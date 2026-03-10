Αυτό το τζιπ σας περιμένει στον Παρνασσό

Δείχνοντας τις ικανότητές του στο φυσικό του περιβάλλον, το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe περιμένει το κοινό στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, έως το τέλος Απριλίου.

Οι επισκέπτες θα το δουν από κοντά στο πλέον κεντρικό σημείο της εγκατάστασης, στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ενώ τα Σαββατοκύριακα και κατόπιν συνεννόησης θα υπάρχει δυνατότητα test drive.

Με την αυθεντική τετρακίνηση 4xe να εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση ακόμα και στις πλέον απαιτητικές συνθήκες, το Jeep Avenger υποστηρίζει με συνέπεια όλες τις outdoor δραστηριότητες.

Με εισαγωγική τιμή €29.990, πλούσιο εξοπλισμό και 8ετή εγγύηση μηχανικών μερών και οδική βοήθεια, το Jeep Avenger 4xe κάνει εμπράκτως την αυθεντική εμπειρία Jeep πιο προσιτή από ποτέ. Εύκολο και άνετο στην αστική καθημερινότητα αλλά και ικανότατο στην εκτός δρόμου οδήγηση, αποτελεί ένα μοναδικό μίγμα δυνατοτήτων με το κύρος της Jeep, φέρνοντας σε πέρας όποια αποστολή κι εάν του ανατεθεί.