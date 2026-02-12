Το αρνάκι που έγινε λύκος…

Το ηλεκτρικό SUV που βλέπετε στις φωτογραφίες θα μπορούσε να είχε άλλο όνομα και να λανσάρεται σήμερα σαν εντελώς νέο μοντέλο. Ωστόσο βλέπουμε να εμφανίζεται ως μια αναβαθμισμένη εκδοχή του «αθώου» ATTO 3 της BYD, με εντυπωσιακά αναβαθμισμένες επιδόσεις, δυνατότητα φόρτισης και τετρακίνηση.

Όπως αναφέρεται και στο επίσημο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα η BYD, το ATTO 3 EVO έρχεται να επαναπροσδιορίσει τη θέση του αμιγώς ηλεκτρικού οικογενειακού SUV, αποτελώντας μια εκτενή και ουσιαστική εξέλιξη του μοντέλου που σύστησε τη μάρκα σε μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού κοινού. Με αισθητά αυξημένη ισχύ για πολύ δυναμικές επιδόσεις, μεγαλύτερη μπαταρία, ταχύτερη φόρτιση και –για πρώτη φορά– δυνατότητα τετρακίνησης, το ATTO 3 EVO τοποθετείται ξεκάθαρα σε πιο απαιτητικό τεχνικό επίπεδο, χωρίς να χάνει τον οικογενειακό και πρακτικό του χαρακτήρα.

Η βάση της εξέλιξης είναι η αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική e-Platform 3.0, πάνω στην οποία το μοντέλο αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο σε επίπεδο απόδοσης όσο και σε δυναμικά χαρακτηριστικά. Πλέον, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πισωκίνητη και τετρακίνητη διάταξη, ενώ η πίσω ανάρτηση αναβαθμίζεται από τετραπλό σε σύστημα πέντε συνδέσμων, βελτιώνοντας την οδική συμπεριφορά και τον έλεγχο, ειδικά υπό αυξημένο φορτίο ή υψηλότερες επιδόσεις.

Και οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις του ATTO 3 EVO εξοπλίζονται με μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 74,8 kWh, αξιοποιώντας την τεχνολογία Blade Battery με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP). Η μπαταρία ενσωματώνεται στο αμάξωμα μέσω της τεχνολογίας Cell-to-Body, όπου το άνω κάλυμμα λειτουργεί ως δάπεδο της καμπίνας, αυξάνοντας τη στρεπτική ακαμψία και βελτιώνοντας τη συνολική δομική αντοχή.

Η αρχιτεκτονική 800 V επιτρέπει υποστήριξη ταχείας φόρτισης DC έως 220 kW, με τον χρόνο φόρτισης από 10% έως 80% να περιορίζεται στα 25 λεπτά. Σε AC φόρτιση, το όχημα υποστηρίζει 11 kW τριφασικά, με πλήρη φόρτιση (0–100%) σε περίπου 8 ώρες.

Η πισωκίνητη έκδοση Design διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη τοποθετημένο στον πίσω άξονα, με ισχύ 313 PS (230 kW) και ροπή 380 Nm. Οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για την κατηγορία, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 180 km/h. Η συνδυασμένη αυτονομία φτάνει τα 510 km κατά WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να αγγίξει τα 710 km.

Η κορυφαία έκδοση Excellence προσθέτει δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα, διαμορφώνοντας τετρακίνητη διάταξη με συνολική ισχύ 449 PS (330 kW) και ροπή 560 Nm. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 200 km/h, επίδοση που τοποθετεί το ATTO 3 EVO σε μοναδική θέση στην κατηγορία των οικογενειακών ηλεκτρικών SUV. Η αυτονομία της τετρακίνητης έκδοσης διαμορφώνεται στα 470 km WLTP (630 km σε αστικό κύκλο).

Κοινό στοιχείο και των δύο εκδόσεων είναι η αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.500 kg με φρένα, καθώς και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) με ισχύ έως 3,3 kW, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Παρότι οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν αμετάβλητες (μήκος 4.455 mm, πλάτος 1.875 mm, ύψος 1.615 mm και μεταξόνιο 2.720 mm), η καλύτερη εκμετάλλευση της πλατφόρμας αυξάνει την πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει πλέον τα 490 λίτρα, αυξημένος κατά 50 λίτρα σε σχέση με πριν, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων διαμορφώνεται στα 1.360 λίτρα. Για πρώτη φορά προστίθεται και εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) 101 λίτρων, χρήσιμος για καθημερινές ανάγκες ή τα καλώδια φόρτισης.

Στο εσωτερικό, η μεταφορά του επιλογέα κίνησης στην κολόνα του τιμονιού απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενισχύοντας την αίσθηση ευρυχωρίας. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 8,8 ιντσών, ενώ το σύστημα infotainment διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, τη μεγαλύτερη στην κατηγορία. Υποστηρίζονται υπηρεσίες Google, όπως Google Maps και Google Play Store, καθώς και φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη που αξιοποιεί cloud-based μεγάλο γλωσσικό μοντέλο.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάμερα 360°, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, αντλία θερμότητας, ασύρματη φόρτιση smartphone με ενεργή ψύξη, τέσσερις θύρες USB-C, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Η έκδοση Excellence προσθέτει head-up display, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο.

Στον τομέα της ασφάλειας, το ATTO 3 EVO διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, με επτά αερόσακους, adaptive και intelligent cruise control, ανίχνευση τυφλού σημείου, προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και πίσω, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση σύγκρουσης και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας με ευφυή έλεγχο ορίου ταχύτητας.

Οι πρώτες παραδόσεις του BYD ATTO 3 EVO στην ελληνική αγορά αναμένονται την άνοιξη, με εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το όχημα και 8 ετών ή 250.000 χιλιομέτρων για τη μπαταρία, με εγγυημένη κατάσταση υγείας τουλάχιστον 70%.