Υπάρχει περίπτωση να συνδυάζεται η πολυτέλεια με την υψηλή ποιότητα και την οικονομία;

Στην κατηγορία των «μεσαίων» plug-in hybrid SUV, υπάρχει τώρα μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει αποδοτική λειτουργία, σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και ελκυστική τιμή. Ο λόγος για το ολοκαίνουριο Geely Starray EM-i, που ενώ σχεδιάστηκε με κύριο γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους χρήσης και την κάλυψη των καθημερινών διαδρομών με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέρει παράλληλα ένα ασυναγώνιστο πακέτο χώρων, υψηλής ποιότητας κατασκευής και πλουσιότατου εξοπλισμού.

Το Geely Starray EM-i σηματοδοτεί την είσοδο της κινεζικής μάρκας στην κατηγορία των plug-in hybrid SUV για τις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο όπου η συγκεκριμένη τεχνολογία αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως «γέφυρα» προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Η προσέγγιση της Geely δεν περιορίζεται σε μια συμβατική υβριδική πρόταση, αλλά επιχειρεί να μεταφέρει τη λογική ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην καθημερινή χρήση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία ενός θερμικού κινητήρα για μεγάλες αποστάσεις.

Υβριδική τεχνολογία που αποδίδει

Στη βάση του μοντέλου βρίσκεται η νέα αρχιτεκτονική GEA (Global Intelligent New Energy Architecture), μια πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για οχήματα νέας ενέργειας και υποστηρίζει πολλαπλές μορφές κίνησης, από αμιγώς ηλεκτρικές έως plug-in hybrid και range extender. Το στοιχείο αυτό έχει σημασία, καθώς επιτρέπει καλύτερη ενσωμάτωση της μπαταρίας και των ηλεκτρικών συστημάτων, χωρίς τους περιορισμούς που συναντώνται σε μετατροπές συμβατικών πλατφορμών.

Η λειτουργία του Starray EM-i βασίζεται στο σύστημα EM-i Super Hybrid, το οποίο δίνει σαφή προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση καυσίμου, ενώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά. Ο κινητήρας των 1,5 λίτρων αποδίδει 73 kW και συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 160 kW, ενώ η συνολική διάταξη E-DHT - 11 σε 1 - έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση απωλειών και βάρους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θερμική απόδοση του κινητήρα, που φτάνει το 46,5%, τιμή που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες για μονάδα μαζικής παραγωγής . Σε συνδυασμό με απόδοση ηλεκτρικής κίνησης που ξεπερνά το 92%, το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που στοχεύει περισσότερο στην αποδοτικότητα παρά στην απόλυτη ισχύ.

Στο πεδίο της αυτονομίας, το Starray EM-i προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 18,4 και 29,8 kWh. Στην κορυφαία εκδοχή, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως 136 km στον μεικτό κύκλο WLTP, ενώ στον αστικό κύκλο μπορεί να αγγίξει ακόμη υψηλότερες τιμές. Αυτό μεταφράζεται σε δυνατότητα καθημερινής χρήσης ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα για μεγάλο ποσοστό οδηγών.

Παράλληλα, η συνολική αυτονομία φτάνει έως 996 km, εξαλείφοντας το άγχος φόρτισης σε μεγάλες αποστάσεις . Η κατανάλωση, που στην έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία ξεκινά από 1,4 lit./100 km, υπογραμμίζει τον προσανατολισμό του μοντέλου στη μείωση του κόστους χρήσης.

Η φόρτιση υποστηρίζει τόσο AC 6,6 kW όσο και DC έως 60 kW στην έκδοση Ultra, με δυνατότητα φόρτισης από 30% σε 80% σε περίπου 16 λεπτά. Η παρουσία ταχείας φόρτισης σε plug-in hybrid μοντέλο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς διευκολύνει την καθημερινή αξιοποίηση της ηλεκτρικής λειτουργίας ακόμη και χωρίς ιδιωτικό σημείο φόρτισης.

«Πλούσιοι» χώροι

Παράλληλα, χάρη στις «πλούσιες» διαστάσεις του (ΜxΠxΥ: 4.740 x 1.905 x 1.685 mm και μεταξόνιο: 2.755 mm), το Starray EM-i προσφέρει ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό. Η αρχιτεκτονική GEA επιτρέπει υψηλή εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου (84,3%), με το αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα αντιληπτό στον τομέα της άνεσης των πίσω επιβατών και στη συνολική εργονομία της καμπίνας.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 428 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να αγγίξει τα 2.065 λίτρα, καλύπτοντας ανάγκες τόσο καθημερινής χρήσης όσο και ταξιδιού . Παράλληλα, οι 33 διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι ενισχύουν την πρακτικότητα.

