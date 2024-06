Σε φουλ φόρμα η Αβάι

Η Κουόπιο διέλυσε 4-1 την Ούλου χθες και επιβεβαίωσε το Ov 1,5 γκολ της στο 1,57. Η Γκρέμιο, όμως, ήταν αυτή που χάλασε το τέταρτο συνεχόμενο ταμείο για τη στήλη, καθώς ισοφαρίστηκε στο 83’ από την Εστουδιάντες (1-1). Έχασε έτσι την ευκαιρία να τερματίσει πρώτη στον όμιλό της και να έχει πιο ευνοϊκό αντίπαλο στην επόμενη φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Δύο οι προτάσεις μας και από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται από τις Β’ Νορβηγίας και Β’ Βραζιλίας.

ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ – ΡΑΝΧΑΪΜ

Η αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων μάς οδηγεί αυτομάτως στο Over, το οποίο έφεραν στα 7/8 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας και το μοναδικό που δεν ήταν Over, έληξε 1-1. Επίσης, ήταν Over και τα 6/6 στη γηπεδούχο. Επιπλέον, αμφότερες βάζουν και δέχονται γκολ με σημαντική ευκολία.

Η Μιοντάλεν μετράει 3/4 Over εντός – εκτός και 3/4 στην έδρα της. Σε αυτή έβαλε και έφαγε γκολ και στα έξι φετινά παιχνίδια. Στα 2/4 πέτυχε η ίδια από δύο τέρματα και πάνω. Η Ρανχάιμ από την πλευρά της, έχει 5/5 ανεξαρτήτως έδρας και 6/8 μακριά από τη βάση της. Επίσης, οι 2/2 εξορμήσεις της ήταν και Ov 3,5.

ΑΒΑΪ – ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ

Η Αβάι πήρε μπρος για τα καλά με την έλευση του τεχνικού Νταλ Πόζο στο τιμόνι της. Μετράει αυτή τη στιγμή 5/5 νίκες και ανέβηκε στη 2η θέση. Σημαντικό ότι διατήρησε απαραβίαστη την εστία της στα 3/5 ματς, καθώς και το γεγονός ότι οι 3/4 ομάδες που κέρδισε θα παλέψουν μαζί της για την άνοδο. Εξάλλου, στο γήπεδό της έχει 3/3 τρίποντα. Το πιο πρόσφατο ήταν επί της πρωτοπόρου Γκοϊάς (2-0). Επίσης, κέρδισε σε αυτό 3-2 τη νυν αντίπαλό της φέτος στο πολιτειακό πρωτάθλημα.

Η Σαπεκοένσε ακολουθεί αντιστρόφως ανάλογη πορεία, αφού με το εντός έδρας 1-1 κόντρα στη Βίλα Νόβα συμπλήρωσε έξι ματς δίχως νίκη. Επίσης, έχασε στις 2/3 εξόδους, δεχόμενη σε αμφότερες από δύο γκολ και πάνω. Επιπλέον, κατεβαίνει με σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, επειδή θα απουσιάσουν οι τρεις βασικοί επιθετικοί της και 3-4 ακόμη βασικοί παίκτες. Είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα, απόψε, όπως, θεωρούμε ότι θα λυγίσει στην ανεβασμένη αντίπαλό της.



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 840 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ – ΡΑΝΧΑΪΜ OVER 1,56

22.00 853 ΑΒΑΪ – ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 1 1,93