Ένας plug in hybrid αδελφός και μια μεγαλύτερη μπαταρία για ένα ηλεκτρικό SUV

Το BYD ATTO 2, που γνωρίσαμε ως 100% ηλεκτρικό, είναι πλέον διαθέσιμο και σε plug-in υβριδική έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης για συνδυαστική αυτονομία έως 1.000 km, τη στιγμή που μια αρκετά μεγαλύτερη μπαταρία διευρύνει την απόσταση που είναι σε θέση να διανύσει με μια φόρτιση το EV μοντέλο, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά ισχυρότερη ταχυφόρτιση.

H ΒYD (Build Your Dreams) είναι η κινέζικη μάρκα που, βασισμένη στην υψηλή τεχνολογία και στην ασυναγώνιστη σχέση αξίας/τιμή των προϊόντων της, κατάφερε μέσα σε δύο δεκαετίες να γίνει ο Νο 1 κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων (για την ακρίβεια οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας BEV και PHEV), ξεπερνώντας ακόμα και την Tesla. Χωρίς να επαναπαύεται, η κινέζικη φίρμα παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς, χαρακτηριστικό που οδήγησε στη λήψη της απόφασης για ενσωμάτωση στο ATTO 2 της Super Hybrid DM-I (Dual Mode–intelligent) τεχνολογίας, που γνωρίσαμε στο μεσαίο SUV Seal U, στο ATTO 2. Χωρίς αμφιβολία αυτή είναι μια κίνηση που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των B-SUV μιας το ATTO 2 γίνεται το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

Το BYD ATTO 2 DM-i έχει μήκος 4.330mm όντας 20mm μεγαλύτερο από αμιγώς ηλεκτρικό ATTO 2, ενώ η μεγαλύτερη κεντρική εμπρός εισαγωγή αέρα, τα νέα διακοσμητικά στοιχεία στον εμπρός προφυλακτήρα, η κατάργηση των πλαϊνών αεραγωγών στα εμπρός φτερά, τα νέα λογότυπα στο πορτμπαγκάζ και φυσικά το δεύτερο πορτάκι για ανεφοδιασμό βενζίνης, αποτελούν τις οπτικές διαφορές μεταξύ των δύο εκδόσεων. Διατίθεται δε σε τέσσερα χρώματα, ανάμεσά τους και ο νέος χρωματισμός Midnight Blue, αποκλειστικά για τα μοντέλα Super Hybrid.

Φυσικά αυτό που έχει σημασία είναι η τεχνολογία Super Hybrid DM που βασίζεται σε πολλές αποκλειστικές καινοτομίες της BYD, όπως δύο πολύστροφους ηλεκτροκινητήρες με ενσωματωμένη μονάδα διαχείρισης, Blade Battery τοποθετημένη στο πάτωμα για χαμηλό κέντρο βάρους και ειδικά σχεδιασμένο βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρου, που λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον με εντυπωσιακή θερμική απόδοση 43,04% (όταν το 41% θεωρείται ήδη μια κορυφαία τιμή για κινητήρα εσωτερικής καύσης).

Το νέο AΤΤΟ 2 DM-i διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με την Active των 166 ίππων να διαθέτει μία μικρή μπαταρία χωρητικότητας 7,8 kWh. Σε αυτή την περίπτωση, το ΑΤΤΟ 2 DM-i μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για 40 km σε μικτές συνθήκες, ενώ η συνδυαστική αυτονομία φτάνει στα 930 km.

H έκδοση Boost έχει μπαταρία 18 kWh, συνδυαστική απόδοση 212 ίππων (0-100 km/h σε 7,5’’ και τελική ταχύτητα 180 km/h, όπως και στην έκδοση με τη μικρότερη μπαταρία) και ηλεκτρική αυτονομία 90 km, που μέσα στην πόλη φτάνει τα 110 km, υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες της καθημερινότητας. Η δε συνδυαστική αυτονομία φτάνει τα 1.000 km (πάντα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP). Ο ενσωματωμένος φορτιστής AC των 6,6 kW αυτής της έκδοσης μειώνει το χρόνο επαναφόρτισης της μπαταρίας στις τρεις ώρες για το 15-100%.

Το εσωτερικό δεν έχει σημαντικές αλλαγές, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα, την τονισμένη ευρυχωρία, το εντελώς επίπεδο δάπεδο και τον χώρο αποσκευών των 425 λίτρων (όγκος που «ζηλεύουν» πολλά plug-in μοντέλα μεγαλύτερου μεγέθους), όχι όμως και την περιστρεφόμενη κεντρική οθόνη αφής των 12,8 ιντσών, που πλέον είναι σταθερή σε οριζόντια τοποθέτηση. Διακριτικές αλλαγές υπάρχουν στη διάταξη με μεταφορά του επιλογέα κίνησης από την κονσόλα στην κολόνα του τιμονιού, την προσθήκη θήκης γυαλιών για τον οδηγό, το προσκέφαλο για τον τρίτο επιβάτη στα πίσω καθίσματα και το νέο σχεδιασμό των μπροστινών καθισμάτων με ρυθμιζόμενα προσκέφαλα.

