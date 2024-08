Lynk & Co όπως Lincoln;

Με το ασυνήθιστο όνομα Lynk & Co να δημιουργεί συνειρμούς με την πολυτελή θυγατρική της αμερικανικής Ford, η καινούργια εταιρία από την Κίνα, μέλος του μεγάλου ομίλου Geely – κατόχου της επίσης πολυτελούς Volvo – κάνει τα πρώτα βήματά της στην ελληνική αγορά με το μοντέλο 01 που αξιοποιεί το τεχνολογικό οπλοστάσιο της σουηδικής εταιρίας και προσφέρει υψηλότατη ποιότητα κατασκευής.



Το τετριμμένο δε γίνεται να το αποφύγεις θέλοντας να δώσεις να γίνει κατανοητό τι εστί Lynk & Co 01: αν λοιπόν σου κλείσουν τα μάτια και σε αφήσουν να τα ανοίξεις αφού προηγουμένως σε έχουν τοποθετήσει στη θέση του οδηγού αυτού του εντυπωσιακού και ευμεγέθους SUV, μπορούμε να στοιχηματίσουμε άνετα ότι με τίποτα δε θα συμπεράνεις πως αυτό το αυτοκίνητο είναι κινέζικο!







Δεν είναι πρώτη φορά που τα στερεότυπα καταρρίπτονται - ήδη οι Κινέζοι δίνουν το παρών στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου με μοντέλα που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτό που μέχρι πρότινος ορίζαμε ως κινέζικο. Όμως εδώ, στην περίπτωση δηλαδή του μοντέλου 01 έχουμε να κάνουμε με ποιότητα κατασκευής τουλάχιστον εφάμιλλη της Volvo. Και αναφέρουμε την premium σουηδική μάρκα όχι τυχαία αλλά λόγω συγγένειας…



Βλέπετε τόσο η Lynk & Co όσο και η Volvo ανήκουν σε έναν μεγάλο, πλέον, παίκτη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, την Geely, η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει τις δικές της οικονομίας κλίμακας κατά τη δημιουργία αυτού του πολυτελούς SUV.







Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα αυτοκίνητο, ένα αρκετά μεγάλο SUV που με μήκος 4.541 mm, πλάτος 1857 mm (με καθρέπτες 2.141 mm) και ύψος 1.694 mm – διαστάσεις που είναι ικανές να προσφέρουν όχι μόνο άφθονους χώρους για επιβάτες, αλλά και ένα μεγάλο πορτμπαγκάζ 466 λίτρων) – είναι φανερό ότι δεν έχει σκοπό να απευθυνθεί σε αυτούς που ζητούν κάτι γενικώς προσιτό. Σίγουρα έχει να προτείνει, όπως διαπιστώνουμε ανατρέχοντας στα χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του, ένα υψηλό value for money, αλλά είναι προφανές ότι στοχεύει σε ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη εταιρειών.



Βλέπετε, ως plug-in hybrid είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των εταιρειών που ζητούν αυτοκίνητα πολυτελή, υψηλής ποιότητας και ευρύχωρα αυτοκίνητα για να αξιοποιηθούν από επιλεγμένους υπαλλήλους τους, χωρίς να τους βάλουν και στη διαδικασία του φόρου χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου.







Ρίχνοντας, τώρα, μια ματιά στο μηχανολογικό υπόβαθρο του Lynk & Co 01 δεν αργούμε να διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Volvo XC 40, ενώ το plug in hybrid σύστημα κίνησης έχει ως βάση του τον προερχόμενο επίσης από το XC40 τούρμπο, τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.477 κ.εκ. που στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι ισχυρότερος, καθώς αποδίδει 180 ίππους στις 5500 στρ./λεπτό, ενώ η μέγιστη ροπή του φτάνει τα 265 Nm στο διάστημα 1500-4000 στρ./λεπτό.



