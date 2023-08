Τατάρ: Οι Ελληνοκύπριοι θέλουν να κάνουν την Πύλα ελληνική

Οι Ελληνοκύπριοι θέλουν να κάνουν την Πύλα ελληνικό χωριό, αλλά οι Τουρκοκύπριοι δεν θα το επιτρέψουν, διεμήνυσε ο πρόεδρος του Ψευδοκράτους τη Δευτέρα.

"Ο στόχος των Ελληνοκυπρίων είναι να κάνουν την Πύλα ένα πλήρως ελληνικό χωριό. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός τους", δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ στο Anadolu μετά την προσπάθεια της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο να εμποδίσει την κατασκευή του δρόμου Πύλα - Γιγκιτλέρ (Άρσος) στη Βόρεια Κύπρο.

Οι προσπάθειες να εμποδίσουν την κατασκευή του δρόμου έχουν ως στόχο "να κάνουν δύσκολη τη ζωή των Τούρκων στην Πύλα αναγκάζοντάς τους να μεταναστεύσουν», πρόσθεσε ο Τατάρ. "Να δώσουν στους Τούρκους της Πύλας την εντύπωση ότι το κράτος τους έχει ξεχάσει".

