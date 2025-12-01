Αυτό το ηλεκτρικό επαγγελματικό εγκαινιάζει μια νέα εποχή

Η νέα εποχή των αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων της Renault ξεκινάει με το ολοκαίνουργιο Trafic Van E-Tech electric, το οποίο υπόσχεται στους επαγγελματίες κάθε κλάδου, υψηλή αποδοτικότητα, ευελιξία και πλήρη ψηφιακή διασύνδεση.

Από το 1980, το Renault Trafic έχει γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο των μεσαίων επαγγελματικών οχημάτων, με περισσότερες από 2,5 εκατ. πωλήσεις σε τρεις γενιές. Σήμερα, η Renault ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με την τέταρτη γενιά του επαγγελματικού μοντέλου, που παρουσιάστηκε στην έκθεση «Solutrans 2025» όντας για πρώτη φορά 100% ηλεκτρικό. Το Trafic Van E-Tech electric δε σηματοδοτεί απλώς μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αναβαθμίσεις στην ιστορία του μοντέλου, αλλά και ανοίγει το δρόμο για μια εντελώς νέας γενιάς LCV (Light Commercial Vehicles).

Η σχεδίαση του αμαξώματος είναι πλήρως διαφοροποιημένη σε σχέση με πριν, με χαρακτηριστικά στοιχεία το LED light strip, το φωτιζόμενο νέο λογότυπο Renault και την τρισδιάστατη πίσω φωτεινή υπογραφή – πρώτη για LCV της μάρκας. Παράλληλα, η Renault κάνει λόγο για σημαντική βελτίωση στην αεροδυναμική του αυτοκινήτου.

Το νέο Trafic είναι το πρώτο όχημα της εταιρείας που βασίζεται στην αρχιτεκτονική Software Defined Vehicle (SDV) της Ampere. Με έναν ισχυρό κεντρικό υπολογιστή, το όχημα δέχεται συνεχείς αναβαθμίσεις FOTA και μπορεί να αποκτά νέες λειτουργίες ακόμη και μετά την αγορά. Το λειτουργικό CAR OS by Ampere, βασισμένο στο Android Automotive, προσφέρει προηγμένη πλοήγηση για LCV, ενσωμάτωση εταιρικών εφαρμογών και πλήρη σουίτα Google.

Χτισμένο σε ηλεκτρική «skateboard» πλατφόρμα της μάρκας (επίπεδο σαν σανίδα πάτωμα με τους τροχους στις άκρες), το νέο Renault Trafic E-Tech υπόσχεται κορυφαία εκμετάλλευση χώρων, καθώς και εντυπωσιακή ευελιξία στην πόλη έχοντας ύψος μόλις 1,90 m, για εύκολη πρόσβαση σε υπόγεια πάρκινγκ, αλλά και κύκλο στροφής αντίστοιχο ενός Clio, μόλις 10,3m (!), για εύκολες μανούβρες και απροβλημάτιστο παρκάρισμα.

H «κοντή» έκδοση του Renault Trafic E-Tech έχει μήκος 4,87m προσφέροντας χώρο φόρτωσης με όγκο έως 5,1 m3. Από την άλλη, η έκδοση L2 έχει μήκος 5,27m και είναι σε θέση να υποστηρίξει φορτία με όγκο έως 5,8 m3. Το μεταξόνιο της έκδοσης L2 είναι 40 cm μακρύτερο, ενώ το πλάτος των πλευρικών θυρών επιτρέπει τη φόρτωση ευρωπαλετών και από αυτές.

Εκτός από τις εκδόσεις Van, σε μετέπειτα φάση το νέο Trafic E-Tech θα προσφέρεται και σε εκδόσεις με ανοικτή καρότσα (Chassis Cab, Platform Cab, Tipper, Flat bed) ενώ η εταιρεία συνεργάζεται με περίπου 300 μετατροπείς για την εξέλιξη εξειδικευμένων εκδόσεων του νέου μοντέλου με την προσθήκη των αντίστοιχων υπερκατασκευών.

Στο εσωτερικό συναντάμε έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και μια οθόνη αφής 12 ιντσών στην κεντρική κονσόλα που είναι στραμμένη προς τον οδηγό. Η Renault εστιάζει στην πληθώρα αποθηκευτικών χώρων σε πολλά σημεία εντός της καμπίνας, καθώς και στην ποιότητα των πολλαπλών - ανακυκλώσιμων - υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της. Η γαλλική φίρμα υποστηρίζει πως το νέο Trafic ενσωματώνει έως 23% ανακυκλωμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών, ενώ περιλαμβάνει 40+ κιλά ανακυκλωμένου πλαστικού. Επίσης, τα καθίσματα ντύνονται με ύφασμα Twi-jeans, αποτελούμενο κατά 50% από ανακυκλώσιμα υλικά.

Για την κίνηση του Renault Trafic Ε-Τech φροντίζει ένας ηλεκτροκινητήρας με ισχύ 150 kW (204 ίπποι) και μέγιστη ροπή 345 Nm, προσφέροντας ελκτική ικανότητα έως και 2 τόνους, καθώς και δυνατότητα υποστήριξης φορτίων βάρους έως 1,25 τόνο.

Αναλόγως χρήσης, οι επαγγελματίες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μπαταρίες. Για αυτούς που χρειάζονται μεγάλη αυτονομία κίνησης, η μπαταρία NMC (Nickel Manganese Cobalt) για την έκδοση Long Range υπόσχεται μέγιστη αυτονομία έως και 450 km. Η δεύτερη είναι τύπου LFP (Lithium Iron Phosphate) και αφορά την έκδοση Urban Range, έχοντας πιο χαμηλό κόστος και προσφέροντας μέγιστη αυτονομία έως 350 km. Αμφότερες κατασκευάζονται στην Ευρώπη, ενώ η τελική συναρμολόγηση γίνεται στη Γαλλία. Χάρη στην αρχιτεκτονική 800V, το νέο Trafic E-Tech είναι σε θέση να φορτίσει σε παροχές DC από το 15% - 80% σε μόλις 20 λεπτά, ανακτώντας αυτονομία έως και 260 km.

Φυσικά, το Renault Trafic Ε-Τech διαθέτει τεχνολογία V2L για τροφοδοσία εργαλείων και ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και V2G για επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο μέσω bidirectional φορτιστή.

Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο Trafic ενσωματώνει το πρόγραμμα Human First της Renault. Το σύστημα Safety Coach αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο το οδηγικό προφίλ, παρέχοντας στον οδηγό βαθμολογία και προσωποποιημένες συμβουλές μετά από κάθε διαδρομή, ενώ το Safety Monitor προβάλλει δεδομένα συμπεριφοράς άμεσα στο ταμπλό. Το νέο Trafic υποστηρίζει επίσης πλήρως τις λειτουργίες της εφαρμογής My Renault - όπως προγραμματισμό φόρτισης και προθέρμανσης, απομακρυσμένο κλείδωμα, εύρεση οχήματος και ψηφιακή παρακολούθηση συντήρησης - ενώ μέσω της ανανεωμένης εφαρμογής Convertor Companion, ειδικές μετατροπές (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, φορτηγά ψυγείου κ.ά.) μπορούν να διαχειρίζονται απευθείας από την 12” οθόνη.

Η παραγωγή του Renault Trafic Van E-Tech electric θα ξεκινήσει στα τέλη του 2026 στο εργοστάσιο Sandouville. Με νέα τεχνολογία, νέα πλατφόρμα και πλήρη ηλεκτρική ταυτότητα, το μοντέλο έρχεται να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει σύγχρονο ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα.