Ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει και το «Τρίο Μπελκάντο» του ΣΥΡΙΖΑ

Οι από κοινού δηλώσεις του «συντονιστή του Οικονομικού κύκλου» του Σύριζα, της τομεάρχου Οικονομικών και του τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, για την πορεία της οικονομίας, οδηγούν αρκετούς πολίτες αυτομάτως σε ένα εικονοστάσιο, για να κάνουν το σταυρό τους και να πουν το κλασσικό «Θεέ μου, από ποιους γλυτώσαμε».

Μόλις προχθές ο αρχηγός τους, δεν θέλησε να αναφερθεί στα οικονομικά θέματα «διότι δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος», όπως είπε στην τηλεοπτική συνέντευξη του. Και προφανώς αναφερόταν στον ίδιο κόσμο «που δεν καταλαβαίνει», που το 2015 τον είχε καλέσει να λάβει θέση για τα «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond», την «Preliminary Debt sustainability analysis» και για τα πολύχρωμα εξωτικά πουλιά του οικονομικού παραδείσου, που υπόσχονταν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου.

Όμως το οικονομικό τρίο του Σύριζα, επιθυμεί να εξηγήσει «στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει», τόσο το τι γίνεται, όσο και το τι πρέπει να γίνει. Έτσι οι δηλώσεις ξεκινούν με τη καταγγελία ότι: «Η έκθεση χειμερινών προβλέψεων της Κομισιόν, που ανακοινώθηκε σήμερα, εκτιμά ότι η χώρα μας θα σημειώσει διψήφια ύφεση το 2020 και τη δεύτερη βαθύτερη στην Ευρώπη, αλλάζοντας προς το χειρότερο τις δικές της προηγούμενες προβλέψεις.»

Πράγματι, η ΕΕ εκτιμά ότι το 2020 έκλεισε για τη Ελληνική οικονομία, με ύφεση 10% και όχι 9% που προέβλεπε η ίδια η ΕΕ πριν τρεις μήνες. Όμως ο Κρατικός Προϋπολογισμός της Ελληνικής Κυβέρνησης είχε λάβει ως βάση ύφεση 10,5% του ΑΕΠ και αυτό έχει σημασία. Οπότε τι καταγγέλλουν ακριβώς;

Και πράγματι η ύφεση στην Ελλάδα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στην ΕΕ μετά την Ισπανία, αφού και στις δυο χώρες η συμβολή του Τουρισμού στο ΑΕΠ, είναι σημαντικότατη. Οπότε και σε αυτό το σημείο ποιον καταγγέλλουν; Το γεγονός, ότι υποχώρησε ο τουρισμός; Εκτός και αν νομίζουν, ότι οι επιπλέον στηρίξεις στην οικονομία, που ευαγγελίζονται, θα αύξαναν το ΑΕΠ.

Και φυσικά το τρίο, αποκρύπτει το γεγονός ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά +2,3% από τρίμηνο σε τρίμηνο, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, αντικατοπτρίζοντας το άνοιγμα της οικονομίας και την προσωρινή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού εκείνη τη δεδομένη στιγμή.

Η επόμενη καταγγελία, αφορά την πρόβλεψη της ΕΕ για «ρυθμό ανάπτυξης μόλις 3,5% -πολύ χαμηλότερο από το 4,8% που προέβλεπε η κυβέρνηση στον Προϋπολογισμό- και 5% για το 2022».

Ο προηγούμενος στόχος ανάπτυξης που είχε θέσει η ΕΕ ήταν στο 5%. Συγκεκριμένα η ΕΕ μετά από την προσαρμογή των μελετών της στα νέα δεδομένα, εκτιμά ότι το 2021, το 5% που είχε υπολογίσει θα γίνει 3,5% και το 3,5% του 2022 θα γίνει 5%.

Είναι διασκεδαστικό που το οικονομικό τρίο του Σύριζα, καταγγέλλει την κυβέρνηση για τον δικό της υπολογισμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 4,8%, όπως καταγράφεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, την ίδια στιγμή που η ανάκαμψη για το 2021 σε όλες τις χώρες της ΕΕ, δεν θα ξεπεράσει το 3,7%, ενώ για το 2022 θα κυμαίνεται στο 3,9%.

