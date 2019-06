Βιβλία, βιβλία, βιβλία [2]

Του Κυριάκου Αθανασιάδη

Σήμερα Παρασκευή ξεκινούν δύο μεγάλες γιορτές για το βιβλίο, που ζητούν την προσοχή σας — και την αγάπη σας: το 38ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που διοργανώνει ο Σύλλογος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας στην Παραλία του Λευκού Πύργου, και η 33η Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι, που διοργανώνει ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά στην Ακτή Μουτσοπούλου. Και οι δύο θα περιμένουν τους φίλους του βιβλίου και τους περιπατητές από τις 7 έως τις 23 Ιουνίου, κάθε μέρα. Οι ώρες λειτουργίας του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι, καθημερινά, 18:30 με 23:00 (τις Κυριακές όμως θα είναι ανοιχτά και το πρωί 11:00 με 14:00), ενώ η Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι θα είναι ανοιχτή κάθε μέρα από τις 18:30 μέχρι επίσης τις 23:00.

Γιορτάζοντας κι εμείς μαζί τους, επιλέξαμε με τη βοήθεια 22 εκδοτών και σας προτείνουμε 44 νέες, ολοκαίνουργιες εκδόσεις. Πηγαίνετε στα φεστιβάλ και στις εκθέσεις, περιηγηθείτε στους πάγκους, ξεφυλλίστε τα βιβλία που σας κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον, ψάξτε για όσα δεν είναι στις πρώτες-πρώτες σειρές, συζητήστε με τους ανθρώπους των εκδοτικών οίκων, ζητήστε αναμνηστικά και αγοράστε βιβλία για εσάς και τους αγαπημένους σας. Διαβάστε τις προτάσεις μας (θυμηθείτε και τις χθεσινές), και μην ξεχνάτε: ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΜΟΔΑ!

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Andrea Camilleri, «Το ολόδικόμου» (μετάφραση: Γιάννα Σκαρβέλη, 192 σελίδες, τιμή: 10,90 ευρώ). Βασισµένο σε μία πραγµατική ιστορία, το βιβλίο αυτό είναι το ψυχογράφηµα µιας ηρωίδας που κινείται στα όρια της παραφροσύνης. Και, όπως συμβαίνει στον µύθο της Αριάδνης και του Μινώταυρου, η Αριάνα τριγυρίζει µέσα σε έναν άλλο λαβύρινθο, στον περίπλοκο λαβύρινθο του νου της, όπου ένα τέρας ζει και τρέφεται από τις πιο σκοτεινές και ανοµολόγητες επιθυµίες της. Ένα μυθιστόρημα ωµό, διαστροφικό, αλλά και άκρως ερωτικό, µε αριστοτεχνικό ρυθµό και γραφή άξια ενός συγγραφέα του επιπέδου του Andrea Camilleri.

