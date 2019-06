Βιβλία, βιβλία, βιβλία [1]

Του Κυριάκου Αθανασιάδη

Αύριο Παρασκευή ξεκινούν δύο μεγάλες γιορτές για το βιβλίο, που ζητούν την προσοχή σας — και την αγάπη σας: το 38ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που διοργανώνει ο Σύλλογος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας στην Παραλία του Λευκού Πύργου, και η 33η Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι, που διοργανώνει ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά στην Ακτή Μουτσοπούλου. Και οι δύο θα περιμένουν τους φίλους του βιβλίου και τους περιπατητές από τις 7 έως τις 23 Ιουνίου, κάθε μέρα. Οι ώρες λειτουργίας του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι, καθημερινά, 18:30 με 23:00 (τις Κυριακές όμως θα είναι ανοιχτά και το πρωί 11:00 με 14:00), ενώ η Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι θα είναι ανοιχτή κάθε μέρα από τις 18:30 μέχρι επίσης τις 23:00.

Γιορτάζοντας κι εμείς μαζί τους, επιλέξαμε με τη βοήθεια 21 εκδοτών και σας προτείνουμε 42 νέες, ολοκαίνουργιες εκδόσεις. Πηγαίνετε στα φεστιβάλ και στις εκθέσεις, περιηγηθείτε στους πάγκους, ξεφυλλίστε τα βιβλία που σας κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον, ψάξτε για όσα δεν είναι στις πρώτες-πρώτες σειρές, συζητήστε με τους ανθρώπους των εκδοτικών οίκων, ζητήστε αναμνηστικά και αγοράστε βιβλία για εσάς και τους αγαπημένους σας. Διαβάστε τις προτάσεις μας, σήμερα και αύριο, και μην ξεχνάτε: ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΜΟΔΑ!

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ BELL



Alex North, «Ο Ψιθυριστής» (μετάφραση: Βεατρίκη Κάντζολα Σαμπατάκου, 448 σελίδες, τιμή: 16,60 ευρώ). Καθηλωτικό, σκοτεινό, τρομακτικό, και την ίδια στιγμή ευαίσθητο, συγκινητικό, με τη σχέση πατέρα-γιου σε πρώτο πλάνο, αυτό το μυθιστόρημα θεωρείται το θρίλερ της χρονιάς σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς τα δικαιώματα του βιβλίου έχουν ήδη πουληθεί σε 21 χώρες από την άνοιξη του 2018 —έναν ολόκληρο χρόνο δηλαδή πριν την έκδοσή του—, ενώ οι αδερφοί Ρούσο (οι σκηνοθέτες και παραγωγοί όλων των ταινιών του franchise των Avengers), ενθουσιασμένοι από την ατμόσφαιρα, τους χαρακτήρες και την πλοκή του βιβλίου, απέκτησαν τα δικαιώματα για την κινηματογραφική του μεταφορά. Στην Ελλάδα εκδίδεται ταυτόχρονα με την πρώτη αγγλική έκδοση: στις 13 Ιουνίου ξεκινούν οι ψίθυροι…

Δημήτρης Σίμος, «Τοξικά Μάτια» (360 σελίδες, τιμή: 9,90 ευρώ). «Ο αστυνόμος Καπετάνος είναι η ελληνική εκδοχή του επιθεωρητή Βαλάντερ», είπε ο θρύλος της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας Πέτρος Μάρκαρης για τον ήρωα του Δημήτρη Σίμου. Και πράγματι, ο αστυνόμος Καπετάνος είναι ένας από τους πιο αγαπητούς ήρωες της σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τα βραβευμένα «Βατράχια» και αγαπήσαμε ακόμη περισσότερο στο δεύτερο βιβλίο της σειράς, «Τυφλά Ψάρια». Τώρα, επιστρέφει για τρίτη φορά με τα «Τοξικά Μάτια». Στο νέο βιβλίο της σειράς Σκοτεινά Νερά, ο Καπετάνος διερευνά την υπόθεση μιας δολοφονίας όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται — παράνομα στοιχήματα, απόπειρες φόνου, εργοστάσια χημικών και μία μόνο επιλογή: για να νικήσει, πρέπει να ρισκάρει.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ FLORAL



