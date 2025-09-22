Χρυσή Μπάλα 2025: Ο Ουσμάν Ντεμπελέ καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν και της Γαλλίας Ουσμάν Ντεμπελέ βραβεύτηκε τη Δευτέρα με το Ballon d'Or, το πιο διάσημο βραβείο ποδοσφαίρου για τον καλύτερο παίκτη της σεζόν.
Ο 28χρονος παίκτης συνέβαλε καθοριστικά στην πρώτη κατάκτηση του Champions League από την PSG, όταν η ομάδα νίκησε την Ίντερ Μιλάν με 5-0 στον τελικό.
Η λίστα των νικητών του Ballon d'Or από την ίδρυσή του το 1956, μέχρι σήμερα:
1956 - Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία)
1957 - Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία)
1958 - Ρεϊμόν Κόπα (Γαλλία)
1959 - Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία)
1960 - Λουίς Σουάρες (Ισπανία)
1961 - Ομάρ Σιβόρι (Ιταλία)
1962 - Γιόζεφ Μασόπουστ (Τσεχοσλοβακία)
1963 - Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση)
1964 - Ντένις Λόου (Σκωτία)
1965 - Εουσέμπιο (Πορτογαλία)
1966 - Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία)
1967 - Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία)
1968 - Τζορτζ Μπεστ (Βόρεια Ιρλανδία)
1969 - Τζιάνι Ριβέρα (Ιταλία)
1970 - Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία)
1971 - Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία)
1972 - Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία)
1973 - Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία)
1974 - Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία)
1975 - Ολέγκ Μπλόκιν (Σοβιετική Ένωση)
1976 - Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία)
1977 - Άλαν Σίμονσεν (Δανία)
1978 - Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία)
1979 - Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία)
1980 - Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Δυτική Γερμανία)
1981 - Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Δυτική Γερμανία)
1982 - Πάολο Ρόσι (Ιταλία)
1983 - Μισέλ Πλατινί (Γαλλία)
1984 - Μισέλ Πλατινί (Γαλλία)
1985 - Μισέλ Πλατινί (Γαλλία)
1986 - Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση)
1987 - Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία)
1988 - Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία)
1989 - Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία)
1990 - Λόταρ Ματθάους (Γερμανία)
1991 - Ζαν-Πιερ Παπίν (Γαλλία)
1992 - Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία)
1993 - Ρομπέρτο Μπάτζιο (Ιταλία)
1994 - Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία)
1995 - Τζορτζ Γουέα (Λιβερία)
1996 - Ματίας Σάμερ (Γερμανία)
1997 - Ρονάλντο (Βραζιλία)
1998 - Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία)
1999 - Ριβάλντο (Βραζιλία)
2000 - Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία)
2001 - Μάικλ Όουεν (Αγγλία)
2002 - Ρονάλντο (Βραζιλία)
2003 - Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία)
2004 - Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία)
2005 - Ροναλντίνιο (Βραζιλία)
2006 - Φάμπιο Κανναβάρο (Ιταλία)
2007 - Κακά (Βραζιλία)
2008 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία)
2009 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
2010 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) *
2011 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) *
2012 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) *
2013 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) *
2014 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) *
2015 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) *
2016 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία)
2017 - Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία)
2018 - Λούκα Μόντριτς (Κροατία)
2019 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
2020 - Ακύρωση του βραβείου (πανδημία COVID-19)
2021 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
2022 - Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία)
2023 - Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
2024 - Ροντρί (Ισπανία)
2025 - Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)
* Από το 2010 έως το 2015, το Ballon d'Or συγχωνεύθηκε με το FIFA World Player of the Year για να δημιουργηθεί το βραβείο FIFA Ballon d'Or.