Στο εσωτερικό, η ψηφιακή τεχνολογία κάνει έντονη την παρουσία της με μία κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών και έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, ενώ το Head-Up Display 13,8 ιντσών, με φωτεινότητα έως 12.000 nits διασφαλίζει καλή ορατότητα ακόμη και σε έντονο φως, έρχεται να αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας επιτρέποντας στον οδηγό να παρακολουθεί όλες τις ζωτικής σημασίας ενδείξεις χωρίς να παίρνει τα μάτια του από τον δρόμο. Το σύστημα infotainment Flyme Auto υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και ενημερώσεις over-the-air.

Η ποιότητα κύλισης ενισχύεται από την προσεγμένη ηχομόνωση, με επίπεδα θορύβου που προσεγγίζουν αυτά μεγαλύτερων και ακριβότερων SUV: H ακουστική απόδοση είναι εξαιρετική, με δείκτες θορύβου ηλεκτροκίνησης αυστηρά ελεγχόμενους στα 78 dB και εσωτερικό θόρυβο μόλις 71,5 dB, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ήσυχο περιβάλλον οδήγησης συγκρίσιμο με πολυτελή SUV. Παράλληλα, το ηχοσύστημα 1.000 W με 16 ηχεία δημιουργεί μια εμπειρία που κινείται σε ανώτερη κατηγορία .

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην άνεση, με καθίσματα πολλαπλών στρώσεων, λειτουργίες θέρμανσης, αερισμού και –στην έκδοση Ultra– μασάζ, καθώς και ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων. Παράλληλα, λειτουργίες όπως το «camping mode» και η δυνατότητα εξωτερικής παροχής ενέργειας (V2L) επεκτείνουν τη χρήση του οχήματος πέρα από την κλασική μετακίνηση.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο έχει σχεδιαστεί με πλήρη διαχωρισμό μεταξύ συστημάτων καυσίμου και υψηλής τάσης, με δομή προστασίας πολλαπλών επιπέδων και συνολικά 7 αερόσακους . Το πακέτο υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνει 16 συστήματα επιπέδου L2, καλύπτοντας όλες τις βασικές λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το νέο μοντέλο της Geely κατάκτησε με χαρακτηριστική ευκολία τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων στις αξιολογήσεις ασφαλείας του Euro NCAP.

Ελκυστικές τιμές και όχι μόνον…

Στην ελληνική αγορά, το Starray EM-i τοποθετείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, καθώς

· η βασική έκδοση Pro, με πλήρη εξοπλισμό, κοστίζει 34.990 €,

· η έκδοση Tech διατίθεται στα 36.990 €*, ενώ

· η κορυφαία Ultra (με μπαταρία 29,8 kWh) - η οποία μάλιστα απαλλάσσεται από το φόρο εταιρικής χρήσης και αποτελεί ιδανική επιλογή για company car - κοστίζει 38.990 €.

Στον κόσμο της σύγχρονης μετακίνησης, η ελευθερία επιλογής είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Geely μετά την επιτυχία του Geely EX5 συνεχίζει το καινοτόμο πρόγραμμα FREEDOM 100, δίνοντας τη δυνατότητα στους 100 πρώτους κατόχους, να αποκτήσουν το Plug-in Hybrid Geely Starray EM-i με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Με ευέλικτες εναλλακτικές προτάσεις απόκτησης, το FREEDOM αντανακλά τη φιλοσοφία της Geely: προσβασιμότητα, διαφάνεια και πραγματική αξία για τον πελάτη.

Οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για τις εκδόσεις PRO και TECH είναι οι ακόλουθες:

FREEDOM Bonus: Απόκτηση του Geely Starray EM-i με άμεσο οικονομικό όφελος €2.000.

FREEDOM Finance: Απόκτηση με ευνοϊκή χρηματοδότηση, επιλέγοντας:

0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις 254 €/μήνα ή

3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση 397 €/μήνα ή

7,9% επιτόκιο από 0% προκαταβολή και έως 96 μήνες

(Η προνομιακή χρηματοδότητηση 0% και 3,9% καθώς και το Freedom Bonus, δεν ισχύουν για την έκδοση ULTRA).

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, το Geely Starray EM-i συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών (ή 150.000 km) με οδική βοήθεια, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη (ή 150.000 km).

Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι το Geely Starray EM-i επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του plug-in hybrid, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους προς την ηλεκτρική λειτουργία. Με υψηλή ηλεκτρική αυτονομία, ανταγωνιστική κατανάλωση και ολοκληρωμένο τεχνολογικό υπόβαθρο, αποτελεί μια πρόταση που απευθύνεται σε όσους θέλουν να κινηθούν προς την ηλεκτροκίνηση χωρίς να εγκαταλείψουν την ευελιξία του συμβατικού κινητήρα.

Διαβάστε περισσότερα για το Geely Starray EM-i κάνοντας κλικ εδώ