Claire Cameron, «Αιώνιες γυναίκες» (μετάφραση: Δημήτρης Ζαχαράτος, 360 σελίδες, τιμή: 15,90 ευρώ). Πριν σαράντα χιλιάδες χρόνια, μια γυναίκα Νεάντερταλ αγωνίζεται για την επιβίωση κι έρχεται αντιμέτωπη με λεοπαρδάλεις και βίσωνες, με τον αμείλικτο χειμώνα και με τη λιμοκτονία που τον συνοδεύει. Η Ρόουζ, μια έγκυος αρχαιολόγος στη σημερινή εποχή, κάνει μια εκπληκτική ανακάλυψη όταν βρίσκει το απολίθωμα ενός Νεάντερταλ δίπλα στα οστά ενός Homo sapiens. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο γυναικών είναι η εμπειρία της μητρότητας — και ειδικότερα η στιγμή της γέννας, αυτή η μεγαλειώδης στιγμή που ενώνει τις ζωές των ανθρώπων όσες χιλιετίες κι αν περάσουν. Οι «Αιώνιες γυναίκες» είναι ένα επικό ταξίδι στους αιώνες που μας ζητά να αναθεωρήσουμε τι ακριβώς σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Αγιομπάμι Αντεμπάγιο, «Μείνε μαζί μου» (μετάφραση: Νοέλα Ελιασά, 288 σελίδες, τιμή: 13,99 ευρώ). Στη Νιγηρία της δεκαετίας του ’80 ένα νέο κι ερωτευμένο ζευγάρι, η Γετζιντέ και ο Ακίν, ξεκινούν την κοινή τους ζωή γεμάτοι όνειρα κι ελπίδες. Αλλά η δυσκολία τους να κάνουν παιδί —και το παραδοσιακό καθεστώς της πολυγαμίας— σφίγγει τον κλοιό της κοινωνίας γύρω τους και τραντάζει τη σχέση τους συθέμελα. Μέσα στη δίνη των κοινωνικοπολιτικών αναταραχών της εποχής στη Νιγηρία, το «Μείνε μαζί μου» ξεδιπλώνει τις φωνές, τα χρώματα, τις χαρές και τους φόβους του λαού της. Η Αγιομπάμι Αντεμπάγιο υφαίνει μια συγκλονιστική ιστορία για την εύθραυστη αγάπη εντός του γάμου, τη διάλυση της οικογένειας, την οδύνη της απώλειας και τους άρρηκτους δεσμούς που δημιουργεί η μητρότητα.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG



Anna Burns, «Ο Γαλατάς» (μετάφραση: Μαρία Αγγελίδου, 553 σελίδες, τιμή: 18,80 ευρώ). Σε μια ανώνυμη πόλη με κατοίκους χωρίς ονόματα, σε μια κοινωνία που τη σκεπάζει η σκιά της βίας και ενώ η τρομοκρατία διαποτίζει κάθε ορατή και αθέατη πτυχή του δημόσιου βίου, ένα δεκαοχτάχρονο κορίτσι προσπαθεί να κρατήσει την προσωπική του ελευθερία. Ώσπου, ο επονομαζόμενος «Γαλατάς», ένας από τους ηγέτες μιας ισχυρής παραστρατιωτικής οργάνωσης, γίνεται η σκιά της. Με ποιο σκοπό την πλησιάζει; Οι διαδόσεις θεριεύουν, ενώ οι προκαταλήψεις δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινότητας. Βραβείο Booker 2018.

Rachel Cusk, «Περίγραμμα» (μετάφραση: Αθηνά Δημητριάδου, 247 σελίδες, τιμή: 14,00 ευρώ). Όλα ξεκινούν με ένα ταξίδι στην Ελλάδα για ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Από το αεροπλάνο ήδη η αφηγήτρια αρχίζει να συνομιλεί με διάφορα πρόσωπα, καθένα από τα οποία έχει και κάτι να της διηγηθεί: περιστατικά από την καθημερινότητά τους, αγωνίες, επιθυμίες, αποτυχίες, φαντασιώσεις. Η ίδια δεν θέλει να μιλήσει για τον εαυτό της. Μέσα όμως από τις ιστορίες των άλλων, μέσα από τις αντιδράσεις της και τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζεται μέσα τους, αρχίζει σιγά-σιγά να σχηματίζεται και το δικό της «περίγραμμα», το πορτρέτο μιας γυναίκας που μαθαίνει να αντιμετωπίζει την απώλεια σαν συνθήκη της ζωής και να προχωρά.