Elly Griffiths, «Το σπίτι του Ιανού» (μετάφραση: Γιώργος Ξενίας, 368 σελίδες, τιμή: 15,50 ευρώ). Η απρόσμενη ανακάλυψη του σκελετού ενός παιδιού χωρίς κρανίο κατά την κατεδάφιση ενός παλιού ορφανοτροφείου απαιτεί επειγόντως την έμπειρη γνώμη της αρχαιολόγου ιατροδικαστού Ρουθ Γκαλογουέι. Τι μπορεί να έχει συμβεί; Πρόκειται για ανθρωποθυσία, για μέρος μιας σκοτεινής τελετουργίας από το παρελθόν, ή μήπως για ξεκάθαρο φόνο; Το δεύτερο συγκλονιστικό μυθιστόρημα από τη βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέα Έλι Γκρίφιθς, μια ιστορία μυστηρίου με ευφυέστατη πλοκή και σύνθετους χαρακτήρες, που εκτυλίσσεται στα ομιχλώδη και άγρια τοπία του Βόρειου Νόρφολκ.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Maja Lunde, «Η ιστορία των μελισσών» (μετάφραση: Σωτήρης Σουλιώτης, 496 σελίδες, τιμή: 17,70 ευρώ). Η Maja Lunde υπογράφει ένα βαθιά οικολογικό βιβλίο συστήνοντας στο ελληνικό κοινό ένα νέο λογοτεχνικό είδος, το «cli-fi» (climate fiction). Το 1852, στην Αγγλία, ο βιολόγος Γουίλιαμ μελετά έναν νέο τύπο κυψέλης, που μπορεί να αποδειχθεί σανίδα σωτηρίας γι’ αυτόν και τα παιδιά του. Στην Αμερική του 2007, ο μελισσοκόμος Τζορτζ αντιστέκεται στην εκβιομηχάνιση της παραγωγής και ελπίζει ότι ο γιος του θα συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση. Τέλος, στην Κίνα του 2098, σε έναν κόσμο χωρίς μέλισσες, η Τάο πασπαλίζει τα δέντρα με γύρη. Οι Αρχές εξαφανίζουν τον γιο της κι εκείνη ξεκινά ένα σκληρό ταξίδι αναζήτησης. Τρεις παράλληλες ιστορίες για το αόρατο νήμα που συνδέει τον κόσμο των ανθρώπων με τον κόσμο των μελισσών.

C. J. Tudor, «Η αρπαγή της Άνι Θορν» (μετάφραση: Αντώνης Καλοκύρης, 384 σελίδες, τιμή: 10,00 ευρώ). H C. J. Tudor, συγγραφέας του best seller «Ο άνθρωπος κιμωλία», επιστρέφει με ένα νέο ασθματικό θρίλερ. Ο Τζο Θορν είναι καθηγητής μέσης εκπαίδευσης. Επίσης είναι τζογαδόρος και χρωστάει παντού. Ο Τζο αποφασίζει να επιστρέψει στο χωριό του. Σχεδιάζει να εκβιάσει τον παλιό συμμαθητή του, τον Στίβεν Χερστ, έναν πλούσιο μεγαλοπαράγοντα της περιοχής. Ένας δεύτερος λόγος για την επιστροφή του είναι ένα ανώνυμο μέιλ που έλαβε: «Ξέρω τι συνέβη στην αδερφή σου. Συμβαίνει ξανά». Η Άνι, η μικρή αδερφή του Τζο, είχε εξαφανιστεί για δύο μέρες το 1992, και όταν επέστρεψε ήταν σαν νεκροζώντανη. Στην επιστροφή του όμως στη γενέτειρά του 25 χρόνια μετά, θα συναντηθεί με ανθρώπους με σφραγισμένο στόμα και σκοτεινά μυστικά. Κι όσο πιο πολύ καταβυθίζεται στην νοσηρή κοινωνία του Άρνχιλ, τόσο πιο πολύ θα δυσκολευτεί να ξεφύγει από αυτήν. «Αν σας αρέσουν τα βιβλία μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μη σας αρέσει κι αυτό». Stephen King.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΑΝΙ

Λόλα Λαφόν, «Η μικρή κομμουνίστρια που δεν χαμογελούσε ποτέ» (Καρολίνα Μέρμηγκα, 336 σελίδες, τιμή: 17 ευρώ). Ποιος θυμάται τη Νάντια Κομανέτσι; Μη βιαστείτε να πείτε «όλοι», γιατί υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που δεν την ξέρει καθόλου. Όπως ξέρει ελάχιστα (ή και τίποτα) για τον Τσαουσέσκου και εκείνο το «Τέλειο 10» των Ολυμπιακών Αγώνων του ’76 στο Μόντρεαλ. Το βιβλίο της Λαφόν είναι οδυνηρό, αιχμηρό και καθόλου προβλεπόμενο στον τρόπο που γράφει, μυθιστορηματικά αλλά και όχι, για την πεινασμένη χλωμή δεκατετράχρονη Ρουμάνα πάνω στην οποία χτίστηκε (με ή χωρίς την πρόθυμη συνεργασία της;…) ένα ολόκληρο κρατικό οικοδόμημα εξαπάτησης και εξαθλίωσης — και που σήμερα είναι μια γυναίκα αδιάφανη, δυσερμήνευτη, και ως εκ τούτου συναρπαστική.

