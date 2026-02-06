Επίθεση value for money σε όλα τα μέτωπα

Με έναν νέο τιμοκατάλογο που αλλάζει τις ισορροπίες σε περισσότερες από μία κατηγορίες, η Chery ξεκινά τη νέα χρονιά στην ελληνική αγορά με ξεκάθαρη διάθεση επίθεσης. Νέο μοντέλο-ναυαρχίδα, περισσότερες εκδόσεις στα ήδη γνωστά SUV και τιμολογιακή τοποθέτηση που δύσκολα αγνοείται, συνθέτουν ένα πακέτο το οποίο στοχεύει ευθέως στο value for money – από τα οικογενειακά C-SUV μέχρι τα μεγάλα, πολυτελή 7θέσια.

Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα της μάρκας στη χώρα μας στα μέσα του 2025, η Chery περνά πλέον στη φάση της ουσιαστικής διεύρυνσης της γκάμας της. Και το κάνει με τρόπο που δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της.

Chery Tiggo 9: η ναυαρχίδα ανεβάζει τον πήχη

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται το νέο Tiggo 9, ένα μεγάλο SUV μήκους 4,81 μέτρων, το οποίο ενσωματώνει την πιο εξελιγμένη εκδοχή της τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH). Πρόκειται για ένα προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα που συνδυάζει υψηλή απόδοση, τετρακίνηση και εντυπωσιακή ηλεκτρική αυτονομία.

Με συνδυαστική ισχύ 428 ίππων και σύστημα AWD, το Tiggo 9 δεν κρύβει τον premium προσανατολισμό του. Παράλληλα όμως καταφέρνει να προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 148 km (WLTP), επιτρέποντας στον οδηγό να καλύπτει το σύνολο σχεδόν των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Σε μεγαλύτερες διαδρομές, το εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας φροντίζει για τη βέλτιστη συνεργασία ηλεκτροκινητήρων και θερμικού συνόλου.

Η εικόνα πολυτέλειας συνεχίζεται στο εσωτερικό, με ποιοτικές δερμάτινες επενδύσεις και μια εντυπωσιακή κεντρική οθόνη αφής 15,6’’, η οποία βασίζεται στον ταχύτατο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία. Στον τομέα της ασφάλειας, περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης και πιστοποίηση 5 αστέρων ολοκληρώνουν το προφίλ ενός SUV που δεν περιορίζεται στις εντυπώσεις.

Το Tiggo 9 διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση Luxury, με τιμή 52.490 €. Με λιανική τιμή προ φόρων 39.925,45 € και εκπομπές CO₂ μόλις 40 g/km, απαλλάσσεται από κάθε επιβάρυνση εταιρικής χρήσης, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό και ως εταιρικό όχημα υψηλού κύρους.

Chery Tiggo 7 & Chery Tiggo 8: περισσότερες επιλογές, ίδιος προσανατολισμός

Η φιλοσοφία της Chery για κάλυψη αναγκών ευρύτερων κατηγοριών οδηγών αποτυπώνεται και στις νέες εκδόσεις των Tiggo 7 και Tiggo 8 Plug-in Hybrid.

Το Tiggo 7 PHEV αποκτά πλέον δύο νέες εκδόσεις, Comfort και Luxury, διευρύνοντας σημαντικά το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Με κινητήρα 1.5 TGDI, συνδυαστική ισχύ 279 ίππων, μπαταρία LFP 18,3 kWh, δυνατότητα DC φόρτισης 30-80% σε λιγότερο από 20 λεπτά και ηλεκτρική αυτονομία 90 km (WLTP), αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα plug-in hybrid C-SUV της αγοράς.

Η έκδοση Comfort (35.990 €) προσφέρει πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό με οθόνη 12,3’’, θερμαινόμενα καθίσματα, 8 αερόσακους και πάνω από 20 συστήματα ασφαλείας. Η Luxury (38.990 €) ανεβάζει αισθητά τον πήχη με δερμάτινα και αεριζόμενα καθίσματα, premium ηχοσύστημα SONY, πανοραμική ηλιοροφή και ηλεκτρική πίσω θύρα.

Στην περίπτωση του 7θέσιου Tiggo 8 PHEV, δίπλα στη γνωστή έκδοση Premium των 37.990 €, προστίθεται η νέα Luxury έκδοση με τιμή 41.990 €. Εδώ η έμφαση δίνεται ξεκάθαρα στην άνεση: θερμαινόμενα καθίσματα και για τη δεύτερη σειρά, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ, head-up display, πανοραμική οροφή και premium ηχοσύστημα SONY με 12 ηχεία.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι με το νέο Tiggo 9 στην κορυφή, τις ανανεωμένες και πιο «έξυπνα» τιμολογημένες εκδόσεις των Tiggo 7 και Tiggo 8, αλλά και με το Tiggo 4 να συνεχίζει τη δυναμική του πορεία στην κατηγορία των B-SUV, η Chery στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην ελληνική αγορά. Η στρατηγική είναι σαφής: πλούσιος εξοπλισμός, προηγμένη υβριδική τεχνολογία και τιμές που δημιουργούν πραγματική πίεση στον ανταγωνισμό.

Και καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται τόσο η άφιξη του Tiggo 7 σε πλήρως υβριδική έκδοση (HEV) όσο και το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στην Ευρώπη, η «επίθεση value for money» της Chery δείχνει ότι μόλις ξεκίνησε.