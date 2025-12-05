Με στόχο το μεγάλο τρόπαιο…

Το νέο Fiat Grande Panda είναι μέσα στη λίστα των 11 φιναλίστ του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» και βασισμένο στο στυλ, στις μοντέρνες τεχνολογίες και τον ξεχωριστό του χαρακτήρα διεκδικεί με αξιώσεις τον φετινό τίτλο.

Από το 2006 ο τίτλος του ανεξάρτητου θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα και το ολοκαίνουργιο FIAT Grande Panda είναι ένα από τα 11 μοντέλα που θα τον διεκδικήσουν για φέτος. Οι 27 δημοσιογράφοι-εκλέκτορες ξεχώρισαν το Grande Panda ανάμεσα σε 50 ολοκαίνουργια μοντέλα που παρουσιάστηκαν μέσα στη χρονιά, σε μια διαδικασία διαλογής με ισχυρές υποψηφιότητες και έντονο συναγωνισμό που φέρνει φέτος 11 φιναλίστ λόγω ισοψηφίας.

Μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το FIAT Grande Panda κάνοντας κλικ εδώ.

Αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό FIAT Panda πρώτης γενιάς, το μοντέρνο Grande Panda προσεγγίζει με SUV διάθεση το B-Segment, έχοντας μήκος 3,99 m, ύψος 1,57 m και απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 183 mm. Πρακτικά, το νέο μοντέλο φέρνει την πολυχρηστικότητα των B-SUV στις τιμές του B-Segment, τη στιγμή που η αισθητική του είναι γεμάτη από αυθεντικό ιταλικό στυλ.

Με επιλογή για έκδοση βενζίνης, υβριδική ή αμιγώς ηλεκτρική και εισαγωγική τιμή τις €16.990, η γκάμα καλύπτει κάθε ανάγκη και χαρακτηρίζεται από υψηλό value for money. Η έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί κινητήρα τούρμπο 1.2 λίτρου με 100 ίππους, χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για μείωση της κατανάλωσης.

Από την άλλη, τo Grande Panda Hybrid διαθέτει 48-βολτο ήπια υβριδικό σύστημα με συνολική συνδυαστική ισχύ 110 ίππων, αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για οικονομία καυσίμου. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί κινητήρα 113 ίππων και μπαταρία 44 kWh που υπόσχεται μικτή αυτονομία 320 km (κατά WLTP).με μία φόρτιση.

Με μοντέρνο στυλ, up-to-date, τεχνολογία και πλήρες πακέτο εξοπλισμού, το FIAT Grande Panda είναι ένα μοντέλο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ελληνικής αγοράς, θυμίζοντας εμφατικά την αυθεντία της μάρκας στο σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων πόλης.