Τζον Μίλτον, «Ο ξανακερδισμένος Παράδεισος» (μετάφραση: Δημοσθένης Κορδοπάτης, 132 σελίδες, τιμή: 14 ευρώ). Μετά τις «Ιστορίες του Καντέρμπερι» του Τζέφρι Τσόσερ, ο Δημοσθένης Κορδοπάτης μεταφράζει το εμβληματικό έπος του Μίλτον που αφηγείται τον πειρασμό του Ιησού από τον Σατανά στην έρημο. Το κλασικό και μεγαλειώδες αυτό κείμενο της αγγλικής λογοτεχνίας είναι γεμάτο από επιβλητικές περιγραφές τοπίων άγριας ερημιάς και από ολοζώντανους διαλόγους μεταξύ Ιησού και Σατανά, με τέτοια και τόσο πειστικά εκατέρωθεν επιχειρήματα, που κρατούν αμείωτη την προσοχή του αναγνώστη — ακόμη και του σύγχρονου, αλλά ακόμη και αυτού που είναι συνηθισμένος στη συχνά γεμάτη δράση λογοτεχνία του καιρού μας.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Βασίλης Γκουρογιάννης, «Αναψηλάφηση» (424 σελίδες, τιμή: 17,70 ευρώ). Ο Βασίλης Γκουρογιάννης μετά το μυθιστόρημα «Κόκκινο στην πράσινη γραμμή» αποφασίζει με την «Αναψηλάφηση» να φωτίσει και πάλι την ελληνική ιστορία, εστιάζοντας αυτή τη φορά στην περίοδο της χούντας και στη σύγχρονη Ελλάδα. Μια αξονική τομογραφία των τελευταίων πενήντα ετών της χώρας που ασθενεί βαριά. Ένα βιβλίο προκλητικό, γεμάτο πειστικές αναφορές και με έναν πόνο σχεδόν σωματικό, που καταφέρνει να δείξει διεξοδικά την ιστορία της γενιάς των «παιδιών της δικτατορίας». Από την άλλη, όμως, αποτυπώνει και την Ελλάδα τού σήμερα, μια χώρα σε πολιτική, οικονομική, ηθική και γλωσσική παρακμή, βουτηγμένη στον αμοραλισμό και στην αμάθεια.

Χριστίνα Πουλίδου, «Πέρα δώθε» (456 σελίδες, τιμή: 16,60 ευρώ). Η οικογένεια Χωρέµη, ξεριζωµένη από τη γενέτειρά της, τη Χίο, για να γλιτώσει από τη σφαγή του 1822, ξαναχτίζει µε επιµονή και πίστη στην πρόοδο τη ζωή της στη Σύρο, όπου συγκεντρώνονται πρόσφυγες και κατατρεγµένοι από διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Οι οικονοµικές δραστηριότητες της οικογένειας συνδέονται µε τη ραγδαία ανάπτυξη της Ερµούπουλης και την ανάδειξή της σε εµπορικό και ακτοπλοϊκό κέντρο στα µέσα του 19ου αιώνα. Καθώς ο χρόνος κυλά, τα µέλη της οικογένειας ερωτεύονται, παντρεύονται, σπουδάζουν στο εξωτερικό, παραθερίζουν όλοι µαζί στο Πισκοπιό, και εξελίσσονται παράλληλα µε τον τόπο. Μια τραγωδία ωστόσο θα σταθεί η αφορµή για να αναδυθούν έριδες και ανταγωνισµοί. Μια πανοραµική αποτύπωση της ανόδου και της πτώσης µιας πόλης και ενός νησιού, που γίνεται χωνευτήρι διαφορετικών εθνοτικών οµάδων.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑΣ

