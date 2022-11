Nissan Z GT4: Υποκύπτοντας στη γοητεία της πίστας

Η Nissan Motor Co. Ltd. και η Nissan Motorsports and Customizing Co. Ltd. (NMC) παρουσίασαν το βασισμένο στο ολοκαίνουργιο Nissan Z, Nissan Z GT4*, στην έκθεση SEMA 2022. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αποκαλύφθηκαν και πρόσθετες πληροφορίες για το παγκόσμιο πρόγραμμα GT4 της Nissan, από τον Michael Carcamo, παγκόσμιο διευθυντή προγραμματισμού σπορ αυτοκίνητων της Nissan Motor Co. Ltd.

Το ειδικά κατασκευασμένο για τη SEMA Nissan Z GT4, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στα τέλη Σεπτεμβρίου στα γνώριμα χρώματα της NISMO, διαθέτει μία μοναδική βαφή που “δένει” την παλαιότερη αγωνιστική κληρονομιά με τη μοντέρνα σχεδίαση. Στο πλαίσιο αυτό, βλέπουμε στο μπροστινό καπό τον αριθμό 23 (τον αποκλειστικό αριθμό της Nissan), μέσα σε έναν ανατέλλοντα ήλιο που παραπέμπει στην πολύ πρώιμη αγωνιστική δράση της εταιρίας κατά τη δεκαετία του '70. Επιπλέον, τα νέα λογότυπα “Z” στο πίσω τέταρτο του αμαξώμαος, αποτελούν τη σύγχρονη απόδοση των αρχικών λογοτύπων 240Z και Fairlady Z - όλα αρμονικά πλαισιωμένα από τον εμβληματικό χρωματικό συνδυασμό κόκκινου και μαύρου της Nissan και της NISMO.

Για την εναρκτήρια σεζόν του Nissan Z GT4 για το 2023, η Nissan / NISMO θα παρέχει αυτοκίνητα σε πιλοτικές αγωνιστικές ομάδες στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, για τα προωταθλήματα SRO Pirelli GT4 America και Super Taikyu, αντίστοιχα. Η NISMO θα προσφέρει επίσης τεχνική υποστήριξη. Η παράδοση οχημάτων έχει προγραμματιστεί για το 2024, με τις παραγγελίες να γίνονται δεκτές από τα μέσα του 2023.

«Η Έκθεση SEMA είναι ένα ιδανικό μέρος για να παρουσιάσουμε το Z GT4 σε αγωνιζόμενους, λάτρεις του μηχανοκινήτου αθλητισμού και σε ολόκληρη τη βιομηχανία», δήλωσε ο Carcamo. «Βρισκόμαστε στη δίνη της προετοιμασίας για την αγωνιστική σεζόν του 2023, με τοπικές δοκιμές το περασμένο Σαββατοκύριακο και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε με αγωνιστικές ομάδες και να συνεχίσουμε να καθιερώνουμε το Z ως μια υπολογίσιμη δύναμη σε πίστες, σε όλο τον κόσμο».

Κατά την ανάπτυξη του Nissan Z GT4, το αγωνιστικό τμήμα NISMO της NMC όχι μόνο διεξήγαγε εκτεταμένες δοκιμές στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συμμετείχε και σε επιλεγμένους ιαπωνικούς αγώνες. Στόχος ήταν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι ερασιτέχνες οδηγοί αγώνων θα μπορούσαν να απολαύσουν τη δυναμική και συναρπαστική απόδοση του Z.

Προδιαγραφές Nissan Z GT4