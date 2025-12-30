Ένα ρεκόρ με αληθινή αξία

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και με την ένθερμη συμμετοχή των εργαζομένων του, διοργανώθηκαν δύο δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που υποστήριξαν τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ μέσω Christmas Bazaar που απέφερε ποσό-ρεκόρ, καθώς και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ασπροπύργου μέσω της ΜΚΟ «Δεσμός».

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, εδώ και 103 χρόνια έχει ενσωματωμένη στην εταιρική του κουλτούρα την έννοια της κοινωνικής αποστολής, της επιχειρηματικής ηθικής και της αλληλεγγύης προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και ιδιαιτέρως προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με σκοπό την ανακούφισή τους και την παροχή ουσιαστικής βοήθειας. Μάλιστα φέτος διοργανώθηκαν δύο σημαντικές δράσεις υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή των εργαζομένων του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη συνδυάστηκε με ένα Χριστουγεννιάτικο Bazaar σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, τη γνωστή σε όλους ΕΛΕΠΑΠ και την ARTεμείς, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ένταξης.

Η μαζική ανταπόκριση των ανθρώπων του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στο Christmas Bazaar της ΕΛΕΠΑΠ απέφερε το ποσό ρεκόρ των 2.223 ευρώ το οποίο καλύπτει την πραγματοποίηση 111 θεραπειών αποκατάστασης στα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ τα οποία, καθημερινά δίνουν, μαζί με τις οικογένειές τους, μάχη με την αναπηρία.

Παράλληλα, για το 2025, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Kinsen αποφάσισαν να προμηθευτούν όλες τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες τους από την ΕΛΕΠΑΠ υποστηρίζοντας τη γενναία προσπάθεια των παιδιών που ζωγράφισαν χριστουγεννιάτικα τοπία γεμάτα χρώμα και ζεστασιά!

Παράλληλα και σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΔΕΣΜΟΣ, στην οποία ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη προσφέρει δωρεάν στέγη εντός των εγκαταστάσεών του, οι εργαζόμενοι συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση οικονομικά ευάλωτων οικογενειών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ασπροπύργου που στηρίζει 200 συνανθρώπους μας σε μηνιαία βάση. Μεταξύ αυτών βρίσκονται άστεγοι και μικρά παιδιά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους σοβαρές δυσκολίες διαβίωσης ενώ πολλοί από αυτούς βρίσκονται στα όρια της ακραίας φτώχειας.