Ανν Γκρίφιν, «Όταν όλα έχουν ειπωθεί» (μετάφραση: Αργυρώ Μαντόγλου, 352 σελίδες, τιμή: 15,50 ευρώ). Σε ένα μπαρ της Ιρλανδίας κάθεται μόνος ο Μόρις Χάνιγκαν, έτοιμος να κάνει πέντε προπόσεις σε πέντε ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία της ζωής του. Μέσα από τις ιστορίες που διηγείται —συναισθήματα που ποτέ δεν εκδηλώθηκαν, μια μυστική, καλά κρυμμένη τραγωδία και μια βαθιά αγάπη που ποτέ δεν εκφράστηκε— ξεδιπλώνεται η γεμάτη ένταση, ειλικρίνεια και γενναιότητα ζωή ενός άντρα. Συγκινητικό και συμπονετικό, το ντεμπούτο τής πολλά υποσχόμενης νέας συγγραφέως της Ιρλανδίας είναι εντυπωσιακό. Η φωνή του Μόρις Χάνιγκαν θα συνεχίσει να αντηχεί ακόμα και όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωση του βιβλίου, αφότου «όλα θα έχουν ειπωθεί».

Μπεν Πάστορ, «Απατηλή σελήνη» (μετάφραση: Χρήστος Καψάλης, 360 σελίδες, τιμή: 15,50 ευρώ). Ιταλία, Σεπτέμβριος 1943. Έχοντας επιζήσει από την κόλαση του ρωσικού μετώπου, ο αξιωματικός Μάρτιν Μπόρα μετατίθεται στη Βερόνα και διατάσσεται να ερευνήσει τη δολοφονία ενός διακεκριμένου τοπικού στελέχους των φασιστών. Με φόντο τον αγώνα των Συμμάχων εναντίον των φασιστικών δυνάμεων και την τραγωδία του Ολοκαυτώματος, ξεκινά μία αγωνιώδης καταδίωξη για την ανακάλυψη των δολοφόνων. Στο δεύτερο βιβλίο της σειράς ιστορικών μυθιστορημάτων μυστηρίου με πρωταγωνιστή τον αξιωματικό Μάρτιν Μπόρα, η βραβευμένη Μπεν Πάστορ, υπερβαίνοντας κατά πολύ το πλαίσιο ενός κοινού αστυνομικού μυθιστορήματος, αποτυπώνει μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε μία από τις πιο τραγικές στιγμές της ιστορίας του 20ού αιώνα.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥ

Henry Marsh, «Ή μη βλάπτειν. Ιστορίες για τη ζωή, τον θάνατο και τη χειρουργική εγκεφάλου» (μετάφραση: Ευγενία Βασιλοπούλου, 296 σελίδες, τιμή: 17,90 ευρώ). Πώς είναι άραγε να είσαι νευροχειρουργός; Πώς νιώθεις όταν κρατάς στα χέρια σου μια ζωή, όταν το νυστέρι σου κόβει αυτή την ουσία που δημιουργεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη λογική; Και πώς αντιμετωπίζεις τις συνέπειες όταν όλα πάνε στραβά; Το διεθνές best seller «Ή Μη Βλάπτειν» παρουσιάζει με μοναδικό τρόπο τα επιτεύγματα και τις αποτυχίες μιας ζωής αφιερωμένης στη χειρουργική του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο πρωτοπόρος νευροχειρουργός Henry Marsh αποκαλύπτει τη συναρπαστική ένταση της χειρουργικής, το χάος και τη σύγχυση που επικρατούν σε ένα πολυάσχολο σύγχρονο νοσοκομείο και, κυρίως, την ανάγκη για ελπίδα που νιώθει κανείς όταν έρχεται αντιμέτωπος με τις πιο βασανιστικές αποφάσεις της ζωής.

