεν είναι απλώς ένα εντελώς καινούριο μοντέλο το νέο Citroën C3. Είναι μία κυριολεκτικά επαναστατική κίνηση της γαλλικής μάρκας, που προσφέρει ένα μοναδικό σουπερμίνι με δυνατότητα επιλογής μεταξύ υβριδικών και ηλεκτρικών εκδόσεων, το οποίο ταυτοχρόνως διαθέτει και στοιχεία SUV, τα οποία συνδυάζει με κορυφαίους χώρους. Όλα αυτά υπό τη σκέπη της τεχνολογίας Citroën Advanced Comfort® σε μια τιμή απλώς απίστευτη: Από μόλις 16.900 € για τα «θερμικές» εκδόσεις και από μόνο 18.900 € για το ηλεκτρικό ë-C3!

Η Citroёn ανανεώνει το best seller της με ένα νέο επαναστατικό μοντέλο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά – και μάλιστα με μια τιμή που δεν έχει αντίπαλο, καθώς κυμαίνεται στα επίπεδα αυτοκινήτων μικρότερης κατηγορίας. Διατηρώντας τα γνώριμα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μάρκας, μεταξύ των οποίων η μοναδική σχεδίαση, η απαράμιλλη άνεση και ο πλούσιος εξοπλισμός, το νέο Citroёn C3 είναι σε θέση να απαντήσει στις πιο διαφορετικές, εξατομικευμένες ανάγκες των καταναλωτών καθώς προσφέρεται σε μια πλούσια γκάμα εκδόσεων.

Το δικαίωμα της επιλογής: βενζινοκίνητο και υβριδικό…

Το νέο Citroën C3 προσφέρεται με μια νέα γκάμα συστημάτων κίνησης, δίνοντας τη δυνατότητα στον υποψήφιο αγοραστή να επιλέξει με βάση τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του. Στη βάση αυτής της γκάμας βρίσκεται ο νέας γενιάς τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.2 Turbo με ισχύ 100 ίππων, που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

Στη συνέχεια τον λόγο έχει ένα υβριδικό κινητήριο σύστημα, με το οποίο το Citroёn C3 προσφέρεται για πρώτη φορά, χάρη στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα της SmartCar πλατφόρμας. Η υβριδική έκδοση του νέου Citroёn C3 αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση καθώς επιτρέπει έως και 50% αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης εντός των αστικών κέντρων, ενώ την ίδια στιγμή μειώνει τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση σχεδόν κατά 10% σε σύγκριση με μία αντίστοιχη βενζινοκίνητη έκδοση - και όλα αυτά χωρίς το άγχος της… πρίζας!

Βασισμένο σε Hybrid 48V τεχνολογία, το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μία μπαταρία ιόντων λιθίου 48V η οποία επαναφορτίζεται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων φάσεων οδήγησης, έναν τρικύλινδρο τούρμπο βενζινοκινητήρα 100 ίππων (74 kW) νέας γενιάς, σχεδιασμένο ειδικά για να συνδυάζεται με αυτό το υβριδικό σύστημα, καθώς και ένα νέο εξηλεκτρισμένο αυτόματο κιβώτιο ë-DCS6 διπλού συμπλέκτη, με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα ë-Motor 21 kW, που παράγεται στη Γαλλία. Απλό στη χρήση του, το Citroёn C3 Hybrid 100 προσφέρει ευκολία οδήγησης και ευελιξία, χάρη στην αυξημένη ροπή (205 Nm), ενώ την ίδια στιγμή εγγυάται δυναμική επιτάχυνση.

…αλλά και πλήρως ηλεκτρικό

Και καθώς η αυτοκίνηση βαδίζει προς την εποχή των μηδενικών ρύπων, η Citroёn προσφέρει τη νέα γενιά του σουπερμίνι της και σε πλήρως ηλεκτρική έκδοση: ο λόγος για το νέο ё-C3 που φέρνει την επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση: Για πρώτη φορά στον όμιλο Stellantis, η οικονομική και σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά (BEV), πλατφόρμα χρησιμοποιεί μια μπαταρία 44 kWh LFP (Lithium Ferro Phosphate) για να προσφέρει έως και 326 χιλιόμετρα αυτονομίας (σε συνδυασμένο κύκλο WLTP), ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης με συνεχές ρεύμα (DC) 100kW, επιτρέπει επαναφόρτιση της μπαταρίας από το 20 έως το 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 26 λεπτά. Η στάνταρ επαναφόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), από 20% έως 80%, διαρκεί περίπου 4 ώρες & 20 λ. με ισχύ 7kW ή 2 ώρες & 52λ. με φορτιστή ισχύος 11 kW.

Με τον ηλεκτροκινητήρα των 83kW (113hp) που επιταχύνει το αυτοκίνητο από τα 0-100km/h σε 10 περίπου δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα των 135 km/h, το νέο ë-C3 προσφέρει υπεραρκετή ισχύ και απόδοση, για την καθημερινή οδήγηση και την κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε αστικά και περιαστιακά περιβάλλοντα. Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να προγραμματίζει τις διαδρομές του, αλλά και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, την κατάσταση φόρτισης και το επίπεδο της μπαταρίας, και να απολαμβάνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πλοήγησης χάρη στη νέα εφαρμογή e-ROUTES.

