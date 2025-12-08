Ένα ηλεκτρικό crossover για Χριστούγεννα με στυλ

Χάρη στο ξεχωριστό του στυλ, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και τον fun-to-drive οδηγικό του χαρακτήρα, το Mini Aceman, σε συνδυασμό με την αποκλειστική Mini Lifestyle Collection, μετατρέπει την περίοδο των γιορτών σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Το ηλεκτρικό MINI Aceman SE έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει μια ξεχωριστή πρόταση, ώστε οι χειμερινές διαδρομές να γίνονται με ασφάλεια και στυλ. Με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους εμπρός τροχούς, απόδοση 218 ίππων (164 kW) και επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε μόλις 7,1 δευτερόλεπτα, το MINI Aceman ιδανικό για κάθε περίσταση.

Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, ειδικά τις πιο σκοτεινές και κρύες ημέρες του χρόνου. Έτσι, ο οδηγός απολαμβάνει την κάθε διαδρομή πίσω από το τιμόνι, ενώ η οικογένεια φτάνει στον προορισμό της με ασφάλεια και άνεση.

Βασικό χαρακτηριστικό του Aceman είναι το ΜΙΝΙ στυλ του σε κάθε λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, το χρώμα Indigo Sunset Blue, διαθέσιμο στην έκδοση Favoured του MINI Aceman, θυμίζει καθαρό νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική εικόνα τους χειμερινούς μήνες. Από την άλλη, το λαμπερό Rebel Red ξεχωρίζει στο χιονισμένο τοπίο. Οι ζάντες αλουμινίου JCW Rallye Spoke 18-ιντσών προσθέτουν σπορ πινελιές και ταυτόχρονα αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις της χειμερινής οδήγησης εξασφαλίζοντας μία ασφαλή εμπειρία χωρίς να θυσιάζεται το στυλ.

Ο χώρος αποσκευών του MINI Aceman, με χωρητικότητα από 300 έως 1.005 λίτρα, φιλοξενεί άνετα αποσκευές και χριστουγεννιάτικα δώρα. Οι βαλίτσες – τρόλεϊ της MINI Lifestyle Collection – MINI Debossed Wing Logo Trolley και MINI Debossed Wing Logo Cabin Trolley – προσφέρουν αξιοσημείωτη χωρητικότητα και διατίθενται σε τρεις χρωματικές επιλογές, εμπνευσμένες από τα εξωτερικά χρώματα της MINI: Rebel Red, Blazing Blue και Black.

Το χαριτωμένο MINI Bulldog 2.0 και το ποδήλατο ισορροπίας MINI Aluminium Balance Bike από την MINI Lifestyle Collection είναι ξεχωριστά δώρα και ταυτόχρονα συνοδεύουν τα παιδιά στα πρώτα τους ταξίδια περιπέτειας με το MINI.

Το θερμός MINI Colour Block travel mug, διαθέσιμο σε 300 ml και 500 ml, διατηρεί την κατάλληλη θερμοκρασία για ζεστά ή κρύα ροφήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα είδη lifestyle, μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της ΜΙΝΙ Lifestyle