Ναόμι Άλντερμαν, «Η Δύναμη» (μετάφραση: Χριστίνα Μανιά, 496, σελίδες, τιμή: 16,50 ευρώ). Οι γυναίκες σ’ όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν πως έχουν τη Δύναμη. Κουνώντας μόνο το μικρό τους δαχτυλάκι, μπορούν να προξενήσουν αφόρητο πόνο που φτάνει πιθανόν ώς τον θάνατο. Κάθε άντρας στον πλανήτη συνειδητοποιεί ξάφνου πως έχει χάσει τον έλεγχο. Ήρθε επιτέλους η ώρα των κοριτσιών — αλλά για πόσο μπορεί να κρατήσει; Η αποστομωτική απάντηση βρίσκεται στο ανατρεπτικό, ιδιοφυές φανταστικό μυθιστόρημα της Naomi Alderman, που αψηφά με χαρακτηριστική άνεση καθετί που θεωρείται «κανονικό» για τα δύο φύλα στην εποχή μας. Το 2017 το μυθιστόρημα τιμήθηκε με το βραβείο Baileys, ενώ την ίδια χρονιά ήταν στη λίστα με τα 10 αγαπημένα βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα. Η «Δύναμη» γυρίζεται σε σειρά 10 επεισοδίων από τα Amazon Studios, σε προσαρμογή σεναρίου από την ίδια τη συγγραφέα.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Kate Atkinson, «Παραπλάνηση» (Μετάφραση: Ιωάννα Ηλιάδη, 400 σελίδες, τιμή: 19,99 ευρώ). Στην «Παραπλάνηση», η πολυβραβευμένη Κέιτ Άτκινσον δημιουργεί με ανελέητο χιούμορ έναν εκπληκτικό γυναικείο χαρακτήρα που μας εισάγει σε ένα νέο, εκ πρώτης μόνο όψεως ανάλαφρο, είδος κατασκοπικού θρίλερ. Ταυτόχρονα όμως διερευνά με ακρίβεια την ευελιξία της θηλυκής ταυτότητας, τη ρευστότητα του Εαυτού, σε έναν κόσμο όπου, τόσο εν καιρώ πολέμου όσο και εν καιρώ ειρήνης, η πραγματικότητα είναι ρευστή και αβέβαιη. Ένα κατασκοπικό θρίλερ που μετατρέπεται σε έναν ρυθμικό, πολυεπίπεδο διαλογισμό για την πολυπρισματικότητα της γυναικείας ταυτότητας. Οι γυναίκες της ΜΙ5 δεν χρειάζονται οδηγίες για να μεταμορφωθούν: το κάνουν ενστικτωδώς, με την εγγενή ικανότητά τους να μεταλλάσσονται όπως ακριβώς το επιβάλλουν οι εκάστοτε συνθήκες.

