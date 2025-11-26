Αυτό το υβριδικό SUV ίσως αναδειχθεί «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

Στην τελική φάση για τη διεκδίκηση του μεγάλου βραβείου που απονέμεται στο πλαίσιο του μοναδικού ανεξάρτητου δημοσιογραφικού θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» προκρίθηκε το Cherry Tiggo 4 – το υβριδικό SUV που δείχνει ότι είναι έτοιμο για όλα καθώς προσφέρει εξαιρετικό value for money, αποδεικνύοντας ότι μεγάλη κινεζική εταιρία προσφέρει αυτοκίνητα που συνδυάζουν αξιοπιστία, προηγμένη τεχνολογία και πραγματική αξία για τον οδηγό.

Αν και μετρά μόλις πέντε μήνες παρουσίας στην ελληνική αγορά, το Chery Tiggo 4 έχει ήδη κατακτήσει μια σημαντική διάκριση: Η κριτική επιτροπή του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα» επέλεξε το κινέζικο υβριδικό SUV ως ένα από τα 11 τελικά υποψήφια μοντέλα, αναγνωρίζοντας την αξία της υβριδικής αρχιτεκτονικής Chery Super Hybrid, την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τα ανώτερα επίπεδα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Επιπλέον, η επιτροπή αξιολόγησε θετικά το ανταγωνιστικό κόστος αγοράς και χρήσης, καθώς και την πολύ καλή προσαρμογή του μοντέλου στις ανάγκες του Έλληνα οδηγού και στο κυκλοφοριακό περιβάλλον της χώρας.

Μετά το επίσημο ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο, το πλήρως υβριδικό Chery Tiggo 4 έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρόνο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, αποτελώντας μία από τις πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία. Με την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, το μοντέλο της κινεζικής εταιρείας έρχεται να συνδυάσει οικονομία, αποδοτικότητα και υψηλή τεχνολογία, απευθυνόμενο σε οδηγούς που αναζητούν ένα προσιτό και ασφαλές υβριδικό compact οικογενειακό SUV.

Το Chery Tiggo 4 1.5 Hybrid 204 PS ξεχωρίζει ήδη για τον ισχυρό υβριδικό κινητήρα και τις επιδόσεις του, οι οποίες συνοδεύονται από προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού. Παράλληλα, η Chery ενισχύει την αξιοπιστία του μοντέλου με μια από τις μεγαλύτερες εργοστασιακές εγγυήσεις της κατηγορίας: έως και 12 χρόνια, μια προσφορά που λειτουργεί ως ισχυρό επιχείρημα για όσους αναζητούν σιγουριά και μακροχρόνια αξία.

Το μοντέλο διατίθεται στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις. Η βασική Comfort, με τιμή 22.990 ευρώ, περιλαμβάνει πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και τεχνολογίας, καθιστώντας το όχημα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία του. Η ανώτερη Premium, στα 24.990 ευρώ, εμπλουτίζει τον εξοπλισμό με επιπλέον προηγμένα χαρακτηριστικά άνεσης και συνδεσιμότητας, απευθυνόμενη σε όσους επιθυμούν μια πιο πλήρη εμπειρία οδήγησης.

Για τη Chery, η υποψηφιότητα αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τιμητική διάκριση, αλλά και μια επιβεβαίωση της στρατηγικής της να διευρύνει τη γκάμα των καινοτόμων υβριδικών οχημάτων που προσφέρει στην Ευρώπη. H παρουσία του Tiggo 4 ενισχύει τη δυναμική είσοδο της μάρκας, η οποία με την υποστήριξη του Spanos Group επιδιώκει να εδραιωθεί σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, προσφέροντας μοντέλα με σύγχρονη τεχνολογία, ποιοτική κατασκευή και αξία που υπερβαίνει την τιμή.