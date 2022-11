ΥΠΕΞ: Καταδικάζει σθεναρά την τρομοκρατική ενέργεια στην Ιερουσαλήμ

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, από τις σημερινές βομβιστικές επιθέσεις στη Ιερουσαλήμ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η Ελλάδα καταδικάζει σθεναρά αυτή την τρομοκρατική ενέργεια και στέκεται σταθερά αλληλέγγυα με την κυβέρνηση και το λαό του στενού μας φίλου και εταίρου Ισραήλ», προσθέτει.

Our thoughts are w/ the victim’s family and the injured, some of whom in critical condition, of today's bombing attacks in #Jerusalem #Greece strongly condemns this act of terrorism & stands firmly in solidarity w/ the Gov’t and people of our close friend & partner #Israel pic.twitter.com/lDgSRtUYwW