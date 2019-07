Σαρλ Βιπλόζ: Ο Κυρ. Μητσοτάκης πρέπει να χτυπήσει τα συμφέροντα και τη διαφθορά

Η Ελλάδα θα γυρίσει σελίδα όταν η «φρέσκια» κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χτυπήσει τα συμφέροντα και τη διαφθορά,με τα οποία οι προκάτοχοί του, όπως ο Αλ. Τσίπρας, δεν τόλμησαν ποτέ να τα βάλουν, δηλώνει στο liberal.gr ο γνωστός Γάλλος οικονομολόγος Σάρλ Βιπλόζ, προσθέτοντας ότι αποτελούν μαζί με το δημόσιο, τροχοπέδη για την ανάπτυξη

«Ο δημόσιος τομέας και το γεγονός ότι στο επιχειρείν κυριαρχούν λίγοι μόνο επιχειρηματικοί όμιλοι, είναι αυτοί την στιγμή οι μεγαλύτεροι φραγμοί για την χώρα», όπως χαρακτηριστικά λέει, προσθέτοντας ότι «κανείς από τους προκατόχους του Μητσοτάκη, ούτε ο Τσίπρας, δεν τόλμησαν ποτέ να τα βάλουν με αυτήν την εγχώρια οικονομική ελίτ».



Ερωτηθείς για την πρόθεση επαναδιαπραγμάτευσης των υψηλών στόχων στα πρωτογενή πλεονάσματα, απαντά ότι επιβλήθηκαν από τους εταίρους λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον Τσίπρα, επομένως θα μπορούσαν λίγο να χαμηλώσουν, αλλά μόνο ως τμήμα ενός πειστικού πολυετούς σχεδίου ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο θα εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση.



Χαρακτηρίζει θετική την μείωση της φορολογίας, τονίζει ωστόσο ότι από μόνη της δεν φτάνει, προσθέτοντας ότι πρέπει επίσης να περικοπούν οι δαπάνες, η οικονομική μηχανή να γίνει πιο αποτελεσματική, να χτυπηθεί η διαφθορά, και ο νεποτισμός.



Συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη



- Ο πήχης για την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μπει ψηλά, ο ίδιος έχει υποσχεθεί μειώσεις φόρων, επιτάχυνση ιδιωτικοποιήσεων, ώθηση στην ανάπτυξη. Πόσο εύκολος ή δύσκολος είναι αυτός ο στόχος για μια οικονομία σαν την ελληνική;



Η Ελλάδα χρειάζεται να αναπτυχθεί, να μειώσει την ανεργία, να αυξηθούν τα εισοδήματα, να διαχειρισθεί αποτελεσματικά το χρέος της. Πράγματι, μπορεί να αναπτυχθεί με ταχύτητα, να καλύψει τις απώλειες της τελευταίας δεκαετίας, αλλά αυτό απαιτεί να αρθούν οι φραγμοί που λειτουργούν ως τροχοπέδη και την κρατούν καθηλωμένη.



Οι δύο μεγαλύτεροι κατά τη γνώμη μου φραγμοί, είναι αφενός ο διογκωμένος Δημόσιος τομέας, και αφετέρου ότι στο επιχειρείν κυριαρχούν λίγοι μόνο επιχειρηματικοί όμιλοι. Κανείς από τους προκατόχους του Μητσοτάκη, ούτε ο Τσίπρας, δεν τόλμησαν ποτέ να τα βάλουν με αυτήν την εγχώρια οικονομική ελίτ.



- Τι δείχνει η συνεχής πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, και ποιες κινήσεις θα θέλατε να δείτε εσείς, προκειμένου να πειστείτε ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα;



Η πτώση των αποδόσεων ερμηνεύεται όχι μόνο ως εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και ως ανακούφιση για την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από τα πράγματα.



Ο Μητσοτάκης χρειάζεται να κερδίσει την εμπιστοσύνη. «Φρέσκος» μετά την εκλογική του νίκη, έχει εντολή να συμμαζέψει τη δημόσια διοίκηση και την κρατική μηχανή. Πρέπει να αποδείξει ότι έχει το κουράγιο να το κάνει, όπως και την αποφασιστικότητα να τα βάλει με τα λόμπις.



Πως εκτιμάτε ότι θα αντιμετωπίσουν την νέα κυβέρνηση οι εταίροι της Ελλάδας; Το ρωτώ γιατί ένας βασικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να διαπραγματευτεί κάποια στιγμή μαζί τους, την μείωση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα…



Οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι πολύ μεγάλοι. Επιβλήθηκαν από τους εταίρους λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον Τσίπρα. Θα μπορούσαν λίγο να χαμηλώσουν, αλλά μόνο ως τμήμα ενός πειστικού πολυετούς σχεδίου ανάπτυξης της Ελλάδας. Επίσης θετική είναι η μείωση της φορολογίας, ωστόσο από μόνη της δεν είναι αρκετή για να φέρει ανάπτυξη, πρέπει να περικοπούν και οι δαπάνες.



Αυτός πρέπει ένας από τους στόχους αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης, όχι όμως και ο μοναδικός: Τμήμα του σχεδίου της νέας κυβέρνησης πρέπει να είναι επίσης, η αποτελεσματικότητα, το τέλος του νεποτιμού, και η αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ελλάδα.



-Συμφωνείτε με την άποψη ότι το αποτέλεσμα των εκλογών σηματοδοτεί την σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα, καθώς έκλεισε ένας κύκλος αριστερού λαϊκισμού;



Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, όπως και ο λαϊκισμός. Προκειμένου ο Μητσοτάκης να τον αποδυναμώσει, θα πρέπει να κάνει όσα δεν έκανε ο Τσίπρας, δηλαδή να εφαρμόσει τις δύο πολιτικές που σας προανέφερα, και να απευθυνθεί σε όλους εκείνους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που απαιτούν επιστροφή σε σταθερή ανάπτυξη και βελτίωση των εισοδημάτων τους.



- Αλήθεια που αποδίδετε την ήττα του Αλ. Τσίπρα; Είναι επειδή, παρά την έξοδο από το μνημόνιο, δεν κατάφερε να δώσει τέλος στην κρίση;



Ο Τσίπρας εκλέχτηκε "πατώντας" πάνω σε ένα πρόγραμμα τύπου Τράμπ, με μη εφαρμόσιμες λαικίστικες υποσχέσεις. Οπως ήταν απολύτως προδιαγεγραμμένο, απέτυχε παταγωδώς.



Who is who

Ο Charles Wyplosz είναι καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Graduate Institute of International and Development Studies στη Γενεύη όπου κατέχει τη θέση του Διευθυντή του International Centre of Money and Banking Studies (ICMB). Eπίσης είναι μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, των Ηνωμένων Εθνών, της Ασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Εχει διατελέσει μέλος του "Conseil d'Analyse Economique" που αναφέρεται στον πρωθυπουργό της Γαλλίας, της επιτροπής "Commission des Comptes de la Nation" του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών και της Ομάδας Ανεξάρτητων Συμβούλων του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.