Ερντογάν για επεισόδια στην Πύλα: Η επέμβαση του ΟΗΕ είναι απαράδεκτη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά από το υπουργικό συμβούλιο σχολίασε την επίθεση των Τουρκοκυπρίων σε βάρος των ανδρών του ΟΗΕ στην Πύλα κάνοντας το άσπρο μαύρο.

«Η φυσική επέμβαση στρατιωτών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στο έδαφος που υπάγεται στην κυριαρχία της ΤΔΒΚ δεν είναι ποτέ αποδεκτή από εμάς».

«Δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε ανθρώπινο να εμποδίζουμε τους Τουρκοκύπριους που ζουν στο χωριό Πύλα να φτάσουν στην πατρίδα τους.

#BREAKING UN peacekeeping force overshadowed its impartiality with physical intervention to villagers in Northern Cyprus, unfortunate statements: Turkish President Erdogan pic.twitter.com/TcETVqXdVl