Ο ηλεκτροκινητήρας έρχεται να προσφέρει άλλα 60 kW ισχύος και 160 Nm ροπής, επιτρέποντας στο σύνολο να διοχετεύει στους εμπρός τροχούς, με τη βοήθεια ενός 7-τάχυτου αυτόματου κιβωτίου συνδυασμένη ισχύ 261 ίππων, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε και όπως αντιληφθήκαμε και εμείς στο πλαίσιο της σχετικής δοκιμής μας, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κινήσει γρήγορα το μεγάλο και βαρύ (2.350 kg) SUV.



Με αυτά τα δεδομένα το Lynk & Co 01 δεν έχει πρόβλημα ούτε να επιταχύνει γρήγορα (0-100 km/h σε 8,0’’) ούτε να αναπτύξει και μεγάλη τελική ταχύτητα (210 km/h). Είναι λοιπόν αναμφισβήτητα γρήγορο, δεν είναι όμως σπορ και αυτό το καταλαβαίνεις όταν το παρακάνεις – ωστόσο δεν έχει κατασκευαστεί για «απαιτητική» οδήγηση αυτό το SUV, χωρίς πάλι αυτό να σημαίνει ότι η συμπεριφορά του δεν είναι ασφαλής. Κάθε άλλο μάλιστα… Ενώ και στον τομέα της παθητικής ασφάλειας και των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού το Lynk & Co 01 τα καταφέρνει παραπάνω από καλά, αφού απέσπασε 5 αστέρια στην αξιολόγηση του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP.



Βασικό συστατικό του υβριδικού συστήματος αποτελεί βέβαια και η μπαταρία ιόντων λιθίου 17,6 kWh (αξιοποιήσιμα τα 14,1 kWh) που θεωρητικά μπορεί να προσφέρει κίνηση αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα για 69 χιλιόμετρα (κατά WLTP) – όμως στην πράξη η ηλεκτρική αυτονομία είναι καμιά 20αριά χιλιόμετρα χαμηλότερη (επίδοση που δεν είναι καθόλου κακή, καθώς πάντα υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ εργαστηριακών μετρήσεων και πραγματικής οδήγησης). Η φόρτιση της εν λόγω μπαταρίας διαρκεί 3 ώρες όταν υπάρχει wallbox (6,6 kW), ενώ με τον απλό φορτιστή και μια πρίζα σούκο χρειάζεται τριπλάσιος χρόνος.







Σημειώστε ότι επιλέγοντας την υβριδική λειτουργία και με την μπαταρία γεμάτη η κατανάλωση είναι της τάξης των 7,0 λίτρων/100 χλμ. Αν όμως η μπαταρία είναι άδεια, τότε η κίνηση με τον βενζινοκινητήρα συνεπάγεται σημαντική αύξηση της κατανάλωσης, ακόμα και πάνω από τα 10 λίτρα/100 χλμ.







Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το Lynk & Co είναι μια ιδιαίτερη πρόταση – και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις αντικειμενικές δυνατότητες του αυτοκινήτου αλλά και από την ίδια του την τοποθέτηση στην αγορά και την προώθησή του. Για παράδειγμα, προσφέρεται μόνο σε δύο χρώματα (μαύρο και μπλε) ενώ το εξωτερικό του design, το οποίο ούτως ή άλλως είναι ενδιαφέρον, έχει και αυτό τις ιδιαιτερότητές του (πχ. δίχρωμη ζάντα).



Σημειώστε ότι πανευρωπαϊκά η εταιρία δε στήνει ένα δίκτυο με τυπικές εκθέσεις αυτοκινήτων, αλλά με clubs… Στην Ελλάδα τα πράγματα ενδεχομένως να είναι πιο συμβατικά, αλλά η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου μοντέλου δε χάνει την ισχύ της. Πολύ περισσότερο που προσφέρεται με εξαιρετικά πλούσιο εξοπλισμό έναντι 49.950 ευρώ.