- ΕΚΔΟΣΕΙΣ POLARIS



Γιώργος Γούσης, Δημοσθένης Παπαμάρκος, Γιάννης Ράγκος, «Ερωτόκριτος, του Βιτσέντζου Κορνάρου» (graphic novel, 88 σελίδες, τιμή: 12,00 ευρώ). Το ιπποτικό έπος του Βιτσέντζου Κορνάρου, ένα από τα αριστουργήματα της Αναγέννησης, κυκλοφορεί σε graphic novel. O Γ. Γούσης (σχέδιο) και οι Δ. Παπαμάρκος και Γ. Ράγκος (σενάριο) μετέτρεψαν την κλασική αυτή έμμετρη μυθιστορία σε ένα ελληνικό fantasy, στο οποίο συνυπάρχουν ανεκπλήρωτοι έρωτες και ισχυροί δεσμοί φιλίας, πολιτικές συμμαχίες και βίαιες μάχες, κώδικες τιμής και φεμινιστικά μοτίβα. Οι εικόνες συνθέτουν έναν κόσμο με στοιχεία της ελληνικής τέχνης όλων των περιόδων, με τον ίδιο τρόπο που η γλώσσα του Κορνάρου αντλεί από όλη την ελληνική γλωσσική παράδοση. Στην αφήγηση περιλαμβάνονται αυθεντικά αποσπάσματα (στίχοι στην κρητική διάλεκτο) με ελάχιστες προσαρμογές, σαν σκόπιμη «σύνδεση» με το γλωσσικό ιδίωμα του εμβληματικού αυτού έργου.



Παναγιώτης Πανταζής, Γιάννης Ράγκος, «Στα Μυστικά του Βάλτου, της Πηνελόπης Δέλτα» (graphic novel, 120 σελίδες, τιμή: 14,80 ευρώ). Στο κλασικό ιστορικό μυθιστόρημα «Στα μυστικά του Bάλτου» (1937), η συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας Πηνελόπη Δέλτα αποτυπώνει τα δραματικά γεγονότα της εποχής του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908), συνδυάζοντας έξοχα τη δύναμη του αυθεντικού ιστορικού υλικού με την ένταση της μυθοπλασίας. O Παναγιώτης Πανταζής σε σενάριο του Γιάννη Ράγκου εικονογραφεί το εμβληματικό έργο μετασχηματίζοντάς το σε ένα συγκλονιστικό graphic novel. Το αρχετυπικό τοπίο του βάλτου των Γιαννιτσών, οι πράξεις ηρωισμού, το αίσθημα φιλοπατρίας, οι στιγμές ανθρωπιάς, αλλά και οι προδοσίες, τα ατομικά δράματα και η σκληρότητα του πολέμου ζωντανεύουν με τη δύναμη των εικόνων. Οκτώ δεκαετίες μετά την αρχική του έκδοση, το έργο διαβάζεται με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΟΛΟΣ



Μαρία Μαυρικάκη, «Περαστικά» (310 σελίδες, τιμή: 14,00 ευρώ). Μία ακόμα Επιτροπή ορίζεται στη χώρα μας και συνεδριάζει τακτικά επί μήνες, με τα μέλη της να φλυαρούν και να συγκρούονται χωρίς να καταλήγουν σε κάποιο πόρισμα. Με τον ερχομό του καλοκαιριού, το έργο της Επιτροπής μεταφέρεται σε ένα κυκλαδίτικο νησί, όπου και δοκιμάζεται στην πράξη. Τα μέλη της Επιτροπής μπορεί να διαφέρουν στην εικόνα, μοιάζουν όμως μέσα τους ανέλπιστα πολύ. Πονούν, ερωτεύονται και πληγώνονται με τον ίδιο τρόπο, ξεχνώντας πως όλα στη ζωή είναι περαστικά. Δυο παράλληλες αφηγήσεις, και δυο ξεχωριστές φωνές, η μία ψύχραιμη και η άλλη παθιασμένη, αφηγούνται τα ευτράπελα των μηχανισμών της εξουσίας και της ανίκητης γραφειοκρατίας στο ελληνικό Δημόσιο, αλλά και την κυρίαρχη δύναμη του ανεκπλήρωτου έρωτα.

