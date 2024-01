Τηλεφωνική επικοινωνία ΥΕΘΑ Ελλάδας και Ισραήλ για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας

Για την ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια ενημέρωσε τον Ισραηλινό ομόλογο του Ιωάβ Γκάλαντ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη σημερινή μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.

«Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Υπογράμμισα την ανάγκη ενισχύσεως της παρεχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας των αμάχων», έγραψε περαιτέρω στον προσωπικό λογαριασμό του στο «X» ο κ. Δένδιας.

