Αυτό το «μικρομεσαίο» θα το βρείτε και υβριδικό, και ηλεκτρικό, αλλά και diesel…

Η νέα γενιά του Peugeot 308 περνά πλέον στην ελληνική αγορά, με ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα κινητήριων συνόλων στην κατηγορία C. Σε μια περίοδο κατά την οποία η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση φαίνεται να παίρνει διάφορες μορφές και να επιμηκύνεται χρονικά, η γαλλική μάρκα επιλέγει να καλύψει κάθε πιθανό σενάριο συστήματος κινήσης: από το αμιγώς ηλεκτρικό έως το diesel της μεγάλης αυτονομίας και οικονομίας!

Έχουμε λοιπόν την έναρξη της διάθεσης στην Ελλάδα του νέου Peugeot 308 poy αφορά τόσο την hatchback έκδοση όσο και το στέισον (308 SW), με τη στρατηγική της γαλλικής εταιρίας να στηρίζεται στη «δύναμη της επιλογής»: τέσσερα διαφορετικά συστήματα κίνησης, τρεις εξηλεκτρισμένες λύσεις και μια συμβατική, αλλά αποδοτική, diesel πρόταση.

Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο που καλύπτουν διαφορετικά προφίλ χρήσης:

Το Electric για μηδενικούς ρύπους και αστική/περιαστική χρήση

Το Plug-in Hybrid ως φορολογικά αποδοτική λύση με ηλεκτρική καθημερινότητα και απεξάρτηση από το πρατήριο βενζίνης τις καθημερινές και από τους φορτιστές στα ταξία

Το Hybrid 48V ως ρεαλιστική, χωρίς άγχος φόρτισης επιλογή ποικίλης χρήσης

Το Diesel, που αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους πραγματοποιούν συχνά ταξίδια, καθώς προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής αυτονομίας.

Το ηλεκτρικό Peugeot E-308: απόδοση και διαχείριση ενέργειας

Η έκδοση E-308 αποτελεί τον πυρήνα της εξηλεκτρισμένης στρατηγικής της Peugeot. Αποδίδει 156 ίππους και 270 Nm ροπής, με μπαταρία 58,4 kWh (55,4 kWh ωφέλιμη), προσφέροντας αυτονομία έως 450 km (WLTP), αυξημένη σε σχέση με πριν.

Πέρα από τους αριθμούς, ενδιαφέρον παρουσιάζει το τεχνολογικό πακέτο: αντλία θερμότητας για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, τριφασικός φορτιστής 11 kW στον βασικό εξοπλισμό και δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 100 kW. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε φόρτιση 20-80% σε περίπου 30 λεπτά.

Η ύπαρξη λειτουργίας V2L (Vehicle-to-Load) προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο χρηστικότητας, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, ενώ η εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km για τη μπαταρία ενισχύει το πακέτο ιδιοκτησίας.

Plug-in Hybrid: η ιδανική επιλογή για εταιρικούς χρήστες

Η plug-in hybrid έκδοση των 195 ίππων φαίνεται να αποτελεί μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές της γκάμας. Συνδυάζει έναν 1.6 turbo βενζινοκινητήρα 150 ίππων με ηλεκτροκινητήρα 125 ίππων και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων (e-DCS7).

Η νέα μπαταρία 17,2 kWh επιτρέπει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 km (έως 99 km σε αστικό κύκλο), νούμερο που στην πράξη καλύπτει την καθημερινή χρήση χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Ενώ με μικτή κατανάλωση (WLTP) της τάξης των 2,2 l/100 km και εκπομπές CO₂ στα 50 g/km, η συγκεκριμένη έκδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για εταιρικούς στόλους, καθώς εμπίπτει στις κατηγορίες με μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης. Παράλληλα, διατηρεί ανταγωνιστικό χώρο αποσκευών (314 λίτρα), κάτι που δεν είναι δεδομένο στην κατηγορία των PHEV.

Hybrid 48V: η ρεαλιστική λύση για την καθημερινότητα

Η υβριδική έκδοση 48V με ισχύ 145 ίππων βασίζεται στον 1.2 turbo κινητήρα και συνεργάζεται με το κιβώτιο e-DCS6.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η κατανάλωση (4,7–5,0 lit./100 km), αλλά η δυνατότητα κίνησης σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία (η οποία εναλλάσσεται συνεχώς, αυτόματα και χωρίς παρέμβαση του οδηγού με τη «θερμική») έως και στο 50% του χρόνου εντός πόλης. Πρόκειται για μια λύση που επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ συμβατικών και πλήρως εξηλεκτρισμένων συστημάτων, χωρίς την ανάγκη φόρτισης. Σε συνδυασμό δε με το ρεζερβουάρ 52 λίτρων, η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.100 km, στοιχείο που ενισχύει τη χρηστικότητα σε μικτές συνθήκες.

Diesel: παραμένει σημείο αναφοράς για μεγάλες αποστάσεις

Παρά τη στροφή προς τον εξηλεκτρισμό, η Peugeot διατηρεί στη γκάμα τον 1.5 BlueHDi των 130 ίππων, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο EAT8.

Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται προφανέστατα σε όσους καλύπτουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, προσφέροντας όχι μόνο αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 km, αλλλά και πολύ χαμηλή κατανάλωση, καθώς και ομαλή λειτουργία. Ταυτόχρονα, διατηρεί και αυτή φορολογικά οφέλη για εταιρικούς χρήστες, κάτι που δείχνει ότι η Peugeot δεν εγκαταλείπει ακόμη τον ρόλο του diesel σε συγκεκριμένες χρήσεις.

Η τεχνολογική πλευρά της αναβάθμισης

Πέρα από τα κινητήρια σύνολα, η Peugeot, παρουσιάζοντας το νέο 308 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξοπλισμό και το ψηφιακό περιβάλλον, με τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού (Style, Style Plus, Allure, GT) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Ήδη από τις βασικές εκδόσεις, το μοντέλο διαθέτει Full LED προβολείς, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα πολυμέσων με ασύρματο Mirror Screen και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως Active Safety Brake με συνδυασμό κάμερας και ραντάρ, καθώς και σύστημα διατήρησης λωρίδας. Σταδιακά, όσο ανεβαίνει κανείς στην κλίμακα εξοπλισμού, προστίθενται στοιχεία όπως συνδεδεμένη πλοήγηση 3D, κάμερα οπισθοπορείας 180°, καθώς και προηγμένες λειτουργίες άνεσης και ευκολίας.

Στις ανώτερες εκδόσεις Allure και GT, το τεχνολογικό προφίλ ενισχύεται περαιτέρω, με ψηφιακό περιβάλλον που περιλαμβάνει 3D πίνακα οργάνων, προηγμένο σύστημα infotainment με ενσωματωμένες online υπηρεσίες και δυνατότητες εξατομίκευσης μέσω των i-Toggles. Παράλληλα, το σύστημα i-Connect Advanced με πλοήγηση TomTom και απομακρυσμένες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής MyPeugeot φέρνει το μοντέλο πιο κοντά στη λογική των συνδεδεμένων οχημάτων νέας γενιάς.

Σημαντική είναι και η έμφαση στην άνεση, με καθίσματα πιστοποιημένα από τον οργανισμό AGR και δυνατότητα επιλογής λειτουργιών θέρμανσης και μασάζ, ενώ προαιρετικά διατίθεται και ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα της καμπίνας.

Φυσικά ένα καινούριο μοντέλο πρέπει να έχει να πει και κάποια νέα σε σχέση με το design του: Η ανανέωση του 308 δεν περιορίζεται σε επιφανειακές αλλαγές, αλλά εστιάζει σε λεπτομέρειες που επηρεάζουν τόσο την εικόνα όσο και την απόδοση. Το φωτιζόμενο εμπρός λογότυπο – για πρώτη φορά σε μοντέλο της Peugeot – λειτουργεί ως στοιχείο ταυτότητας, ενώ η νέα μάσκα και η διάταξη των αεραγωγών συμβάλλουν στη βελτίωση της αεροδυναμικής. Παράλληλα διατηρείται και εξελίσσεται η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή με τις τρεις LED «νυχιές», ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του μοντέλου, ενώ τα φωτιστικά σώματα έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα, δίνοντας πιο δυναμική στάση στο εμπρός μέρος. Ενώ οι νέες ζάντες και οι προσθήκες στη χρωματική παλέτα ολοκληρώνουν μια εικόνα που παραμένει πιστή στη γαλλική σχεδιαστική ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα κινείται πιο κοντά σε μια premium αισθητική.

Από 24.900 ευρώ

Παρά τον σημαντικά ενισχυμένο εξοπλισμό και τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις, η νέα γενιά 308 προσφέρεται με χαμηλότερη τιμή εκκίνησης (από 24.900€) σε σχέση με πριν, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της. Παράλληλα προσφέρει φορολογικά οφέλη στους εταιρικούς χρήστες καθώς διατίθεται σε εκδόσεις με μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης, σε όλους τους κινητήρες Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid, Diesel.