Δυστυχώς οι οικονομικοί υπεύθυνοι του Σύριζα και πρώην επιτελείς της κυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου, αγνοούν ότι το ΑΕΠ προκύπτει από τη οικονομική δραστηριότητα. Επομένως κάθε λοκντάουν επιβαρύνει το ΑΕΠ. Εκτός και αν έχουν άλλη άποψη για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Η επόμενη καταγγελία αφορά την αποτυχία της «ανάκαμψης τύπου V, στην οποία στήριζε την ρητορική της η κυβέρνηση, που είναι αδύνατον να επιτευχθεί με την πολιτική του «βλέποντας και κάνοντας», των ημίμετρων και του εξωραϊσμού της πραγματικότητας». Και κατηγορούν την κυβέρνηση για «διαγγέλματα και επικοινωνιακά τρικ», οι τύποι που θα έσκιζαν το μνημόνιο στο Σύνταγμα και θα καταργούσαν τα πάντα με ένα νόμο και ένα άρθρο.

Άραγε δεν μελέτησαν την έκθεση της ΕΕ, που αναφέρεται ακριβώς στο «βλέποντας και κάνοντας», αφού όπως αναφέρεται στην έκθεση «οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις είναι πιο ισορροπημένοι σε σχέση με το φθινόπωρο, αν και παραμένουν υψηλοί. Εξαρτώνται κυρίως από την εξέλιξη της πανδημίας και την επιτυχία των εκστρατειών εμβολιασμού. Οι κίνδυνοι συνδέονται με την πιθανότητα η διαδικασία εμβολιασμού να οδηγήσει σε ταχύτερη από την αναμενόμενη χαλάρωση των μέτρων ανάσχεσης και, συνεπώς, σε ταχύτερη και ισχυρότερη ανάκαμψη. Επίσης, το NextGenerationEU, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ με ακρογωνιαίο λίθο τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη χρηματοδότηση, ως επί το πλείστον, δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στις προβλέψεις αυτές».

Και συνεχίζει η έκθεση: «Όσον αφορά τους αρνητικούς κινδύνους, η πανδημία θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα να αποδειχθεί πιο επίμονη ή πιο σοβαρή σε σχέση με την παραδοχή της παρούσας πρόβλεψης ή να σημειωθούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων εμβολιασμού. Αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει τη χαλάρωση των μέτρων ανάσχεσης, γεγονός που θα επηρέαζε, με τη σειρά του, το χρονοδιάγραμμα και την ισχύ της αναμενόμενης ανάκαμψης. Υπάρχει επίσης κίνδυνος η κρίση να αφήσει βαθύτερα πλήγματα στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της ΕΕ, ειδικότερα με εκτεταμένες πτωχεύσεις και απώλειες θέσεων εργασίας. Αυτό θα έπληττε επίσης τον χρηματοπιστωτικό τομέα και θα οδηγούσε σε αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας και σε επιδείνωση των ανισοτήτων».

Είναι πραγματικά απίστευτο. Οι ίδιοι άνθρωποι,που κράδαιναν στα χέρια τους, νταούλια, δραχμές, IOUs και «γκόου μπακ», τολμούν ανερυθρίαστα να σκορπούν καταγγελίες και να δίνουν συμβουλές στην κυβέρνηση για την διαχείριση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

Οι τύποι που προσπαθούν, να μπαλώσουν το «αναλαμβάνω το ρίσκο», με το «παίρνω το ρίσκο». Λες και έχουν ιδέα τι σημαίνει η λέξη «ρίσκο» και τι σημαίνει, η έννοια «κόστους - οφέλους», που συνοδεύει την αποτύπωση και τον υπολογισμό του ρίσκου.

Σημασία έχει, ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά το τι συμβαίνει, από τι γλύτωσε και που θα ήμασταν τώρα, αν στους υπουργικούς θώκους και στις θέσεις ευθύνης, βρισκόντουσαν τα στελέχη του Σύριζα και των Ανεξάρτητων Ελλήνων.