Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του ΔΣ της BMW;

Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της BMW AG, από τις 14 Μαΐου 2026 τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της γερμανικής φίρμας θα αναλάβει ο Dr. Milan Nedeljković, στη θέση του Oliver Zipse που είχε τοποθετηθεί τον Αύγουστο του 2019.

Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα της Neue Klasse, ο Dr. Milan Nedeljković θα διαδεχθεί τον Oliver Zipse στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG από τις 14 Μαΐου 2026. Αυτή την απόφαση πήρε πρόσφατα το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας, που ευχαρίστησε τον Oliver Zipse για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του για το BMW Group. Ο Oliver Zipse είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG για περισσότερα από δέκα χρόνια και υπηρετεί ως Πρόεδρός του από τον Αύγουστο του 2019.

Το 2023, η θητεία του Oliver Zipse ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG παρατάθηκε πέραν της συνήθους ηλικίας συνταξιοδότησης, έως το 2026. Ακολούθως, θα αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλεπόταν, μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 13 Μαΐου 2026, ολοκληρώνοντας συνολικά 35 χρόνια προσφοράς στο BMW Group.

Ο νέος Πρόεδρος, Milan Nedeljković, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG από το 2019 και αρμόδιος για την Παραγωγή. Ο 56χρονος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην BMW ως ασκούμενος το 1993 και έχει αποκτήσει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία. Έχει διατελέσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στο εργοστάσιο της Οξφόρδης, ως Διευθύνων Σύμβουλος των εργοστασίων της Λειψίας και του Μονάχου και ως Ανώτερος Αντιπρόεδρος Εταιρικής Ποιότητας. Η θητεία του στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. θα παραταθεί έως το 2031.

«Ο Milan Nedeljković πείθει με τη στρατηγική του προνοητικότητα, τις ισχυρές δεξιότητες υλοποίησης και την επιχειρηματική του σκέψη. Εκφράζει μια ιδιαίτερα στοχευμένη προσέγγιση στη διαχείριση πόρων – είτε οικονομικών είτε περιβαλλοντικών», δήλωσε ο Dr. Nicolas Peter, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της BMW AG.

«Εμπνέει τους ανθρώπους με ιδέες, τους ενώνει γύρω από κοινές αξίες και με αυτόν τον τρόπο τους κινητοποιεί να επιτυγχάνουν κορυφαίες επιδόσεις. Αυτή είναι μια κρίσιμη ηγετική ικανότητα για τη διατήρηση της επιτυχημένης πορείας του BMW Group σε αυτή την περίοδο μετασχηματισμού».

Για τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΔΣ ο Peter δήλωσε πως «ο Oliver Zipse έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη του BMW Group και αξίζει την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη. Οδήγησε τη BMW μέσα από παγκόσμιες κρίσεις, όπως η πανδημία COVID-19, και η Neue Klasse αποτελεί το μεγαλύτερο στρατηγικό εγχείρημα στην ιστορία της εταιρείας. Έδινε πάντα προτεραιότητα στην επιτυχία της BMW. Διατηρούσε ξεκάθαρη στάση, ακόμη και απέναντι σε μεγάλες εξωτερικές αντιξοότητες, και με αυτόν τον τρόπο κράτησε την εταιρεία σε σταθερή τροχιά κατά τις περιόδους αναταράξεων».

Τέλος, Ο Dr. Martin Kimmich, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εργαζομένων και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, δήλωσε: «Ο Milan Nedeljković χαίρει υψηλής εκτίμησης και εμπιστοσύνης από το προσωπικό της BMW. Μαζί του προσβλέπουμε στη συνέχιση της μακράς παράδοσης συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Εργαζομένων και της διοίκησης της εταιρείας ως θεμέλιο για την επιτυχημένη πορεία της BMW».