Ούρσουλα Κ. Λε Γκεν, «Στην άλλη πλευρά του ονείρου» (μετάφραση: Πάνος Τομαράς, 240 σελίδες, τιμή: 14,00 ευρώ). O Τζορτζ Ορρ βλέπει όνειρα — όνειρα που αλλάζουν την πραγματικότητα. Όταν ξυπνάει, ο κόσμος έχει προσαρμοστεί σε ό,τι ονειρεύτηκε το προηγούμενο βράδυ. Προσπαθώντας να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, προμηθεύεται φάρμακα χωρίς την απαιτούμενη συνταγογράφηση. Η παράνομη, όμως, προμήθεια φαρμάκων έχει σαν συνέπεια την υποχρεωτική θεραπεία του με τον ψυχολόγο Ουίλιαμ Χέιμπερ. Ο Χέιμπερ σύντομα θα συνειδητοποιήσει ότι τα περίεργα όνειρα του Τζορτζ δεν είναι αποκύημα της φαντασίας του και δεν θα διστάσει να εκμεταλλευτεί το «χάρισμα» του θεραπευόμενού του για τους δικούς του προσωπικούς σκοπούς και, εντέλει, για ένα παναθρώπινο καλό. Αλλά η τροπή των γεγονότων δεν είναι η προσδοκώμενη… Η «Άλλη Πλευρά του Ονείρου», ένα από τα δημοφιλέστερα έργα της Ούρσουλα Λε Γκεν, στοχάζεται πάνω στην ηθική της επιστήμης, τη φύση της πραγματικότητας και τα όρια της ανθρώπινης επιρροής στον κόσμο.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ



Madeline Miller, «Κίρκη» (μετάφραση: Μαρία-Κλειώ Παπαμιχαήλ, 544 σελίδες, τιμή: 16,60 ευρώ). Οι γυναίκες στην αρχαία ελληνική μυθολογία περιγράφονται είτε σαν δολοφονικές μέγαιρες με φριχτή κατάληξη, είτε σαν ενάρετα και τραγικά πιόνια με αμελητέα επίδραση. Η Κίρκη είναι διαφορετική. Είναι μία από τις ελάχιστες γυναίκες της αρχαιότητας που επιτρέπεται να έχει δύναμη και δεν τιμωρείται γι’ αυτό στο τέλος της ιστορίας. Η Miller, με ιδιαίτερο λυρισμό και μαεστρία, υφαίνει τον χαρακτήρα της Κίρκης μεταφέροντας τις περιπέτειές της στο σήμερα, αποδεικνύοντας πόσο επίκαιρη παραμένει η ιστορία της. Το βιβλίο της χρονιάς σύμφωνα με τους: The Guardian, Washington Post, Time Magazine, People, Kirkus, Publisher’s Weekly κ.ά. Υποψήφιο για το βραβείο The Women’s Prize for Fiction 2019.



Alex Michaelides, «Η Σιωπηλή Ασθενής» (μετάφραση: Μαρία-Κλειώ Παπαμιχαήλ, 416 σελίδες, τιμή: 15,50 ευρώ). Ένα ευτυχισμένο ζευγάρι, μια τέλεια ζωή. Μέχρι την ημέρα που η Αλίσια πυροβολεί πέντε φορές στο πρόσωπο τον σύζυγό της και κλείνεται στη σιωπή. Διάφορες εικασίες κυκλοφορούν για τα αίτια της τραγωδίας, αλλά κανείς δεν έχει καταφέρει να λύσει το μυστήριο. Στην ψυχιατρική μονάδα υψίστης ασφαλείας όπου βρίσκεται έγκλειστη, κανένας ειδικός δεν έχει κατορθώσει να διαπεράσει την απομόνωσή της. Ο ψυχοθεραπευτής Θίο Φέιμπερ ήθελε για καιρό να αναλάβει την Αλίσια, σίγουρος ότι θα πετύχει εκεί που οι άλλοι απέτυχαν. Η αποφασιστικότητά του θα φέρει καρπούς — ίσως όμως η επιτυχία του να οδηγήσει σε επικίνδυνους δρόμους. «Η Σιωπηλή Ασθενής» βρίσκεται για 15 συνεχείς εβδομάδες στο Top 10 ευπωλήτων των New York Times.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ



