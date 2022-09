Τουρκία: Όσοι ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίζει τα νησιά να λογικευτούν

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας που συνεδρίαζε για κάτι λιγότερο από πέντε ώρες υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, στην ανακοίνωση του, στο πέρας της συνεδρίασης, η τουρκική ηγεσία «καλεί όσους ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου με στάτους μη στρατιωτικοποίησης, να επιδείξουν κοινή λογική».

