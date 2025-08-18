Ένα μοντέρνο υβριδικό SUV τώρα και 7-θέσιο

Το νέο Opel Frontera γίνεται ακόμα πιο πρακτικό καθώς οι δύο ήπια υβριδικές εκδόσεις των 110 και 145 ίππων του γερμανικού οικογενειακού SUV μπορούν να παραγγελθούν πλέον και με 7-θέσια διάταξη καμπίνας.

Η επιστροφή του ονόματος Frontera έγινε από την Opel με τη μορφή ενός μοντέρνου οικογενειακού SUV με φρέσκια αισθητική, τεχνολογίες αιχμής και πολυχρηστικό χαρακτήρα. Ο τελευταίος μάλιστα τονίζεται από την 7-θέσια διάταξη καμπίνας, για την οποία άνοιξαν οι παραγγελίες. Εξωτερικά δεν αλλάζει κάτι στη “μυώδη” σχεδίαση του νέου Opel Frontera, με τις καθαρές γραμμές και τη χαρακτηριστική εμπρόσθια μάσκα Opel Vizor.

Με μήκος 4.385 mm, πλάτος 1.849 mm και ύψος 1.635 mm, το Opel Frontera αξιοποιεί κάθε εκατοστό του εσωτερικού του με την 7-θέσια διαμόρφωση να συνδυάζεται με τον πλούσιο εξοπλισμό της έκδοσης GS και να χρεώνεται 868 ευρώ (με ΦΠΑ, χωρίς τέλος ταξινόμησης).

Οι τιμές για το νέο 7-θέσιο Opel Frontera ξεκινούν από 29.680 ευρώ για το μοντέλο με κινητήρα 1.2 Hybrid 110 και φτάνουν τις 30.680 ευρώ για την πιο ισχυρή έκδοση Hybrid 145 (τιμές που προκύπτουν από τον online διαμορφωτή της ελληνικής αντιπροσωπείας).

Φυσικά, η 7-θέσια έκδοση του Opel Frontera προσθέτει δύο αναδιπλούμενα καθίσματα στην τρίτη σειρά. Αυτά προσαρμόζονται ανεξάρτητα για μεγαλύτερη ευελιξία, ανάλογα με τις ανάγκες επιβατών και αποσκευών. Στην πενταθέσια έκδοση, προσφέρει 460 λίτρα για τις αποσκευές σας με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση. Με την αναδίπλωση δε των πίσω καθισμάτων (της δεύτερης σειράς που είναι και διαιρούμενη 60:40), ο διαθέσιμος χώρος φτάνει τα 1.600 λίτρα. Θυμίζουμε επίσης πως το Opel Frontera μπορεί να μεταφέρει φορτίο μέχρι και 240 kg στην οροφή του. Εκτός από τις προαιρετικές ράγες οροφής, διατίθεται και μια σκηνή οροφής με σκάλα, ειδικά σχεδιασμένη για αυτό το SUV.

Το μακρύ μεταξόνιο των 2.670 mm και τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα της μεσαίας σειράς εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στην τρίτη σειρά, ενώ ο σχεδιασμός της καμπίνας υπόσχεται περισσότερο χώρο για τους ώμους και το κεφάλι. Η έκδοση GS προσφέρει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Ενδεικτικά, τα στάνταρ καθίσματα Intelli-Seats για οδηγό και συνοδηγό διαθέτουν ειδική εγκοπή που μειώνει την πίεση στη μέση, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στις μεγάλες διαδρομές.

Το σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 10’’ και ο πίνακας πληροφόρησης οδηγού φροντίζουν για τη συνδεσιμότητα και την ψυχαγωγία, ενώ η ασύρματη φόρτιση στην κεντρική κονσόλα και οι πέντε θύρες USB-C (δύο εμπρός, δύο στη δεύτερη σειρά και μία στην τρίτη) εξασφαλίζουν πως όλες οι φορητές συσκευές των επιβατών είναι πάντα φορτισμένες. Ο αυτόματος κλιματισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο ιδανικό επίπεδο για όλους τους επιβάτες, ενώ τα φώτα LED προσφέρουν αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια. Τέλος, η κάμερα οπισθοπορείας 130° διευκολύνει την οδήγηση και τους ελιγμούς, ειδικά στους στενούς δρόμους της πόλης.

Το 7-θέσιο Opel Frontera είναι διαθέσιμο μόνο ως υβριδικό 48V με turbo κινητήρα βενζίνης που έχει εξελιχθεί ειδικά για χρήση σε υβριδικό σύστημα, και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, στο οποίο είναι ενσωματωμένος ο ηλεκτροκινητήρας. Η μέγιστη συνδυασμένη ισχύς του υβριδικού συστήματος είναι 110 ίπποι που χάρη στις αυξημένες δυνατότητες κίνησης με τον ηλεκτροκινητήρα εμφανίζει κατανάλωση μόλις 5,2 lit./100 km και εκπομπές CO2 118 gr/km (δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας). Η έκδοση με τον ισχυρότερο θερμικό κινητήρα έχει συνδυαστική απόδοση 145 ίππων που εξασφαλίζουν δυνατές επιταχύνσεις (0-100 km/h σε 9 δευτερόλεπτα) χωρίς επιβάρυνση της κατανάλωσης.

