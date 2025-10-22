Ένα θετικό μήνυμα από την αγορά αυτοκινήτου

Οι πωλήσεις του Σεπτεμβρίου ήταν σίγουρα μια ευχάριστη έκπληξη για τον κόσμο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, που είδε τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου μια εντυπωσιακή αύξηση στις ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων – σε επίπεδα ρεκόρ: 27%!

Με 12.274 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, ο Σεπτέμβριος είναι βέβαιο πως κατέχει το απόλυτο ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας, καθώς ανατρέχοντας στα αποτελέσματα των πωλήσεων προηγουμένων μηνών βλέπουμε πως τον μήνα αυτόν τα αποτελέσματα είναι «παραδοσιακά» σαφώς κάτω των 10.000 οχημάτων.

Πηγή: ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων)

Για το τι ακριβώς συνέβη παίρνουμε ενδεχομένως μια εικόνα από τις πωλήσεις ανά μάρκα όπου βλέπουμε πως η σταθερά πρώτη στην κατάταξη Toyota παρέδωσε 2.189 αυτοκίνητα σε πελάτες της (όταν το αντίστοιχο περυσινό σκορ ήταν 1.681), σημειώνοντας αύξηση κατά 30,2%. Και παρόλο που άλλες εταιρίες είχαν μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, σε απόλυτους όγκους η επίδρασή τους στη μεταβολή αυτή ήταν μικρότερη. Προσέξτε λοιπόν: η Citroen (μαζί με την DS Automobiles είναι 6η στην κατάταξη) είχε άνοδο 105,9% που αντιστοιχεί σε 659 αυτοκίνητα (έναντι 320 πέρυσι), πολύ πάνω (+47,8%) ήταν η τρίτη στον πίνακα των πωλήσεων Hyundai με 825 αυτοκίνητα έναντι 558, όπως και η Volkswagen (+76,1%) με 486 αυτοκίνητα έναντι 276 (8η στην κατάταξη), αλλά και η Renault (+67,7%) με 634 ταξινομήσεις έναντι 378, που βρίσκεται όμως στο σύνολο του έτους στη 12η θέση της κατάταξης όταν πέρυσι βρισκόταν στην 17η.

Λαμβάνοντας τώρα υπόψη πως αυτή η αύξηση δεν έχει να κάνει με μια γενικευμένη καθυστέρηση στις παραδόσεις αυτοκινήτων από τα εργοστάσια, όπως κατά την περίοδο του Covid και στη συνέχεια με την κρίση των ημιαγωγών, μπορούμε να ανιχνεύσουμε τέτοιου τύπου «θεματάκια» σε διάφορες μεμονωμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα είναι γνωστό πως η Citroen δεν έχει αρκετά C3 Hybrid να παραδώσει, ενώ το μοντέλο έχει αυξημένη ζήτηση λόγω της πολύ καλής τιμής του. Όπως επίσης είναι γνωστό πως η Toyota έχει μεταφέρει τα λανσαρίσματα των εντελώς νέων ηλεκτρικών της μοντέλων, ενώ η παραγωγή για τα υπόλοιπα φαίνεται να μην είναι επαρκής, καθώς η ζήτηση στην αγορά είναι μεγάλη.

Να πούμε στο σημείο αυτό πως στη 2η θέση βρέθηκε η Peugeot (797 πωλήσεις τον Σεπτέμβριο έναντι 718 πέρυσι, +11,0%), στην τέταρτη η Suzuki (886 έναντι 558, +47,8%) και στην 5η η Opel (508 έναντι 441, +15,2%).

Αν τώρα προχωρήσουμε πιο χαμηλά στον πίνακα, σε εταιρίες με μικρότερους όγκους πωλήσεων, θα δούμε ότι πολύ καλά πήγε τον Σεπτέμβριο η Nissan (+145,8%) με 472 ταξινομήσεις έναντι 192 και η Alfa Romeo (+200%) με 90 οχήματα έναντι 30 πέρυσι, ενώ ακόμα πιο χαμηλά θα συναντήσουμε το εντυπωσιακό ποσοστό (+2.000%) της Lynk & Co που από το ένα «κομμάτι» πέρυσι εκτοξεύθηκε στα 21 φέτος.

Πάντως, στις εταιρίες που αξίζει να αναφερθούμε περιλαμβάνεται σίγουρα η MG, με +54,5% και 377 πωλήσεις τον Σεπτέμβριο έναντι 244 τον ίδιο μήνα πέρυσι, που κατάφερε να ανέβει τον δεύτερο μόλις χρόνο παρουσίας της στην ελληνική αγορά στην 11η θέση της κατάταξης με 3.707 ταξινομήσεις στο 9μηνο – αύξηση κατά 52,2%. Μικρότερη η άνοδος της Ford όμως φαίνεται πως η εταιρία έκανε κάποια βήματα προόδου (276 έναντι 245, +12,7%) και πωλήσεις ενιαμήνου αυξημένες κατά 10,2%.

Στο φλέγον θέμα, τώρα, του μείγματος των πωλήσεων παρατηρούμε πως ενώ τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) που πουλήθηκαν τον φετινό Σεπτέμβρη ήταν ελαφρώς λιγότερα, στο σύνολο του 9μήνου έχουμε μια υπολογίσιμη αύξηση κατά 9,9%, με 6.155 αυτοκίνητα που αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 5,2%, ενώ ακόμα πιο μεγάλη ήταν η αύξηση των πωλήσεων των Plug in Hybrid (PHEV) οχημάτων, με +31% και 7.946 οχήματα (μερίδιο 7,1%).

Σίγουρα όμως κυρίαρχος της αγοράς παραμένουν τα πάσης φύσεως μη Plug in υβριδικά, δηλαδή τα HEV που πλέον αντιστοιχούν σχεδόν στις μισές πωλήσεις (49,8%), κάτι απολύτως φυσικό, καθώς όλοι ανεξαιρέτως οι κατασκευαστές εντάσσουν στη γκάμα τους τέτοιου τύπου μοντέλα, τα οποία τους διευκολύνουν, εκτός των άλλων, στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ. Στον αντίποδα τα diesel εξακολουθούν να υποχωρούν (μερίδιο 3,4% στο 9μηνο, από 7,9% πέρυσι), καθώς η αντιρρυπαντική τεχνολογία που απαιτείται να ενσωματώσουν για να ανταποκριθούν στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα ακριβή, ωθώντας τους κατασκευαστές στο «κόψιμο» των πετρελαιοκίνητων μοντέλων τους.

Κλείνοντας την αναφορά μας στην πορεία της αγοράς, σημειώνουμε πως με 112.233 ταξινομήσεις στο σύνολο Ιαν-Σεπ 2025 έναντι 108.035 στο ίδιο διάστημα πέρυσι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αύξηση κατά 3,9%. Στοιχείο που δημιουργεί ελπίδες ότι θα μπορέσουμε να ανέβουμε πιο πάνω από τις 137.075 περυσινές ταξινομήσεις – και ίσως μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το όριο των 140.000 μονάδων.