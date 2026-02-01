Ποιος προσφέρει 0% επιτόκιο και όφελος έως 5.000 ευρώ;

Το πρόγραμμα FREEDOM καθιστά το Geely EX5 μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση, για όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό SUV με όλα τα καλά της σύγχρονης τεχνολογίας, άνεση και πλήρη εξοπλισμό, συνδυάζοντας άμεσο οικονομικό όφελος με εξαιρετικά ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης.

Το Geely EX5 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο D-SUV, που στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες όσων αναζητούν σύγχρονες λύσεις μετακίνησης με έμφαση στην τεχνολογία, την ασφάλεια και την οικονομία χρήσης. Είναι το πρώτο μοντέλο με το οποίο η κινέζικη μάρκα -εδώ θα μάθετε τα πάντα για την Geely- μας συστήθηκε στην ελληνική αγορά μέσω της GEO Mobility Hellas, που ακολουθεί μια δυναμική τιμολογιακή πολιτική βασισμένη στο ευέλικτο πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM. Στην περίπτωση του FREEDOM Bonus υπάρχει άμεσο οικονομικό όφελος για τον πελάτη ύψους 5.000 ευρώ, που διαμορφώνει την τιμή του Geely EX5 Pro στην άκρως δελεαστική τιμή των 26.990 ευρώ.

Υπάρχει όμως και δυνατότητα συνδυασμού άμεσου οικονομικού οφέλους με εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης (FREEDOM Finance + FREEDOM Bonus). Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση με 0% επιτόκιο προβλέπει προκαταβολή από 18.366 ευρώ και μηνιαία δόση από 239 ευρώ για διάστημα έως 60 μήνες, συνοδευόμενη από άμεσο όφελος 2.500 ευρώ. Εναλλακτικά, η χρηματοδότηση με 3,9% επιτόκιο προβλέπει προκαταβολή από 9.990 ευρώ και μηνιαία δόση από 357 ευρώ για διάστημα έως 72 μήνες, συνοδευόμενη επίσης από άμεσο όφελος 2.500 ευρώ. Στην περίπτωση χρηματοδότησης χωρίς προκαταβολή, το ονομαστικό επιτόκιο είναι 7,9%, οι δόσεις φτάνουν τις 96 και το άμεσο όφελος είναι 5.000 ευρώ.

Το Geely EX5 διατίθεται με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, ενώ η κατασκευή του βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης. Η μπαταρία τύπου Short Blade LFP έχει σχεδιαστεί για αυξημένη αντοχή, με την εταιρεία να αναφέρει δυνατότητα αξιόπιστης λειτουργίας έως και 1.000.000 χιλιόμετρα. Παράλληλα, υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση, με δυνατότητα φόρτισης από 30% σε 80% σε περίπου 20 λεπτά, διευκολύνοντας τη χρήση του οχήματος στην καθημερινότητα.

Σε επίπεδο ασφάλειας, το EX5 έχει πάρει διάκριση πέντε αστέρων στις δοκιμές του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ενεργητικής ασφάλειας. Η συνολική εικόνα συμπληρώνεται από εργοστασιακή εγγύηση έξι ετών, στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση αξιοπιστίας για τον τελικό χρήστη.

Με τιμή εκκίνησης από 26.990 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος FREEDOM, το Geely EX5 ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο που συνδυάζει τεχνολογία, εξοπλισμό και ευελιξία στην αγορά. Μπορείτε να δείτε τη δοκιμή μας για το Geely EX5 κάνοντας κλικ εδώ.