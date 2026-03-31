Οι Κινέζοι «τρέχουν» την τεχνολογία: Μπαταρίες SolidCore και όχι μόνον…

Η MG Motor επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω το τεχνολογικό της αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή αγορά, παρουσιάζοντας, στο πλαίσιο του MG Tech Day που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη, μια σειρά από νέες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και των υβριδικών συστημάτων - με κυριότερη τη νέα γενιά μπαταριών ημι-στερεάς κατάστασης “SolidCore”.

Στο επίκεντρο λοιπόν της εκδήλωσης, που συνδυάστηκε με τα εγκαίνια του νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Μηχανικής της εταιρείας στη Γερμανία (European Engineering Centre), βρέθηκε η ανακοίνωση της νέας γενιάς μπαταριών με την ονομασία SolidCore, καθώς και η παρουσίαση της ήδη γνωστής υβριδικής τεχνολογίας Hybrid+. Πρόκειται για κινήσεις που εντάσσονται στη στρατηγική της MG να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη με τεχνολογία προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς.

Νέο τεχνολογικό κέντρο στη Γερμανία

Το νέο Κέντρο Μηχανικής στη Φρανκφούρτη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής «στην Ευρώπη, για την Ευρώπη». Οι εγκαταστάσεις θα επικεντρωθούν στην εξέλιξη οχημάτων με προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές συνθήκες χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα, το οδικό δίκτυο, καθώς επίσης τις συνήθειες και τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών.

Η λειτουργία του νέου κέντρου συμπληρώνει τη δραστηριότητα των υφιστάμενων ευρωπαϊκών δομών της MG, όπως το τεχνικό κέντρο στο Longbridge και το σχεδιαστικό κέντρο στο Λονδίνο, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των μελλοντικών μοντέλων της μάρκας. Σημειώστε πως αυτή είναι μια τακτική που βλέπουμε σιγά-σιγά να υιοθετείται και από άλλους Κινέζους κατασκευαστές (πχ. η Changan έχει σχεδιαστικό κέντρο στο Τορίνο).

Μπαταρία SolidCore: το επόμενο βήμα

Η σημαντικότερη τεχνολογική ανακοίνωση της MG αφορά τη νέα μπαταρία SolidCore, η οποία βασίζεται σε τεχνολογία ημι-στερεάς κατάστασης. Σύμφωνα με την MG, πρόκειται για λύση που οδηγείται σε φάση μαζικής παραγωγής, με στόχο την ενσωμάτωσή της σε ηλεκτρικά μοντέλα που θα διατεθούν στην Ευρώπη προς τα τέλη του 2026.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αξιοποιεί ηλεκτρολύτες στερεάς μορφής σε κάθε στοιχείο, δημιουργώντας ένα προστατευτικό περιβάλλον που συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας και της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή υπόσχεται αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα, ταχύτερη φόρτιση και πιο σταθερή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Και τα επιτυγχάνει όλα αυτά αλλάζοντας την κινητικότητα των ιόντων (για τρισδιάστατη κινητικότητα που εξασφαλίζει ταχύτερη ροή των ιόντων κάνει λόγο η MG, όταν στις LFP μπαταρίες έχουν κινητικότητα σε μία διάσταση και στις NCM σε δύο διαστάσεις). Ενώ στη δομή της μπαταρίας ηλεκτρολύτης που είναι κατά 95% σε στερεά μορφή και δημιουργεί ένα προστατευτικό που, όπως είπαμε, βελτιώνει σημαντικά την ασφάλεια και αυξάνει κατά 20% την αξιοπιστία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά της μπαταρίας σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς –σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας– επιτρέπει άμεση εκκίνηση χωρίς ανάγκη προθέρμανσης, ενώ διατηρεί καλύτερη απόδοση κατά την επιτάχυνση σε σχέση με συμβατικά ηλεκτρικά συστήματα υπό αντίστοιχες συνθήκες.

Προσαρμογή στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις

Η SolidCore έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ευρωπαϊκές συνθήκες χρήσης και τις κανονιστικές απαιτήσεις που διαμορφώνονται τα επόμενα χρόνια. Η MG επισημαίνει ότι η νέα τεχνολογία καλύπτει ήδη τις μελλοντικές προδιαγραφές ασφάλειας και απόδοσης, στοιχείο κρίσιμο για την εμπορική της αξιοποίηση στη συγκεκριμένη αγορά.

Ταυτόχρονα, η έμφαση δίνεται στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας χρήσης, με βασικούς άξονες την αυτονομία, τον χρόνο φόρτισης και τη λειτουργική αξιοπιστία σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

Hybrid+: εξέλιξη στα υβριδικά συστήματα

Παράλληλα με την ηλεκτροκίνηση, η MG παρουσίασε και την τεχνολογία Hybrid+, η οποία αφορά την περαιτέρω εξέλιξη των υβριδικών συστημάτων της μάρκας. Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της λειτουργικής ομαλότητας, με πιο αποδοτική διαχείριση ισχύος μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού κινητήρα.

Η νέα αυτή προσέγγιση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της MG για πολυενεργειακή γκάμα, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των ευρωπαίων οδηγών σε μια περίοδο μετάβασης προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση.

Ενίσχυση της παρουσίας της MG στην Ευρώπη

Η MG καταγράφει τα τελευταία χρόνια έντονη ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις συνολικές πωλήσεις να έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο οχήματα. Η δημιουργία νέων τεχνολογικών υποδομών και η εισαγωγή προηγμένων λύσεων, όπως η SolidCore, εντάσσονται σε μια στρατηγική που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της μάρκας.

Τα μελλοντικά μοντέλα αναμένεται να αξιοποιήσουν τόσο τις νέες τεχνολογίες μπαταριών όσο και την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία που αναπτύσσεται μέσω των τοπικών κέντρων, με στόχο την προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων σε επίπεδο τεχνολογίας, απόδοσης και κόστους.