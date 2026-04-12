Ένα μεγάλο Plug-in Hybrid SUV 272 ίππων που κοστίζει μόνο 32.900€

Στην κατηγορία των D-SUV, όπου το κόστος ανεβαίνει διαρκώς, η εμφάνιση ενός plug-in hybrid μοντέλου 272 ίππων με τιμή εκκίνησης στα 32.900 ευρώ δεν περνά απαρατήρητη. Το MG HS PHEV+ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα, συνδυάζοντας επιδόσεις (0-100 km/h σε 6,8’’), αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 103 km και εξοπλισμό που υπερκαλύπτει τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το MG HS PHEV+ αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid απόδοση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης για τον σύγχρονο οδηγό. Με μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις και έμφαση στην ευρυχωρία, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, εξασφαλίζοντας άνεση σε κάθε διαδρομή, ενώ η προσεγμένη ηχομόνωση και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση ενισχύουν την οδηγική εμπειρία.

Προηγμένη τεχνολογία PHEV+ νέας γενιάς

Το MG HS PHEV+ εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 272 ίππων και 350 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 ίππους και 340 Nm ροπής, ενώ ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 142 ίππους με θερμική απόδοση 43%, συμβάλλοντας σε υψηλή αποδοτικότητα και δυναμικές επιδόσεις.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h πραγματοποιείται σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, προσφέροντας επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία. Το σύστημα κίνησης περιλαμβάνει μπαταρία 21,4 kWh (338V), επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 103 km, ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.065 km.

Παράλληλα, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, από 0,54 l/100 km (CO₂: 46 g/km), καθιστώντας το MG HS PHEV+ μία ιδιαίτερα αποδοτική πρόταση. Το αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων για τον θερμικό κινητήρα, σε συνδυασμό με τις 8 υβριδικές λειτουργίες και τα 3 προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport), εξασφαλίζουν βέλτιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.

Άνεση και πρακτικότητα

Με μήκος 4.655 mm, μεταξόνιο 2.765 mm και μεγάλους εσωτερικούς χώρους, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαία άνεση στην κατηγορία.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως 1.484 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη καθημερινής χρήσης και ταξιδιού.

Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην οδηγική ευχαρίστηση και την άνεση, ενώ η εκτεταμένη μελέτη ηχομόνωσης εξασφαλίζει ένα ήσυχο και ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Το MG HS PHEV+ διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την έκδοση Exclusive, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Στον εξοπλισμό της έκδοσης Exclusive περιλαμβάνονται:

MG Pilot (συστήματα υποβοήθησης οδηγού)

LED προβολείς & φώτα ημέρας

12.3’’ ψηφιακός πίνακας οργάνων & 12.3’’ οθόνη αφής

Δορυφορική πλοήγηση με αναγνώριση ορίων ταχύτητας

Apple CarPlay & Android Auto

Πίσω αισθητήρες & κάμερα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

iSmart με δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου

Vehicle-to-Load (V2L)

Στην έκδοση Luxury, ο εξοπλισμός ενισχύεται περαιτέρω με:

Κάμερα 360° και εμπρός αισθητήρες

Θερμαινόμενα καθίσματα

Διζωνικό κλιματισμό

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών (hands-free)

Ασύρματη φόρτιση κινητού

Ηχοσύστημα 8 ηχείων

Μια αξιόπιστα ασυναγώνιστη πρόταση

Το MG HS PHEV+ έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της MG για μακροχρόνια σιγουριά.

Η τιμή εκκίνησης του MG HS PHEV+ διαμορφώνεται από €32.900, καθιστώντας το μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid τεχνολογία, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και άμεση διαθεσιμότητα.