«Ανθολογία Επιστημονικής Φαντασίας, 1976-2000», τόμος 5 (επιλογή, εισαγωγή και μετάφραση: Χριστόδουλος Λιθαρής, 400 σελίδες, 22,00 ευρώ). Κυκλοφορεί σε μία εβδομάδα ο πέμπτος τόμος στη μνημειώδη χρονολογική σειρά ανθολογιών του Εξάντα, καλύπτοντας την περίοδο μεταξύ 1976 και 2000. Φιλοξενεί 20 διηγήματα, γραμμένα από τους πιο διάσημους μέχρι και τους πιο άγνωστους συγγραφείς του είδους: Connie Willis, Greg Egan, Bruce Sterling, Eileen Gunn, Greg Bear. Παρουσιάζει μια σφαιρική εικόνα της Επιστημονικής Φαντασίας, με ιστορίες γεμάτες χιούμορ, επιστημονικό προβληματισμό, κοινωνική επίγνωση, πειράματα σκέψης και πολλά άλλα. Διηγήματα που αποτελούν μέρος του διαλόγου και της ιστορικής εξέλιξης του είδους, ενταγμένα στα υποείδη και τις προβληματικές τής Επιστημονικής Φαντασίας: cyberpunk, hard science fiction, New Weird, transhumanism, singularity. Κοινό τους στοιχείο, η λογοτεχνική ποιότητα και οι καινούργιες και χυμώδεις ιδέες με τις οποίες συμμετέχουν στην εξέλιξη του συναρπαστικού κόσμου της γραπτής Science Fiction. Ένα βιβλίο που μπορεί να διαβάσει και να απολαύσει οποιοσδήποτε αναγνώστης, χωρίς να είναι βαθύς γνώστης της Επιστημονικής Φαντασίας.

Barry Miles, «Η βιογραφία του Τσαρλς Μπουκόβσκι» (εισαγωγή, μετάφραση, επίμετρο: Γιάννης Λειβαδάς, 400 σελίδες, τιμή: 20,00 ευρώ). Δομημένη με αριστοτεχνική απλότητα, η βιογραφία του Τσαρλς Μπουκόβσκι από τον Μπάρι Μάιλς είναι η πιο συμπαγής και πιο αντικειμενική σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες που έχουν εκδοθεί ποτέ γι’ αυτόν τον ιδιαίτερο και τόσο αγαπητό λογοτέχνη. Η επιλογή του Μάιλς να ελέγξει εξονυχιστικά όλες τις διαθέσιμες πηγές αποδείχθηκε καταλυτική. Μολονότι ο Μπουκόφσκι και η ζωή του είναι δύο πράγματα εντελώς αδιαχώριστα στο μυαλό μας, η συνάφεια των δύο, όπως αποδεικνύεται στο βιβλίο, δεν είναι πάντα δεδομένη. Μια συναρπαστική περιπλάνηση, συντροφιά με έναν αναπάντεχο και προκλητικό συγγραφέα.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ



Αλέξανδρος Δουμάς, «Ο κόμης του Μόντε-Χρίστο» (εισαγωγή, σημειώσεις, επίμετρο: Θόδωρος Κατσικάρος, μετάφραση: Σοφία Αυγερινού, 2 τόμοι σε κασετίνα, 1.180 σελίδες, τιμή: 59,00 ευρώ). Ένα μυθιστόρημα που πολλοί αγαπήσαμε ως παιδικό ανάγνωσμα κυκλοφορεί τώρα στην πλήρη μορφή του σηματοδοτώντας το απόγειο του πολυγραφότερου συγγραφέα του 19ου αι., του μεγαλοφυούς Αλέξανδρου Δουμά πατέρα. Είναι ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα που μαγεύει τον αναγνώστη μέσα από τις περιγραφές των τόπων και των προσώπων που συναναστρέφονται οι ήρωές του (όπως η Χάιδω και ο Αλή πασάς). Η γλώσσα και η περιπετειώδης πλοκή εξηγούν την τεράστια επιτυχία του έργου όχι μόνο στο γαλλικό αλλά και στο παγκόσμιο αναγνωστικό κοινό. Η φήμη του ήρωα του έργου ξεπέρασε τη φήμη του συγγραφέα.