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, «Τα δάνεια της Ελλάδας: 200 χρόνια ανάπτυξης και κρίσεων» (328 σελίδες, τιμή: 17,99 ευρώ). Μια ιστορία του διεθνούς δανεισμού της Ελλάδας και της σχέσης του με τις εκάστοτε ανάγκες της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ανάπτυξη. Το βιβλίο καλύπτει 200 χρόνια οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής προόδου, αλλά και χρηματοπιστωτικών κρίσεων και πτωχεύσεων. Υπήρξαν τελικά οφέλη από τη δανειακή πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα; Ποιες και πόσες οφειλές προέκυψαν κατά καιρούς προς τους ξένους δανειστές; Πώς διακανονίστηκαν; Προέκυψαν ωφελήματα, και ποια ήταν αυτά; Προς ποια κατεύθυνση διοχετεύτηκαν οι εκάστοτε δανειακοί πόροι; Διερευνώντας την ιστορία της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Ελλάδας από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας μέχρι σήμερα, το βιβλίο αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην αναγκαία προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Ροδρίγο Ασμπούν, «Δεσμοί στοργής» (μετάφραση: Γεωργία Ζακοπούλου, 160 σελίδες, τιμή: 10,90 ευρώ). Βολιβία, 1950. Ο Χανς Ερτλ, ο παλιός εικονολήπτης της Λένι Ρίφενσταλ, της κινηµατογραφίστριας του Χίτλερ, θα εγκαταλείψει το Μόναχο και θα καταφύγει στη Βολιβία µαζί µε τη γυναίκα του και τις τρεις κόρες τους. Εκεί, ο Χανς θα γίνει εξερευνητής και θα αφοσιωθεί στην αναζήτηση της Παϊτιτί, της χαµένης πόλης των Ίνκας που βρίσκεται κρυµµένη στην αφιλόξενη ζούγκλα του Αµαζονίου. Η Μόνικα, η µεγαλύτερη και πιο τολµηρή κόρη, θα κληρονοµήσει τον αντικοµφορµιστικό χαρακτήρα του Χανς και τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 θα αφιερωθεί στη λατινοαµερικάνικη επαναστατική δράση και, µετά την εκτέλεση του Τσε, σε έναν στόχο πολύ πιο ριψοκίνδυνο… Συνδυάζοντας τη βιογραφία, τη µυθοπλασία και τα ιστορικά γεγονότα, ο Ροδρίγο Ασµπούν διεισδύει στους δεσµούς και στην εσωτερική ζωή των µελών αυτής της ασυνήθιστης οικογένειας. Ένα δυνατό και γοητευτικό µυθιστόρηµα, που µας αποκαλύπτει πόσο κοντά και ταυτόχρονα πόσο µακριά µπορεί να βρίσκονται άνθρωποι που τους ενώνουν μόνο το ίδιο επίθετο και µερικές κοινές αναµνήσεις.

Χρίστος Κυθρεώτης, «Εκεί που ζούμε» (448 σελίδες, τιμή: 17,90 ευρώ). Λίγο καιρό πριν εγκαταλείψει την Ελλάδα, ο Αντώνης έχει να αντιµετωπίσει µια δύσκολη επαγγελµατική υπόθεση, να συναντήσει τον πρώτο του έρωτα και να συνοδεύσει τον πατέρα του στο τελευταίο του δροµολόγιο πριν βγει στη σύνταξη — και όλα αυτά στη διάρκεια της ίδιας καλοκαιρινής ηµέρας του 2014. Ένα εικοσιτετράωρο που ξεκινά στα δικαστήρια, συνεχίζεται σε µια καφετέρια στα Πατήσια, σε ένα οικόπεδο στο Χαλκούτσι και σε ένα πάρκινγκ στον Ορχοµενό, πριν τελειώσει απρόβλεπτα τα ξηµερώµατα της επόμενης ημέρας στους δρόµους της Αθήνας. Ένα µυθιστόρηµα «για τον µικρό άθλο να είσαι ο εαυτός σου κάθε µέρα από την αρχή, για µια εποχή ανάµεσα σε πράγµατα που έχουν τελειώσει και σε άλλα που δεν έχουν αρχίσει, αλλά για όσα συµβαίνουν αφού πούµε όσα είχαµε να πούµε».

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΛΙΚΗ ΣΤΟΑ

Volker Kutscher, «Βωβός θάνατος. Η δεύτερη υπόθεση του Γκέρεον Ρατ» (μετάφραση: Τάσος Ψηλογιαννόπουλος, 656 σελίδες, τιμή: 19,90 ευρώ). Μετά από το «Βρεγμένο ψάρι», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποικίλη Στοά το δεύτερο μυθιστόρημα του Volker Kutscher «Ο Βωβός θάνατος», που φέρνει στην επιφάνεια τον ανελέητο πόλεμο της μετάβασης από τον βωβό κινηματογράφο στο ομιλούντα μέσα από μια συναρπαστική περιπέτεια που διαδραματίζεται στο Βερολίνο του 1930. Ο θανάσιμος τραυματισμός μιας ηθοποιού οδηγεί τον Γκέρεον Ρατ στα στούντιο του Βερολίνου, που τότε ήταν μητρόπολη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Καθώς ο ομιλών κινηματογράφος κατακτά τις οθόνες, οι παραγωγοί, οι αιθουσάρχες και οι αστέρες του βωβού μπαίνουν στο περιθώριο. Ακολουθούν οι δολοφονίες δύο ακόμα πρωταγωνιστριών, και όλοι πλέον αρχίζουν να μιλούν για έναν σίριαλ κίλερ που κυκλοφορεί ελεύθερος στο Βερολίνο…