Επιπλέον, το σύστημα πολυμέσων διαθέτει πλέον τη νεότερη γενιά του λογισμικού της BYD με υπηρεσίες Google (το πρώτο μοντέλο της μάρκας στην Ευρώπη) προσφέροντας ανθρώπινη αλληλεπίδραση, χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας Generative AI και των Large Language Models. Έτσι είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήσεις ποικίλης θεματολογίας, από ταξίδια και ειδήσεις έως γενικές γνώσεις. Διατηρεί τη ροή της συνομιλίας και θυμάται προηγούμενες συζητήσεις, ώστε να κατανοεί καλύτερα τα αιτήματα και τις ερωτήσεις του χρήστη.

Το επίπεδο εξοπλισμού είναι υπερπλήρες από τη βασική έκδοση προσφέροντας ολοκληρωμένη σουίτα συστημάτων ADAS, μεταλλικό χρώμα, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, φώτα LED εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, σύστημα infotainment με οθόνη αφής 12,8 ιντσών, τέσσερις θύρες φόρτισης USB Type-C, πίσω αισθητήρες στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας, adaptive

cruise control και «έξυπνο κλειδί» που επιτρέπει πρόσβαση μέσω smartphone ή wearable.

Το ATTO 2 DM-i Boost διαθέτει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και επιπλέον αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, θερμαινόμενο τιμόνι, φιμέ πίσω τζάμια, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σκιάδιο και βάση ασύρματης φόρτισης smartphone (50W). Επιπλέον, υποστηρίζει τη λειτουργία Vehicle to Load, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας Super Hybrid DM.

Το BYD ATTO 2 DM-i αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ευρωπαϊκές αγορές στις αρχές του 2026, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι τιμές για την ελληνική αγορά. Αυτό που είναι σίγουρα γνωστό από τώρα είναι πως το plug-in υβριδικό ATTO 2 DM-i θα συνοδεύεται από την εγγύηση της BYD που καλύπτει για 6 χρόνια το όχημα και 8 χρόναι το σύστημα κίνησης και τη μπαταρία.

Μεγαλύτερη μπαταρία για το ηλεκτρικό BYD ATTO 2

H νέα έκδοση Comfort του BYD ATTO 2, που στην ελληνική αγορά αναμένεται το προσεχές χρονικό διάστημα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της πλατφόρμας e-Platform 3.0 και χαρακτηρίζεται από μια μεγαλύτερη LFP μπαταρία 64,8 kWh - σχεδόν 20 kWh μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές εκδόσεις του compact ηλεκτρικού SUV της μάρκας. Ως αποτέλεσμα, το ATTO 2 Comfort υπόσχεται αυτονομία 430 km σε μικτές συνθήκες οδήγησης (πρότυπο WLTP), τιμή που ξεπερνάει τα 600 km στην πόλη. Η χημεία LFP εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ανθεκτικότητας σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου, ενώ είναι επίσης 100% απαλλαγμένη από κοβάλτιο.

Η μεγαλύτερη μπαταρία προσθέτει περίπου 150 κιλά στο βάρος του ATTO 2, ωστόσο ο ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει ισχύ 204 ίππων (150 kW) και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζει τις επιδόσεις των υπόλοιπων εκδόσεων (τελική ταχύτητα 160 km/h και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός της σημαντικής αναβάθμισης στην ταχυφόρτιση της μπαταρίας, που από τα 65 έφτασε στα 155 kW. Αυτό σημαίνει πως για το 10% έως το 80% επαναφόρτισης της μπαταρίας χρειάζονται μόλις 25 λεπτά, ενώ για το 30-80% είναι αρκετά 19 λεπτά. Να σημειωθεί πως από τη βασική έκδοση ο onboard φορτιστής AC είναι 11 kW, αλλά και το ότι η συγκεκριμένη έκδοση είναι η μόνη με πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (ημιάκαμπτος άξονας στις υπόλοιπες), καθώς η μεγαλύτερη μπαταρία απαιτούσε περισσότερο χώρο.

Μερικές διακριτικές οπτικές διαφορές μεταξύ της Comfort και των εκδόσεων Active και Boost εντοπίζονται στην κατάργηση των πλευρικών αεραγωγών στις μπροστινές πόρτες και στα διαφορετικά σήματα του πορτ-μπαγκάζ, που περιλαμβάνουν το κεντρικά τοποθετημένο λογότυπο της BYD. Στην καμπίνα η ηλεκτρική έκδοση Comfort έχει όλα τα χαρακτηριστικά της Super Hybrid DM-i, μόνο που εδώ ο χώρος αποσκευών είναι ο μεγαλύτερος στη γκάμα με 450 λίτρα.

Το ΑΤΤΟ 2 Comfort παράγεται στο εργοστάσιο της BYD στην Ουγγαρία, μαζί με τις άλλες εκδόσεις, καθώς επίης τα Dolphin και Atto 3.