Η ασυναγώνιστη γαλλική σχολή της άνεσης

Το νέο Citroёn C3 φημιζόταν ανέκαθεν για την οδηγική εμπειρία και την άνεση που προσφέρει, χαρακτηριστικά τα οποία ενδυναμώνονται στη νέα του γενιά: για πρώτη φορά το Citroёn C3 υιοθετεί την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort®, με υδραυλικά “μαξιλάρια” προοδευτικής απόσβεσης (Progressive Hydraulic Cushions) - αποκλειστικότητα της Citroёn. Η εν λόγω ανάρτηση διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του νέου Citroёn C3 και προσφέρει σε οδηγό και επιβάτες μία μοναδική αίσθηση άνεσης.

Επιπρόσθετα, το νέο Citroёn C3 εξοπλίζεται με τα νέας γενιάς, και επανασχεδιασμένα αποκλειστικά για το νέο C3, καθίσματα Advanced Comfort, άλλη μια μοναδική καινοτομία της Citroёn, τα οποία διαθέτουν 10mm επιπρόσθετου αφρώδους υλικού στη βάση και την πλάτη του καθίσματος για κορυφαία επίπεδα άνεσης.

Ένα μοναδικό, ευρύχωρο σαλόνι

Επανάσταση στα συστήματα κίνησης και την ανάρτηση, επανάσταση και στο σαλόνι με το C-Zen Lounge Concept με ένα μινιμαλιστικά σχεδιασμένο ταμπλό, το οποίο χαρακτηρίζεται από την απουσία ενός παραδοσιακού πίνακα οργάνων καθώς το νέο Citroёn C3 διατίθεται, για πρώτη φορά, με ένα ανανεωμένο Citroën Head-Up Display. Αυτή η έξυπνη λύση επιτρέπει στον οδηγό να έχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που χρειάζεται χωρίς να στρέψει το βλέμμα του από τον δρόμο.

Παράλληλα, με μήκος 4,01 μ., το νέο Citroёn C3 είναι μόλις 19 χιλιοστά μεγαλύτερο σε σύγκριση με το απερχόμενο μοντέλο, οπότε παραμένει το ίδιο ευέλικτο (κύκλος στροφής 10,6 μ.), προσφέροντας ευκολία στο παρκάρισμα. Ωστόσο αυτή η «ταύτιση» των εξωτερικών διαστάσεων δεν εμπόδισε τη γαλλική εταιρία να προσφέρει ένα πολύ πιο ευρύχωρο εσωτερικό. Για παράδειγμα, ο χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών έχει αυξηθεί τουλάχιστον 20 χιλιοστά σε σύγκριση με τον μέσο όρο της κατηγορίας του

Με ύψος δε 1,57 μ. η είσοδος στο όχημα είναι τώρα ευκολότερη αφού το νέο Citroёn C3 είναι σχεδόν 100 χιλιοστά υψηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά ενώ η απόσταση από το έδαφος, αυξήθηκε από τα 135 χιλιοστά του προηγούμενου C3 στα 197 χιλιοστά της νέας γενιάς (163 χιλιοστά για το ё-C3). Η συγκεκριμένη απόσταση από το έδαφος όχι μόνο διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο των επιβατών από το όχημα, αλλά προσφέρει και «ξεάγχωτη» οδήγηση στα ανώμαλα οδοστρώματα.

Τέλος, το όλο «πακέτο», συνοδεύεται από ένα μεγάλο πορτμπαγκάζ που έχοντας αυξηθεί κατά 28 λίτρα χωρά 328 λίτρα αποσκευών.

Πλούσιος εξοπλισμός και μοναδική τιμή

Το νέο C3 είναι διαθέσιμο σε 3 επίπεδα εξοπλισμού. Είναι δε ακόμα πιο «συνδεδεμένο» προσφέροντας δύο επίπεδα infotainment τα οποία διευκολύνουν τη γρήγορη πρόσβαση σε ευφυή και χρήσιμα χαρακτηριστικά που οι πελάτες χρειάζονται στην καθημερινότητα τους. Η βασική έκδοση "You", προσφέρεται με ένα Smartphone Station το οποίο περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βάση για smartphone η οποία, χάρη στην wireless τεχνολογία NFC (Near Field Communication), επιτρέπει στον οδηγό να συνδέσει τη συσκευή του και μέσω της εφαρμογής My Citroen, το smartphone του να μετατραπεί στο επίκεντρο της ψηφιακής οδηγικής του εμπειρίας. Επιπρόσθετα το νέο Citroёn C3 προσφέρει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, όπως τα Active Safety Brake, Active Lane Departure Warning και Speed Sign Recognition κλπ.

Κλείνουμε την αναφορά μας στο νέο γαλλικό σουπερμίνι με τον απλώς εξαιρετικό τιμοκατάλογο: Χάρη στις ειδικές προωθητικές ενέργειες της αντιπροσωπείας, έχουμε από τη μια τιμή εκκίνησης τα 16.900 ευρώ για τη βενζινοκίνητη έκδοση – και μάλιστα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και τον εξοπλισμό, ενώ από την άλλη, με το νέο ë-C3 να προσφέρεται από €18.900 (περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3) Citroёn επιτυγχάνει τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης! Όσο για το C3 Hybrid 100 e-DCS6, αυτό προσφέρεται με τιμή εκκίνησης από €21.900, ολοκληρώνοντας μια γκάμα με value for money που απλώς δεν έχει αντίπαλο.