Bérénice Levet, «Θεωρία του φύλου, ή: Ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος» (πρόλογος Michel Onfray, μετάφραση: Μυρσίνη Γκανά, 272 σελίδες, τιμή: 15,00 ευρώ). Η Μπερενίς Λεβέ κρατά ίσες αποστάσεις ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους πολέμιους της θεωρίας του φύλου. Αναρωτιέται: στην καρδιά της θεωρίας του φύλου, σε αυτή την υπόσχεση ενός κόσμου όπου δεν θα υπάρχουν πια ούτε άντρες ούτε γυναίκες αλλά πλάσματα που θα έχουν αποδοθεί σε μια υποτιθέμενη πρωταρχική ουδετερότητα, δεν βρίσκεται άραγε μια βούληση να κοπούν τα φτερά της ετεροφυλόφιλης επιθυμίας, να εξορκιστεί το φάντασμα της έλξης που εμπνέουν τα δύο φύλα το ένα στο άλλο; Μήπως η θεωρία του φύλου είναι το πιο πρόσφατο προσωπείο του μίσους για τον Έρωτα, η τελευταία εκδοχή ενός πουριτανισμού που δεν τολμά να πει το όνομά του και μεταχειρίζεται ένα προοδευτικό άλλοθι; Ένα βιβλίο που θα συζητηθεί πολύ.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΜΑ

Zygmunt Miloszewski, «Ένας κόκκος αλήθειας» (μετάφραση: Αναστασία Χατζηγιαννίδη, 472 σελίδες, τιμή: 16,96 ευρώ). Μια μικρή κωμόπολη της Πολωνίας, βυθισμένη στην ακινησία της επαρχιακής ζωής. Μια μικροκοινωνία χωρίς εκπλήξεις και προοπτικές. Χιόνι, βροχή, σκοτάδι, πλήξη. Αλλιώς είχε φανταστεί τη ζωή εκεί ο Τέοντορ Σάτσκι, πολύ γνωστός εισαγγελέας της Βαρσοβίας, που μετακομίζει στη γραφική πόλη, γοητευμένος από την ομορφιά της, μετά το οδυνηρό του διαζύγιο. Ένας φόνος, ωστόσο, θα ανατρέψει τα πάντα. Μια γυναίκα βρίσκεται κατακρεουργημένη με μαχαίρι για τη σφαγή ζώων κατά την εβραϊκή παράδοση. Τι σημαίνει αυτή η τελετουργική δολοφονία, που φαίνεται να έχει σαν πρότυπο έναν πίνακα στον τοπικό καθεδρικό ναό; Πώς θα αντιδράσει η καθολική εκκλησία; Καθώς το τοπίο θολώνει όλο και περισσότερο, εικασίες, σενάρια, καταθέσεις μαρτύρων, φήμες, προκαταλήψεις, δοξασίες, θρύλοι και παλιές ιστορίες πλέκουν ένα κουβάρι, στο οποίο ο Σάτσκι προσπαθεί να εντοπίσει έστω και έναν κόκκο αλήθειας. Ο Zygmunt Miłoszewski είναι ο υπ’ αριθμόν 1 ευπώλητος και πολυβραβευμένος συγγραφέας στη χώρα του και ένας από τους γνωστότερους Πολωνούς συγγραφείς παγκοσμίως. Το έργο του μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά.

