Επιτάξεις και πατέντες, βάσανα που 'χει η αγάπη

Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Βάζουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι μια κασέτα στο μηχάνημα και παίζει αυτή αιωνίως τον ίδιο σκοπό και τα ίδια λόγια, είτε κρύο κάνει έξω είτε ζέστη, είτε τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε στο σπίτι είτε Δεκαπενταύγουστο έχουμε. Έκανε μια έκκληση ο Μητσοτάκης στο Πρώτο Θέμα προς τους πολίτες να πάνε να εμβολιαστούν. Το πιο λογικό πράγμα του κόσμου. Και τι του απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ παρακαλώ;

Τρία πράγματα. Πρώτον ότι κάνει εμπόριο ελπίδας. Διότι ο πρωθυπουργός είπε ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει να εμβολιάζεται ο γενικός πληθυσμός. Κατ’ ευθείαν επαναστάτησαν. Δεν θέλουν ρε παιδί μου οι άνθρωποι να ακούνε ότι ο εμβολιασμός πάει καλά. Τους την δίνει. Ούτε επιτρέπουν σε κανέναν να δώσει λίγη ελπίδα, λίγη προοπτική στον κοσμάκη που έχει απηυδήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να βγαίνει κάθε μέρα ο πρωθυπουργός και να λέει στους Έλληνες ότι η πανδημία θα κρατήσει ως το 2025 και ότι ελάχιστοι θα παραμείνουν ως τότε ζωντανοί. Αυτό θα τους έκανε ευτυχισμένους στην Κουμουνδούρου. Να βγαίνει ο πρωθυπουργός και να μαυρίζει την ψυχή του κόσμου, να του κόβει κάθε ελπίδα.

Δεύτερον, του ζητά να προχωρήσει εδώ και τώρα σε επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον προ-προηγούμενο μήνα που έγινε διεξοδικά αυτή η συζήτηση και κατάλαβε τι συμβαίνει ως και η Κουτσή Μαρία. Ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι σήμερα όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια της χώρας έχουν ουσιαστικά επιταχθεί, ότι όλα τους τα κρεβάτια και το 90% των ΜΕΘ τους τα διαχειρίζεται το ΕΣΥ. Τίποτα αυτοί, κόλλησε η βελόνα τους στο «επίταξη-επίταξη-επίταξη». Είναι βλέπετε πολύ αριστερό το σύνθημα και όταν κάτι είναι πολύ αριστερό, δεν πρέπει να αφήνουμε την πραγματικότητα να μας το κρύβει.

Τρίτον, ζήτησε να μπει μπροστάρης ο Μητσοτάκης στον αγώνα για να πάρουν τις πατέντες των εμβολίων από τις πολυεθνικές και να υπάρξει τοπική παραγωγή σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Αυτή κι αν είναι επιστροφή σε συζήτηση του παρελθόντος. Τότε που πρωτόγινε βέβαια η δημόσια αυτή κουβέντα ήταν Νοέμβρης-Δεκέμβρης, που υπήρχε η υποψία ότι τα εμβόλια που ετοιμάζονταν δε θα ήταν δωρεάν για τον κόσμο. Τότε διακίνησαν οι ΣΥΡΙΖΑίοι και το σύνθημα για το «εμβόλιο - κοινωνικό αγαθό», πιστεύοντας ότι οι νεοφιλελεύθεροι του Μητσοτάκη θα έβαζαν τους πολίτες να αγοράζουν τα εμβόλια τους.

Διαψεύστηκε αυτό στην πράξη, ενώ παράλληλα βγήκαν τότε οι παράγοντες της τοπικής φαρμακευτικής βιομηχανίας και εξήγησαν στον Αλέξη πως ακόμα κι αν τους έδινε τσάμπα την πατέντα του εμβολίου, αυτές θα χρειάζονταν ενάμισι χρόνο για να καταφέρουν να το παράξουν. Οπότε κόπηκε -ως άτοπο- για ένα διάστημα το αίτημα, πλην ένα καλό παγκόσμιο αλτρουιστικό σύνθημα έχει πάντα τη χρησιμότητα του. Και χθες το ξαναθυμήθηκαν και το μπουμπούνισαν στον Μητσοτάκη. Να κόψει το εμπόριο ελπίδας και να τρέξει να πάρει την πατέντα από τις πολυεθνικές. Where is my mind? που αναφωνούσαν κάποτε και οι παλιοί ροκάδες…