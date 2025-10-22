Οδηγώντας με ασφάλεια όταν ο καιρός χαλάει

Η γνώση είναι δύναμη: φροντίστε να ενημερωθείτε για τον καιρό, την εξέλιξη των φαινομένων, τον άνεμο, τη βροχή, την καταιγίδα, την ομίχλη, αλλά και τη θερμοκρασία για να είστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο. Φροντίστε επίσης να γνωρίζετε την κατάσταση (και την κυκλοφοριακή) του οδικού δικτύου στις περιοχές που θα κινηθείτε και συμμορφωθείτε με τις οδηγίες της Τροχαίας και των κατά τόπους αρμοδίων φορέων.

Πριν ξεκινήσετε για οποιοδήποτε προορισμό, θα πρέπει να έχετε βεβαιωθεί ότι όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου σας να λειτουργούν άψογα – μεταξύ των οποίων και το σύστημα πλύσης του παρμπρίζ, που θα πρέπει να είναι γεμάτο με πλυστικό υγρό.

Προσπαθήστε να έχετε το ρεζερβουάρ σας γεμάτο καύσιμα: αν τυχόν εγκλωβιστείτε, θα μπορείτε να έχετε τον κλιματισμό (ή τη θέρμανση) του αυτοκινήτου σε λειτουργία για αρκετές ώρες. Ενώ δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα αν χρειαστεί να κάνετε μια μεγάλη παράκαμψη.

Προσαρμόστε τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες που επικρατούν και στην κατάσταση του οδοστρώματος. Να θυμάστε ότι ο δρόμος γλιστράει περισσότερο την ώρα που αρχίζει να ψιχαλίζει, καθώς τότε σχηματίζεται ένα λεπτό στρώμα λάσπης, που αργότερα, όταν πέσει περισσότερη βροχή, θα ξεπλυθεί.

Όταν βρέχει για τα καλά, και το νερό σκεπάζει το οδόστρωμα, το φαινόμενο της υδρολίσθησης δεν αργεί να εμφανιστεί – ιδιαίτερα στις ψηλές ταχύτητες. Τότε είναι εύκολο να χάσουμε τον έλεγχο ακόμα και με λίγο νερό (κάποια «μικρολινμνούλα» στην άσφαλτο). Κατά συνέπεια μειώστε την ταχύτητά σας.

Αποφεύγετε τα σημεία που φαίνεται ότι το νερό λιμνάζει και δεν γνωρίζετε τι κρύβεται από κάτω. Όταν αντιμετωπίζετε «ποτάμια» ή «λίμνες» που δεν μπορείτε να αποφύγετε, κινηθείτε με χαμηλή ταχύτητα, με πρώτη στο κιβώτιο ταχυτήτων και τον κινητήρα να λειτουργεί σε ψηλές στροφές, για να μην «μείνετε».

Αν μετά από κάποια «λίμνη» νοιώσετε ότι τα φρένα σας δεν πιάνουν καλά μην τρομάξετε, πατήστε το φρένο δυο-τρεις φορές συνεχόμενα ώστε να απομακρυνθεί το νερό που μάζεψαν.

Αν βρέχει πολύ και η ορατότητα έχει μειωθεί, ανάψτε τη «μεσαία» σκάλα ώστε να σας αντιλαμβάνονται έγκαιρα οι άλλοι οδηγοί.