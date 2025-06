Τηλεφωνική επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Κατάρ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Τηλεφωνική συνομιλία με τον ΥΠΕΞ του Κατάρ, Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι είχε τη Δευτέρα (16/06) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Αμφότεροι οι υπουργοί Εξωτερικών τόνισαν την επείγουσα ανάγκη να σταματήσει η τρέχουσα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και συμφώνησαν να συνεργαστούν σε προσπάθειες που αποσκοπούν στην πρόληψη επικίνδυνων περιφερειακών επιπτώσεων, προωθώντας παράλληλα την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

📞 conversation between 🇬🇷 FM George Gerapetritis & 🇶🇦 PM & FM Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Both parties emphasized the urgent necessity of halting the current escalation in the Middle East. pic.twitter.com/E8ihohLiju