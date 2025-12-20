Ελληνική πρεμιέρα για ένα εντελώς καινούριο ηλεκτρικό Toyota

Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, το νέο Toyota C-HR+ κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Golden Hall, όπου οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV της δημοφιλούς ιαπωνικής εταιρίας έως και τις 28 Δεκεμβρίου.

Aν και δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα στη χώρας, η ελληνική αντιπροσωπεία της Toyota κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το ολοκαίνουργιο, 100% ηλεκτρικό, C-HR+ και μάλιστα να το εκθέσει για τις γιορτές των Χριστουγέννων στο Εμπορικό Κέντρο Golden Hall. Το Toyota CH-R+ σηματοδοτεί την επόμενη σελίδα στην ηλεκτρική οικογένεια της γιαπωνέζικης φίρμας και θα είναι διαθέσιμο στους επισκέπτες του Golden Hall έως και τις 28/12 (25 & 26/12, ο χώρος θα παραμείνει κλειστός).

Το Toyota C-HR+ διατηρεί τον coupe-SUV χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το μοντέλο, με καθαρές γραμμές και σχεδιασμό που τονίζει τη δυναμική του παρουσία. Η προσθήκη του συμβόλου «+» σηματοδοτεί την πλήρως ηλεκτρική ταυτότητα και την αυξημένη πρακτικότητα που προσφέρει η νέα πλατφόρμα BEV.\

Σύμφωνα με την Toyota, το εσωτερικό του CH-R+έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές μεγαλύτερης κατηγορίας, προσφέροντας άνετη καμπίνα, μεγάλο χώρο φόρτωσης, πανοραμική οροφή, ασύρματη φόρτιση και σύγχρονες θύρες USB. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV συνδυάζεται με ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης ώστε η οδηγική εμπειρία να είναι σταθερή και ευχάριστη στην καθημερινή χρήση.

Το C-HR+ προσφέρεται με δύο μπαταρίες (57,7 kWh και 77 kWh), καθώς και σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός ή στους τέσσερις τροχούς.

Η κορυφαία AWD έκδοση αποδίδει 343 ίππους και επιταχύνει 0-100 km/h σε 5,2 δλ., αποτελώντας μια από τις πιο ισχυρές ηλεκτρικές επιλογές της Toyota στην ευρωπαϊκή γκάμα.

Παράλληλα, συνοδεύεται από εγγύηση μπαταρίας 1.000.000 χιλιομέτρων και έως 11 έτη, προσφέροντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και καθημερινής σιγουριάς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την γκάμα των ηλεκτρικών SUV της Toyota μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.