Μισέλ Ουελμπέκ, «Σεροτονίνη» (μετάφραση: Γιώργος Καράμπελας, 320 σελίδες, τιμή: 17,00 ευρώ). Η «Σεροτονίνη» (από το όνομα μιας ευφορικής ορμόνης) έχει πρωταγωνιστή έναν μεσήλικα Γάλλο, γεωργικό μηχανικό και υψηλό τεχνοκρατικό στέλεχος. Ο συγγραφέας περιγράφει τον σύγχρονο Δυτικό άνθρωπο μέσα από τη φιλία του ήρωα με έναν αριστοκράτη γεωργό, μέσα από την αποτυχία των ιδανικών της νιότης του, τη χαμένη του λίμπιντο, την τρελή ελπίδα του να ξαναβρεί έναν χαμένο έρωτα και το τελικό του αδιέξοδο. Όποιος γνωρίζει τα βιβλία του Ουελμπέκ, αλλά και όποιος τον διαβάζει για πρώτη φορά, θα βρει εδώ τις μοναδικής διαύγειας περιγραφές ενός κόσμου χωρίς καλοσύνη, ενός απελπισμένου κόσμου ενοχής και μεταμέλειας, όπου ίσως, κάποια στιγμή, μπορεί να λάμψει μια σπίθα φωτός.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ



Sara Mesa, «Πίσω από τους θάμνους» (μετάφραση: Μαρία Παλαιολόγου, 144 σελίδες, τιμή: 12,20 ευρώ). Ένα δεκατετράχρονο κορίτσι, ένας άντρας και μια τυχαία συνάντηση σε ένα πάρκο. Γνωρίζονται και ξεδιπλώνουν τις ζωές τους. Η διαφορά ηλικίας φαίνεται να μην τους εμποδίζει να επικοινωνήσουν. Άλλωστε, έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους: έχουν δεχτεί την απόρριψη και είναι βαθιά πληγωμένοι. Ο καθένας έχει να μοιραστεί τη δική του μοναδική αφήγηση. Έτσι, δημιουργούν μια ιδιαίτερη σχέση που θα προκαλέσει υποψίες στον περίγυρό τους και θα τους φέρει σε δύσκολη θέση. Ένα βιβλίο που διαχειρίζεται με αξιοθαύμαστο τρόπο τα κοινωνικά στερεότυπα και «παίζει» με τις πολλές έννοιες της ηθικής.

Donatella Di Pietrantonio, «Αρμινούτα» (μετάφραση: Δήμητρα Δότση, 216 σελίδες, τιμή: 13,30 ευρώ). Ποιοι είναι οι πραγματικοί μας γονείς; Αυτοί που μας γέννησαν ή αυτοί που μας μεγάλωσαν; Ένα δεκατριάχρονο κορίτσι, κρατώντας μια βαλίτσα στο χέρι και μια τσάντα με παπούτσια στο άλλο, επιστρέφει στη βιολογική της οικογένεια και χάνει ό,τι οικείο γνωρίζει μέχρι σήμερα. Έτσι ξεκινά αυτή η καθηλωτική ιστορία που ξεχειλίζει συναίσθημα χωρίς όμως ίχνος μελοδραματισμού. Η νεαρή Αρμινούτα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους: ο ένας έχει τη μορφή αχνής ανάμνησης και ο άλλος περιγράφει το σοκ από την απότομη ενηλικίωση και την αναζήτηση της ταυτότητάς της. Ένα υπέροχο μυθιστόρημα —λογοτεχνικό φαινόμενο στην Ιταλία— που πραγματεύεται το θέμα της θεμελιώδους και πρωταρχικής σχέσης μητέρας-κόρης, και της γονικής ευθύνης.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ



Στιγκ Ντάγκερμαν, «Γερμανικό φθινόπωρο» (μετάφραση: Αγγελική Νάτση, 160 σελίδες, τιμή: 12 ευρώ). Το φθινόπωρο του 1946 η εφημερίδα Expressen ανέθεσε στον Στιγκ Ντάγκερμαν, ανερχόμενο τότε αστέρα των σουηδικών γραμμάτων, μια ξεχωριστή όσο και απαιτητική αποστολή: να μεταβεί στη Γερμανία και να αποτυπώσει την καθημαγμένη πραγματικότητα της χώρας μετά την οριστική συντριβή του ναζιστικού Τρίτου Ράιχ. Οι ανταποκρίσεις που έφταναν από εκεί ήταν ελάχιστες και αντιφατικές. Πώς ήταν άραγε η καθημερινότητα και τι σκέφτονταν οι άνθρωποι; Ο συγγραφέας, εξοπλισμένος με απροκατάληπτο και διαπεραστικό βλέμμα, διέσχισε τις βρετανικές και αμερικανικές ζώνες κατοχής, αναζητώντας και συλλέγοντας ένα ευρύ φάσμα γερμανικών φωνών στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Τα άρθρα που προέκυψαν από το ταξίδι του συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο «Γερμανικό φθινόπωρο», το οποίο πλέον θεωρείται ένα ανυπέρβλητο πρότυπο δημοσιογραφικής αφήγησης.

Αχμέτ Χαμντί Τάνπιναρ, «Ινστιτούτο ρύθμισης ρολογιών» (μετάφραση: Στέλλα Χρηστίδου, 512 σελίδες, τιμή: 20 ευρώ). Το «Ινστιτούτο Ρύθμισης Ρολογιών» είναι ένα κόσμημα του τουρκικού μοντερνισμού —ίσως το σημαντικότερο μυθιστόρημα που γράφτηκε κατά τον 20ό αιώνα στη γειτονική μας χώρα— και συγκαταλέγεται πλέον στα κλασικά έργα της παγκόσμιας πεζογραφίας. Σε ένα πρώτο επίπεδο καταπιάνεται με τη φαιδρότητα της ύπαρξής μας, τις αδυναμίες και τα πάθη μας. Σε ένα δεύτερο, πραγματεύεται τη σχέση μας με τον χρόνο, δηλαδή την αντίληψη που έχουμε για τη ζωή. Ο Αχμέτ Χαμντί Τάνπιναρ περιγράφει την κρίσιμη περίοδο της μετάβασης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Τουρκική Δημοκρατία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας δημόσιος οργανισμός που βασικό σκοπό του έχει να… συγχρονίσουν άπαντες τα ρολόγια τους με τη δυτική ώρα, με απίθανα πρόστιμα για τους απείθαρχους.

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ



Φίλιπ Κερ, «Φοβού τους Δαναούς» (μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός, 496 σελίδες, τιμή: 17,70 ευρώ): Μόναχο, 1957. O Μπέρνι Γκούντερ εργάζεται με ψευδώνυμο σαν πραγματογνώμονας σε μία μεγάλη ασφαλιστική εταιρία. Οι εργοδότες του του αναθέτουν μια αποστολή, που δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται: να ταξιδέψει στην Αθήνα και να διερευνήσει την υπόθεση ενός ναυαγίου που συνέβη στα ελληνικά ύδατα… Για μία ακόμη φορά, ο φημισμένος ήρωας του Φίλιπ Κερ βυθίζεται στη σκοτεινή ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα στο έγκλημα της εξόντωσης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και της υφαρπαγής της περιουσίας τους. Το προτελευταίο μυθιστόρημα αυτού του πρόωρα χαμένου και αγαπητού όσο λίγοι συγγραφέα.

Ρίτσαρντ Άνταμς, «Στο λόφο του Γουότερσιπ» (μετάφραση: Μάρω Ταυρή, 568 σελίδες, τιμή: 18,00 ευρώ): Μια ιστορία γεμάτη συμβολισμούς και καυστικό χιούμορ και ταυτόχρονα ένας ολόκληρος κόσμος που υφαίνεται με αληθοφάνεια, αποτελώντας συγχρόνως και ένα σχόλιο για την ανθρώπινη κοινωνία. Ένας ύμνος στην περιπλάνηση, στο όραμα, στην ηθική, στην ατομική ελευθερία και στην από κοινού δράση. Μια καταπληκτική ιστορία που μπορεί να διαβαστεί και να ξαναδιαβαστεί από διαφορετική κάθε φορά οπτική γωνία, και να αγγίξει αναγνώστες κάθε ηλικίας. Το παγκόσμιο αυτό μπεστ σέλερ έχει γίνει μίνι σειρά και προβάλλεται φέτος από το Netflix.