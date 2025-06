Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στη Δαμασκό

Την απερίφραστη καταδίκη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, εξέφρασε με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών την Κυριακή.

Το ΥΠΕΞ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και αφού τονίζει ότι αύριο ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους της Ελλάδας στην ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, απαιτεί από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους, αλλά και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε στην ανακοίνωση του:

Καταδικάζουμε απερίφραστα την αποτρόπαια τρομοκρατική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία Μαρ Ηλίας στη Δαμασκό της Συρίας.

Οι θρησκευτικοί χώροι δεν πρέπει ποτέ να είναι στόχοι τρομοκρατίας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί την πίστη του με απόλυτη ειρήνη και ασφάλεια. Απαιτούμε από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους του στην ΕΕ αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ηλία (Mar Elias) στη συνοικία Ντουεϊλά της Δαμασκού, πρωτεύουσας της Συρίας, την Κυριακή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί την πρώτη επίθεση αυτοκτονίας εντός της Δαμασκού από τότε που ο Μπασάρ αλ-Άσαντ ανατράπηκε από την ισλαμιστικά καθοδηγούμενη εξέγερση ανταρτών τον Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανέφερε ότι ο βομβιστής ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους (ISIS). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εισέβαλε στην εκκλησία, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια πυροδότησε το γιλέκο με τα εκρηκτικά.

Πηγή ασφαλείας που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας είπε ότι στην επίθεση εμπλέκονταν δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα ήταν ο βομβιστής αυτοκτονίας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας μετέδωσε ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο προσωρινός απολογισμός είναι εννέα νεκροί και 13 τραυματίες.

Ζωντανή μετάδοση από τον χώρο της επίθεσης που έκανε η συριακή πολιτική άμυνα, οι Λευκά Κράνη, παρουσίασε σκηνές καταστροφής μέσα στην εκκλησία, με ματωμένο πάτωμα, κατεστραμμένα στασίδια και συντρίμμια.

Ο Σύρος Πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα, ο οποίος ηγήθηκε της επίθεσης για την ανατροπή του Άσαντ πριν αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο ως μεταβατικός ηγέτης, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα προστατεύσει τις μειονότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επέβαλαν κλοιό γύρω από την περιοχή για την απομάκρυνση των νεκρών και των τραυματιών.

Photos from inside the church of St. Elias after a terrorist blew himself up inside it, which led to victims



In Al-Duwaila neighbourhood in the Syrian capital Damascus pic.twitter.com/5s29pSHCW5