- Pierre Loti, «Ψαράς της Ισλανδίας» (μετάφραση: Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, 272 σελίδες, τιμή: 16,00 ευρώ). Ένα παραθαλάσσιο χωριό της Βρετάνης. Σπίτια ταπεινά, κακοτράχαλη γη, ζωή σκληρή και δύσκολη. Κάθε χρόνο, την άνοιξη, οι άντρες φεύγουν για να ψαρέψουν στις αφιλόξενες θάλασσες της Ισλανδίας, αφήνοντας πίσω τους μανάδες, γυναίκες, κόρες, αγαπημένες. Πολλοί δεν ξαναγυρίζουν το φθινόπωρο· στο κοιμητήριο του χωριού προστίθενται μερικές ακόμη επιτοίχιες πλάκες που μνημονεύουν τους πνιγμένους. Σ’ αυτό τον τόπο, «που η θάλασσα τον τρέφει αλλά και τον αντιμάχεται, που οι άνεμοι τον μαστιγώνουν και το πένθος τον γονατίζει», γεννιέται ένας παθιασμένος έρωτας ανάμεσα στην Γκωντ, την όμορφη κόρη ενός ψαρά που έχει πλουτίσει, και τον ωραίο και υπεροπτικό Γιαν, τον «ψαρά της Ισλανδίας». Θα τους χαριστεί άραγε η ευτυχία που τόσο προσδοκούν; Ή η θάλασσα, «η σύζυγος του τάφου», θα διεκδικήσει τον όμορφο Γιαν; Γραμμένο με απλότητα και λυρισμό, με εθνογραφική ματιά και βαθιά συμπάθεια για τους ταπεινούς ψαράδες της Βρετάνης και τις χαροκαμένες γυναίκες τους, ο «Ψαράς της Ισλανδίας» είναι το σημαντικότερο μυθιστόρημα του συγγραφέα-ταξιδευτή Πιερ Λοτί.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Σαλμάν Ρούσντι, «Ο Χρυσός οίκος» (μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας, 504 σελίδες, τιμή: 19,90 ευρώ). Την ημέρα της ορκωμοσίας του Μπαράκ Ομπάμα, ένας αινιγματικός δισεκατομμυριούχος εγκαθίσταται στους «Κήπους», μια παραμυθένια, προστατευμένη γειτονιά στο Γκρίνουιτς Βίλατζ. Οι κάτοικοί της αντιμετωπίζουν με περιέργεια αυτόν τον εκκεντρικό νεοφερμένο και την οικογένειά του. Με φόντο την κουλτούρα και την πολιτική της σημερινής Αμερικής, ο «Χρυσός Οίκος» σηματοδοτεί τη θριαμβευτική και συναρπαστική επάνοδο του Ρούσντι στον ρεαλισμό. Μια δυνατή και επίκαιρη ιστορία, ειπωμένη με την τόλμη και τη μαεστρία που χαρακτηρίζουν πάντα το έργο του διάσημου συγγραφέα.

Θοδωρής Παπαθεοδώρου «Συναξάρια της μικρής πατρίδας», 624 σελίδες, τιμή: 19,90 ευρώ). Μετά τις «Γυναίκες της Μικρής Πατρίδας» και τα «Λιανοκέρια της Μικρής Πατρίδας», ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου ολοκληρώνει την πολύκροτη σειρά του «Μακεδονικού Αγώνα» με το τρίτο μυθιστόρημα, τα «Συναξάρια της Μικρής Πατρίδας». Μια σειρά-έπος για τη Μακεδονία, που τη χαρακτηρίζει τόσο η συνταρακτική πλοκή όσο και η ιστορική ακρίβεια —ο συγγραφέας έχει κάνει πολύμοχθη και επιτόπια έρευνα πολλών χρόνων, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων αυθεντικές μαρτυρίες και πλήθος γραπτά και άλλα στοιχεία—, και μαζί μία λογοτεχνική σειρά που έχει αγαπηθεί από δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες.