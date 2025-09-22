Χρυσή Μπάλα 2025: Ο Ουσμάν Ντεμπελέ καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν και της Γαλλίας Ουσμάν Ντεμπελέ βραβεύτηκε τη Δευτέρα με το Ballon d'Or, το πιο διάσημο βραβείο ποδοσφαίρου για τον καλύτερο παίκτη της σεζόν.

Ο 28χρονος παίκτης συνέβαλε καθοριστικά στην πρώτη κατάκτηση του Champions League από την PSG, όταν η ομάδα νίκησε την Ίντερ Μιλάν με 5-0 στον τελικό.

Η λίστα των νικητών του Ballon d'Or από την ίδρυσή του το 1956, μέχρι σήμερα:1956 - Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία)

1956 - Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία)

1957 - Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία)

1958 - Ρεϊμόν Κόπα (Γαλλία)

1959 - Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία)

1960 - Λουίς Σουάρες (Ισπανία)

1961 - Ομάρ Σιβόρι (Ιταλία)

1962 - Γιόζεφ Μασόπουστ (Τσεχοσλοβακία)

1963 - Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση)

1964 - Ντένις Λόου (Σκωτία)

1965 - Εουσέμπιο (Πορτογαλία)

1966 - Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία)

1967 - Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία)

1968 - Τζορτζ Μπεστ (Βόρεια Ιρλανδία)

1969 - Τζιάνι Ριβέρα (Ιταλία)

1970 - Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία)

1971 - Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία)

1972 - Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία)

1973 - Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία)

1974 - Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία)

1975 - Ολέγκ Μπλόκιν (Σοβιετική Ένωση)

1976 - Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία)

1977 - Άλαν Σίμονσεν (Δανία)

1978 - Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία)

1979 - Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία)

1980 - Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Δυτική Γερμανία)

1981 - Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Δυτική Γερμανία)

1982 - Πάολο Ρόσι (Ιταλία)

1983 - Μισέλ Πλατινί (Γαλλία)

1984 - Μισέλ Πλατινί (Γαλλία)

1985 - Μισέλ Πλατινί (Γαλλία)

1986 - Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση)

1987 - Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία)

1988 - Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία)

1989 - Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία)

1990 - Λόταρ Ματθάους (Γερμανία)

1991 - Ζαν-Πιερ Παπίν (Γαλλία)

1992 - Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία)

1993 - Ρομπέρτο Μπάτζιο (Ιταλία)

1994 - Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία)

1995 - Τζορτζ Γουέα (Λιβερία)

1996 - Ματίας Σάμερ (Γερμανία)

1997 - Ρονάλντο (Βραζιλία)

1998 - Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία)

1999 - Ριβάλντο (Βραζιλία)

2000 - Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία)

2001 - Μάικλ Όουεν (Αγγλία)

2002 - Ρονάλντο (Βραζιλία)

2003 - Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία)

2004 - Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία)

2005 - Ροναλντίνιο (Βραζιλία)

2006 - Φάμπιο Κανναβάρο (Ιταλία)

2007 - Κακά (Βραζιλία)

2008 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία)

2009 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

2010 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) *

2011 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) *

2012 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) *

2013 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) *

2014 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) *

2015 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) *

2016 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία)

2017 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία)

2018 - Λούκα Μόντριτς (Κροατία)

2019 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

2020 - Ακύρωση του βραβείου (πανδημία COVID-19)

2021 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

2022 - Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία)

2023 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

2024 - Ροντρί (Ισπανία)

2025 - Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)

* Από το 2010 έως το 2015, το Ballon d'Or συγχωνεύθηκε με το FIFA World Player of the Year για να δημιουργηθεί το βραβείο FIFA Ballon d'Or.