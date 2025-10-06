Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα απέκλεισε την Άγκυρα από το SAFE

Στο στόχαστρο του τουρκικού Τύπου βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Ελλάδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρόσχημα τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε αναφορικά με την ένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα SAFE.

Ειδικότερα, το CNN Turk σε δημοσίευμά του την Κυριακή αναφέρει ότι «η Ελλάδα ανησυχεί για την κίνηση της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα άμυνας ''European Security Action''», προσθέτοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετατόπισε την κριτική του κατά της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ».

«Ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αν δεν άρει το casus belli και αν δεν εγκαταλείψει τη θέση της περί των 'γκρίζων ζωνών'», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Την ίδια ώρα, τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο και για την εμφάνιση του Piri Reis.

Συγκεκριμένα, το Sozcu TV αναφέρει ότι «η Τουρκία με το PIRI REIS στέλνει μήνυμα προστασίας των de facto περιοχών κυριαρχίας της στο Αιγαίο».

«Ανεβασμένη η πίεση στο Αιγαίο. Η Ελλάδα έθεσε βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE με τη δικαιολογία του casus belli, το οποίο όμως είναι σε ισχύ εδώ και 30 χρόνια. Την ίδια ώρα όμως ξεκίνησαν οι εργασίες του Piri Reis με τη Νavtex στο Αιγαίο, γεγονός που αύξησε την ένταση στο Αιγαίο. To βέτο της Αθήνας συνέπεσε με την περίοδο που αυξάνεται η ένταση στο Αιγαίο. Το Piri Reis απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης και ξεκίνησε τις επιστημονικές του έρευνες στο Αιγαίο», επισημαίνουν.

Φιντάν: Συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο κατά της Τουρκίας\

Υπενθυμίζεται ότι, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι υπάρχουν συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία.

Όπως είπε, η Τουρκία βλέπει αυτές τις προσπάθειες και αναπτύσσει διπλωματικά μέσα για να τις αντιμετωπίσει, ενώ αν δεν μπορέσει να αναπτύξει διπλωματικά μέσα, ανέφερε, τότε το θέμα παραπέμπεται στον στρατό και στα όργανα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε:

«Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου (ως υπουργός Εξωτερικών), είπα στους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει να προωθηθούν μέσω της διπλωματίας. Δηλαδή, το ζήτημα της Παλαιστίνης, η δημιουργία ενός πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, η επίλυση των συγκρούσεων, η εξεύρεση νέων αγορών, η εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας, και δεκάδες άλλα θέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά είναι οι ορατές και αόρατες περιοχές από τις οποίες περικυκλώνεται την Τουρκία. Οι ορατές περιοχές περικύκλωσης είναι περιοχές συμμαχιών που έχουν δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας.

Υπάρχουν περιοχές συμμαχιών που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές. Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να λάβετε εκ των προτέρων τα διπλωματικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε».