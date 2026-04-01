Ένα ηλεκτρικό πόλης που επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα

Δεν είναι απλώς ένα καινούργιο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο προσανατολισμένο στην αστική χρήση. Το εντελώς νέο Raval, που θα δούμε να λανσάρεται εμπορικά σε πολύ λίγο από τώρα, αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για την CUPRA και σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια επόμενη φάση ανάπτυξης. Με μήκος λίγο πάνω από τα 4 μέτρα και τιμή εκκίνησης που αναμένεται κοντά στις 26.000 ευρώ, το Raval θα προσπαθήσει να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό, χωρίς να εγκαταλείπει τον σπορ και οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του DNA της μάρκας.

Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen το νέο CUPRA Raval, το οποίο εξελίχθηκε σχεδιάστηκε και θα κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη – στοιχεία που ενισχύουν τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της πρότασης. Με μήκος δε 4.046 mm, πλάτος 1.784 mm και μεταξόνιο 2.600 mm, τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας των B-segment hatchback. Παρά τις σχετικά συμπαγείς διαστάσεις, η διάταξη της πλατφόρμας επιτρέπει αξιοποίηση χώρων που προσεγγίζει μεγαλύτερα μοντέλα, με χώρο αποσκευών 441 λίτρων – τιμή που ξεπερνά τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Η επιλογή αυτής της αρχιτεκτονικής δεν είναι τυχαία. Η CUPRA επιχειρεί να καλύψει το κενό μεταξύ των μικρών αστικών EV και των μεγαλύτερων C-segment μοντέλων, προσφέροντας ένα αυτοκίνητο που μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε καθημερινές μετακινήσεις όσο και σε μεγαλύτερες διαδρομές.

Δυναμική εμφάνιση

Η σχεδίαση του Raval ακολουθεί τη γνωστή κατεύθυνση της CUPRA, με έντονες γραμμές και έμφαση στη δυναμική παρουσία. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από το λεγόμενο «shark nose», ενώ τα φωτιστικά σώματα Matrix LED και το φωτιζόμενο λογότυπο ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα του μοντέλου.

Στο πλάι, οι χωνευτές χειρολαβές και οι καθαρές επιφάνειες εξυπηρετούν και αεροδυναμικούς στόχους, ενώ στο πίσω μέρος η οριζόντια διάταξη των φωτιστικών σωμάτων τονίζει το πλάτος του αυτοκινήτου. Η συνολική προσέγγιση συνδυάζει αισθητική και λειτουργία, με στόχο τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Στο εσωτερικό, το Raval υιοθετεί σαφή οδηγοκεντρική φιλοσοφία, υιοθετώντας πρότυπα που γνωρίζουμε από άλλα μοντέλα της CUPRA. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και η κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών συγκεντρώνουν τις βασικές λειτουργίες, ενώ η ύπαρξη φυσικών χειριστηρίων στο τιμόνι διατηρεί ένα επίπεδο εργονομίας που συχνά απουσιάζει από σύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα.

Δύο μπαταρίες, ισχύς έως 226 ίπποι

Το Raval αξιοποιεί τον ηλεκτροκινητήρα νέας γενιάς APP 290, σε συνδυασμό με την τεχνολογία μπαταριών “Unified Cell”. Η διάταξη cell-to-pack, χωρίς επιμέρους περιβλήματα, συμβάλλει στη μείωση του βάρους και στην αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας κατά περίπου 10%.

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις:

Βασικές εκδόσεις με ισχύ 116 και 135 ίππων και μπαταρία 37 kWh (LFP), με αυτονομία περίπου 300 km

Εκδόσεις Endurance και VZ με ισχύ έως 226 ίππους και μπαταρία 52 kWh (NMC), με αυτονομία έως 450 km

Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC πραγματοποιείται με ισχύ έως 105 kW, επιτρέποντας επαναφόρτιση 10-80% σε περίπου 24 λεπτά για τις μεγαλύτερες μπαταρίες. Αντίστοιχα, η μικρότερη μπαταρία των 37 kWh μπορεί να φτάσει το ίδιο επίπεδο σε περίπου 23 λεπτά, ανάλογα με την ισχύ φόρτισης.

Δυναμικά χαρακτηριστικά αλα CUPRA

Η CUPRA δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυναμική συμπεριφορά, παρά τον αστικό χαρακτήρα του μοντέλου. Το πλαίσιο είναι χαμηλότερο κατά 15 mm σε σχέση με τη βασική πλατφόρμα, ενώ η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ειδικά για πιο άμεση απόκριση. Στις πιο ισχυρές εκδόσεις, το Dynamic Chassis Control επιτρέπει ρύθμιση της απόσβεσης σε έως 15 στάδια, ενώ το ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (στην έκδοση VZ) συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσφυσης, ιδιαίτερα σε στροφές.

Η λειτουργία one-pedal driving και τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας ενισχύουν την αποδοτικότητα στην πόλη, όπου οι συχνές στάσεις και εκκινήσεις αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της καθημερινής χρήσης.

High Tech

Το σύστημα infotainment βασίζεται σε λειτουργικό Android, επιτρέποντας πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες απευθείας από την οθόνη του οχήματος. Η ενσωμάτωση υπηρεσιών όπως YouTube και Spotify –όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο– υποδηλώνει την πρόθεση μετατροπής της καμπίνας σε έναν πολυχρηστικό ψηφιακό χώρο. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής My CUPRA, ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται λειτουργίες όπως φόρτιση, κλιματισμό και προγραμματισμό διαδρομών, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία χρήσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυνατότητες στάθμευσης, όπως το Remote Park Assist, που επιτρέπει χειρισμό του οχήματος μέσω smartphone, καθώς και τα συστήματα προειδοποίησης πίσω κυκλοφορίας και πανοραμικής απεικόνισης 360°.

Παράλληλα, στον τομέα της ασφάλειας, βλέπουμε ότι το Raval εξοπλίζεται με επτά αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού αερόσακου μεταξύ οδηγού-συνοδηγού, ενώ τα συστήματα Travel Assist και Emergency Assist προσφέρουν ημιαυτόνομες λειτουργίες οδήγησης.

Λανσάρισμα το καλοκαίρι

Το CUPRA Raval αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης. Συνδυάζει διαστάσεις που παραμένουν διαχειρίσιμες για αστική χρήση με χώρους και τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συναντούσε κανείς σε μεγαλύτερα μοντέλα.

Η εμπορική του πορεία αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, όπου ήδη ενισχύεται η παρουσία προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τελική τιμολόγηση και την ανταγωνιστικότητα απέναντι σε αντίστοιχες προτάσεις, κυρίως από ευρωπαϊκούς και κινεζικούς κατασκευαστές. Ωστόσο, με δεδομένη τη στρατηγική της CUPRA να διατηρήσει τον σπορ χαρακτήρα ακόμη και στην ηλεκτροκίνηση, το Raval επιχειρεί να διαφοροποιηθεί όχι μόνο ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία.